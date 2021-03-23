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Степанов о "постковидном синдроме": До 70% переболевших нуждаются в дополнительной реабилитации

Степанов о

Две трети больных после выздоровления от COVID-19 нуждаются в дополнительной реабилитации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Значительно выросли риски постковидного синдрома в связи с этим "британским" штаммом. То есть люди, которые переболели COVID-19, затем в течение от трех до шести месяцев должны проходить реабилитацию. По сути дела, лечиться. И количество этих людей сейчас составляет уже до 70%. То есть две трети больных после выздоровления от COVID нуждаются в дополнительной реабилитации", - рассказал глава Минздрава.

Причинами постковидного синдрома, по словам Степанова, является не только мутировавший "британский" штамм, но и пренебрежительное отношение некоторых граждан к карантинным ограничениям.

Также читайте: Въезжающие в страну граждане теперь обязаны предоставить негативный ПЦР-тест, - Степанов

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Топ комментарии
+7
Для такой реабилитации людям необходимы теплые и качественные куртки....
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23.03.2021 10:50
+5
Откуда этот дебил знает, что после британского штамма надо реабилитироваться 6 месяцев, если этот штамм только 2 месяца назад впервые обнаружен?
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23.03.2021 10:55
+3
Так оно и есть. Две трети тех - кто был на госпитализации по-сути инвалиды. И пока не совсем понятно сколько времени нужно чтобы вернуть их к полезной деятельности. И это большая проблема. Как это не цинично звучит но с покойниками проблем меньше.
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23.03.2021 11:26
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Конечно, туземцы виноваты, Степанов.
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23.03.2021 10:46 Ответить
дайте мне денег я себе еще курток куплю -Степанов
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23.03.2021 11:12 Ответить
Для такой реабилитации людям необходимы теплые и качественные куртки....
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23.03.2021 10:50 Ответить
Откуда этот дебил знает, что после британского штамма надо реабилитироваться 6 месяцев, если этот штамм только 2 месяца назад впервые обнаружен?
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23.03.2021 10:55 Ответить
Бо ця тварина є злочинець та терорист.
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23.03.2021 11:20 Ответить
І навіть ті 99,6% з інфікованих, що мають легкі симптоми або взагалі їх не мають?
Ну а так 1% - це теж ДО 70%. Що тільки не вигадають, аби люди прийняли в себе експериментальну субстанцію.
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23.03.2021 11:04 Ответить
Степанов: "две трети больных после выздоровления от COVID-19 нуждаются в дополнительной реабилитации."

Скорее всего, Степанов имел в виду людей, которые были на госпитализации, то есть, болели тяжело. А среди перенёсших ковид легко, процент нуждающихся в реабилитации гораздо меньше.
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23.03.2021 11:05 Ответить
Так оно и есть. Две трети тех - кто был на госпитализации по-сути инвалиды. И пока не совсем понятно сколько времени нужно чтобы вернуть их к полезной деятельности. И это большая проблема. Как это не цинично звучит но с покойниками проблем меньше.
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23.03.2021 11:26 Ответить
Мене одне цікавить хто поставив на таку посаду цю тварину і хто його кришує і разом з ним краде величезні кошти з бюджету завдяки інформаційному злочинному терору, що він робить?
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23.03.2021 11:19 Ответить
Некоторых граждан к карантинным ограничениям. Це, мабуть, мається на увазі наш шановний президент на Буковелі?
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23.03.2021 13:07 Ответить
 
 