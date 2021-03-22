Зеленский обсудил с президентом ЕБРР Рено-Бассо инвестиционный климат в Украине

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер президента.

"С радостью приветствуем Одиль Рено-Бассо с ее первым визитом в Украину. У нас была конструктивная и теплая встреча. ЕБРР - крупнейший инвестор в Украине. Мы рады работать над реформированием страны, улучшая энергоэффективность и инвестиционный климат", - отметил Зеленский.

Напоминаем, президенткой ЕБРР Рено-Бассо 22 и 23 марта находится с визитом в Украине.

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