Зеленський обговорив із президенткою ЄБРР Рено-Бассо інвестиційний клімат в Україні
Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції і розвитку Оділь Рено-Бассо.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер президента.
"З радістю вітаємо Оділь Рено-Бассо з її першим візитом в Україну. У нас була конструктивна і тепла зустріч. ЄБРР - найбільший інвестор в Україні. Ми раді працювати над реформуванням країни, покращуючи енергоефективність й інвестиційний клімат", - зазначив Зеленський.
Нагадуємо, президентка ЄБРР Рено-Бассо 22 і 23 березня перебуває з візитом в Україні.
Топ коментарі
+5 Ан Мур
показати весь коментар22.03.2021 19:02
+3 Герхард
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+2 Nataliia Radchenko
показати весь коментар22.03.2021 18:54
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Она увидит разрисованный ОПУ и заявит что их "«... воодушевляет приверженность Украины продолжению реформирования экономики и государственного управления. Граждане, как и бизнес, нуждаются в прозрачной, эффективной и заслуживающей доверия судебной системе. Не менее важна борьба с коррупцией на всех уровнях, равно как и создание равных условий игры без олигархического влияния в экономической сфере. "
Если у кого-то есть сомнения в этом, всегда могут проконсультироваться с МВФ.
Во-вторых, решалы нужны именно в странах, где нет инвестиционного климата, а есть только кулуарные договорняки с местным князьком.
Китай именно так развивает свой "бизнес" в Африке. Именно поэтому Зеляди с такой надеждой смотрят за Великую стену - там откаты и взятки в порядке вещей.
- ???
ЗЕ: - Деньги давай сюда, дура! Климат у нас хороший - Иньвестиционный !!