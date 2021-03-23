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Новости Коронавирус и карантин
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На Закарпатье проверяют больных COVID-19, которые лечатся дома, - ОГА

На Закарпатье проверяют больных COVID-19, которые лечатся дома, - ОГА

Больных COVID-19 на Закарпатье, которые лечатся на дому, проверяют специальные мобильные группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

"В Закарпатской области продолжаются проверки больных с диагнозом COVID-19, которые лечатся амбулаторно. Их осуществляют определенные специальные мобильные группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверено 2 651 лицо, осуществлено 4 727 меры контроля, осмотрен 1 301 субъект хозяйствования и 775 общественных мест.

В результате проверок выявлен 771 нарушение карантинных ограничений, составлено 216 протоколов по ч.1 ст.44-3 КоАП и 555 постановлений по ч.2 ст.44-3 КоАП.

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Автор: 

карантин (16729) ОГА (2392) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2584)


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А если их в хату не пустят то что будет?
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23.03.2021 15:12 Ответить
Специальные бригады не лечат брл ных, а проверяют ходят ли еще больные по этомубелому Свету, нарушая карантин.
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23.03.2021 15:16 Ответить
на что проверяют? на вшивость?
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23.03.2021 15:24 Ответить
А як люди мають лікуватись не виходячи з дому?!
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23.03.2021 16:22 Ответить
 
 