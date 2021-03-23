Львівщина за показниками МОЗ перейшла в "червону" зону, - Степанов

Львівська область за індикаторними показниками МОЗ сьогодні перейшла в так звану "червону" зону епідеміологічної небезпеки.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"На Західній Україні ситуація залишається складною. Сьогодні Львівська область за індикаторними показниками МОЗу перейшла в "червону" зону. Вся область повністю", - уточнив Степанов.

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