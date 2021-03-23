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Днепр вводит строгие карантинные ограничения с 25 марта, - Филатов

Днепр вводит строгие карантинные ограничения с 25 марта, - Филатов

Власть Днепра приняла решение ввести строгие карантинные ограничения в городе с 25 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга с 00-00 часов. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время. И хотя Днепр пока ещё не в "красной" зоне (и, надеюсь, не будет) принято волевое решение сделать это. В отличие от других территориальных громад, мы не будем тянуть "до упора", а потом мучаться с коллапсом системы здравоохранения", - говорится в сообщении.

Филатов отметил, что власть города постарается сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и уже продумывает механизм компенсации из местного бюджета.

"Мы не теряли время зря и готовились к очередной волне эпидемии, проводя кислородную разводку, устанавливая в больницах бесперебойное питание и закупая дополнительные объемы лекарств. Мы надеемся на ваше понимание, гражданскую зрелость и соблюдение элементарных противоэпидемиологических мер", - отметил мэр.

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Топ комментарии
+6
Крыса, что ты баламутишь? В Стокгольме все точно также - все в масках, кроме отдельных долбодятлов.
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23.03.2021 11:44
+5
Филатов - молодец!
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23.03.2021 11:21
+3
До кацапе скучив за крєпкім хазяйственніком Куліченко?
То чемодан вокзал расєя.
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23.03.2021 13:38
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Филатов - молодец!
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23.03.2021 11:21 Ответить
Плакал по кернесу. Всё. Точка. Кернес мразь, филатов оказался не лучше.
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23.03.2021 12:07 Ответить
а в чому вони, ті міри?
ніпанятнєнько
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23.03.2021 11:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FjVb3W4Mtt4
Звичайний день в Стокгольмі. 18 березня 2021 року.
Як шведи досі вижили?
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23.03.2021 11:29 Ответить
Крыса, что ты баламутишь? В Стокгольме все точно также - все в масках, кроме отдельных долбодятлов.
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23.03.2021 11:44 Ответить
Відео з місця подій доводить, що ти - пусте брехло.
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23.03.2021 11:46 Ответить
Філотов ще рік назад наказав викопати 600 могил на місцевих кладовищах, а над ним тоді глузували...
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23.03.2021 11:41 Ответить
Ограничения вводятся но на жесткий карантин это совсем не похоже: https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/43225/protokol-30-zasidannya-specialnoi-komisii-z-likvidacii-naslidkiv-nadzvichajnoi-situacii-prirodnogo-harakteru-miscevogo-rivnya https://dniprorada.gov.ua/uk/article...scevogo-rivnya
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23.03.2021 12:12 Ответить
Филатов - вор. Город Днепр - в полной жо...пе (как для города с 10 млрд. ежегодным бюджетом). Но Филатов мастер PR. Знает когда и какую кость кидать элехторату.
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23.03.2021 13:25 Ответить
До кацапе скучив за крєпкім хазяйственніком Куліченко?
То чемодан вокзал расєя.
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23.03.2021 13:38 Ответить
"Куличенко" - это твои слова, а не мои. И откуда ты знаешь, что он в россии? Связь поддерживаете?
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23.03.2021 15:44 Ответить
местная власть не имеет права ограничивать права
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23.03.2021 13:41 Ответить
єщьо как імєєт. не нравіца - валі в рашку, там дємократія.
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23.03.2021 13:59 Ответить
 
 