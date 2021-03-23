Жесткий карантин в Германии продлен до 18 апреля, - Меркель
"Локдаун" в Германии продлевают до 18 апреля, сообщила канцлер Ангела Меркель журналистам в Берлине после 15-часовых консультаций с главами федеральных земель, консультации продлились до 2:40 вторника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Уже принятые меры продлеваются до 18 апреля", - сказала канцлер.
В случае, если динамика распространения коронавируса за 7 дней составит больше 100 случаев на 100 тысяч человек, то ограничения в регионе будут ужесточаться.
В частности, в зависимости от необходимости местные власти могут вводить свои правила, например, дальнейшие ограничения контактов или ограничения на выход из квартиры.
"Заграничные поездки в настоящее время категорически не рекомендуется предпринимать", - отметила канцлер.
Поездки, которые обусловлены необходимостью, будут связаны с необходимостью делать тесты на коронавирус и оставаться на домашнем карантине.
Пасхальные праздники предлагается расширить, четверг 1 апреля и суббота 3 апреля будут объявлены "днями тишины" с запретом на уличные массовые мероприятия и ограничения контактов.
Пожалуйста, подождите...
Только, ... по-моему он сначала умер, а потом бросил курить.
(Леонид Фёдорович Быков!)
Так й тут не в усій німеччині, а тількі в регіонах, де інседенц (кількість заражень) більше 100 випадків на 100000 нас. А це далеко не скрізь так.
Не заборона, а саме обмеження - ну то б то не шататься по чому зря!
Цигаркі й шнапс - в саме віддалене село вам привезе любий водій найближчої піцци )
А ні - так амазон! Сьогодні замовили, вранці доставили.
Ви правий - від ковіду ніхто не вмер, вмирают від ускладнень, яких причиняє ковід - а саме пневманії, загострювання різних хронічних захворювань одночасно, що призводить до важкого стану й т.я.часто густо звертаються запіздно, вже не встигають врятувати. Офіц померло майже 3 млн, але не офіц набагато більше, це навіть й дитині першокласнику зрозуміло.
Проте ви ось про що подумайте, якщо б люди дотримувалися здорового глузду й дійсно меньше тинялися, то не вмирало б по 330 людей за домбу. Тому що ті хто без хронічних захворювань й відносно легко переносить наслідки ураження вірусом, з посмішкою, їдуть за цігарками у найближчу крамницю, а там бабуся хліб купляє - вдихнула й захворіла й вмерла.
Ви вдома собі далі цігарки палите, а людину вбили...
Ось про що мова тут у німеччині. Тому на 85 млн населення на в 1.5 рази меньший территорії значно меньше випадків ніж в 35 млн нас України. Бо люди не тількі про цігарки й шнапс думають вцілому, а й про інших, більш вразливих людей...
Теперь отпускники должны по прибытию в Германию тест+карантин на 14 дней.