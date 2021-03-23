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ВОЗ призывает производителей вакцин предоставлять другим лицензии, как AstraZeneca, чтобы нарастить объемы поставок

ВОЗ призывает производителей вакцин предоставлять другим лицензии, как AstraZeneca, чтобы нарастить объемы поставок

Производители вакцин против COVID-19 должны следовать примеру фармацевтической компании AstraZeneca, которая предоставляет лицензии на производство вакцины другим производителям. Это можно увеличить количество поставок препаратов по всему миру.

Об этом Reuters заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Прививки вакциной AstraZeneca, как показали новые данные в США, оказались безопасными и эффективными, несмотря на производство препарата в различных странах, в частности, южнокорейским SKBioScience и Институтом сыворотки крови в Индии.

Генеральный директор ВОЗ призвал большее количество производителей применить эту модель для увеличения поставок, в том числе для программы обмена вакцинами COVAX.

Однако руководитель отраслевой группы, представляющей Big Pharma, отверг критику Тедроса, оценив такую мысль как "недостаточное понимание сложности производства вакцин и мировой цепи поставок".

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Томас Куени, генеральный директор Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), заявил, что наращивание масштабов производства вакцин осуществляется благодаря партнерству между производителями вакцин в развитых странах и развивающихся странах. По его словам, они сотрудничают "как никогда раньше".

"Трансфер технологий и сотрудничество происходят в огромном масштабе", - сказал Куени, ссылаясь на соглашения между AstraZeneca и Novavax с Институтом сыворотки в Индии, а также между Johnson&Johnson с Aspen Pharma в Южной Африке и Biologic E в Индии.

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В Нигерии объявили о создании двух вакцин от коронавируса. На данный момент Нигерия получила 3,92 млн доз вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca.
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23.03.2021 12:17 Ответить
"Брат ты мой, а карман свой".... Їхнім буржуям десятки мільярдів баксів також зайвими не будуть.
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23.03.2021 12:23 Ответить
Наші фарм гіганти можуть синтезувати і модерну і астра зенеку.
Але ж і відкату не буде. Тому уряд зволікає з їхньою пропозицією.
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23.03.2021 12:23 Ответить
А в чому сенс уряду поспішати? Чим більше перемре пенсіонерів, тим краще у фінансовому плані для уряду.
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23.03.2021 12:25 Ответить
Наші фарм гіганти можуть хіба що купити АФІ в Китаї або Індії і розфасувати їх в Україні.
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23.03.2021 13:28 Ответить
КРОМЕ ДЕНЕГ ЗА ВАКЦИНУ КИТАЙСКИЕ И ИНДИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВАКЦИН ПОПРОСИЛИ ОСВОБОДИТЬ ИХ ОТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАЧЕСТВО ВАКЦИН.

В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали.
Закон про внесення зміни до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язанняhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406

Результаты голосования

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11000
СН голосов не хватало, проголосовано голосами "Батькивщины", "За майбутне" и "Довира"
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23.03.2021 13:36 Ответить
Это условие всех производителей вакцин, работающих по программе COVAX. А иначе ждите до 2022 или 2023 года.
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23.03.2021 14:05 Ответить
ужос и зрада. ВОЗ поддерживает "шмурдяк-шмурдяк".
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23.03.2021 17:03 Ответить
 
 