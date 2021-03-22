В Украине в 2020 году совершили самоубийство 123 подростка, - МВД

В Украине в прошлом году совершили самоубийство 123 подростка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"По статистическим данным, количество совершение подростками самоубийств с каждым годом растет. По данным ЕРДР, в 2020 году совершили самоубийство 123 подростка, а уже в начале марта 2021 г. органами Национальной полиции было зафиксировано 25 случаев самоубийств и 91 попытка совершить такие действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соцсетях появились так называемые "группы смерти", администраторы которых в квестовой форме дают участникам сообществ, преимущественно детям, задачи, связанные с выполнением действий, которые могут нанести ущерб здоровью или вообще лишить жизни. Наибольшее количество групп смерти находится в Телеграмме.

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