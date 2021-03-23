УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9800 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 948 4
Кабмін (13944) карантин (18171) Київ (19130) COVID-19 (19763) Немчінов Олег (207) коронавірус (19920)

У Києві введено більші обмеження, ніж рекомендував Кабмін, - Немчінов

У Києві введено більші обмеження, ніж рекомендував Кабмін, - Немчінов

Влада Києва ввела карантинні обмеження більше, ніж рекомендував Кабінет Міністрів України.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету Міністро Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві є більше, ніж рекомендує уряд. Тобто ті обмеження, які були введені рішенням ТЕБ та НС Києва з суботи, вони є більшими, ніж ми рекомендуємо взагалі для регіонів. Це є рішенням місцевої громади і ми його поважаємо", - зазначив міністр.

За словами Немчінова, зараз громади мають усі інструменти для того, щоб самостійно регулювати обмеження на своєму рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецпропуски в транспорті Києва можуть ввести в разі погіршення епідситуації, - КМДА
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отличившихся наградить, виновных наказать.
показати весь коментар
23.03.2021 12:03 Відповісти
Кличко конкурент...это так мягенько мочат его. Скоро и всем остальным мерам прилетит. Сняли с себя ответственность на Банковой и Грушевкого. Если что то хорошее то это ОП Зе, а если дерьмо то это бояре....И так годами со времён Кучмы.
показати весь коментар
23.03.2021 12:07 Відповісти
судя по забитым маршруткам не скажешь...
показати весь коментар
23.03.2021 12:08 Відповісти
Инфодемия - оружие массового ВОЗдействия | Международный общественно-научный круглый стол | 20 марта 2021

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoAwycOPnVmw%26fbclid%3DIwAR2ua1mM_GhOlZp8JqJtVm50Vth-1kkSgEH5PZaxqT3Z1geCPDhDqFD_Ons&h=AT2kwf_WKT58jfpXh0khu4sJRQKGc_24D7x3MqMm3XSMlgmybPl_HqO9vGcqxf2-xF6ySQwAU0ANkxRkQNU0RNtTb2vmnhLZUxhw9oBE9GsuzR5pVYfblsPhSMthn92YqUoK3Q https://www.youtube.com/watch?v=oAwycOPnVmw
показати весь коментар
23.03.2021 14:02 Відповісти
 
 