По всей Украине фиксируется "британский" штамм коронавируса, вызывающий тяжелую клиническую картину. Количество госпитализаций стремительно растет,- Степанов
По всей территории Украины фиксируется так называемый "британский" штамм коронавируса. Он более заразный, характеризируется тяжелым течением болезни и передается гораздо быстрее.
Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
С распространением данного штамма, по словам Степанова, связан стремительный рост госпитализаций пациентов с коронавирусом в Украине.
По состоянию на утро вчерашнего дня в больницах находилось 36 тыс. 600 пациентов с коронавирусом.
Кроме этого он уточнил, что за минувшую неделю в Украине зафиксированы 1665 летальных случаев.
"Мы вошли в третью волну коронавируса. По всей территории Украины сейчас распространяется "британский" штамм вируса. Он более агрессивный, поражает молодых людей, быстрее передается и вызывает тяжелое течение болезни. С ним связан и рост количества госпитализаций", - уточнил Степанов.
"Он в три раза заразнее, количество больных стремительно растет. Вирус характеризируется коротким инкубационным периодом - всего 1-3 дня. Кроме этого он характеризируется тяжелой клинической картиной. Вирус начал поражать более молодую возрастную группу. Если раньше мы госпитализировали людей старше 60 лет, то сейчас увеличивается количество госпитализаций людей 30-40 лет и старше", - добавил министр.
Кроме этого Степанов уточнил, что безсимптомного течения болезни практически не фиксируется.
По данным Степанова, клиническая картина изменилась. Фиксируется тяжелое течение болезни. Кроме органов дыхания вирус начал поражать слизистые, почки, печень и ЦНС.
"Зафиксированы не единичные случаи, когда больные британским штаммом умирали из-за физического отсутствия необходимости дышать, хотя при этом находились в абсолютном сознании. Это те данные, которые мы получаем от наших западных коллег", - уточнил Степанов.
Пожалуйста, подождите...
а тут нужно впаривать индийский шмурдяк под видом вакцины, заодно и проводить ИСПЫТАНИЯ на украинцах (денежки-то - получены, а необходимое количество зебилов еще не набрано)...
Не?
Этот штамм разносят только исключительно англичане?
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Куда в Украине приезжали 'табуны англичан'?
Совсем недавно степашка рассказывал, что оно не может в Украине обнаружить какой это штамм вируса. И отсылает анализы за бугор.
А тут оно пиз-т и не краснеет......
Дуже хотів би подивитися, яку насолоду ти відчуватимеш, якщо не зможеш самостійно дихати.
Є давно доконаними фактами, що тютюнопаління призводить до онкохвороб і що пасивне вдихання тютюнового диму людьми, що перебувають в приміщенні, де курять, діє навіть більш шкідливо, ніж власне паління цигарок. Але знаходяться утирки, які палять навіть в кімнатах із маленькими дітьми, бо їм просто плювати на всіх інших.
З ковідом - те саме.
Одне дивує. Чому в Китаї його досі не зафіксували?)
- меньше прихожан Московского партиархата.
пнх ублюдок
Что за манимуляции? Третья,четвёртая,пятая...волна...
Що ви, плісняві, зробили за цей рік, щоб захистити УКРАНЦІВ?
НІЧОГО.
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1374302673726488579 36 мин
Минздрав провалил программу тестирования пинятую еще в мае 2020 года Минздрав нагло врал всем о количестве заболевших поти три месяца (он и сейчас врет, но периодически) "С 28.11.2020 г. по 23.02.2021 официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются. " (мы писали)Минздрав с 23.01.2021 по 03.03.2021 г. не обеспечил лаборатории тестами ПЦР (мы писали) Кабмин не обеспечил финансовыми ресурсами положенные надбавки и оплате врачам, в результате чего из Украины выехало почти 80 000 врачей. Степанов выкинул неизвестно куда 700 млн. гривен
Но ... внеочередное заседание ВР собирается по поводу разрисованного ОПУ ... Потому что все это происходило под "личным контролем" (по его словам) Зеленского ? Так может пора импичмент ему объявлять ? Или Кабмин разогнать ?
Источник: https://censor.net/ru/n3254974
це що за нісенітниця? Цензор, переходь виключно на нормальну людську мову, геть кацапський безграмотний суржик, яким Ви та українськi чинушi погано володієте...
повинно бути - из-за физического отсутствия возможности дышать.
пА-нормальному - из-за того, что больной просто не может дышать, легкие не работают...
ххххххх
По моему Степашка сознание потерял и пошел в пациенты к Богуцкой
КРОМЕ ДЕНЕГ ЗА ВАКЦИНУ КИТАЙСКИЕ И ИНДИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВАКЦИН ПОПРОСИЛИ ОСВОБОДИТЬ ИХ ОТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАЧЕСТВО ВАКЦИН.
В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали.
Закон про внесення зміни до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язанняhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406
Результаты голосования
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11000
СН голосов не хватало, проголосовано голосами "Батькивщины", "За майбутне" и "Довира"
Як там крадуцький у їхньому чатику сн писав про пандемію : «...тут можна так прібірахлітца што і внукам іщо хватєт»
То скільки ще має померти від ковіду громадян країни, аби кожен зелемойський урод міг собі і своїм внукам дозволити по такій самій куртці???