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На Закарпатье проверяют больных COVID-19, которые лечатся дома, - ОГА
Больных COVID-19 на Закарпатье, которые лечатся на дому, проверяют специальные мобильные группы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
"В Закарпатской области продолжаются проверки больных с диагнозом COVID-19, которые лечатся амбулаторно. Их осуществляют определенные специальные мобильные группы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверено 2 651 лицо, осуществлено 4 727 меры контроля, осмотрен 1 301 субъект хозяйствования и 775 общественных мест.
В результате проверок выявлен 771 нарушение карантинных ограничений, составлено 216 протоколов по ч.1 ст.44-3 КоАП и 555 постановлений по ч.2 ст.44-3 КоАП.
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Сергей Неловкий
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