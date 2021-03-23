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Львівщина за показниками МОЗ перейшла в "червону" зону, - Степанов
Львівська область за індикаторними показниками МОЗ сьогодні перейшла в так звану "червону" зону епідеміологічної небезпеки.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"На Західній Україні ситуація залишається складною. Сьогодні Львівська область за індикаторними показниками МОЗу перейшла в "червону" зону. Вся область повністю", - уточнив Степанов.
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Основні моменти.
За ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (стаття 40, пункт "й") карантин може діяти лише у випадку оголошення надзвичайного СТАНУ. Іншими словами без факту оголошення НСтану санітарний лікар не має права робити подання до Кабміну про введення карантинних заходів.
За рішенням Конституційного Суду від 28 серпня 2020 року, яке лише підтвердило те, що й так встановлено Конституцією, ніякий Шмигаль з його Кабміном, ніякі Клички чи інші мери не мають повноважень на введення чи зміну жорсткості карантинних обмежень.
1) надзвичайний стан повинен бути чітко обгрунтованим, може тривати не більше 60 днів, катування ж над людьми заплановано проводити ще довго
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