Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко
По уточненным данным Госкомстата, падение ВВП 2020 года составляет 4,0%, что оказалось несколько лучше оценки Минэкономики, которая предусматривала падение ВВП на 4,2% и падение ВВП на 4,8% прогноза правительства, сформированного в марте 2020 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Facebook.
Падение ВВП в I квартале составил 1,2% по сравнению с предыдущим отчетом Госкомстата минус 1,3%, во II квартале - минус 11,2% по сравнению с минус 11,4% соответственно, в III квартале - минус 3,5% (уровень предідущего отчета Госкомстата), в IV квартал - минус 0,5% по сравнению с минус 0,7% соответственно.
"Уточненные отчетные поквартальные показатели 2020 года свидетельствуют о том, что Украина достойно выдержала вызовы пандемии COVID-19 прошла пик падения и перешла к постепенному налаживанию производственной деятельности и приспособлению бизнеса к изменениям условий как внутри страны, так и за ее пределами. На 2021 год мы сохраняем прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Отмечается, что поддержкой экономики выступал внутренний потребительский спрос. Так, потребительские расходы по итогам года выросли на 1,6% в условиях повышения минимальной (с 1 сентября 2020 до 5000 грн) и, соответственно, среднемесячной заработной платы, рост которой по итогам года составил 7,4%.
Важную роль в целом сыграла поддержка со стороны государства, в частности приоритетность распределения бюджетных средств на обеспечение медицинских потребностей и восстановление транспортной и социальной инфраструктуры, а также на поддержку населения и бизнеса с целью стимулирования спроса.
Падение ВВП в основном сформировали:
- низкая инвестиционная активность в реальном секторе экономики через понесенные бизнесом потери. Так, наиболее глубокое падение из основных составляющих ВВП наблюдалось со стороны инвестиционного спроса;
- негативные результаты внешнеэкономической деятельности за относительно низкий внешний спрос и мировые протекционистские тренды, что не позволило отечественным производителям в конце года воспользоваться определенным возобновлением роста мировых цен на товарных рынках. Так, падение экспорта товаров и услуг по итогам года составил 5,6% при больших темпах падения импорта - на 9,6%.
В отраслевом разрезе самого чувствительного удара от воздействия карантина понесла преимущественно сфера услуг. В частности, сфера организации питания по объему сократилось на 28,5%. Сфера транспорта - на 16,4%.
Значительно меньшие потери понесли отрасли преимущественно ориентированные на внутренний рынок и те, которые смогли быстро адаптировать свою деятельность к новым условиям, применяя цифровые технологии в условиях дистанцирования. Примером является фармацевтическое и химическое производство, ІТ-сектор, финансовая сфера и, конечно же, сфера здравоохранения.
Увеличить объем производства смогли также такие сферы, как: строительство (+ 5,2%), оптовая и розничная торговля (+ 4,9%) и информация и коммуникация (+ 2,3%).
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адресок оставишь ? ну чтоб знали люди где искать
так деликатно порадовались распилу на крадивныцтве и так не деликатно напомнили всем как они должны быть благодарны за 8000 грн разовой помощи фопам прошлой осенью..ну не всем конечно...некоторым
ВВП 2020 года составляет 4,0%, что оказалось несколько лучше оценки Минэкономики, которая предусматривала падение ВВП на 4,2% .
Просто невероятная разница.
Пессимистично.
Оптимистично - как прошла, то ли еще будет.
По расчетам Министерства экономики, в январе ВВП Украины сократился на 2,6 - 2,8%.
сводный индекс производства товаров и услуг уменьшился на 4% в январе против падения на 2,5% в январе 2020.
Больше всего сократилась деятельность в секторах промышленного производства (-4%), строительства (-12,9%) и сельского хозяйства (-5,7%). Среди секторов сферы услуг пострадали больше пассажирский транспорт. Однако, как добавляют в ведомстве, "розничный сегмент рынка оставался единственным видом, который демонстрировал рост".
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/03/10/671798/
Нинішнє падіння ВВП (2020) до 142,25 млрд доларів є падінням у порівнянні з 2019 роком (155 млрд), але більше ніж у 2016 (93,31), 2017 (112,13), 2018 (130,93) млрд доларів відповідно.
Також нагадую, що під час пандемії коронавірусу падають економіки навіть економічно могутніх країн як Німеччина, Франція і США.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины...
https://www.rbc.ua/rus/news/krizis-prodolzhaetsya-padenie-promproizvodstva-1616504255.html
у проклятого Петра был рост 3.5-4.5% в год, а у этих падение и дыры в бюджетах. Когда там последний транш МВФ был? давно? А Госдолг почему-то растет даже больше чем когда брались кредиты. Странно, да?
ну ничего, сейчас ещё бумажек напечатают и заживём, да зеленые?
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tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1374338434035298304 1 ч
Выступление министра Петрашко по поводу "пройденного пика падения" (так написал) напоминает старый гуцульский анекдот. Два гуцула идет по Карпатам и один сорвалcя в пропасть. Второй подбегает к краю и кричит " Миколо ! Ти там як, не забився ?" Оттуда - "Не знаю, я ще не долетів
Те тоже уже 7 лет пробивают дно за дном и каждый раз достигают его, как в первый раз, ожидая после этого роста..