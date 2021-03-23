"Северный поток-2" может подорвать интересы Украины и всего Евросоюза, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил об опасности завершения строительства "Северного потока-2" и выразил убеждение, что данный проект противоречит интересам всего Евросоюза, может навредить Украине и ряду других стран.
Об этом он заявил время своего первого визита в НАТО, сообщает Reuters.
Блинкен отметил, что планирует встречу со своим немецким коллегой Хайко Маасом и намерен обсудить с ним вопрос строительства "Северного потока-2". Как известно, США на протяжении многих лет блокируют реализацию этого проекта и вводят новые санкции, но Германия настаивает на завершении строительства трубопровода.
Блинкен подчеркнул, что строительство трубопровода "может подорвать интересы Украины, Польши, ряда близких партнеров и союзников". Поэтому законодательство США требует наложить санкции на компании, участвующие в "Северном потоке-2".
Он также напомнил, что президент США Джо Байден дал ясно понять, что считает строительство трубопровода плохой идеей.
"Плохая для Европы, плохая для Соединенных Штатов, в конечном итоге это противоречит собственным целям безопасности ЕС", - процитировал Байдена Блинкен на встрече.
В США убеждены, что "Северный поток-2" обойдет Украину, как союзника Запада, потенциально лишив ее ценных транзитных сборов. Также проект увеличит энергетическую зависимость Европы от России и будет конкурировать с поставками сжиженного природного газа из США.
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Сосед может не покупать у меня мерседес, а поехать на велосипеде и мерседес останется без денег потому что я не смог перепродать его продукт.
У тебя реально с логикой тяжело, мне искренне тебя жаль.
Зазвичай на ці питання ніхто не дає аргументованих відповідей.
Ой проглядел, в последнем обзатце и про себя вспомнили.