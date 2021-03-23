Въезжающие в страну граждане теперь обязаны предоставить негативный ПЦР-тест, - Степанов

Условием въезда в Украину будет отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Кабмин принял соответствующее постановление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Были внесены изменения относительно пересечения границы. Со дня вступления постановления в действие, вчера оно начало действовать, нами внедряется, независимо от того, из какой страны пребывает гражданин - лучшая там эпидситуация, легче там эпидситуация, все должны будут предоставить справку о негативном результате ПЦР-тестирования, проведенного за 48 часов", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, такие карантинные ограничения дейтсвуют во всех странах Европы.

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