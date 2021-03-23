Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко

По уточненным данным Госкомстата, падение ВВП 2020 года составляет 4,0%, что оказалось несколько лучше оценки Минэкономики, которая предусматривала падение ВВП на 4,2% и падение ВВП на 4,8% прогноза правительства, сформированного в марте 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Facebook.

Падение ВВП в I квартале составил 1,2% по сравнению с предыдущим отчетом Госкомстата минус 1,3%, во II квартале - минус 11,2% по сравнению с минус 11,4% соответственно, в III квартале - минус 3,5% (уровень предідущего отчета Госкомстата), в IV квартал - минус 0,5% по сравнению с минус 0,7% соответственно.

"Уточненные отчетные поквартальные показатели 2020 года свидетельствуют о том, что Украина достойно выдержала вызовы пандемии COVID-19 прошла пик падения и перешла к постепенному налаживанию производственной деятельности и приспособлению бизнеса к изменениям условий как внутри страны, так и за ее пределами. На 2021 год мы сохраняем прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Отмечается, что поддержкой экономики выступал внутренний потребительский спрос. Так, потребительские расходы по итогам года выросли на 1,6% в условиях повышения минимальной (с 1 сентября 2020 до 5000 грн) и, соответственно, среднемесячной заработной платы, рост которой по итогам года составил 7,4%.

Важную роль в целом сыграла поддержка со стороны государства, в частности приоритетность распределения бюджетных средств на обеспечение медицинских потребностей и восстановление транспортной и социальной инфраструктуры, а также на поддержку населения и бизнеса с целью стимулирования спроса.

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Падение ВВП в основном сформировали:

- низкая инвестиционная активность в реальном секторе экономики через понесенные бизнесом потери. Так, наиболее глубокое падение из основных составляющих ВВП наблюдалось со стороны инвестиционного спроса;

- негативные результаты внешнеэкономической деятельности за относительно низкий внешний спрос и мировые протекционистские тренды, что не позволило отечественным производителям в конце года воспользоваться определенным возобновлением роста мировых цен на товарных рынках. Так, падение экспорта товаров и услуг по итогам года составил 5,6% при больших темпах падения импорта - на 9,6%.

В отраслевом разрезе самого чувствительного удара от воздействия карантина понесла преимущественно сфера услуг. В частности, сфера организации питания по объему сократилось на 28,5%. Сфера транспорта - на 16,4%.

Значительно меньшие потери понесли отрасли преимущественно ориентированные на внутренний рынок и те, которые смогли быстро адаптировать свою деятельность к новым условиям, применяя цифровые технологии в условиях дистанцирования. Примером является фармацевтическое и химическое производство, ІТ-сектор, финансовая сфера и, конечно же, сфера здравоохранения.

Увеличить объем производства смогли также такие сферы, как: строительство (+ 5,2%), оптовая и розничная торговля (+ 4,9%) и информация и коммуникация (+ 2,3%).