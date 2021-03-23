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Львовщина по показателям Минздрава перешла в "красную" зону, - Степанов
Львовская область по индикаторным показателям Минздрава сегодня перешла в так называемую "красную" зону эпидемиологической опасности.
Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"На Западной Украине ситуация остается сложной. Сегодня Львовская область по индикаторным показателями МОЗа перешла в "красную" зону. Вся область полностью", - уточнил Степанов.
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Основні моменти.
За ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (стаття 40, пункт "й") карантин може діяти лише у випадку оголошення надзвичайного СТАНУ. Іншими словами без факту оголошення НСтану санітарний лікар не має права робити подання до Кабміну про введення карантинних заходів.
За рішенням Конституційного Суду від 28 серпня 2020 року, яке лише підтвердило те, що й так встановлено Конституцією, ніякий Шмигаль з його Кабміном, ніякі Клички чи інші мери не мають повноважень на введення чи зміну жорсткості карантинних обмежень.
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