Жорсткий карантин у Німеччині продовжено до 18 квітня, - Меркель

"Локдаун" у Німеччині продовжують до 18 квітня, повідомила канцлер Ангела Меркель журналістам в Берліні після 15-годинних консультацій з главами федеральних земель, консультації тривали до 2:40 вівторка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уже вжиті заходи продовжуються до 18 квітня", - сказала канцлер.

У разі, якщо динаміка поширення коронавірусу за 7 днів буде понад 100 випадків на 100 тисяч осіб, то обмеження в регіоні будуть посилюватися.

Зокрема, залежно від необхідності місцева влада може вводити свої правила, наприклад, подальші обмеження контактів або обмеження на вихід з квартири.

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"Закордонні поїздки нині категорично не рекомендуються", - зазначила канцлер. Поїздки, обумовлені необхідністю, будуть пов'язані з необхідністю робити тести на коронавірус і залишатися на домашньому карантині.

Великодні свята пропонується розширити, четвер 1 квітня і субота 3 квітня будуть оголошені "днями тиші" із забороною на вуличні масові заходи і обмеження контактів.