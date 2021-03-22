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Новини Агресія Росії проти України
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авіація (4045) Волинь (837) Львівщина (2296) ЗСУ (7201)

ЗСУ посилюють захист повітряного простору на північно-західному напрямку. ФОТО

Дивізіон Львівського зенітного ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського вперше заступив на бойове чергування в системі ППО країни в новому секторі відповідальності на Волині.

Про це інформує пресслужба Повітряних Сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зенітні ракетні війська посилюють свій бойовий потенціал, нарощують бойові здатності по всій території країни, в тому числі й на північно-західному напрямку, - зазначає офіцер управління ЗРВ підполковник Денис Ізосімов. - Це стало можливим завдяки успішно проведеним військовим навчанням, і, звичайно, проведенню бойових, дослідницьких і випробувальних пусків підрозділів зенітних ракетних військ на державному полігоні "Ягорлик".

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ЗСУ посилюють захист повітряного простору на північно-західному напрямку 01

"Чергові сили цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави, контролюючи повітряні цілі як у повітряному просторі країни, так і за її межами. Щодня до несення бойового чергування залучається понад 1000 військовослужбовців Повітряних Сил", - зазначили в пресслужбі.
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Топ коментарі
+10
Могли б і збити росіску почвару на гвинтокрилі - щоб не залітали на нашу територію.
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22.03.2021 16:49
+4
по моему направление какоето не то
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22.03.2021 17:34
+3
то северо-восток
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22.03.2021 16:53
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Могли б і збити росіску почвару на гвинтокрилі - щоб не залітали на нашу територію.
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22.03.2021 16:49 Відповісти
то северо-восток
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22.03.2021 16:53 Відповісти
Україна має встановити безполітну зону вздовж своїх кордонів і у разі наближення будь яких літальних апаратів до українського кордону ближче ніж на 5 км, збивати їх накуй!
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22.03.2021 18:42 Відповісти
Как устанешь, греби лопатой!
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22.03.2021 18:48 Відповісти
-колись білоруське пво розстріляло під пружанами повітряну кулю, як залетіла з польші і йшла на якийсь рекорд...навіть повідомили, але на зорі незалежності білорусі все було таке неоперативне...

-один товариш із ровенського аероклубу розказував, що ще на початку 80-х якийсь тамошній планер піймав, якийсь повітряний потік і пішов на європейський рекорд, приземлився у польші, десь аж під гдр...все узгоджували пізніше..

-недавно київські диспетчери наказували пілотам пасажирського борту белавіа на мінськ, вже з-під кордону, повернутись в бориспіль...навіть погрожували - ці переговори гуляють в мережі...
як виявилось пізніше вздовж білоруського кордону пів-дня літав рос стратегічний бомбардувальник - перевіряли реакцію українського пво...і, щоб випадково не получився "мн17", цей борт белавіа пізніше відправили саме через цей сектор на волинь і брест...
тепер для всіх повідомили, що ї цей сектор захищений...

три різні випадки в північно-західному секторі
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22.03.2021 19:00 Відповісти
Це , можливо , була провокація кацапів , бо наші могли , в принципі , його збити , але якби він впав на рашинській територіі , а не нашій - це скандал і привід до військових дій .
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22.03.2021 17:00 Відповісти
Это хорошо. С поляками надо держать ухо востро.
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22.03.2021 16:53 Відповісти
там варашская аэс...
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22.03.2021 16:55 Відповісти
Если будет какой-то шухер с вторжением русни, поляки обязательно провернут сталинский финт 1939-го и возьмут под свою защиту Львов.
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22.03.2021 16:57 Відповісти
у будку псятина! за китайскими руками смотри!
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22.03.2021 17:02 Відповісти
поляки из тебя бигус сделают...
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22.03.2021 17:16 Відповісти
В Україні немає такої АЕС
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22.03.2021 16:58 Відповісти
а має бути...годі місцевим отг споживати викиди підриємств, але приносити славу і кошти тим центрам. де зареєстровані підприємства
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22.03.2021 17:25 Відповісти
Може з північно-східному?
На північно-західному напрямі - Польща.
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22.03.2021 17:09 Відповісти
написали жеж - волинь,...не сіверщина
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22.03.2021 17:18 Відповісти
На північний захід від Волині - Польща!!!
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22.03.2021 17:39 Відповісти
волинь, то - не луцька область..а площі водозбору правих притоків припяті...
ще точніше - від любліна до києва-волинського...так що люблін - наш
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22.03.2021 17:49 Відповісти
Тоді північний захід - Німеччина.
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22.03.2021 17:52 Відповісти
...так пво - не наступальна зброя і захищає повітряний простір в межах кордонів країни...
північно-західний напрямок це той, звідки дмуть північно західні вітри
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22.03.2021 18:20 Відповісти
Тільки не Волинь а там вже Холмщина і Підляшшя наш!
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22.03.2021 19:27 Відповісти
припустимо, що в любліні не волинь...
а в києві-волинському волинь чи нє?
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22.03.2021 20:17 Відповісти
Залізниця з Волині. Тому Київ-Волинський.
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22.03.2021 21:42 Відповісти
припустимо....
от на лівому березі залізниця з сіверщини і слобожанщини, але дврз чи мяскомбінат не є ні києвом-слобожанським ні сіверським...
бачу, повторювання з чужого голосу свідомого зменшення меж великої волині...комусь дуже хочеться звести її лише до луцької області
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22.03.2021 23:05 Відповісти
по моему направление какоето не то
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22.03.2021 17:34 Відповісти
Північно-східному? Ото диво...
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22.03.2021 17:43 Відповісти
На катру посмотрите!
Северо-запад - это Белоруссия!
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22.03.2021 17:44 Відповісти
Дивлячись з Сум , такі да, но не з Волині.
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22.03.2021 17:55 Відповісти
Сектор ответственности ПВО страны считается не от дислокации станции, а от центра территории
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22.03.2021 18:06 Відповісти
ОДКБ?
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22.03.2021 18:07 Відповісти
Такі розумні, раз пальнули з Десни по Броварам
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22.03.2021 17:56 Відповісти
нам нужен воздушный коридор, по которому стратегическая авиация НАТО будет лететь бомбить Мацкву
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22.03.2021 22:11 Відповісти
Все-таки непугана в нас армія - стоїть пускова установка без брустверів, просто посеред поля.
Будь-яка ракета що впаде рядом точно її знищить
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22.03.2021 22:57 Відповісти
 
 