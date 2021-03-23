5 948 4
У Києві введено більші обмеження, ніж рекомендував Кабмін, - Немчінов
Влада Києва ввела карантинні обмеження більше, ніж рекомендував Кабінет Міністрів України.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету Міністро Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві є більше, ніж рекомендує уряд. Тобто ті обмеження, які були введені рішенням ТЕБ та НС Києва з суботи, вони є більшими, ніж ми рекомендуємо взагалі для регіонів. Це є рішенням місцевої громади і ми його поважаємо", - зазначив міністр.
За словами Немчінова, зараз громади мають усі інструменти для того, щоб самостійно регулювати обмеження на своєму рівні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoAwycOPnVmw%26fbclid%3DIwAR2ua1mM_GhOlZp8JqJtVm50Vth-1kkSgEH5PZaxqT3Z1geCPDhDqFD_Ons&h=AT2kwf_WKT58jfpXh0khu4sJRQKGc_24D7x3MqMm3XSMlgmybPl_HqO9vGcqxf2-xF6ySQwAU0ANkxRkQNU0RNtTb2vmnhLZUxhw9oBE9GsuzR5pVYfblsPhSMthn92YqUoK3Q https://www.youtube.com/watch?v=oAwycOPnVmw