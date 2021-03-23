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Львовщина по показателям Минздрава перешла в "красную" зону, - Степанов

Львовщина по показателям Минздрава перешла в

Львовская область по индикаторным показателям Минздрава сегодня перешла в так называемую "красную" зону эпидемиологической опасности.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"На Западной Украине ситуация остается сложной. Сегодня Львовская область по индикаторным показателями МОЗа перешла в "красную" зону. Вся область полностью", - уточнил Степанов.

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А какая зона после красной? черная?
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23.03.2021 10:38 Ответить
В Україні немає карантину, оскільки його "введення" в березні 2020 року (постановою 211) було виконано з купою порушень чинного законодавства. Є чітко встановлений порядок дій, який було нахабно порушено.

Основні моменти.

За ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (стаття 40, пункт "й") карантин може діяти лише у випадку оголошення надзвичайного СТАНУ. Іншими словами без факту оголошення НСтану санітарний лікар не має права робити подання до Кабміну про введення карантинних заходів.

За рішенням Конституційного Суду від 28 серпня 2020 року, яке лише підтвердило те, що й так встановлено Конституцією, ніякий Шмигаль з його Кабміном, ніякі Клички чи інші мери не мають повноважень на введення чи зміну жорсткості карантинних обмежень.
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23.03.2021 10:40 Ответить
А Киев в "красной" зоне? Судя по толпам в метро это скорее просто зона.
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23.03.2021 10:41 Ответить
О чем Вы? Какие толпы? Вчера тут авторитетные пассажиры, которые каждый вечер в 19.00 ездят на метро с Харьковской на Оболонь, авторитетно заявляли что никаких толп в метро нет. И необходимости закрывать его тоже нет, так как ни одна страна в Мире этого не делала!
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23.03.2021 10:45 Ответить
чому не встановлено і не буде встановлено надзвичайний стан?
1) надзвичайний стан повинен бути чітко обгрунтованим, може тривати не більше 60 днів, катування ж над людьми заплановано проводити ще довго
2) при н.стані уряд автоматично зобов'язується регулярно субсидіювати населення, що немає змоги нормально працювати
Україна - одна з небагатьох країн, де влада ніяк не допомагає в часи "пандемії", прибравши з себе будь-яку відповідальність
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23.03.2021 10:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FjVb3W4Mtt4
Звичайний день в Стокгольмі. 18 березня 2021 року.
Як шведи досі вижили?
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23.03.2021 11:30 Ответить
 
 