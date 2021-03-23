РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9437 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 437 28
Германия (6730) карантин (16728) Меркель (2090) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Жесткий карантин в Германии продлен до 18 апреля, - Меркель

Жесткий карантин в Германии продлен до 18 апреля, - Меркель

"Локдаун" в Германии продлевают до 18 апреля, сообщила канцлер Ангела Меркель журналистам в Берлине после 15-часовых консультаций с главами федеральных земель, консультации продлились до 2:40 вторника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Уже принятые меры продлеваются до 18 апреля", - сказала канцлер.

В случае, если динамика распространения коронавируса за 7 дней составит больше 100 случаев на 100 тысяч человек, то ограничения в регионе будут ужесточаться.

В частности, в зависимости от необходимости местные власти могут вводить свои правила, например, дальнейшие ограничения контактов или ограничения на выход из квартиры.

"Заграничные поездки в настоящее время категорически не рекомендуется предпринимать", - отметила канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европе пока недостаточно доз вакцины, чтобы остановить третью волну коронавируса, - министр здравоохранения Германии Шпан

Поездки, которые обусловлены необходимостью, будут связаны с необходимостью делать тесты на коронавирус и оставаться на домашнем карантине.

Пасхальные праздники предлагается расширить, четверг 1 апреля и суббота 3 апреля будут объявлены "днями тишины" с запретом на уличные массовые мероприятия и ограничения контактов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
От отсутствия курева и бухла ещё никто не умирал а от короны многие! Затарся на месяц да и сиди дома!
показать весь комментарий
23.03.2021 07:12
+2
Ну, да, так скорее всего и делают люди. А вот с отсутствием курева- я могу поспорить. Знал одного капитана, немца, который курил как и я- по 2 пачки в день и бросил сразу! Поехал в отпуск и умер. Я к тому, что я лично не знаю ни единого умершего от ковида, знаю только двоих человек, которые перенесли его с улыбкой и легко. Так что... хрен зна, какова статистика.
показать весь комментарий
23.03.2021 07:16
+2
У нас один мужик бросил курить и умер.
Только, ... по-моему он сначала умер, а потом бросил курить.
(Леонид Фёдорович Быков!)
показать весь комментарий
23.03.2021 07:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
поляки уже взвыли от немецкого карантина - теперь только в пцр на работу можно попасть....
показать весь комментарий
23.03.2021 07:07 Ответить
Фантомас тебя в Ольгино уже привили Новичком?
показать весь комментарий
23.03.2021 07:11 Ответить
А в 90-ты че не взвывали от немецких евро?
показать весь комментарий
23.03.2021 07:35 Ответить
"Ограничения на выход из квартиры"(с). Это сильно! За сигаретами хрена сходить, например. Да и за шнапсом. Я бы охренел и умер, наверное.
показать весь комментарий
23.03.2021 07:10 Ответить
От отсутствия курева и бухла ещё никто не умирал а от короны многие! Затарся на месяц да и сиди дома!
показать весь комментарий
23.03.2021 07:12 Ответить
Ну, да, так скорее всего и делают люди. А вот с отсутствием курева- я могу поспорить. Знал одного капитана, немца, который курил как и я- по 2 пачки в день и бросил сразу! Поехал в отпуск и умер. Я к тому, что я лично не знаю ни единого умершего от ковида, знаю только двоих человек, которые перенесли его с улыбкой и легко. Так что... хрен зна, какова статистика.
показать весь комментарий
23.03.2021 07:16 Ответить
У нас один мужик бросил курить и умер.
Только, ... по-моему он сначала умер, а потом бросил курить.
(Леонид Фёдорович Быков!)
показать весь комментарий
23.03.2021 07:29 Ответить
Сильно! Это и обо мне скажут, скорее всего.
показать весь комментарий
23.03.2021 07:30 Ответить
Живи долго и будь ЗДОРОВ!
показать весь комментарий
23.03.2021 07:32 Ответить
Присоединяюсь
показать весь комментарий
23.03.2021 07:34 Ответить
Сразу бросить после двух пачек в день,жестоко поступил...
показать весь комментарий
23.03.2021 07:32 Ответить
Да-да... он морально почти весь контракт готовился, за пару недель до окончания- всё, стоп! Ну и ещё месяц в отпуске провел. И- совсем всё... Классный мастер был, надо сказать.
показать весь комментарий
23.03.2021 07:43 Ответить
Бросать медленно,это как тянуть пластырь от присохшей раны. Лучше сразу, рывком. И помнить, что курящий от некурящего отличается ОДНОЙ выкуренной сигаретой. Главное не начинать потом.
показать весь комментарий
23.03.2021 08:00 Ответить
Если в Вашем окружении все так хорошо с ковидом, может найдется пару медработников, желающих поработать в Харькове в ковидных бригадах? Катастрофа...
показать весь комментарий
23.03.2021 10:55 Ответить
мається на увазі, без поважної причини не виходити. у магазин і на роботу - можна.
показать весь комментарий
23.03.2021 08:56 Ответить
Це я в анекдотaі - сара, не в козла, а в карти не виграв, а програв, не волгу, а жигулі.
Так й тут не в усій німеччині, а тількі в регіонах, де інседенц (кількість заражень) більше 100 випадків на 100000 нас. А це далеко не скрізь так.
Не заборона, а саме обмеження - ну то б то не шататься по чому зря!
Цигаркі й шнапс - в саме віддалене село вам привезе любий водій найближчої піцци )
А ні - так амазон! Сьогодні замовили, вранці доставили.
Ви правий - від ковіду ніхто не вмер, вмирают від ускладнень, яких причиняє ковід - а саме пневманії, загострювання різних хронічних захворювань одночасно, що призводить до важкого стану й т.я.часто густо звертаються запіздно, вже не встигають врятувати. Офіц померло майже 3 млн, але не офіц набагато більше, це навіть й дитині першокласнику зрозуміло.
Проте ви ось про що подумайте, якщо б люди дотримувалися здорового глузду й дійсно меньше тинялися, то не вмирало б по 330 людей за домбу. Тому що ті хто без хронічних захворювань й відносно легко переносить наслідки ураження вірусом, з посмішкою, їдуть за цігарками у найближчу крамницю, а там бабуся хліб купляє - вдихнула й захворіла й вмерла.
Ви вдома собі далі цігарки палите, а людину вбили...
Ось про що мова тут у німеччині. Тому на 85 млн населення на в 1.5 рази меньший территорії значно меньше випадків ніж в 35 млн нас України. Бо люди не тількі про цігарки й шнапс думають вцілому, а й про інших, більш вразливих людей...
показать весь комментарий
23.03.2021 09:40 Ответить
Старушку понесло.)
показать весь комментарий
23.03.2021 07:15 Ответить
А Бандера Роса мені розказував, що попускають уже, відкривають те, відкривають се.
показать весь комментарий
23.03.2021 07:17 Ответить
В деяких землях так , федерація жИж ..
показать весь комментарий
23.03.2021 07:57 Ответить
на паску ж заробить треба
показать весь комментарий
23.03.2021 08:57 Ответить
Самое абсурдное - чтобы не «развозить» вирус внутри страны (Германии) хотят запретить отпуска (здесь 04.04. Пасха+каникулы и многие брали/берут отпуска на пару дней/неделю и едут например из одной земли в другую). НО на Малерку (Испания) - без проблем........☹️
показать весь комментарий
23.03.2021 08:32 Ответить
Уже с проблемами.
показать весь комментарий
23.03.2021 09:45 Ответить
Это точно. Но до вчерашнего дня - было без проблем (нужен был только актуальный тест).
Теперь отпускники должны по прибытию в Германию тест+карантин на 14 дней.
показать весь комментарий
23.03.2021 12:48 Ответить
Жесткий карантин в Германии продлен до 18 апреля, - Меркель - Цензор.НЕТ 3738
показать весь комментарий
23.03.2021 07:42 Ответить
Мутті ! Може досить вже мутити !?
показать весь комментарий
23.03.2021 07:59 Ответить
Зоряний час для комуняк.
показать весь комментарий
23.03.2021 08:29 Ответить
Щеб пак, від багатомільйонних протестів проти ковідного шахрайства в більше, ніж 100 країнах, 20 березня у таких фашистських істот, як Ангела Гітлер, срака підгорає.
показать весь комментарий
23.03.2021 09:31 Ответить
 
 