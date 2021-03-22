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В Украине в 2020 году совершили самоубийство 123 подростка, - МВД

В Украине в 2020 году совершили самоубийство 123 подростка, - МВД

В Украине в прошлом году совершили самоубийство 123 подростка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"По статистическим данным, количество совершение подростками самоубийств с каждым годом растет. По данным ЕРДР, в 2020 году совершили самоубийство 123 подростка, а уже в начале марта 2021 г. органами Национальной полиции было зафиксировано 25 случаев самоубийств и 91 попытка совершить такие действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соцсетях появились так называемые "группы смерти", администраторы которых в квестовой форме дают участникам сообществ, преимущественно детям, задачи, связанные с выполнением действий, которые могут нанести ущерб здоровью или вообще лишить жизни. Наибольшее количество групп смерти находится в Телеграмме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киберполиция Украины начала принимать анонимные обращения о "группах смерти"

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Топ комментарии
+5
Закрыть аптеки, а с ним и интенеты!
Запретить ножи и верёвки!
Снести здания выше 2 этажей!
Воспретить поезда!
Не пущать автомобили!
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22.03.2021 20:37
+2
В Украине в ДТП в 2020 года погибли 2842 человека. Из них 138 детей.
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22.03.2021 21:00
+1
и это страшно !
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22.03.2021 20:46
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Закрыть аптеки, а с ним и интенеты!
Запретить ножи и верёвки!
Снести здания выше 2 этажей!
Воспретить поезда!
Не пущать автомобили!
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22.03.2021 20:37 Ответить
В Украине в ДТП в 2020 года погибли 2842 человека. Из них 138 детей.
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22.03.2021 21:00 Ответить
А в Швеции в 12 раз меньше. Хотя автомобилей у них на душу населения больше.
Может потому что шведы не быдло, которое думает, что правила для того, чтобы их нарушать?
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23.03.2021 11:27 Ответить
тільки російськомовні соцмережі винні, мета - сіяти смерть та жах в україні, чим більше -тим краще.
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22.03.2021 21:20 Ответить
А що це таке -"мусульманские языки"? Це можуть бути будь-які мови.Якщо маєте на увазі країни, де іслам поширений, то відкриваємо статистику по самогубствам, можна в Вікіпедії, там Росія-на 3 місці, правда, Литва -на 4. А на останніх місцях такі ісламські країни, як Кувейт, Мальдіви. А найменше на 100 тис населення -в Барбадос і.Як це допоможе?
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23.03.2021 02:00 Ответить
Вам не екзамен у вузі, а хоча б шкільну програму середніх класів по грамоті освоїти, щоб точніше думки виражати. То чому Гаяна, Росія та Литва в першій трійці по самогубствам?
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23.03.2021 02:26 Ответить
Татьяна, воспитывать лучше надо!
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22.03.2021 21:27 Ответить
Сегодня спрыгнул дедок
https://www.youtube.com/watch?v=NIMaxKmcMf0&t=20s&ab_channel=VLProd
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22.03.2021 20:40 Ответить
Пипец, а его что не устроило?
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22.03.2021 21:32 Ответить
и это страшно !
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22.03.2021 20:46 Ответить
Включаю телевизор: ну новости оптимизма не добавляют -воруют,убивают!Посмотрю фильм: Вскрытие покажет, другой канал: Кости! Грустно....
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22.03.2021 20:52 Ответить
природа самоочищается от слабых психически
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22.03.2021 20:58 Ответить
Ну хватит тебе, если так подумать...
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22.03.2021 21:31 Ответить
Щоб не було дитячих самогубств діти повинні навчатися в школах!!! а не сидіти на ідіотських дистанційках через психічно хворих дорослих!
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22.03.2021 21:00 Ответить
Бандера, тебя бы в наше время...
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22.03.2021 21:29 Ответить
Наприклад, у 2012 році не було "дистанційок", TikTok, Telegram... Ой, а що показує статистика самогубств серед дітей?

В Україні в 2020 році наклали на себе руки 123 підлітки, - МВС - Цензор.НЕТ 8994
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23.03.2021 05:17 Ответить
а дітей в абсолютній кількості, мабуть, більше було в 2012 році
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23.03.2021 09:48 Ответить
шахиды не досчитались в своих рядах таких крутых бойцов...
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23.03.2021 10:15 Ответить
 
 