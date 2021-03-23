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На Закарпатті перевіряють хворих COVID-19, які лікуються вдома, - ОДА
Хворих COVID-19 на Закарпатті, які лікуються вдома, перевіряють спеціальні мобільні групи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.
"У Закарпатській області тривають перевірки хворих із діагнозом COVID-19, які лікуються амбулаторно. Їх здійснюють певні спеціальні мобільні групи", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що перевірено 2 651 особу, здійснено 4 727 заходи контролю, оглянуто 1 301 суб'єкт господарювання та 775 громадських місць.
Унаслідок перевірок виявлено 771 порушення карантинних обмежень, складено 216 протоколів за ч.1 ст.44-3 КУпАП та 555 постанов за ч.2 ст.44-3 КУпАП.
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