ВСУ усиливают защиту воздушного пространства на северо-западном направлении. ФОТО
Дивизион Львовского зенитного ракетного полка имени гетмана Ивана Выговского впервые заступил на боевое дежурство в системе ПВО страны в новом секторе ответственности на Волыни.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня зенитные ракетные войска усиливают свой боевой потенциал, наращивают боевые способности по всей территории страны, в том числе, и на северо-западном направлении, - отмечает офицер управления ЗРВ подполковник Денис Изосимов. - Это стало возможным благодаря успешно проведенным военным учениям, и, конечно, проведению боевых, исследовательских и испытательных пусков подразделений зенитных ракетных войск на государственном полигоне "Ягорлык".
"Дежурные силы круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства, контролируя воздушные цели как в воздушном пространстве страны, так и за ее пределами. Ежедневно к несению боевого дежурства привлекается более 1000 военнослужащих Воздушных Сил", - отметили в пресс-службе.
Пожалуйста, подождите...
-один товариш із ровенського аероклубу розказував, що ще на початку 80-х якийсь тамошній планер піймав, якийсь повітряний потік і пішов на європейський рекорд, приземлився у польші, десь аж під гдр...все узгоджували пізніше..
-недавно київські диспетчери наказували пілотам пасажирського борту белавіа на мінськ, вже з-під кордону, повернутись в бориспіль...навіть погрожували - ці переговори гуляють в мережі...
як виявилось пізніше вздовж білоруського кордону пів-дня літав рос стратегічний бомбардувальник - перевіряли реакцію українського пво...і, щоб випадково не получився "мн17", цей борт белавіа пізніше відправили саме через цей сектор на волинь і брест...
тепер для всіх повідомили, що ї цей сектор захищений...
три різні випадки в північно-західному секторі
На північно-західному напрямі - Польща.
ще точніше - від любліна до києва-волинського...так що люблін - наш
північно-західний напрямок це той, звідки дмуть північно західні вітри
а в києві-волинському волинь чи нє?
от на лівому березі залізниця з сіверщини і слобожанщини, але дврз чи мяскомбінат не є ні києвом-слобожанським ні сіверським...
бачу, повторювання з чужого голосу свідомого зменшення меж великої волині...комусь дуже хочеться звести її лише до луцької області
Северо-запад - это Белоруссия!
Будь-яка ракета що впаде рядом точно її знищить