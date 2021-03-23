Жорсткий карантин у Німеччині продовжено до 18 квітня, - Меркель
"Локдаун" у Німеччині продовжують до 18 квітня, повідомила канцлер Ангела Меркель журналістам в Берліні після 15-годинних консультацій з главами федеральних земель, консультації тривали до 2:40 вівторка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Уже вжиті заходи продовжуються до 18 квітня", - сказала канцлер.
У разі, якщо динаміка поширення коронавірусу за 7 днів буде понад 100 випадків на 100 тисяч осіб, то обмеження в регіоні будуть посилюватися.
Зокрема, залежно від необхідності місцева влада може вводити свої правила, наприклад, подальші обмеження контактів або обмеження на вихід з квартири.
"Закордонні поїздки нині категорично не рекомендуються", - зазначила канцлер. Поїздки, обумовлені необхідністю, будуть пов'язані з необхідністю робити тести на коронавірус і залишатися на домашньому карантині.
Великодні свята пропонується розширити, четвер 1 квітня і субота 3 квітня будуть оголошені "днями тиші" із забороною на вуличні масові заходи і обмеження контактів.
Будь ласка, зачекайте...
Только, ... по-моему он сначала умер, а потом бросил курить.
(Леонид Фёдорович Быков!)
Так й тут не в усій німеччині, а тількі в регіонах, де інседенц (кількість заражень) більше 100 випадків на 100000 нас. А це далеко не скрізь так.
Не заборона, а саме обмеження - ну то б то не шататься по чому зря!
Цигаркі й шнапс - в саме віддалене село вам привезе любий водій найближчої піцци )
А ні - так амазон! Сьогодні замовили, вранці доставили.
Ви правий - від ковіду ніхто не вмер, вмирают від ускладнень, яких причиняє ковід - а саме пневманії, загострювання різних хронічних захворювань одночасно, що призводить до важкого стану й т.я.часто густо звертаються запіздно, вже не встигають врятувати. Офіц померло майже 3 млн, але не офіц набагато більше, це навіть й дитині першокласнику зрозуміло.
Проте ви ось про що подумайте, якщо б люди дотримувалися здорового глузду й дійсно меньше тинялися, то не вмирало б по 330 людей за домбу. Тому що ті хто без хронічних захворювань й відносно легко переносить наслідки ураження вірусом, з посмішкою, їдуть за цігарками у найближчу крамницю, а там бабуся хліб купляє - вдихнула й захворіла й вмерла.
Ви вдома собі далі цігарки палите, а людину вбили...
Ось про що мова тут у німеччині. Тому на 85 млн населення на в 1.5 рази меньший территорії значно меньше випадків ніж в 35 млн нас України. Бо люди не тількі про цігарки й шнапс думають вцілому, а й про інших, більш вразливих людей...
Теперь отпускники должны по прибытию в Германию тест+карантин на 14 дней.