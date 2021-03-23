ВОЗ призывает производителей вакцин предоставлять другим лицензии, как AstraZeneca, чтобы нарастить объемы поставок

Производители вакцин против COVID-19 должны следовать примеру фармацевтической компании AstraZeneca, которая предоставляет лицензии на производство вакцины другим производителям. Это можно увеличить количество поставок препаратов по всему миру.

Об этом Reuters заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Прививки вакциной AstraZeneca, как показали новые данные в США, оказались безопасными и эффективными, несмотря на производство препарата в различных странах, в частности, южнокорейским SKBioScience и Институтом сыворотки крови в Индии.

Генеральный директор ВОЗ призвал большее количество производителей применить эту модель для увеличения поставок, в том числе для программы обмена вакцинами COVAX.

Однако руководитель отраслевой группы, представляющей Big Pharma, отверг критику Тедроса, оценив такую мысль как "недостаточное понимание сложности производства вакцин и мировой цепи поставок".

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Томас Куени, генеральный директор Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), заявил, что наращивание масштабов производства вакцин осуществляется благодаря партнерству между производителями вакцин в развитых странах и развивающихся странах. По его словам, они сотрудничают "как никогда раньше".

"Трансфер технологий и сотрудничество происходят в огромном масштабе", - сказал Куени, ссылаясь на соглашения между AstraZeneca и Novavax с Институтом сыворотки в Индии, а также между Johnson&Johnson с Aspen Pharma в Южной Африке и Biologic E в Индии.