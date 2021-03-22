РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11507 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
10 968 32
авиация (2704) Волынь (972) Львовщина (2796) ВСУ (6275)

ВСУ усиливают защиту воздушного пространства на северо-западном направлении. ФОТО

Дивизион Львовского зенитного ракетного полка имени гетмана Ивана Выговского впервые заступил на боевое дежурство в системе ПВО страны в новом секторе ответственности на Волыни.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня зенитные ракетные войска усиливают свой боевой потенциал, наращивают боевые способности по всей территории страны, в том числе, и на северо-западном направлении, - отмечает офицер управления ЗРВ подполковник Денис Изосимов. - Это стало возможным благодаря успешно проведенным военным учениям, и, конечно, проведению боевых, исследовательских и испытательных пусков подразделений зенитных ракетных войск на государственном полигоне "Ягорлык".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Летчики Севастопольской бригады тренируют ведение воздушных боев на луцком аэродроме. ВИДЕО

ВСУ усиливают защиту воздушного пространства на северо-западном направлении 01

"Дежурные силы круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства, контролируя воздушные цели как в воздушном пространстве страны, так и за ее пределами. Ежедневно к несению боевого дежурства привлекается более 1000 военнослужащих Воздушных Сил", - отметили в пресс-службе.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Могли б і збити росіску почвару на гвинтокрилі - щоб не залітали на нашу територію.
показать весь комментарий
22.03.2021 16:49
+4
по моему направление какоето не то
показать весь комментарий
22.03.2021 17:34
+3
то северо-восток
показать весь комментарий
22.03.2021 16:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Могли б і збити росіску почвару на гвинтокрилі - щоб не залітали на нашу територію.
показать весь комментарий
22.03.2021 16:49 Ответить
то северо-восток
показать весь комментарий
22.03.2021 16:53 Ответить
Україна має встановити безполітну зону вздовж своїх кордонів і у разі наближення будь яких літальних апаратів до українського кордону ближче ніж на 5 км, збивати їх накуй!
показать весь комментарий
22.03.2021 18:42 Ответить
Как устанешь, греби лопатой!
показать весь комментарий
22.03.2021 18:48 Ответить
-колись білоруське пво розстріляло під пружанами повітряну кулю, як залетіла з польші і йшла на якийсь рекорд...навіть повідомили, але на зорі незалежності білорусі все було таке неоперативне...

-один товариш із ровенського аероклубу розказував, що ще на початку 80-х якийсь тамошній планер піймав, якийсь повітряний потік і пішов на європейський рекорд, приземлився у польші, десь аж під гдр...все узгоджували пізніше..

-недавно київські диспетчери наказували пілотам пасажирського борту белавіа на мінськ, вже з-під кордону, повернутись в бориспіль...навіть погрожували - ці переговори гуляють в мережі...
як виявилось пізніше вздовж білоруського кордону пів-дня літав рос стратегічний бомбардувальник - перевіряли реакцію українського пво...і, щоб випадково не получився "мн17", цей борт белавіа пізніше відправили саме через цей сектор на волинь і брест...
тепер для всіх повідомили, що ї цей сектор захищений...

три різні випадки в північно-західному секторі
показать весь комментарий
22.03.2021 19:00 Ответить
Це , можливо , була провокація кацапів , бо наші могли , в принципі , його збити , але якби він впав на рашинській територіі , а не нашій - це скандал і привід до військових дій .
показать весь комментарий
22.03.2021 17:00 Ответить
Это хорошо. С поляками надо держать ухо востро.
показать весь комментарий
22.03.2021 16:53 Ответить
там варашская аэс...
показать весь комментарий
22.03.2021 16:55 Ответить
Если будет какой-то шухер с вторжением русни, поляки обязательно провернут сталинский финт 1939-го и возьмут под свою защиту Львов.
показать весь комментарий
22.03.2021 16:57 Ответить
у будку псятина! за китайскими руками смотри!
показать весь комментарий
22.03.2021 17:02 Ответить
поляки из тебя бигус сделают...
показать весь комментарий
22.03.2021 17:16 Ответить
В Україні немає такої АЕС
показать весь комментарий
22.03.2021 16:58 Ответить
а має бути...годі місцевим отг споживати викиди підриємств, але приносити славу і кошти тим центрам. де зареєстровані підприємства
показать весь комментарий
22.03.2021 17:25 Ответить
Може з північно-східному?
На північно-західному напрямі - Польща.
показать весь комментарий
22.03.2021 17:09 Ответить
написали жеж - волинь,...не сіверщина
показать весь комментарий
22.03.2021 17:18 Ответить
На північний захід від Волині - Польща!!!
показать весь комментарий
22.03.2021 17:39 Ответить
волинь, то - не луцька область..а площі водозбору правих притоків припяті...
ще точніше - від любліна до києва-волинського...так що люблін - наш
показать весь комментарий
22.03.2021 17:49 Ответить
Тоді північний захід - Німеччина.
показать весь комментарий
22.03.2021 17:52 Ответить
...так пво - не наступальна зброя і захищає повітряний простір в межах кордонів країни...
північно-західний напрямок це той, звідки дмуть північно західні вітри
показать весь комментарий
22.03.2021 18:20 Ответить
Тільки не Волинь а там вже Холмщина і Підляшшя наш!
показать весь комментарий
22.03.2021 19:27 Ответить
припустимо, що в любліні не волинь...
а в києві-волинському волинь чи нє?
показать весь комментарий
22.03.2021 20:17 Ответить
Залізниця з Волині. Тому Київ-Волинський.
показать весь комментарий
22.03.2021 21:42 Ответить
припустимо....
от на лівому березі залізниця з сіверщини і слобожанщини, але дврз чи мяскомбінат не є ні києвом-слобожанським ні сіверським...
бачу, повторювання з чужого голосу свідомого зменшення меж великої волині...комусь дуже хочеться звести її лише до луцької області
показать весь комментарий
22.03.2021 23:05 Ответить
по моему направление какоето не то
показать весь комментарий
22.03.2021 17:34 Ответить
Північно-східному? Ото диво...
показать весь комментарий
22.03.2021 17:43 Ответить
На катру посмотрите!
Северо-запад - это Белоруссия!
показать весь комментарий
22.03.2021 17:44 Ответить
Дивлячись з Сум , такі да, но не з Волині.
показать весь комментарий
22.03.2021 17:55 Ответить
Сектор ответственности ПВО страны считается не от дислокации станции, а от центра территории
показать весь комментарий
22.03.2021 18:06 Ответить
ОДКБ?
показать весь комментарий
22.03.2021 18:07 Ответить
Такі розумні, раз пальнули з Десни по Броварам
показать весь комментарий
22.03.2021 17:56 Ответить
нам нужен воздушный коридор, по которому стратегическая авиация НАТО будет лететь бомбить Мацкву
показать весь комментарий
22.03.2021 22:11 Ответить
Все-таки непугана в нас армія - стоїть пускова установка без брустверів, просто посеред поля.
Будь-яка ракета що впаде рядом точно її знищить
показать весь комментарий
22.03.2021 22:57 Ответить
 
 