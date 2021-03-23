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Въезжающие в страну граждане теперь обязаны предоставить негативный ПЦР-тест, - Степанов
Условием въезда в Украину будет отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Кабмин принял соответствующее постановление.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Были внесены изменения относительно пересечения границы. Со дня вступления постановления в действие, вчера оно начало действовать, нами внедряется, независимо от того, из какой страны пребывает гражданин - лучшая там эпидситуация, легче там эпидситуация, все должны будут предоставить справку о негативном результате ПЦР-тестирования, проведенного за 48 часов", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, такие карантинные ограничения дейтсвуют во всех странах Европы.
Топ комментарии
+8 wake up-UA
показать весь комментарий23.03.2021 10:36
+4 Пацюк Олег
показать весь комментарий23.03.2021 10:30
+3 Sharl
показать весь комментарий23.03.2021 10:38
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За звітом 22 вчених ці плр-тести абсолютно не придатні для діагностування вірусних інфекцій. Вони "знаходять вірус" в пиві, кока-колі, машинному маслі, фруктах, у кіз. А насправді випадково випльовують позитивні результати. Недостовірне фуфло.
Или люди, выезжая из Украины, забывают обо всем напроч?
Нормальный чел в теперешней ситуации полюбому должен быть готов ко всему. Особенно, учитывая то, кто теперь у власти.
Щодо сьогодняшніх можновладців - то цілком згоден, бо це є зграя тупих, нікчемних та жадібних падлюк.
Сделал тет и поехал. Если тест положительный - самоизоляций с регулярными проверками по смартфону местапребывания.
Все и так понятно.
"Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну"
2) Данный тест это лотерея, что делать с билетами если лотерея выпала не в вашу пользу?
3) 48 часов... Во многих странах сделать тест в выходные нельзя, как прилететь в понедельник ?
4) Если ехать наземным транспортом надо дня 3-4, например с Испании или Португалии, делать тест где ?