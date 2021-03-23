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В Киеве введены большие ограничения, чем рекомендовал Кабмин, - Немчинов

В Киеве введены большие ограничения, чем рекомендовал Кабмин, - Немчинов

Власти Киева ввели карантинные ограничения больше, чем рекомендовал Кабинет Министров Украины.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета Министро Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве есть больше, чем рекомендует правительство. То есть, те огранчиения, которые были введены решением ТЭБ и ЧС Киева с субботы, они являются большими, чем мы рекомендуем вообще для регионов. Это является решением местной громады и мы его уважаем", - отметил министр.

По словам Немчинова, сейчас громады имеют все инструменты для того, чтобы самостоятельно регулировать ограничения на своем уровне.

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23.03.2021 12:03 Ответить
Кличко конкурент...это так мягенько мочат его. Скоро и всем остальным мерам прилетит. Сняли с себя ответственность на Банковой и Грушевкого. Если что то хорошее то это ОП Зе, а если дерьмо то это бояре....И так годами со времён Кучмы.
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23.03.2021 12:07 Ответить
судя по забитым маршруткам не скажешь...
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23.03.2021 12:08 Ответить
Инфодемия - оружие массового ВОЗдействия | Международный общественно-научный круглый стол | 20 марта 2021

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23.03.2021 14:02 Ответить
 
 