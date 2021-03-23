Кабмин утвердил индикаторы для введения местными властями дополнительных карантинных ограничений, - Степанов

Кабинет министров Украины утвердил индикаторы для территориальных громад, по которым местные власти смогут определять ситуацию и вводить дополнительные карантинные ограничения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В частности, мы ввели индикаторы для территориальных громад, органов местного самоуправления, по которым они могут определять и вводить дополнительные карантинные ограничения", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине фиксируется "британский" штамм коронавируса, вызывающий тяжелую клиническую картину. Количество госпитализаций стремительно растет,- Степанов

По словам министра, соответствующее постановление правительство утвердило на внеочередном заседании в понедельник.

Ранее Степанов заявил, что по всей территории Украины сегодня фиксируется так называемый "британский" штамм коронавируса. Он более заразный, характеризируется тяжелым течением болезни и передается гораздо быстрее.