Зеленський обговорив із президенткою ЄБРР Рено-Бассо інвестиційний клімат в Україні

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції і розвитку Оділь Рено-Бассо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер президента.

"З радістю вітаємо Оділь Рено-Бассо з її першим візитом в Україну. У нас була конструктивна і тепла зустріч. ЄБРР - найбільший інвестор в Україні. Ми раді працювати над реформуванням країни, покращуючи енергоефективність й інвестиційний клімат", - зазначив Зеленський.

Нагадуємо, президентка ЄБРР Рено-Бассо 22 і 23 березня перебуває з візитом в Україні.

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