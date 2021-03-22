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ЕБРР (253) Зеленский (19056) Рено-Бассо (2)

Зеленский обсудил с президентом ЕБРР Рено-Бассо инвестиционный климат в Украине

Зеленский обсудил с президентом ЕБРР Рено-Бассо инвестиционный климат в Украине

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер президента.

"С радостью приветствуем Одиль Рено-Бассо с ее первым визитом в Украину. У нас была конструктивная и теплая встреча. ЕБРР - крупнейший инвестор в Украине. Мы рады работать над реформированием страны, улучшая энергоэффективность и инвестиционный климат", - отметил Зеленский.

Напоминаем, президенткой ЕБРР Рено-Бассо 22 и 23 марта находится с визитом в Украине.

Также читайте: Президент ЕБРР Рено-Бассо встретится с Зеленским и Шмыгалем

Зеленский обсудил с президентом ЕБРР Рено-Бассо инвестиционный климат в Украине 01

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Топ комментарии
+5
А чого не подають в новині, що пані Одиль Рено-Бассо запитувала "А де гроші ****??? Які вкладались в Україну в минулі роки?"
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22.03.2021 19:02
+3
Нет в Украине инвестиционного климата.

Если у кого-то есть сомнения в этом, всегда могут проконсультироваться с МВФ.
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22.03.2021 19:40
+2
Сказать нечего - значит обсуждал на своем английском
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22.03.2021 18:54
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Сказать нечего - значит обсуждал на своем английском
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22.03.2021 18:54 Ответить
Зустрілись, поговорили про погоду, з Зеленського посміялись
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22.03.2021 18:58 Ответить
А чого не подають в новині, що пані Одиль Рено-Бассо запитувала "А де гроші ****??? Які вкладались в Україну в минулі роки?"
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22.03.2021 19:02 Ответить
Пока не будет нормальных судов об инвестиционном климате можно забыть.
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22.03.2021 19:05 Ответить
11:22 дп · 22 бер. 2021·Twitter Президент **** Одиль Рено-Бассо посетит Украину 22-23 марта.
Она увидит разрисованный ОПУ и заявит что их "«... воодушевляет приверженность Украины продолжению реформирования экономики и государственного управления. Граждане, как и бизнес, нуждаются в прозрачной, эффективной и заслуживающей доверия судебной системе. Не менее важна борьба с коррупцией на всех уровнях, равно как и создание равных условий игры без олигархического влияния в экономической сфере. "
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22.03.2021 19:06 Ответить
Странно, какой может быть инвестиционный климат в разъездном балагане с дворовой самодеятельностью из города Кривой Бивень?
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22.03.2021 19:12 Ответить
Господи, чем бы дитё не тешилося! "Нахватали" тех инвестиций из Катара, Омана, ОАЭ столько,что и МВФ куда-то "убежал"!
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22.03.2021 19:55 Ответить
Таки да, денег столько у нас, что мне через 150 метров продавцы кофе из будок предлагают взять в кредит под 0,000000003% в десятилетие 10 000 долларов США. Такие знаете ли назойлевые, как ЗЕлёные мухи навозные. И не сезон же ещё для них. Подумываю преобрести к лету хорошую мухобойку и дихлофос.
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22.03.2021 20:09 Ответить
Потерпіть до осені, подохнуть.
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22.03.2021 20:17 Ответить
писюном на рояле сыграл для гостя?))) больше там нечего обсуждать было...)
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22.03.2021 19:21 Ответить
та ні, ти ж подивись на фото: які теки документів з кредитними договорами вона йому показувала... Було про що поговорити, Там круте бабло...
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22.03.2021 19:49 Ответить
Нет в Украине инвестиционного климата.

Если у кого-то есть сомнения в этом, всегда могут проконсультироваться с МВФ.
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22.03.2021 19:40 Ответить
Як нема, а нянька)
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22.03.2021 19:55 Ответить
Во-первых, это не нянка, а решала.
Во-вторых, решалы нужны именно в странах, где нет инвестиционного климата, а есть только кулуарные договорняки с местным князьком.

Китай именно так развивает свой "бизнес" в Африке. Именно поэтому Зеляди с такой надеждой смотрят за Великую стену - там откаты и взятки в порядке вещей.
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22.03.2021 20:00 Ответить
Пізно, туди вже Лавров поїхав.
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22.03.2021 20:19 Ответить
Да Китаю пох. Они свои поделки будут толкать кому угодно.
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22.03.2021 21:01 Ответить
Китаю ничего не мешает одновременно и в подсанкционному Крыму бабло варить, и в Украине, и в племени людоедов.
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22.03.2021 21:03 Ответить
ЗЕ: - Мадам, давай инвестируй в Каломойского!!!
- ???
ЗЕ: - Деньги давай сюда, дура! Климат у нас хороший - Иньвестиционный !!
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22.03.2021 20:23 Ответить
.... и пошли кофе пить, дура !
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23.03.2021 00:31 Ответить
Власти надо не занималься дорогами за откаты и сговором на рынке ОВГЗ с целью поднятия % ставки, что ведет не только к воровству бюджета, но и сокращению экономики и как следствию распродажи страны олигархам и иностранным "инвесторам" и это простые истины,а так же рейдерством фермером и шантажом малого бизнеса, крышеванием вывода банками средств вкладчиков, как с Приватом, деребаном Укрбуда в угоду своим застррйщикам, куда украинцы вложили свои деньги - тоесть коррупцией и воровством а своми обязанностями по созданию инвест климата тоесть равных возможностей для всех в стране, а не только для подопечных Няни и работать на результат,-нет результата досвидание,-перевыборы через год и так все понятно о стиле работы через 100 дней, а не ждать 5 лет пока пере выборами не дадут по 1 тыс.грн.бедным пенсионерам , тогда и экономика вырастет и страна станет успешней и инвестиции сами будут приходить,как внутренние так и зарубежные только не в скупку природных ресурсов страны и гос.монополий а в долевое участие в финансовых результатах и роста акций, в обмен на равные условия в международной торговле ,как делает это Китай, но для этого надо что бы власть отвечала перед народом за свои действия, в противном случае даже святой превращается вора и врага нарола.Доверять выбранным чинрвникам нельзя, только проверять и увольнять и не больше 2 срокрв по 4 гола тогда будет рещультат.
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22.03.2021 20:29 Ответить
Пришли к выводу что температура -273 градуса по цельсию , что на целых 0.15 градуса выше температуры абсолютного нуля !
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23.03.2021 02:24 Ответить
 
 