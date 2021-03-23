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Новини Коронавірус і карантин
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Українська економіка пройшла пік падіння, - міністр Петрашко

Українська економіка пройшла пік падіння, - міністр Петрашко

За уточненими даними Держкомстату, падіння ВВП 2020 року становить 4,0%, що виявилося трохи краще оцінки Мінекономіки, яка передбачала падіння ВВП на 4,2% і падіння ВВП на 4,8% прогнозу уряду, сформованого в березні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України в Facebook.

Падіння ВВП в I кварталі становив 1,2% порівняно з попереднім звітом Держкомстату мінус 1,3%, в II кварталі - мінус 11,2% порівняно з мінус 11,4% відповідно, в III кварталі - мінус 3,5% (рівень предідущего звіту Держкомстату), в IV квартал - мінус 0,5% порівняно з мінус 0,7% відповідно.

"Уточнені звітні поквартальні показники за 2020 рік свідчать, що Україна гідно витримала виклики пандемії COVID-19, пройшла пік падіння та перейшла до поступового налагодження виробничої діяльності й пристосування бізнесу до змін умов як в середині країни, так і поза її межами. На 2021 рік ми зберігаємо прогноз росту економіки України у 2021 році на 4,6% ВВП", - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

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Зазначається, що підтримкою економіки виступав внутрішній споживчий попит. Так, споживчі витрати за підсумками року зросли на 1,6% в умовах підвищення мінімальної (з 1 вересня 2020 до 5000 грн) і, відповідно, середньомісячної заробітної плати, зростання якої за підсумками року склав 7,4%.

Важливу роль у цілому зіграла підтримка з боку держави, зокрема пріоритетність розподілу бюджетних коштів на забезпечення медичних потреб та відбудову транспортної і соціальної інфраструктури, а також на підтримку населення та бізнесу з метою стимулювання попиту.

Падіння ВВП в основному сформували:

низька інвестиційна активність в реальному секторі економіки через понесені бізнесом втрати. Так, найглибше падіння з основних складових ВВП спостерігалось з боку інвестиційного попиту;

негативні результати зовнішньоекономічної діяльності через відносно низький зовнішній попит та світові протекціоністські тренди, що не дозволило вітчизняним виробникам наприкінці року скористатися певним відновленням зростання світових цін на товарних ринках. Так, падіння експорту товарів та послуг за підсумком року становило 5,6% при більших темпах падіння імпорту – на 9,6%.

У галузевому розрізі найвідчутнішого удару від впливу карантинних обмежень зазнали переважно сфера послуг. Зокрема, сфера організації харчування за обсягом скоротилося на 28,5%. Сфера транспорту – на 16,4%.

Значно менших втрат зазнали галузі, що переважно орієнтовані на внутрішній ринок та ті, що змогли швидко адаптувати свою діяльність до нових умов, застосовуючи цифрові технології в у мовах дистанціювання. Прикладом є фармацевтичне та хімічне виробництво, ІТ-сектор, фінансова сфера та, звичайно ж, сфера охорони здоров’я.

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Збільшити обсяг виробництва змогли також такі сфери, як: будівництво (+5,2%), оптова та роздрібна торгівля (+4,9%) та інформація і комунікація (+2,3%).

Українська економіка пройшла пік падіння, - міністр Петрашко 01

Автор: 

ВВП (1354) карантин (18172) Мінекономрозвитку (2349) Петрашко Ігор (170) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 9340
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23.03.2021 14:30
+20
Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 7551
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23.03.2021 14:28
+17
...а, ну да, ну да - отрицательный рост, как же, слышали...
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23.03.2021 14:22
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...а, ну да, ну да - отрицательный рост, как же, слышали...
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23.03.2021 14:22 Відповісти
Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 999
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23.03.2021 14:30 Відповісти
не падіння, а негативного зростання, дурбецало!
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23.03.2021 14:24 Відповісти
Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 7551
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23.03.2021 14:28 Відповісти
Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 496
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23.03.2021 14:30 Відповісти
Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 9340
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23.03.2021 14:30 Відповісти
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23.03.2021 14:50 Відповісти
Вспоминаются слова Леонида Быкова: Всё нормально, падаем! (c)
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23.03.2021 14:30 Відповісти
а если не прошла ? за слова будешь отвечать -имущество нажитое непосильным трудом отдашь в детские дома? или слабо
адресок оставишь ? ну чтоб знали люди где искать
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23.03.2021 14:24 Відповісти
Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 4302
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23.03.2021 14:25 Відповісти
Украинская экономика прошла пик падения, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 353
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23.03.2021 14:26 Відповісти
Вийшла на плато?
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23.03.2021 14:27 Відповісти
Перешла к падению по экспоненте
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23.03.2021 14:41 Відповісти
у безодню
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23.03.2021 14:50 Відповісти
На дно упала, дальше разве дно будет пробивать.
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23.03.2021 15:06 Відповісти
запомните этот твит (с)
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23.03.2021 14:27 Відповісти
пик прошли, впереди - впадина...
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23.03.2021 14:27 Відповісти
Важную роль в целом сыграла поддержка со стороны государства, в частности приоритетность распределения бюджетных средств на обеспечение медицинских потребностей и восстановление транспортной и социальной инфраструктуры, а также на поддержку населения и бизнеса с целью стимулирования спроса.Источник: https://censor.net/ru/n3255054

так деликатно порадовались распилу на крадивныцтве и так не деликатно напомнили всем как они должны быть благодарны за 8000 грн разовой помощи фопам прошлой осенью..ну не всем конечно...некоторым
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23.03.2021 14:30 Відповісти
А штопор и не заметил горе руководители
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23.03.2021 14:31 Відповісти
Утешил говорун......прям облегчало ! Остался пик в прошлом....теперь начинаем спускаться. А там внизу райские кущи !
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23.03.2021 14:32 Відповісти
«То, что мертво, умереть не может»
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23.03.2021 14:32 Відповісти
Допоки "зароблятимуть" одні нероби-паразити, а вчені та інженери + робітники нікому непротрібні - доки НЕБУДЕ розвитку економіки. В статті інші, - пусті викладки.... Президент 22,5 тис. /міс, поштарь 1 000 000 грн? Хто повірить..........отака "економіка"? На дурака...
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23.03.2021 14:33 Відповісти
Так поштарь пашет в поте лица, а бубочка только свои щеки надувает. ЗЕленые.
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23.03.2021 14:38 Відповісти
И кто то поверит?
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23.03.2021 14:33 Відповісти
С таким ЗЕбанутым руководством у Украины ПУК по всем направлениям, и никакого просвета не предвидется.
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23.03.2021 14:35 Відповісти
в смысле пробила дно?
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23.03.2021 14:35 Відповісти
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23.03.2021 14:36 Відповісти
Просто ниже падать уже некуда
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23.03.2021 14:36 Відповісти
Падать некуда? Для них нет ничего невозможного
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23.03.2021 14:43 Відповісти
Ну если это уже дно - то они начнут его копать
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23.03.2021 14:48 Відповісти
Люблю оптимістів (безпідставних) вони, як діти такі ж наївні та смішні.....
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23.03.2021 14:37 Відповісти
Крєпкіе хазайствєніки. Далі буде ще веселіше...
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23.03.2021 14:37 Відповісти
брат мілованова
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23.03.2021 14:38 Відповісти
Вот не пойму вроде аж целый министр , он дурачек или прикалывается над нами всеми :
ВВП 2020 года составляет 4,0%, что оказалось несколько лучше оценки Минэкономики, которая предусматривала падение ВВП на 4,2% .

Просто невероятная разница.
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23.03.2021 14:39 Відповісти
я не понял? он еще и хвастается что не так много упал ВВП как планировали?
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23.03.2021 14:40 Відповісти
)))))))
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23.03.2021 14:42 Відповісти
Мне также непонятно что это он такое "вкурил".
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23.03.2021 15:10 Відповісти
Пройшла третє падіння і вийшла на друге плато стагнації
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23.03.2021 14:42 Відповісти
Украинская экономика прошла пик падения ...

Пессимистично.
Оптимистично - как прошла, то ли еще будет.
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23.03.2021 14:43 Відповісти
Украинская экономика прошла пик падения и встряла в дно
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23.03.2021 14:43 Відповісти
Українська економіка пройшла пік падіння, - міністр Петрашко - Цензор.НЕТ 9380
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23.03.2021 14:49 Відповісти
В смысле пройден? Судя по статистике, пики продолжаются. С начала зепрезиденства (июнь 2019) не заканчиваются.

По расчетам Министерства экономики, в январе ВВП Украины сократился на 2,6 - 2,8%.
сводный индекс производства товаров и услуг уменьшился на 4% в январе против падения на 2,5% в январе 2020.
Больше всего сократилась деятельность в секторах промышленного производства (-4%), строительства (-12,9%) и сельского хозяйства (-5,7%). Среди секторов сферы услуг пострадали больше пассажирский транспорт. Однако, как добавляют в ведомстве, "розничный сегмент рынка оставался единственным видом, который демонстрировал рост".
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/03/10/671798/
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23.03.2021 14:50 Відповісти
І ми шо? Знов на порозі грандіозного економічного прориву?
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23.03.2021 14:51 Відповісти
Українська економіка пройшла пік падіння, - міністр Петрашко - Цензор.НЕТ 3242
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23.03.2021 14:52 Відповісти
Наразі пік падіння української економіки був у 2015 році за часів президентства Порошенка, коли річний ВВП становив 90 млрд доларів.
Нинішнє падіння ВВП (2020) до 142,25 млрд доларів є падінням у порівнянні з 2019 роком (155 млрд), але більше ніж у 2016 (93,31), 2017 (112,13), 2018 (130,93) млрд доларів відповідно.
Також нагадую, що під час пандемії коронавірусу падають економіки навіть економічно могутніх країн як Німеччина, Франція і США.
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23.03.2021 14:58 Відповісти
🐖🐕 тебе напомнить что было в 2015 году?
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23.03.2021 15:03 Відповісти
куртейки погнали ...
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23.03.2021 14:58 Відповісти
Вот только экономика об этом не знает.
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23.03.2021 15:02 Відповісти
Економіка в повній жопі. Біля супермаркетів нема де припаркуватись.
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23.03.2021 15:02 Відповісти
...пробила дно і впевнено котиться ще нижче. А що там з економічним проривом зєлєнскава і його омано- єгипетськими інвестиціями ? А з 40 відсотками росту ввп від гончарука? А із 100 млрд долларів економічних здобутків шмигаля? На якому саме зараз Україна етапі???
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23.03.2021 15:30 Відповісти
Ого. Значит скоро не только детям до 18 лет капитал от использования недр будет предоставлен, а и работающим и, особенно, пенсионерам - они ведь долго работали. Наверное, по миллиону так или по два.
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23.03.2021 15:33 Відповісти
...Объемы промышленного производства в феврале 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 4,8%. https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-nachala-2021-god-padeniya-promproizvodstva-1614259753.html Падение промпроизводства ускорилось по сравнению с январем, когда оно составило 4,0%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины...

https://www.rbc.ua/rus/news/krizis-prodolzhaetsya-padenie-promproizvodstva-1616504255.html
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23.03.2021 15:39 Відповісти
какой такой ещё "пик падения"? Обещали ведь 40% рост)))))
у проклятого Петра был рост 3.5-4.5% в год, а у этих падение и дыры в бюджетах. Когда там последний транш МВФ был? давно? А Госдолг почему-то растет даже больше чем когда брались кредиты. Странно, да?

ну ничего, сейчас ещё бумажек напечатают и заживём, да зеленые?
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23.03.2021 15:47 Відповісти
Пік падіння, це як дно верхівки??? Я фігєю, з цих трускавецьких міністрів...
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23.03.2021 15:55 Відповісти
Пик падения? Дебильі *ля (с)
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23.03.2021 16:14 Відповісти
Пик падения пройден, дальше - сплошная вертикальная линия вниз.
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23.03.2021 16:16 Відповісти
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https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1374338434035298304 1 ч

Выступление министра Петрашко по поводу "пройденного пика падения" (так написал) напоминает старый гуцульский анекдот. Два гуцула идет по Карпатам и один сорвалcя в пропасть. Второй подбегает к краю и кричит " Миколо ! Ти там як, не забився ?" Оттуда - "Не знаю, я ще не долетів
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23.03.2021 16:22 Відповісти
мло того, що ці прізвища нікому нічого не кажуть, воно ще й морду сховало під маскою
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23.03.2021 16:34 Відповісти
Господи... Да у ЗЕлядей же реально одна методичка с *********** спикерами.

Те тоже уже 7 лет пробивают дно за дном и каждый раз достигают его, как в первый раз, ожидая после этого роста..
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23.03.2021 16:48 Відповісти
Жвинділи, що ще минулого року "пройшли пік", а цьогоріч мав би бути "небувалий ріст". Щось ми геть *********** куме...
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23.03.2021 17:20 Відповісти
киздун
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23.03.2021 17:46 Відповісти
Українська економіка пройшла пік падіння, - міністр Петрашко - Цензор.НЕТ 9381
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23.03.2021 19:02 Відповісти
Мабуть в Ураїни і в українців різні "піки".
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23.03.2021 20:02 Відповісти
то є так, татарва ахметка нормуль так пройшов піке
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23.03.2021 20:02 Відповісти
Мабуть в України і в українців різні "піки".
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23.03.2021 20:03 Відповісти
Дела шли хорошо, но явно не туда.
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24.03.2021 00:21 Відповісти
 
 