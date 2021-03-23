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Новини Коронавірус і карантин
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Жорсткий карантин у Німеччині продовжено до 18 квітня, - Меркель

Жорсткий карантин у Німеччині продовжено до 18 квітня, - Меркель

"Локдаун" у Німеччині продовжують до 18 квітня, повідомила канцлер Ангела Меркель журналістам в Берліні після 15-годинних консультацій з главами федеральних земель, консультації тривали до 2:40 вівторка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уже вжиті заходи продовжуються до 18 квітня", - сказала канцлер.

У разі, якщо динаміка поширення коронавірусу за 7 днів буде понад 100 випадків на 100 тисяч осіб, то обмеження в регіоні будуть посилюватися.

Зокрема, залежно від необхідності місцева влада може вводити свої правила, наприклад, подальші обмеження контактів або обмеження на вихід з квартири.

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"Закордонні поїздки нині категорично не рекомендуються", - зазначила канцлер. Поїздки, обумовлені необхідністю, будуть пов'язані з необхідністю робити тести на коронавірус і залишатися на домашньому карантині.

Великодні свята пропонується розширити, четвер 1 квітня і субота 3 квітня будуть оголошені "днями тиші" із забороною на вуличні масові заходи і обмеження контактів.

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Топ коментарі
+2
От отсутствия курева и бухла ещё никто не умирал а от короны многие! Затарся на месяц да и сиди дома!
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23.03.2021 07:12
+2
Ну, да, так скорее всего и делают люди. А вот с отсутствием курева- я могу поспорить. Знал одного капитана, немца, который курил как и я- по 2 пачки в день и бросил сразу! Поехал в отпуск и умер. Я к тому, что я лично не знаю ни единого умершего от ковида, знаю только двоих человек, которые перенесли его с улыбкой и легко. Так что... хрен зна, какова статистика.
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23.03.2021 07:16
+2
У нас один мужик бросил курить и умер.
Только, ... по-моему он сначала умер, а потом бросил курить.
(Леонид Фёдорович Быков!)
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23.03.2021 07:29
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поляки уже взвыли от немецкого карантина - теперь только в пцр на работу можно попасть....
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23.03.2021 07:07 Відповісти
Фантомас тебя в Ольгино уже привили Новичком?
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23.03.2021 07:11 Відповісти
А в 90-ты че не взвывали от немецких евро?
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23.03.2021 07:35 Відповісти
"Ограничения на выход из квартиры"(с). Это сильно! За сигаретами хрена сходить, например. Да и за шнапсом. Я бы охренел и умер, наверное.
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23.03.2021 07:10 Відповісти
От отсутствия курева и бухла ещё никто не умирал а от короны многие! Затарся на месяц да и сиди дома!
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23.03.2021 07:12 Відповісти
Ну, да, так скорее всего и делают люди. А вот с отсутствием курева- я могу поспорить. Знал одного капитана, немца, который курил как и я- по 2 пачки в день и бросил сразу! Поехал в отпуск и умер. Я к тому, что я лично не знаю ни единого умершего от ковида, знаю только двоих человек, которые перенесли его с улыбкой и легко. Так что... хрен зна, какова статистика.
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23.03.2021 07:16 Відповісти
У нас один мужик бросил курить и умер.
Только, ... по-моему он сначала умер, а потом бросил курить.
(Леонид Фёдорович Быков!)
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23.03.2021 07:29 Відповісти
Сильно! Это и обо мне скажут, скорее всего.
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23.03.2021 07:30 Відповісти
Живи долго и будь ЗДОРОВ!
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23.03.2021 07:32 Відповісти
Присоединяюсь
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23.03.2021 07:34 Відповісти
Сразу бросить после двух пачек в день,жестоко поступил...
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23.03.2021 07:32 Відповісти
Да-да... он морально почти весь контракт готовился, за пару недель до окончания- всё, стоп! Ну и ещё месяц в отпуске провел. И- совсем всё... Классный мастер был, надо сказать.
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23.03.2021 07:43 Відповісти
Бросать медленно,это как тянуть пластырь от присохшей раны. Лучше сразу, рывком. И помнить, что курящий от некурящего отличается ОДНОЙ выкуренной сигаретой. Главное не начинать потом.
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23.03.2021 08:00 Відповісти
Если в Вашем окружении все так хорошо с ковидом, может найдется пару медработников, желающих поработать в Харькове в ковидных бригадах? Катастрофа...
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23.03.2021 10:55 Відповісти
мається на увазі, без поважної причини не виходити. у магазин і на роботу - можна.
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23.03.2021 08:56 Відповісти
Це я в анекдотaі - сара, не в козла, а в карти не виграв, а програв, не волгу, а жигулі.
Так й тут не в усій німеччині, а тількі в регіонах, де інседенц (кількість заражень) більше 100 випадків на 100000 нас. А це далеко не скрізь так.
Не заборона, а саме обмеження - ну то б то не шататься по чому зря!
Цигаркі й шнапс - в саме віддалене село вам привезе любий водій найближчої піцци )
А ні - так амазон! Сьогодні замовили, вранці доставили.
Ви правий - від ковіду ніхто не вмер, вмирают від ускладнень, яких причиняє ковід - а саме пневманії, загострювання різних хронічних захворювань одночасно, що призводить до важкого стану й т.я.часто густо звертаються запіздно, вже не встигають врятувати. Офіц померло майже 3 млн, але не офіц набагато більше, це навіть й дитині першокласнику зрозуміло.
Проте ви ось про що подумайте, якщо б люди дотримувалися здорового глузду й дійсно меньше тинялися, то не вмирало б по 330 людей за домбу. Тому що ті хто без хронічних захворювань й відносно легко переносить наслідки ураження вірусом, з посмішкою, їдуть за цігарками у найближчу крамницю, а там бабуся хліб купляє - вдихнула й захворіла й вмерла.
Ви вдома собі далі цігарки палите, а людину вбили...
Ось про що мова тут у німеччині. Тому на 85 млн населення на в 1.5 рази меньший территорії значно меньше випадків ніж в 35 млн нас України. Бо люди не тількі про цігарки й шнапс думають вцілому, а й про інших, більш вразливих людей...
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23.03.2021 09:40 Відповісти
Старушку понесло.)
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23.03.2021 07:15 Відповісти
А Бандера Роса мені розказував, що попускають уже, відкривають те, відкривають се.
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23.03.2021 07:17 Відповісти
В деяких землях так , федерація жИж ..
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23.03.2021 07:57 Відповісти
на паску ж заробить треба
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23.03.2021 08:57 Відповісти
Самое абсурдное - чтобы не «развозить» вирус внутри страны (Германии) хотят запретить отпуска (здесь 04.04. Пасха+каникулы и многие брали/берут отпуска на пару дней/неделю и едут например из одной земли в другую). НО на Малерку (Испания) - без проблем........☹️
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23.03.2021 08:32 Відповісти
Уже с проблемами.
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23.03.2021 09:45 Відповісти
Это точно. Но до вчерашнего дня - было без проблем (нужен был только актуальный тест).
Теперь отпускники должны по прибытию в Германию тест+карантин на 14 дней.
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23.03.2021 12:48 Відповісти
Жесткий карантин в Германии продлен до 18 апреля, - Меркель - Цензор.НЕТ 3738
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23.03.2021 07:42 Відповісти
Мутті ! Може досить вже мутити !?
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23.03.2021 07:59 Відповісти
Зоряний час для комуняк.
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23.03.2021 08:29 Відповісти
Щеб пак, від багатомільйонних протестів проти ковідного шахрайства в більше, ніж 100 країнах, 20 березня у таких фашистських істот, як Ангела Гітлер, срака підгорає.
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23.03.2021 09:31 Відповісти
 
 