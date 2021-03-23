Степанов о "постковидном синдроме": До 70% переболевших нуждаются в дополнительной реабилитации
Две трети больных после выздоровления от COVID-19 нуждаются в дополнительной реабилитации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Значительно выросли риски постковидного синдрома в связи с этим "британским" штаммом. То есть люди, которые переболели COVID-19, затем в течение от трех до шести месяцев должны проходить реабилитацию. По сути дела, лечиться. И количество этих людей сейчас составляет уже до 70%. То есть две трети больных после выздоровления от COVID нуждаются в дополнительной реабилитации", - рассказал глава Минздрава.
Причинами постковидного синдрома, по словам Степанова, является не только мутировавший "британский" штамм, но и пренебрежительное отношение некоторых граждан к карантинным ограничениям.
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Ну а так 1% - це теж ДО 70%. Що тільки не вигадають, аби люди прийняли в себе експериментальну субстанцію.
Скорее всего, Степанов имел в виду людей, которые были на госпитализации, то есть, болели тяжело. А среди перенёсших ковид легко, процент нуждающихся в реабилитации гораздо меньше.