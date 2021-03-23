Украинского изобретателя из США Романкива наградили орденом Ярослава Мудрого. ФОТО

Украина наградила известного украинского изобретателя в США Любомира Романкива Орденом князя Ярослава Мудрого. Орден ему вручил посол Владимир Ельченко, церемония прошла в Генеральном консульстве Украины в г. Нью-Йорк.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

"Вклад Любомира Романкива в мировую науку давно признано во всем мире. За все время только двух украинцев внесли в Зал славы США - Игоря Сикорского и Любомира Романкива ", - говорится в сообщении посольства.

За свою жизнь Романкив сделал 180 научных открытий, 67 из них получили патенты. Его изобретения изучают в крупнейших университетах США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Италии, Швеции, Дании, Польши, Японии, Кореи, Тайваня, Сингапура и Украины.

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"Именно благодаря его изобретениям мы обязаны появлению персонального компьютера, жесткого диска, интернета, солнечных батарей и других вещей, которыми мы привыкли пользоваться сегодня каждый день", - отмечают в посольстве.