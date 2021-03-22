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Президент ЕБРР Рено-Бассо встретится с Зеленским и Шмыгалем

Президент ЕБРР Рено-Бассо встретится с Зеленским и Шмыгалем

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо 22 и 23 марта будет находиться с визитом в Украине и примет участие во встречах на высоком уровне.

Об этом говорится в пресс-релизе банка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время своего визита Рено-Бассо встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, представителями правительственных и деловых кругов. Обсуждение будет сосредоточено на реформах, необходимых для осуществления инвестиций ЕБРР и другими инвесторами, а также на восстановлении после пандемии COVID-19.

В этом году ЕБРР прогнозирует восстановление украинской экономики на уровне 3%, однако оно в значительной степени будет зависеть от развития пандемии и прогресса реформ. В Киеве Рено-Бассо также выступит во время виртуального внедрения Национальной экономической стратегии Украины-2030.

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Украина является одним из трех основных направлений инвестиционной деятельности ЕБРР. Только за последние два года банк выделил 2 млрд евро на поддержку экономики страны. Инвестиции сочетаются с поддержкой политики, которая способствует борьбе с коррупцией, надлежащему управлению государственными предприятиями, структурным реформам и формированию более прозрачной деловой среды.

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хоч би не всцялося на зустрічі

Президент ЕБРР Рено-Бассо встретится с Зеленским и Шмыгалем - Цензор.НЕТ 6130
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22.03.2021 12:51 Ответить
Зеля як та актриса з німецьких фільмів буде себе продавати президенту ****
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22.03.2021 12:53 Ответить
... и принимать со всех сторон в любом количестве!
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22.03.2021 13:08 Ответить
,,Только за последние два года банк выделил 2 млрд евро на поддержку экономики страны.
Инвестиции сочетаются с поддержкой политики, которая способствует борьбе с коррупцией, надлежащему управлению государственными предприятиями, структурным реформам и формированию более прозрачной деловой среды"
. Источник: https://censor.net/ru/n3254786
Хто знає де вони і яким олігархам потрапили до рук ?
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22.03.2021 13:01 Ответить
Банк це благодійна організація, це фінансова установа, яка надає кредити а не допомогу, а їх вже борг 90 млрд. доларів. При цьому жодна галузь не піднялась, при цьому спільно з **** розкрадали кредити, наприклад на украиття над ЧАЕС десь 50 на 50. Крали не тупо, а типу мільйонна оплата радників, консультантів, створення різних проектів типу зіц голова Фунт, тощо. А вас не дивує коли кричать - Україна корумпована, і ... дають чомусь кошти для корупціонерів. Якщо кредити надають значить це вигідно цим економічним вбивцям. Олігархія і корупція це інструмент переворення метрополією країн і колонії.
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22.03.2021 13:12 Ответить
**** хочет знать,как и за счет чего ,из каких средств Украина будет отдавать предыдущие кредиты?
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22.03.2021 13:20 Ответить
Коломойський хоч подякував за цих 2 млрд.дол "помоЩі" ? Чи одразу купив нерухомість в Америці?
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22.03.2021 15:18 Ответить
 
 