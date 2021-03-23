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Громадяни, які в'їжджають у країну, тепер зобов'язані надати негативний ПЛР-тест, - Степанов
Умовою в'їзду в Україну буде негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Кабмін прийняв відповідну постанову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Були внесені зміни щодо перетину кордону. З дня набрання постановою чинності, вчора вона почала діяти, нами впроваджується, незалежно від того, з якої країни перебуває громадянин - краща там епідситуація, легша там епідситуація - всі повинні будуть надати довідку про негативний результат ПЛР-тестування, проведеного за 48 годин", - зазначив голова МОЗ.
За словами Степанова, такі карантинні обмеження діють у всіх країнах Європи.
Топ коментарі
+8 wake up-UA
показати весь коментар23.03.2021 10:36
+4 Пацюк Олег
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+3 Sharl
показати весь коментар23.03.2021 10:38
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За звітом 22 вчених ці плр-тести абсолютно не придатні для діагностування вірусних інфекцій. Вони "знаходять вірус" в пиві, кока-колі, машинному маслі, фруктах, у кіз. А насправді випадково випльовують позитивні результати. Недостовірне фуфло.
Или люди, выезжая из Украины, забывают обо всем напроч?
Нормальный чел в теперешней ситуации полюбому должен быть готов ко всему. Особенно, учитывая то, кто теперь у власти.
Щодо сьогодняшніх можновладців - то цілком згоден, бо це є зграя тупих, нікчемних та жадібних падлюк.
Сделал тет и поехал. Если тест положительный - самоизоляций с регулярными проверками по смартфону местапребывания.
Все и так понятно.
"Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну"
2) Данный тест это лотерея, что делать с билетами если лотерея выпала не в вашу пользу?
3) 48 часов... Во многих странах сделать тест в выходные нельзя, как прилететь в понедельник ?
4) Если ехать наземным транспортом надо дня 3-4, например с Испании или Португалии, делать тест где ?