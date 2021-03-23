Дніпро вводить суворі карантинні обмеження з 25 березня, - Філатов

Влада Дніпра ухвалила рішення ввести суворі карантинні обмеження в місті з 25 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"Міська комісія з надзвичайних ситуацій вводить суворі карантинні обмеження з четверга з 00-00 годин. Відповідне рішення буде опубліковано найближчим часом. І хоча Дніпро поки ще не в "червоній" зоні (і, сподіваюся, не буде) прийнято вольове рішення зробити це. На відміну від інших територіальних громад ми не будемо тягнути "до упору", а потім мучитися з колапсом системи охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Філатов зазначив, що влада міста постарається зробити обмеження максимально комфортними для бізнесу і вже продумує механізм компенсації з місцевого бюджету.

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"Ми не втрачали час даремно і готувалися до чергової хвилі епідемії, проводячи кисневе розведення, встановлюючи в лікарнях безперебійне живлення і закуповуючи додаткові обсяги ліків. Ми сподіваємося на ваше розуміння, громадянську зрілість і дотримання елементарних протиепідемічних заходів", - зазначив мер.