Зеленский обсудил с президентом ЕБРР Рено-Бассо инвестиционный климат в Украине
Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер президента.
"С радостью приветствуем Одиль Рено-Бассо с ее первым визитом в Украину. У нас была конструктивная и теплая встреча. ЕБРР - крупнейший инвестор в Украине. Мы рады работать над реформированием страны, улучшая энергоэффективность и инвестиционный климат", - отметил Зеленский.
Напоминаем, президенткой ЕБРР Рено-Бассо 22 и 23 марта находится с визитом в Украине.
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+5 Ан Мур
показать весь комментарий22.03.2021 19:02
+3 Герхард
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+2 Nataliia Radchenko
показать весь комментарий22.03.2021 18:54
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Она увидит разрисованный ОПУ и заявит что их "«... воодушевляет приверженность Украины продолжению реформирования экономики и государственного управления. Граждане, как и бизнес, нуждаются в прозрачной, эффективной и заслуживающей доверия судебной системе. Не менее важна борьба с коррупцией на всех уровнях, равно как и создание равных условий игры без олигархического влияния в экономической сфере. "
Если у кого-то есть сомнения в этом, всегда могут проконсультироваться с МВФ.
Во-вторых, решалы нужны именно в странах, где нет инвестиционного климата, а есть только кулуарные договорняки с местным князьком.
Китай именно так развивает свой "бизнес" в Африке. Именно поэтому Зеляди с такой надеждой смотрят за Великую стену - там откаты и взятки в порядке вещей.
- ???
ЗЕ: - Деньги давай сюда, дура! Климат у нас хороший - Иньвестиционный !!