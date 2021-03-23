Громадяни, які в'їжджають у країну, тепер зобов'язані надати негативний ПЛР-тест, - Степанов

Умовою в'їзду в Україну буде негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Кабмін прийняв відповідну постанову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Були внесені зміни щодо перетину кордону. З дня набрання постановою чинності, вчора вона почала діяти, нами впроваджується, незалежно від того, з якої країни перебуває громадянин - краща там епідситуація, легша там епідситуація - всі повинні будуть надати довідку про негативний результат ПЛР-тестування, проведеного за 48 годин", - зазначив голова МОЗ.

За словами Степанова, такі карантинні обмеження діють у всіх країнах Європи.

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