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Президент ЄБРР Рено-Бассо зустрінеться із Зеленським і Шмигалем

Президент ЄБРР Рено-Бассо зустрінеться із Зеленським і Шмигалем

Президент Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо 22 і 23 березня перебуватиме з візитом в Україні та візьме участь у зустрічах на високому рівні.

Про це йдеться в пресрелізі банку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час свого візиту Рено-Бассо зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, представниками урядових та ділових кіл. Обговорення буде зосереджено на реформах, необхідних для здійснення інвестицій ЄБРР та іншими інвесторами, а також на відновленні після пандемії COVID-19.

Цього року ЄБРР прогнозує відновлення української економіки на рівні 3%, проте воно значною мірою буде залежати від розвитку пандемії і прогресу реформ. У Києві Рено-Бассо також виступить під час віртуального впровадження Національної економічної стратегії України-2030.

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Україна є одним із трьох основних напрямків інвестиційної діяльності ЄБРР. Тільки за останні два роки банк виділив 2 млрд євро на підтримку економіки країни. Інвестиції поєднуються з підтримкою політики, яка сприяє боротьбі з корупцією, належному управлінню державними підприємствами, структурним реформам і формуванню більш прозорого ділового середовища.

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хоч би не всцялося на зустрічі

Президент ЕБРР Рено-Бассо встретится с Зеленским и Шмыгалем - Цензор.НЕТ 6130
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22.03.2021 12:51 Відповісти
Зеля як та актриса з німецьких фільмів буде себе продавати президенту ****
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22.03.2021 12:53 Відповісти
... и принимать со всех сторон в любом количестве!
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22.03.2021 13:08 Відповісти
,,Только за последние два года банк выделил 2 млрд евро на поддержку экономики страны.
Инвестиции сочетаются с поддержкой политики, которая способствует борьбе с коррупцией, надлежащему управлению государственными предприятиями, структурным реформам и формированию более прозрачной деловой среды"
. Источник: https://censor.net/ru/n3254786
Хто знає де вони і яким олігархам потрапили до рук ?
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22.03.2021 13:01 Відповісти
Банк це благодійна організація, це фінансова установа, яка надає кредити а не допомогу, а їх вже борг 90 млрд. доларів. При цьому жодна галузь не піднялась, при цьому спільно з **** розкрадали кредити, наприклад на украиття над ЧАЕС десь 50 на 50. Крали не тупо, а типу мільйонна оплата радників, консультантів, створення різних проектів типу зіц голова Фунт, тощо. А вас не дивує коли кричать - Україна корумпована, і ... дають чомусь кошти для корупціонерів. Якщо кредити надають значить це вигідно цим економічним вбивцям. Олігархія і корупція це інструмент переворення метрополією країн і колонії.
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22.03.2021 13:12 Відповісти
**** хочет знать,как и за счет чего ,из каких средств Украина будет отдавать предыдущие кредиты?
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22.03.2021 13:20 Відповісти
Коломойський хоч подякував за цих 2 млрд.дол "помоЩі" ? Чи одразу купив нерухомість в Америці?
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22.03.2021 15:18 Відповісти
 
 