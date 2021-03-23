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Дніпро вводить суворі карантинні обмеження з 25 березня, - Філатов

Дніпро вводить суворі карантинні обмеження з 25 березня, - Філатов

Влада Дніпра ухвалила рішення ввести суворі карантинні обмеження в місті з 25 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"Міська комісія з надзвичайних ситуацій вводить суворі карантинні обмеження з четверга з 00-00 годин. Відповідне рішення буде опубліковано найближчим часом. І хоча Дніпро поки ще не в "червоній" зоні (і, сподіваюся, не буде) прийнято вольове рішення зробити це. На відміну від інших територіальних громад ми не будемо тягнути "до упору", а потім мучитися з колапсом системи охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Філатов зазначив, що влада міста постарається зробити обмеження максимально комфортними для бізнесу і вже продумує механізм компенсації з місцевого бюджету.

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"Ми не втрачали час даремно і готувалися до чергової хвилі епідемії, проводячи кисневе розведення, встановлюючи в лікарнях безперебійне живлення і закуповуючи додаткові обсяги ліків. Ми сподіваємося на ваше розуміння, громадянську зрілість і дотримання елементарних протиепідемічних заходів", - зазначив мер.

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Топ коментарі
+6
Крыса, что ты баламутишь? В Стокгольме все точно также - все в масках, кроме отдельных долбодятлов.
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23.03.2021 11:44
+5
Филатов - молодец!
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23.03.2021 11:21
+3
До кацапе скучив за крєпкім хазяйственніком Куліченко?
То чемодан вокзал расєя.
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23.03.2021 13:38
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Филатов - молодец!
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23.03.2021 11:21 Відповісти
Плакал по кернесу. Всё. Точка. Кернес мразь, филатов оказался не лучше.
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23.03.2021 12:07 Відповісти
а в чому вони, ті міри?
ніпанятнєнько
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23.03.2021 11:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FjVb3W4Mtt4
Звичайний день в Стокгольмі. 18 березня 2021 року.
Як шведи досі вижили?
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23.03.2021 11:29 Відповісти
Крыса, что ты баламутишь? В Стокгольме все точно также - все в масках, кроме отдельных долбодятлов.
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23.03.2021 11:44 Відповісти
Відео з місця подій доводить, що ти - пусте брехло.
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23.03.2021 11:46 Відповісти
Філотов ще рік назад наказав викопати 600 могил на місцевих кладовищах, а над ним тоді глузували...
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23.03.2021 11:41 Відповісти
Ограничения вводятся но на жесткий карантин это совсем не похоже: https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/43225/protokol-30-zasidannya-specialnoi-komisii-z-likvidacii-naslidkiv-nadzvichajnoi-situacii-prirodnogo-harakteru-miscevogo-rivnya https://dniprorada.gov.ua/uk/article...scevogo-rivnya
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23.03.2021 12:12 Відповісти
Филатов - вор. Город Днепр - в полной жо...пе (как для города с 10 млрд. ежегодным бюджетом). Но Филатов мастер PR. Знает когда и какую кость кидать элехторату.
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23.03.2021 13:25 Відповісти
До кацапе скучив за крєпкім хазяйственніком Куліченко?
То чемодан вокзал расєя.
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23.03.2021 13:38 Відповісти
"Куличенко" - это твои слова, а не мои. И откуда ты знаешь, что он в россии? Связь поддерживаете?
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23.03.2021 15:44 Відповісти
местная власть не имеет права ограничивать права
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23.03.2021 13:41 Відповісти
єщьо как імєєт. не нравіца - валі в рашку, там дємократія.
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23.03.2021 13:59 Відповісти
 
 