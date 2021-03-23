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Въезжающие в страну граждане теперь обязаны предоставить негативный ПЦР-тест, - Степанов

Въезжающие в страну граждане теперь обязаны предоставить негативный ПЦР-тест, - Степанов

Условием въезда в Украину будет отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Кабмин принял соответствующее постановление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Были внесены изменения относительно пересечения границы. Со дня вступления постановления в действие, вчера оно начало действовать, нами внедряется, независимо от того, из какой страны пребывает гражданин - лучшая там эпидситуация, легче там эпидситуация, все должны будут предоставить справку о негативном результате ПЦР-тестирования, проведенного за 48 часов", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, такие карантинные ограничения дейтсвуют во всех странах Европы.

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Топ комментарии
+8
Въезжающие в страну граждане теперь обязаны предоставить негативный ПЦР-тест, - Степанов - Цензор.НЕТ 6116
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23.03.2021 10:36
+4
Успіх шахрайства під назвою "пандемія коронавірусу" залежить від тестів, як смерть Чахлика Невмирущого від голки в яйці.
https://cormandrostenreview.com/report/

За звітом 22 вчених ці плр-тести абсолютно не придатні для діагностування вірусних інфекцій. Вони "знаходять вірус" в пиві, кока-колі, машинному маслі, фруктах, у кіз. А насправді випадково випльовують позитивні результати. Недостовірне фуфло.
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23.03.2021 10:30
+3
в феврале приезжал ко мне родственник живущий в канаде. в борисполе застевили за 1700 гр. пройти тест на ковид и зарегистрироваться в смартфоне. прсле этого выпустили из аэропорта. результат теста пришел вечером на телефон. оказался отрицательным! а если бы положительным??? но ведь выпустили? значит по фиг, лишь бы бало сбить с человека? да еще какое за один мазок! через две недели родственник улетал и за двое суток перед отлетом опять делал тест. правда уже дешевле в частной лаборатории (700 гр).результаты дали на бумаге без мокрых печатей, все отштамповано на принтере (это я к тому что каждый может сам сделать). эти результаты у него в борисполе никто даже не смотрел - улетаешь и лети на йух! в Канаде тем более......короче высновок - сбмвают бабло не за что!!!
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23.03.2021 10:38
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Успіх шахрайства під назвою "пандемія коронавірусу" залежить від тестів, як смерть Чахлика Невмирущого від голки в яйці.
https://cormandrostenreview.com/report/

За звітом 22 вчених ці плр-тести абсолютно не придатні для діагностування вірусних інфекцій. Вони "знаходять вірус" в пиві, кока-колі, машинному маслі, фруктах, у кіз. А насправді випадково випльовують позитивні результати. Недостовірне фуфло.
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23.03.2021 10:30 Ответить
цікаво, а як бути тим громадянам, хто про цю новину нічого не знає і зараз летить до України?
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23.03.2021 10:32 Ответить
За кордоном интернет запрещен?
Или люди, выезжая из Украины, забывают обо всем напроч?

Нормальный чел в теперешней ситуации полюбому должен быть готов ко всему. Особенно, учитывая то, кто теперь у власти.
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23.03.2021 10:40 Ответить
я про тих людей, кому сьогодні-завтра летіти до України. І, вибачте, але не усі, хто прилітає - громадяни нашої країни.
Щодо сьогодняшніх можновладців - то цілком згоден, бо це є зграя тупих, нікчемних та жадібних падлюк.
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23.03.2021 11:57 Ответить
Ок, если ты сделал тест и он позитивный, но срок пребывания в другой стране закончился - что делать? И как на счет Конституции?
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23.03.2021 12:09 Ответить
Еще прикол в том что они этот мутирующий вирус "британский" запустили в страну уже, а теперь вводят эту хрень, проспал Степанов как всегда, это нужно делать было уже давно, как все страны сделали.
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23.03.2021 10:43 Ответить
Въезжающие в страну граждане теперь обязаны предоставить негативный ПЦР-тест, - Степанов - Цензор.НЕТ 6116
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23.03.2021 10:36 Ответить
в феврале приезжал ко мне родственник живущий в канаде. в борисполе застевили за 1700 гр. пройти тест на ковид и зарегистрироваться в смартфоне. прсле этого выпустили из аэропорта. результат теста пришел вечером на телефон. оказался отрицательным! а если бы положительным??? но ведь выпустили? значит по фиг, лишь бы бало сбить с человека? да еще какое за один мазок! через две недели родственник улетал и за двое суток перед отлетом опять делал тест. правда уже дешевле в частной лаборатории (700 гр).результаты дали на бумаге без мокрых печатей, все отштамповано на принтере (это я к тому что каждый может сам сделать). эти результаты у него в борисполе никто даже не смотрел - улетаешь и лети на йух! в Канаде тем более......короче высновок - сбмвают бабло не за что!!!
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23.03.2021 10:38 Ответить
Ну вобще-то регистрация в смартфоне какраз для того, чтобы контролировать чела.
Сделал тет и поехал. Если тест положительный - самоизоляций с регулярными проверками по смартфону местапребывания.
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23.03.2021 10:42 Ответить
знакомый гастрик приехал из Венгрии на праздники. на границе пытались развести на тест. отказался. разводили на Дію. отказался. пообещал сдать тест дома. не сдал. через 2 недели поехал опять на работу в Венгрию. и таких тысячи....
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23.03.2021 11:01 Ответить
Гастрик мудак. ЗЕ-государство - имитаторы.

Все и так понятно.
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23.03.2021 11:03 Ответить
я тебе про имитацию озабоченности рассказываю ,а ты мне о смартфоне.... вот смотри какого хрена выпускают из аэропорта не дождавшись результата этого экспрес теста. ведь мой родственник заплатил бабки (по нашим меркам большие) сдав тест в аэропорту, после этого его выпустили из здания терминала, он приехал к нам, провел у нас в семье целый день , и только поздно вечером ему на телефон пришел результат. Слава Богу что отрицательный, а если бы положительный? сколько бы народа он успел заразить??? значит сдача тестов за 1.700 гр. в аэропорту - это сбитие бабла с пассажиров (куда они идут эти бабки?) и имитация бурной деятельности!!! т.е. главное в этой процедуре - получить немалые бабки с иностранцев. второе- почему в аэропоту этот прц экспресс тест так дорог , а в городе в два раза дешевле??? у нас что а.э. Борисполь это другое государство??? кругом обман и кидалово... что скажешь а Герхард?
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23.03.2021 11:46 Ответить
Ніщо не заважає здати експрес тест в місті, а не в аеропорті. То вам його в карантині тримати треба було поки результат стане відомим.
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23.03.2021 14:08 Ответить
та не кизди! в том то и дело что пока ты в аэропорту не сдашь платный тест (на руки дают бумажечку что ты сдал и оплатил) тебя не выпустят из аэропорта на улицу. т.е. главное было заставить пассажира заплатить (в два раза дороже чем в Киеве) за тест, а результат им по большому счету пофиг!
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23.03.2021 17:56 Ответить
Ахаха. Бачу ви дуже культурна людина. Я сам прилітав з Нідерландів без теста місяць тому. І щось ніхто в мене нічого не питав і не затримував в аеропорту.
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23.03.2021 18:45 Ответить
Окрім того що потрібно поставити Дій Вдома на телефон.
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23.03.2021 18:46 Ответить
Сам недавно був в Україні. До цього дня робити тест громадянам України не вимагалося до прильоту, а можна було встановити Дій Вдома і бути на карантині 14 днів або ж зробити тест як ваш родич і вийти з карантину коли результат стане відомим.Так само робив і я. Але ваша правда, поки доберешся додому то купу народу можна заразити. Так що соціальна дистанція, маска і миття рук. При відльоті з України теж робив 2 тести - експрес і ПЛР. Якби не було - не пустили б на літак. При прильоті теж робив уже після 5 днів.
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23.03.2021 10:58 Ответить
власть тупых жирафов. все доходит только через пол года и только через волшебную звездюлину
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23.03.2021 10:40 Ответить
Да шо ты пи...диш где это во всей европе они действуют...франция германия люксембург свободно без проблем обманывает тварь рогатая
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23.03.2021 10:50 Ответить
Город "интеллигенции" Харьков.
Громадяни, які в'їжджають у країну, тепер зобов'язані надати негативний ПЦР-тест, - Степанов - Цензор.НЕТ 6854
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23.03.2021 10:55 Ответить
А для громадян України, що повертаються додому після нетривалого відпочинку за кордоном (7-10 днів), теж потрібно буде такий тест здавати?
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23.03.2021 11:06 Ответить
А ніхрена в статті не зрозуміло. Бо наприклад громадянин України не здав тест. Його що в країну не пустять? Так це грубе порушення Конституції. Окрім того - що йому робити? У нього іншого громадянства немає.
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23.03.2021 12:42 Ответить
Не треба, читайте постанову та доповнення.
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23.03.2021 14:06 Ответить
"Въезжающие в страну граждане теперь обязаны предоставить негативный ПЦР-тест, - Степанов" - https://lb.ua/society/2020/05/28/458556_minzdrav_planiruet_vernut_ses.html МОЗ планує повернути СЕС як підрозділ міністерства - прошёл год и ничего не сделано. Главный санитарный врач, с хорошей зарплатой, уже давно есть, а СЭС, ликвидированной Супрун, нет. Супрун знала, что COVID-19 будет.
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23.03.2021 11:07 Ответить
Нарушение конституции . А этот шарлатан хай утрется своим подзаконным актом для папуасов. Действуйтк как михо и вас любой суд оправдает. Это превышение власти и вымогательство.
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23.03.2021 11:25 Ответить
Стаття33 ?
"Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну"
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23.03.2021 12:12 Ответить
Ця вимога не стосується громадян України.
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23.03.2021 14:05 Ответить
1) Почти во всех странах заболеваемость ниже Уркаины, потому приток денег от тестов в аэропорту уапал бы, а так его увеличат.
2) Данный тест это лотерея, что делать с билетами если лотерея выпала не в вашу пользу?
3) 48 часов... Во многих странах сделать тест в выходные нельзя, как прилететь в понедельник ?
4) Если ехать наземным транспортом надо дня 3-4, например с Испании или Португалии, делать тест где ?
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23.03.2021 11:58 Ответить
48 часов? это мало, во всех странах 72 часа
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23.03.2021 11:59 Ответить
Несовсем понятно, на других сайтах пишут что это касается только иностранцев
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23.03.2021 12:14 Ответить
Я постанову почитав і доповнення. І так це стосується тільки іноземців.
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23.03.2021 14:05 Ответить
****** ты урод Степанов.
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23.03.2021 13:57 Ответить
Але ця вимога не стосується громадян України!
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23.03.2021 14:04 Ответить
 
 