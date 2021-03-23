Львовщина по показателям Минздрава перешла в "красную" зону, - Степанов

Львовская область по индикаторным показателям Минздрава сегодня перешла в так называемую "красную" зону эпидемиологической опасности.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"На Западной Украине ситуация остается сложной. Сегодня Львовская область по индикаторным показателями МОЗа перешла в "красную" зону. Вся область полностью", - уточнил Степанов.

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