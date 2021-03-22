ЗСУ посилюють захист повітряного простору на північно-західному напрямку. ФОТО
Дивізіон Львівського зенітного ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського вперше заступив на бойове чергування в системі ППО країни в новому секторі відповідальності на Волині.
Про це інформує пресслужба Повітряних Сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зенітні ракетні війська посилюють свій бойовий потенціал, нарощують бойові здатності по всій території країни, в тому числі й на північно-західному напрямку, - зазначає офіцер управління ЗРВ підполковник Денис Ізосімов. - Це стало можливим завдяки успішно проведеним військовим навчанням, і, звичайно, проведенню бойових, дослідницьких і випробувальних пусків підрозділів зенітних ракетних військ на державному полігоні "Ягорлик".
"Чергові сили цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави, контролюючи повітряні цілі як у повітряному просторі країни, так і за її межами. Щодня до несення бойового чергування залучається понад 1000 військовослужбовців Повітряних Сил", - зазначили в пресслужбі.
Будь ласка, зачекайте...
-один товариш із ровенського аероклубу розказував, що ще на початку 80-х якийсь тамошній планер піймав, якийсь повітряний потік і пішов на європейський рекорд, приземлився у польші, десь аж під гдр...все узгоджували пізніше..
-недавно київські диспетчери наказували пілотам пасажирського борту белавіа на мінськ, вже з-під кордону, повернутись в бориспіль...навіть погрожували - ці переговори гуляють в мережі...
як виявилось пізніше вздовж білоруського кордону пів-дня літав рос стратегічний бомбардувальник - перевіряли реакцію українського пво...і, щоб випадково не получився "мн17", цей борт белавіа пізніше відправили саме через цей сектор на волинь і брест...
тепер для всіх повідомили, що ї цей сектор захищений...
три різні випадки в північно-західному секторі
На північно-західному напрямі - Польща.
ще точніше - від любліна до києва-волинського...так що люблін - наш
північно-західний напрямок це той, звідки дмуть північно західні вітри
а в києві-волинському волинь чи нє?
от на лівому березі залізниця з сіверщини і слобожанщини, але дврз чи мяскомбінат не є ні києвом-слобожанським ні сіверським...
бачу, повторювання з чужого голосу свідомого зменшення меж великої волині...комусь дуже хочеться звести її лише до луцької області
Северо-запад - это Белоруссия!
Будь-яка ракета що впаде рядом точно її знищить