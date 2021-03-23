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Новости Коронавирус и карантин
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По всей Украине фиксируется "британский" штамм коронавируса, вызывающий тяжелую клиническую картину. Количество госпитализаций стремительно растет,- Степанов

По всей Украине фиксируется

По всей территории Украины фиксируется так называемый "британский" штамм коронавируса. Он более заразный, характеризируется тяжелым течением болезни и передается гораздо быстрее.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

С распространением данного штамма, по словам Степанова, связан стремительный рост госпитализаций пациентов с коронавирусом в Украине.

По состоянию на утро вчерашнего дня в больницах находилось 36 тыс. 600 пациентов с коронавирусом.

Кроме этого он уточнил, что за минувшую неделю в Украине зафиксированы 1665 летальных случаев.

"Мы вошли в третью волну коронавируса. По всей территории Украины сейчас распространяется "британский" штамм вируса. Он более агрессивный, поражает молодых людей, быстрее передается и вызывает тяжелое течение болезни. С ним связан и рост количества госпитализаций", - уточнил Степанов.

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"Он в три раза заразнее, количество больных стремительно растет. Вирус характеризируется коротким инкубационным периодом - всего 1-3 дня. Кроме этого он характеризируется тяжелой клинической картиной. Вирус начал поражать более молодую возрастную группу. Если раньше мы госпитализировали людей старше 60 лет, то сейчас увеличивается количество госпитализаций людей 30-40 лет и старше", - добавил министр.

Кроме этого Степанов уточнил, что безсимптомного течения болезни практически не фиксируется. 

По данным Степанова, клиническая картина изменилась. Фиксируется тяжелое течение болезни. Кроме органов дыхания вирус начал поражать слизистые, почки, печень и ЦНС.

"Зафиксированы не единичные случаи, когда больные британским штаммом умирали из-за физического отсутствия необходимости дышать, хотя при этом находились в абсолютном сознании. Это те данные, которые мы получаем от наших западных коллег", - уточнил Степанов.

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Топ комментарии
+33
По всій Україні фіксується "британський" штам коронавірусу, що викликає важку клінічну картину. Кількість госпіталізацій стрімко зростає, - Степанов - Цензор.НЕТ 6069
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23.03.2021 10:21
+21
Кстати если носить куртку за 620 тысяч гривен, то корона вирус не возьмет
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23.03.2021 10:09
+20
Що ти БРЕШЕШ?????? Тиждень тому не БУЛО, а сьогодні вже по всій Україні!!!!!!!!!!! тОбі не міністерством керувати а байки писати, МУДІЛО!!!!!!!!!!!
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23.03.2021 10:16
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Правила форума Совет форумчан
Всё хорошо прекрасная Моника всё хорошо всё хорошо
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23.03.2021 10:06 Ответить
Кстати если носить куртку за 620 тысяч гривен, то корона вирус не возьмет
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23.03.2021 10:09 Ответить
врЁть степанов... еще неделю-две назад оно орало что "британского штампа в украине НЕТ"(с)степанов
а тут нужно впаривать индийский шмурдяк под видом вакцины, заодно и проводить ИСПЫТАНИЯ на украинцах (денежки-то - получены, а необходимое количество зебилов еще не набрано)...
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23.03.2021 11:19 Ответить
Придумал новую отмазку своего лоховства!!
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23.03.2021 15:21 Ответить
А террорист саня захарченко предлагал взять Британию всю как таковую, щас бы и штамма не было бы британского
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23.03.2021 10:08 Ответить
странно і не одно єрмак-шмигаль-зєлєнькій ще не здохло
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23.03.2021 10:08 Ответить
Они давно пфайзером вакцинировались. Украли в Израиле.
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23.03.2021 10:48 Ответить
интересно.. и как он к нам попал ???
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23.03.2021 10:08 Ответить
А, Букавель.
Не?
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23.03.2021 10:22 Ответить
По всій Україні фіксується "британський" штам коронавірусу, що викликає важку клінічну картину. Кількість госпіталізацій стрімко зростає, - Степанов - Цензор.НЕТ 9425
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23.03.2021 10:34 Ответить
Ну конечно. Ведь в Буковель англичане ехали табунами!
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23.03.2021 13:59 Ответить
*
Этот штамм разносят только исключительно англичане?

**
Куда в Украине приезжали 'табуны англичан'?
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23.03.2021 18:59 Ответить
Туннель через ла манш, а дальше стараниями наших заробитчан и скорости света с которой они летят на все праздники в любые карантинные ограничения.
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23.03.2021 10:35 Ответить
Твои заробитчане сидят на бутылках в Мухосрансках
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23.03.2021 11:53 Ответить
Ну так, Буковель усю зиму гудів, людей як червей з усієї Європи, а британський штам привезли заробітчани
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23.03.2021 11:57 Ответить
Не удивлюсь , если после спада эпидемии этому персонажу присвоят Героя Украины . Никаких моральных принципов эта зелёная плесень не имеет .
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23.03.2021 10:09 Ответить
Подозреваю что Британия изменяет направление Ветра и его помощью хочет завоевать весь Мир.... Китайский ветер уже не дует...
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23.03.2021 10:13 Ответить
А чай сухой?
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23.03.2021 10:17 Ответить
Ой ржу не могу....
Совсем недавно степашка рассказывал, что оно не может в Украине обнаружить какой это штамм вируса. И отсылает анализы за бугор.
А тут оно пиз-т и не краснеет......
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23.03.2021 10:13 Ответить
"умирали из-за физического отсутствия необходимости дышать" - кто у кого отсутствовал? Не могло бы тело в должности министра здравоохранения выражать свои мысли яснее?
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23.03.2021 10:14 Ответить
Я вот это тоже ни хера не понял. Только потом до меня дошло, что менистер попутал необходимость с возможностью.
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23.03.2021 10:27 Ответить
Наверное имеется ввиду, что нервная система перестает посылать импульсы в мышцы для дыхания, при этом человек может находиться в сознании.
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23.03.2021 10:47 Ответить
Нет. Там картина другая. Просто степашка - дурак. Только красть и умеет.
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23.03.2021 10:49 Ответить
Якщо у вас немає грошей, то у вас не має необхідності чи можливості щось купити?
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23.03.2021 11:10 Ответить
То тобі незрозуміло, істерички зрозуміють, не заважай їм насолоджуватись страхом.
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23.03.2021 10:40 Ответить
А ти дебілі і насолоджуєшся своїм дебілізмом?
Дуже хотів би подивитися, яку насолоду ти відчуватимеш, якщо не зможеш самостійно дихати.
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23.03.2021 11:14 Ответить
Ти вже застрахувався від хвороб серця, з якими ти теж не зможеш самостійно дихати?
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23.03.2021 11:28 Ответить
Все умирают рано или поздно, вопрос - скольким должны пожертвовать все, чтобы некоторые прожили подольше, и будет ли в жертвах смысл впринципе.
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23.03.2021 15:22 Ответить
Це типова психологія надутого індика, який вважає, що весь світ створений виключно для нього, а усі інші лише заважають йому насолоджуватися життям.
Є давно доконаними фактами, що тютюнопаління призводить до онкохвороб і що пасивне вдихання тютюнового диму людьми, що перебувають в приміщенні, де курять, діє навіть більш шкідливо, ніж власне паління цигарок. Але знаходяться утирки, які палять навіть в кімнатах із маленькими дітьми, бо їм просто плювати на всіх інших.
З ковідом - те саме.
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25.03.2021 14:58 Ответить
Дебил, не способный формулировать мысли - главное требование к посту министра в Украине.
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23.03.2021 10:43 Ответить
оно уже привилось индийским шмурдяком.
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23.03.2021 11:54 Ответить
Весь світ закрили. А новим штамам плювати. Вільно подорожують вже 150ма країнами.

Одне дивує. Чому в Китаї його досі не зафіксували?)
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23.03.2021 10:15 Ответить
В Штатах уже китайцев начали отстреливать. Правда, периодически корейцы под раздачу попадают, но то такое...
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23.03.2021 10:39 Ответить
есть сайт .официальная статистика воз про корону по странам . вот там так интересно . во всех странах на диаграммах в одно и то же время одни и те же изменения без разницы к количеству вакцинированных или карантинам .
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23.03.2021 14:54 Ответить
Саме так. Статистикою можна крутити, як хочеш, за допомогою тестів, що і зроблено в Китаї в серпні-вересні. Крутять і зараз, встановлюючи червоні зони.
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23.03.2021 14:56 Ответить
https://cov-lineages.org/global_report_B.1.1.7.html - China 5
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23.03.2021 15:41 Ответить
Таки намалювали. Прекрасно. Чому ж Китай не закрито на повний лохдаун, як Європу?
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23.03.2021 15:47 Ответить
По всей Украине фиксируется "британский" штамм коронавируса, вызывающий тяжелую клиническую картину. Количество госпитализаций стремительно растет,- Степанов - Цензор.НЕТ 2984
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23.03.2021 10:15 Ответить
Так млять вводи локдаун, олух!!
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23.03.2021 10:16 Ответить
Що ти БРЕШЕШ?????? Тиждень тому не БУЛО, а сьогодні вже по всій Україні!!!!!!!!!!! тОбі не міністерством керувати а байки писати, МУДІЛО!!!!!!!!!!!
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23.03.2021 10:16 Ответить
Меня больше, чем британский штамм, беспокоит тяжелая клиническая картина в госструктрах, причем во ВСЕХ. Включая скорость вакцинации населения, к которой так долго и упорно готовился степашка! А если бы не готовился?
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23.03.2021 10:16 Ответить
Да они и с этим не могут справиться... О "британце" сигналили еще в конце года, а у нас думали,что пройдет стороной...
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23.03.2021 10:17 Ответить
яйцеголове хуцпате створіння щось патякає після того, що спромоглося завалити усе..
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23.03.2021 10:17 Ответить
Где намордник? Чего не в куртке? Доктор-дуремар клинический
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23.03.2021 10:17 Ответить
Буковель ты мой, Буковель!
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23.03.2021 10:18 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26451748.html Больше прихожан Московского патриархата --

- меньше прихожан Московского партиархата.

По всій Україні фіксується "британський" штам коронавірусу, що викликає важку клінічну картину. Кількість госпіталізацій стрімко зростає, - Степанов - Цензор.НЕТ 3430
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23.03.2021 10:18 Ответить
+ + +
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23.03.2021 10:20 Ответить
Пятая колонна Убийцы на марше!
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23.03.2021 11:57 Ответить
Степанов и не такое заявить может, чего не скажешь лохам, щеголяя в куртке за полляма ....
пнх ублюдок
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23.03.2021 10:18 Ответить
Космос страшная штука,но когда шарик Земной крутится со скоростью 1674 км/час,то зачем летать из Киева в Нью-Йорк и тратить на это 10 часов,если можно подождать 2 часа и шар земной сам вас доставит в столицу США без всяких самолетов?
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23.03.2021 10:20 Ответить
Для этого нужно обернуть время вспять, но это еще никому не удавалось.
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23.03.2021 11:59 Ответить
По всій Україні фіксується "британський" штам коронавірусу, що викликає важку клінічну картину. Кількість госпіталізацій стрімко зростає, - Степанов - Цензор.НЕТ 6069
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23.03.2021 10:21 Ответить
+ + +
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23.03.2021 10:23 Ответить
Самый заразный вирус в куртке за 620 000 гр.
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23.03.2021 10:23 Ответить
Тіко колічєство вакцінації шота растьот нє стрємітєльно
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23.03.2021 10:23 Ответить
Степанов должен уже давно шить трусы на зоне а не коференции давать!!!
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23.03.2021 10:25 Ответить
статист мля....
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23.03.2021 10:27 Ответить
""Зафіксовані непоодинокі випадки, коли хворі британським штамом вмирали через фізичну відсутність необхідності дихати, хоча при цьому перебували в абсолютній свідомості. Це ті дані, які ми отримуємо від наших західних колег", - уточнив Степанов." ти нам покажи виділений штам ковидла і отримаєш премію кілька лімонів , а не пахалай- махалай стєпаха всіх ******!
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23.03.2021 10:31 Ответить
Только недавно говорили,что не зафиксирован и уже "гуляет" во всю.
Что за манимуляции? Третья,четвёртая,пятая...волна...
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23.03.2021 10:31 Ответить
британский штамм еще более заразен
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23.03.2021 10:41 Ответить
После британского будет ещё какой-нибудь "более" заразный. И этому не будет конца,пока все не переболеют и выживут кому дано.
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23.03.2021 12:06 Ответить
В общем коронавирус оказался умнее Степанова, перехитрил падлюка Степанова, когда он куртку покупал, а не вакцину закупал, коронавирус развивался и мутировал, а Степанов деградировал. У нас даже вирусы умнее целого министра здравоохранения.
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23.03.2021 10:32 Ответить
Очевидно, що власні шкури ви вже захистили.
Що ви, плісняві, зробили за цей рік, щоб захистити УКРАНЦІВ?
НІЧОГО.
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23.03.2021 10:33 Ответить
Сніг за шиворот, в Карпати ми летим, На літній резині і майже без бензини, І весело, бо я тут не один - На лижі їде ціла Україна!
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23.03.2021 10:44 Ответить
Последний абзац вообще не поняла.
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23.03.2021 11:12 Ответить
Головне асфальт і курточки за 600 тисяч.Оце і всі ліки. А ви дебіли 73% вірте в їх порядність.
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23.03.2021 11:28 Ответить
парад дебілів продовжується, серед коментаторів також
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23.03.2021 11:29 Ответить
никак Степанов получил "цу" сверху, купить еще одну куртку?
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23.03.2021 11:40 Ответить
Тяжелую клиническую картингу вызывает засекреченная сумма сделки по копиии вакцины, оригинал которой закрывают во всех странах.
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23.03.2021 11:52 Ответить
Скажите пожалуйста, а вот до всех этих вирусов в Украине убывало население со скоростью 700 тел в сутки, это никого не интересовало? А почему?Никто не кричал о "тяжолой картине", "стремительном росте" или "стремительном падении" .
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23.03.2021 12:42 Ответить
надеюсь, коронавирус заражает только зебилов. правда сейчас нет никаких зебилов, все против бубочки. интересно, как он стал президентом?
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23.03.2021 12:43 Ответить
Есть ли у Степанова физическая возможность необходимости его бытия, если бытиё - весчь необъятная и его нельзя обнять?
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23.03.2021 12:46 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1374302673726488579 36 мин
Минздрав провалил программу тестирования пинятую еще в мае 2020 года Минздрав нагло врал всем о количестве заболевших поти три месяца (он и сейчас врет, но периодически) "С 28.11.2020 г. по 23.02.2021 официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются. " (мы писали)Минздрав с 23.01.2021 по 03.03.2021 г. не обеспечил лаборатории тестами ПЦР (мы писали) Кабмин не обеспечил финансовыми ресурсами положенные надбавки и оплате врачам, в результате чего из Украины выехало почти 80 000 врачей. Степанов выкинул неизвестно куда 700 млн. гривен
Но ... внеочередное заседание ВР собирается по поводу разрисованного ОПУ ... Потому что все это происходило под "личным контролем" (по его словам) Зеленского ? Так может пора импичмент ему объявлять ? Или Кабмин разогнать ?
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23.03.2021 12:49 Ответить
из-за физического отсутствия необходимости дышать
Источник: https://censor.net/ru/n3254974

це що за нісенітниця? Цензор, переходь виключно на нормальну людську мову, геть кацапський безграмотний суржик, яким Ви та українськi чинушi погано володієте...

повинно бути - из-за физического отсутствия возможности дышать.
пА-нормальному - из-за того, что больной просто не может дышать, легкие не работают...
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23.03.2021 12:54 Ответить
Взятьбы этой вакциной тебе и поморде
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23.03.2021 12:56 Ответить
ИДИОТ...Ф. М. Достоевский...
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23.03.2021 13:08 Ответить
Нехре шляться по Буковелям и Крушавелям.....А темпи вакцинації аж "ПРУТЬ".....Будем вилками "колоти".....скоро....
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23.03.2021 13:09 Ответить
А может этот вирус из "Вектора" и это война?
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23.03.2021 13:13 Ответить
Це неприємна штука, мягко кажучи... Якби всі носили маски і зберігали необхідну дистанцію, у нас би захворівших було в рази менше.
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23.03.2021 13:14 Ответить
Только 25% украинцев готовы вакцинироваться. То есть это те, кто реально опасаются короновируса и соблюдают карантин. Остальное жлобье живет так, будто эпидемии нет. Причем заражает других, болеет само, но хрипит "то е грып, короновирус нэ иснуе!"
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23.03.2021 13:17 Ответить
Должно быть не менее хуже, чем тогда, когда не было лучше, чем сейчас
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23.03.2021 13:23 Ответить
Получается пол Украины в Англии побывало или как
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23.03.2021 13:27 Ответить
Зафиксированы не единичные случаи, когда больные британским штаммом умирали из-за физического отсутствия необходимости дышать, хотя при этом находились в абсолютном сознании.Источник: https://censor.net/ru/n3254974

ххххххх
По моему Степашка сознание потерял и пошел в пациенты к Богуцкой
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23.03.2021 13:31 Ответить

КРОМЕ ДЕНЕГ ЗА ВАКЦИНУ КИТАЙСКИЕ И ИНДИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВАКЦИН ПОПРОСИЛИ ОСВОБОДИТЬ ИХ ОТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАЧЕСТВО ВАКЦИН.


В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали.
Закон про внесення зміни до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язанняhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406
Результаты голосования
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11000
СН голосов не хватало, проголосовано голосами "Батькивщины", "За майбутне" и "Довира"
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23.03.2021 13:37 Ответить
По всій Україні фіксується "британський" штам коронавірусу, що викликає важку клінічну картину. Кількість госпіталізацій стрімко зростає, - Степанов - Цензор.НЕТ 2246
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23.03.2021 13:59 Ответить
Понятно в пандемии виноваты новый штам Короновируса и само население , которое не соблюдает нормы санитарной гигиена. А раз в стране плохая ситуация из за пандемии, то надо продать гос.имущество, Земли, территорию принадлежащие народу , деньги уже есть заработанные на "откатах", и стать окончательными рабами у олигархов в том числе инстранных, как Яреско и Абромяучес, который скопил не малую сумму на распоряжении 38 тыс.га земли, уже не де факто, а де юре ,- по закону, а за вырученные деньги заказать еще больше дорог или еще, чего через подвластный бизнес,пусть и дальге бюддет лерибанят через свои фирмы, скоро хлеб булем с бюджета по карточкам покупать, через олигархов Зеленского, у которых он за долю являтся крышевальной няней,если конечно выживем.
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23.03.2021 15:07 Ответить
Цікаво, а куртка лакея коломойського стєпанова за 620 тис захищаю від цього штаму чи ні.
Як там крадуцький у їхньому чатику сн писав про пандемію : «...тут можна так прібірахлітца што і внукам іщо хватєт»
То скільки ще має померти від ковіду громадян країни, аби кожен зелемойський урод міг собі і своїм внукам дозволити по такій самій куртці???
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23.03.2021 15:13 Ответить
 
 