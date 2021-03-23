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Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко

Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко

По уточненным данным Госкомстата, падение ВВП 2020 года составляет 4,0%, что оказалось несколько лучше оценки Минэкономики, которая предусматривала падение ВВП на 4,2% и падение ВВП на 4,8% прогноза правительства, сформированного в марте 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Facebook.

Падение ВВП в I квартале составил 1,2% по сравнению с предыдущим отчетом Госкомстата минус 1,3%, во II квартале - минус 11,2% по сравнению с минус 11,4% соответственно, в III квартале - минус 3,5% (уровень предідущего отчета Госкомстата), в IV квартал - минус 0,5% по сравнению с минус 0,7% соответственно.

"Уточненные отчетные поквартальные показатели 2020 года свидетельствуют о том, что Украина достойно выдержала вызовы пандемии COVID-19 прошла пик падения и перешла к постепенному налаживанию производственной деятельности и приспособлению бизнеса к изменениям условий как внутри страны, так и за ее пределами. На 2021 год мы сохраняем прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Отмечается, что поддержкой экономики выступал внутренний потребительский спрос. Так, потребительские расходы по итогам года выросли на 1,6% в условиях повышения минимальной (с 1 сентября 2020 до 5000 грн) и, соответственно, среднемесячной заработной платы, рост которой по итогам года составил 7,4%.

Важную роль в целом сыграла поддержка со стороны государства, в частности приоритетность распределения бюджетных средств на обеспечение медицинских потребностей и восстановление транспортной и социальной инфраструктуры, а также на поддержку населения и бизнеса с целью стимулирования спроса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Реальный ВВП Украины за 2020-й уменьшился впервые после четырех лет роста, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Падение ВВП в основном сформировали:

- низкая инвестиционная активность в реальном секторе экономики через понесенные бизнесом потери. Так, наиболее глубокое падение из основных составляющих ВВП наблюдалось со стороны инвестиционного спроса;

- негативные результаты внешнеэкономической деятельности за относительно низкий внешний спрос и мировые протекционистские тренды, что не позволило отечественным производителям в конце года воспользоваться определенным возобновлением роста мировых цен на товарных рынках. Так, падение экспорта товаров и услуг по итогам года составил 5,6% при больших темпах падения импорта - на 9,6%.

В отраслевом разрезе самого чувствительного удара от воздействия карантина понесла преимущественно сфера услуг. В частности, сфера организации питания по объему сократилось на 28,5%. Сфера транспорта - на 16,4%.

Значительно меньшие потери понесли отрасли преимущественно ориентированные на внутренний рынок и те, которые смогли быстро адаптировать свою деятельность к новым условиям, применяя цифровые технологии в условиях дистанцирования. Примером является фармацевтическое и химическое производство, ІТ-сектор, финансовая сфера и, конечно же, сфера здравоохранения.

Увеличить объем производства смогли также такие сферы, как: строительство (+ 5,2%), оптовая и розничная торговля (+ 4,9%) и информация и коммуникация (+ 2,3%).

Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко 01

ВВП (643) карантин (16729) Минэкономразвития (652) Петрашко Игорь (84) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 9340
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23.03.2021 14:30
+20
Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 7551
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23.03.2021 14:28
+17
...а, ну да, ну да - отрицательный рост, как же, слышали...
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23.03.2021 14:22
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Правила форума Совет форумчан
...а, ну да, ну да - отрицательный рост, как же, слышали...
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23.03.2021 14:22 Ответить
Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 999
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23.03.2021 14:30 Ответить
не падіння, а негативного зростання, дурбецало!
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23.03.2021 14:24 Ответить
Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 7551
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23.03.2021 14:28 Ответить
Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 496
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23.03.2021 14:30 Ответить
Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 9340
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23.03.2021 14:30 Ответить
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23.03.2021 14:50 Ответить
Вспоминаются слова Леонида Быкова: Всё нормально, падаем! (c)
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23.03.2021 14:30 Ответить
а если не прошла ? за слова будешь отвечать -имущество нажитое непосильным трудом отдашь в детские дома? или слабо
адресок оставишь ? ну чтоб знали люди где искать
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23.03.2021 14:24 Ответить
Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 4302
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23.03.2021 14:25 Ответить
Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 353
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23.03.2021 14:26 Ответить
Вийшла на плато?
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23.03.2021 14:27 Ответить
Перешла к падению по экспоненте
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23.03.2021 14:41 Ответить
у безодню
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23.03.2021 14:50 Ответить
На дно упала, дальше разве дно будет пробивать.
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23.03.2021 15:06 Ответить
запомните этот твит (с)
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23.03.2021 14:27 Ответить
пик прошли, впереди - впадина...
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23.03.2021 14:27 Ответить
Важную роль в целом сыграла поддержка со стороны государства, в частности приоритетность распределения бюджетных средств на обеспечение медицинских потребностей и восстановление транспортной и социальной инфраструктуры, а также на поддержку населения и бизнеса с целью стимулирования спроса.Источник: https://censor.net/ru/n3255054

так деликатно порадовались распилу на крадивныцтве и так не деликатно напомнили всем как они должны быть благодарны за 8000 грн разовой помощи фопам прошлой осенью..ну не всем конечно...некоторым
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23.03.2021 14:30 Ответить
А штопор и не заметил горе руководители
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23.03.2021 14:31 Ответить
Утешил говорун......прям облегчало ! Остался пик в прошлом....теперь начинаем спускаться. А там внизу райские кущи !
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23.03.2021 14:32 Ответить
«То, что мертво, умереть не может»
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23.03.2021 14:32 Ответить
Допоки "зароблятимуть" одні нероби-паразити, а вчені та інженери + робітники нікому непротрібні - доки НЕБУДЕ розвитку економіки. В статті інші, - пусті викладки.... Президент 22,5 тис. /міс, поштарь 1 000 000 грн? Хто повірить..........отака "економіка"? На дурака...
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23.03.2021 14:33 Ответить
Так поштарь пашет в поте лица, а бубочка только свои щеки надувает. ЗЕленые.
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23.03.2021 14:38 Ответить
И кто то поверит?
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23.03.2021 14:33 Ответить
С таким ЗЕбанутым руководством у Украины ПУК по всем направлениям, и никакого просвета не предвидется.
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23.03.2021 14:35 Ответить
в смысле пробила дно?
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23.03.2021 14:35 Ответить
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23.03.2021 14:36 Ответить
Просто ниже падать уже некуда
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23.03.2021 14:36 Ответить
Падать некуда? Для них нет ничего невозможного
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23.03.2021 14:43 Ответить
Ну если это уже дно - то они начнут его копать
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23.03.2021 14:48 Ответить
Люблю оптимістів (безпідставних) вони, як діти такі ж наївні та смішні.....
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23.03.2021 14:37 Ответить
Крєпкіе хазайствєніки. Далі буде ще веселіше...
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23.03.2021 14:37 Ответить
брат мілованова
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23.03.2021 14:38 Ответить
Вот не пойму вроде аж целый министр , он дурачек или прикалывается над нами всеми :
ВВП 2020 года составляет 4,0%, что оказалось несколько лучше оценки Минэкономики, которая предусматривала падение ВВП на 4,2% .

Просто невероятная разница.
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23.03.2021 14:39 Ответить
я не понял? он еще и хвастается что не так много упал ВВП как планировали?
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23.03.2021 14:40 Ответить
)))))))
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23.03.2021 14:42 Ответить
Мне также непонятно что это он такое "вкурил".
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23.03.2021 15:10 Ответить
Пройшла третє падіння і вийшла на друге плато стагнації
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23.03.2021 14:42 Ответить
Украинская экономика прошла пик падения ...

Пессимистично.
Оптимистично - как прошла, то ли еще будет.
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23.03.2021 14:43 Ответить
Украинская экономика прошла пик падения и встряла в дно
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23.03.2021 14:43 Ответить
Українська економіка пройшла пік падіння, - міністр Петрашко - Цензор.НЕТ 9380
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23.03.2021 14:49 Ответить
В смысле пройден? Судя по статистике, пики продолжаются. С начала зепрезиденства (июнь 2019) не заканчиваются.

По расчетам Министерства экономики, в январе ВВП Украины сократился на 2,6 - 2,8%.
сводный индекс производства товаров и услуг уменьшился на 4% в январе против падения на 2,5% в январе 2020.
Больше всего сократилась деятельность в секторах промышленного производства (-4%), строительства (-12,9%) и сельского хозяйства (-5,7%). Среди секторов сферы услуг пострадали больше пассажирский транспорт. Однако, как добавляют в ведомстве, "розничный сегмент рынка оставался единственным видом, который демонстрировал рост".
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/03/10/671798/
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23.03.2021 14:50 Ответить
І ми шо? Знов на порозі грандіозного економічного прориву?
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23.03.2021 14:51 Ответить
Українська економіка пройшла пік падіння, - міністр Петрашко - Цензор.НЕТ 3242
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23.03.2021 14:52 Ответить
Наразі пік падіння української економіки був у 2015 році за часів президентства Порошенка, коли річний ВВП становив 90 млрд доларів.
Нинішнє падіння ВВП (2020) до 142,25 млрд доларів є падінням у порівнянні з 2019 роком (155 млрд), але більше ніж у 2016 (93,31), 2017 (112,13), 2018 (130,93) млрд доларів відповідно.
Також нагадую, що під час пандемії коронавірусу падають економіки навіть економічно могутніх країн як Німеччина, Франція і США.
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23.03.2021 14:58 Ответить
🐖🐕 тебе напомнить что было в 2015 году?
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23.03.2021 15:03 Ответить
куртейки погнали ...
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23.03.2021 14:58 Ответить
Вот только экономика об этом не знает.
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23.03.2021 15:02 Ответить
Економіка в повній жопі. Біля супермаркетів нема де припаркуватись.
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23.03.2021 15:02 Ответить
...пробила дно і впевнено котиться ще нижче. А що там з економічним проривом зєлєнскава і його омано- єгипетськими інвестиціями ? А з 40 відсотками росту ввп від гончарука? А із 100 млрд долларів економічних здобутків шмигаля? На якому саме зараз Україна етапі???
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23.03.2021 15:30 Ответить
Ого. Значит скоро не только детям до 18 лет капитал от использования недр будет предоставлен, а и работающим и, особенно, пенсионерам - они ведь долго работали. Наверное, по миллиону так или по два.
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23.03.2021 15:33 Ответить
...Объемы промышленного производства в феврале 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 4,8%. https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-nachala-2021-god-padeniya-promproizvodstva-1614259753.html Падение промпроизводства ускорилось по сравнению с январем, когда оно составило 4,0%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины...

https://www.rbc.ua/rus/news/krizis-prodolzhaetsya-padenie-promproizvodstva-1616504255.html
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23.03.2021 15:39 Ответить
какой такой ещё "пик падения"? Обещали ведь 40% рост)))))
у проклятого Петра был рост 3.5-4.5% в год, а у этих падение и дыры в бюджетах. Когда там последний транш МВФ был? давно? А Госдолг почему-то растет даже больше чем когда брались кредиты. Странно, да?

ну ничего, сейчас ещё бумажек напечатают и заживём, да зеленые?
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23.03.2021 15:47 Ответить
Пік падіння, це як дно верхівки??? Я фігєю, з цих трускавецьких міністрів...
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23.03.2021 15:55 Ответить
Пик падения? Дебильі *ля (с)
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23.03.2021 16:14 Ответить
Пик падения пройден, дальше - сплошная вертикальная линия вниз.
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23.03.2021 16:16 Ответить
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https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1374338434035298304 1 ч

Выступление министра Петрашко по поводу "пройденного пика падения" (так написал) напоминает старый гуцульский анекдот. Два гуцула идет по Карпатам и один сорвалcя в пропасть. Второй подбегает к краю и кричит " Миколо ! Ти там як, не забився ?" Оттуда - "Не знаю, я ще не долетів
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23.03.2021 16:22 Ответить
мло того, що ці прізвища нікому нічого не кажуть, воно ще й морду сховало під маскою
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23.03.2021 16:34 Ответить
Господи... Да у ЗЕлядей же реально одна методичка с *********** спикерами.

Те тоже уже 7 лет пробивают дно за дном и каждый раз достигают его, как в первый раз, ожидая после этого роста..
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23.03.2021 16:48 Ответить
Жвинділи, що ще минулого року "пройшли пік", а цьогоріч мав би бути "небувалий ріст". Щось ми геть *********** куме...
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23.03.2021 17:20 Ответить
киздун
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23.03.2021 17:46 Ответить
Українська економіка пройшла пік падіння, - міністр Петрашко - Цензор.НЕТ 9381
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23.03.2021 19:02 Ответить
Мабуть в Ураїни і в українців різні "піки".
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23.03.2021 20:02 Ответить
то є так, татарва ахметка нормуль так пройшов піке
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23.03.2021 20:02 Ответить
Мабуть в України і в українців різні "піки".
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23.03.2021 20:03 Ответить
Дела шли хорошо, но явно не туда.
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24.03.2021 00:21 Ответить
 
 