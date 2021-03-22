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ЄБРР (875) Зеленський (22448) Рено-Бассо (2)

Зеленський обговорив із президенткою ЄБРР Рено-Бассо інвестиційний клімат в Україні

Зеленський обговорив із президенткою ЄБРР Рено-Бассо інвестиційний клімат в Україні

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції і розвитку Оділь Рено-Бассо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер президента.

"З радістю вітаємо Оділь Рено-Бассо з її першим візитом в Україну. У нас була конструктивна і тепла зустріч. ЄБРР - найбільший інвестор в Україні. Ми раді працювати над реформуванням країни, покращуючи енергоефективність й інвестиційний клімат", - зазначив Зеленський.

Нагадуємо, президентка ЄБРР Рено-Бассо 22 і 23 березня перебуває з візитом в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент ЄБРР Рено-Бассо зустрінеться із Зеленським і Шмигалем

Зеленський обговорив із президенткою ЄБРР Рено-Бассо інвестиційний клімат в Україні 01
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Топ коментарі
+5
А чого не подають в новині, що пані Одиль Рено-Бассо запитувала "А де гроші ****??? Які вкладались в Україну в минулі роки?"
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22.03.2021 19:02
+3
Нет в Украине инвестиционного климата.

Если у кого-то есть сомнения в этом, всегда могут проконсультироваться с МВФ.
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22.03.2021 19:40
+2
Сказать нечего - значит обсуждал на своем английском
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22.03.2021 18:54
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Сказать нечего - значит обсуждал на своем английском
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22.03.2021 18:54 Відповісти
Зустрілись, поговорили про погоду, з Зеленського посміялись
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22.03.2021 18:58 Відповісти
А чого не подають в новині, що пані Одиль Рено-Бассо запитувала "А де гроші ****??? Які вкладались в Україну в минулі роки?"
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22.03.2021 19:02 Відповісти
Пока не будет нормальных судов об инвестиционном климате можно забыть.
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22.03.2021 19:05 Відповісти
11:22 дп · 22 бер. 2021·Twitter Президент **** Одиль Рено-Бассо посетит Украину 22-23 марта.
Она увидит разрисованный ОПУ и заявит что их "«... воодушевляет приверженность Украины продолжению реформирования экономики и государственного управления. Граждане, как и бизнес, нуждаются в прозрачной, эффективной и заслуживающей доверия судебной системе. Не менее важна борьба с коррупцией на всех уровнях, равно как и создание равных условий игры без олигархического влияния в экономической сфере. "
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22.03.2021 19:06 Відповісти
Странно, какой может быть инвестиционный климат в разъездном балагане с дворовой самодеятельностью из города Кривой Бивень?
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22.03.2021 19:12 Відповісти
Господи, чем бы дитё не тешилося! "Нахватали" тех инвестиций из Катара, Омана, ОАЭ столько,что и МВФ куда-то "убежал"!
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22.03.2021 19:55 Відповісти
Таки да, денег столько у нас, что мне через 150 метров продавцы кофе из будок предлагают взять в кредит под 0,000000003% в десятилетие 10 000 долларов США. Такие знаете ли назойлевые, как ЗЕлёные мухи навозные. И не сезон же ещё для них. Подумываю преобрести к лету хорошую мухобойку и дихлофос.
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22.03.2021 20:09 Відповісти
Потерпіть до осені, подохнуть.
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22.03.2021 20:17 Відповісти
писюном на рояле сыграл для гостя?))) больше там нечего обсуждать было...)
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22.03.2021 19:21 Відповісти
та ні, ти ж подивись на фото: які теки документів з кредитними договорами вона йому показувала... Було про що поговорити, Там круте бабло...
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22.03.2021 19:49 Відповісти
Нет в Украине инвестиционного климата.

Если у кого-то есть сомнения в этом, всегда могут проконсультироваться с МВФ.
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22.03.2021 19:40 Відповісти
Як нема, а нянька)
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22.03.2021 19:55 Відповісти
Во-первых, это не нянка, а решала.
Во-вторых, решалы нужны именно в странах, где нет инвестиционного климата, а есть только кулуарные договорняки с местным князьком.

Китай именно так развивает свой "бизнес" в Африке. Именно поэтому Зеляди с такой надеждой смотрят за Великую стену - там откаты и взятки в порядке вещей.
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22.03.2021 20:00 Відповісти
Пізно, туди вже Лавров поїхав.
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22.03.2021 20:19 Відповісти
Да Китаю пох. Они свои поделки будут толкать кому угодно.
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22.03.2021 21:01 Відповісти
Китаю ничего не мешает одновременно и в подсанкционному Крыму бабло варить, и в Украине, и в племени людоедов.
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22.03.2021 21:03 Відповісти
ЗЕ: - Мадам, давай инвестируй в Каломойского!!!
- ???
ЗЕ: - Деньги давай сюда, дура! Климат у нас хороший - Иньвестиционный !!
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22.03.2021 20:23 Відповісти
.... и пошли кофе пить, дура !
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23.03.2021 00:31 Відповісти
Власти надо не занималься дорогами за откаты и сговором на рынке ОВГЗ с целью поднятия % ставки, что ведет не только к воровству бюджета, но и сокращению экономики и как следствию распродажи страны олигархам и иностранным "инвесторам" и это простые истины,а так же рейдерством фермером и шантажом малого бизнеса, крышеванием вывода банками средств вкладчиков, как с Приватом, деребаном Укрбуда в угоду своим застррйщикам, куда украинцы вложили свои деньги - тоесть коррупцией и воровством а своми обязанностями по созданию инвест климата тоесть равных возможностей для всех в стране, а не только для подопечных Няни и работать на результат,-нет результата досвидание,-перевыборы через год и так все понятно о стиле работы через 100 дней, а не ждать 5 лет пока пере выборами не дадут по 1 тыс.грн.бедным пенсионерам , тогда и экономика вырастет и страна станет успешней и инвестиции сами будут приходить,как внутренние так и зарубежные только не в скупку природных ресурсов страны и гос.монополий а в долевое участие в финансовых результатах и роста акций, в обмен на равные условия в международной торговле ,как делает это Китай, но для этого надо что бы власть отвечала перед народом за свои действия, в противном случае даже святой превращается вора и врага нарола.Доверять выбранным чинрвникам нельзя, только проверять и увольнять и не больше 2 срокрв по 4 гола тогда будет рещультат.
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22.03.2021 20:29 Відповісти
Пришли к выводу что температура -273 градуса по цельсию , что на целых 0.15 градуса выше температуры абсолютного нуля !
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23.03.2021 02:24 Відповісти
 
 