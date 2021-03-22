Президент ЕБРР Рено-Бассо встретится с Зеленским и Шмыгалем
Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо 22 и 23 марта будет находиться с визитом в Украине и примет участие во встречах на высоком уровне.
Об этом говорится в пресс-релизе банка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Во время своего визита Рено-Бассо встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, представителями правительственных и деловых кругов. Обсуждение будет сосредоточено на реформах, необходимых для осуществления инвестиций ЕБРР и другими инвесторами, а также на восстановлении после пандемии COVID-19.
В этом году ЕБРР прогнозирует восстановление украинской экономики на уровне 3%, однако оно в значительной степени будет зависеть от развития пандемии и прогресса реформ. В Киеве Рено-Бассо также выступит во время виртуального внедрения Национальной экономической стратегии Украины-2030.
Украина является одним из трех основных направлений инвестиционной деятельности ЕБРР. Только за последние два года банк выделил 2 млрд евро на поддержку экономики страны. Инвестиции сочетаются с поддержкой политики, которая способствует борьбе с коррупцией, надлежащему управлению государственными предприятиями, структурным реформам и формированию более прозрачной деловой среды.
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Инвестиции сочетаются с поддержкой политики, которая способствует борьбе с коррупцией, надлежащему управлению государственными предприятиями, структурным реформам и формированию более прозрачной деловой среды"
. Источник: https://censor.net/ru/n3254786
Хто знає де вони і яким олігархам потрапили до рук ?