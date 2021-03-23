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"Северный поток-2" может подорвать интересы Украины и всего Евросоюза, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил об опасности завершения строительства "Северного потока-2" и выразил убеждение, что данный проект противоречит интересам всего Евросоюза, может навредить Украине и ряду других стран.

Об этом он заявил время своего первого визита в НАТО, сообщает Reuters.

Блинкен отметил, что планирует встречу со своим немецким коллегой Хайко Маасом и намерен обсудить с ним вопрос строительства "Северного потока-2". Как известно, США на протяжении многих лет блокируют реализацию этого проекта и вводят новые санкции, но Германия настаивает на завершении строительства трубопровода.

Блинкен подчеркнул, что строительство трубопровода "может подорвать интересы Украины, Польши, ряда близких партнеров и союзников". Поэтому законодательство США требует наложить санкции на компании, участвующие в "Северном потоке-2".

Он также напомнил, что президент США Джо Байден дал ясно понять, что считает строительство трубопровода плохой идеей.

"Плохая для Европы, плохая для Соединенных Штатов, в конечном итоге это противоречит собственным целям безопасности ЕС", - процитировал Байдена Блинкен на встрече.

В США убеждены, что "Северный поток-2" обойдет Украину, как союзника Запада, потенциально лишив ее ценных транзитных сборов. Также проект увеличит энергетическую зависимость Европы от России и будет конкурировать с поставками сжиженного природного газа из США.

Читайте также: "Северный поток-2" - это политический проект, который изначально не имел коммерческой целесообразности, - Шмыгаль

Автор: 

россия (95502) санкции (11287) США (26620) Северный поток (1449) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
Морщась и брезгливо прикрывая носы (все-таки некоторые деньги пахнут) немцы все же и дальше делают денюжку с **************. История ничему не учит.
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23.03.2021 16:18
+5
Схоже в деяких країн ЄС зовсім інші інтереси, аніж в України та піндосів...
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23.03.2021 16:20
+5
А почему немцы не должны этого делать. Украина покупает "типо реверсный" российский газ, электричество и солярку у агрессора, а Германия должна воздержаться? Когда откажитесь полностью от сотрудничества с агрессором, тогда этого же можно и у других требовать. А то немцы подленько покупают, а мы в это время реверс гоним.
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23.03.2021 16:26
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всё зависит в чьих руках он будет, так что, но, его ещё и даже не построили и перекупить за бутерброд недоделанное, это значит переплотить.
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23.03.2021 16:16 Ответить
Он уже подорвал .
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23.03.2021 16:17 Ответить
Морщась и брезгливо прикрывая носы (все-таки некоторые деньги пахнут) немцы все же и дальше делают денюжку с **************. История ничему не учит.
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23.03.2021 16:18 Ответить
Гаденько , подленько . Но бабло дружит со злом . И история тут никаким боком .
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23.03.2021 16:21 Ответить
А почему немцы не должны этого делать. Украина покупает "типо реверсный" российский газ, электричество и солярку у агрессора, а Германия должна воздержаться? Когда откажитесь полностью от сотрудничества с агрессором, тогда этого же можно и у других требовать. А то немцы подленько покупают, а мы в это время реверс гоним.
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23.03.2021 16:26 Ответить
за реверсный газ монету получает не рашист ,а какая то европейская фирма,торгующая газом,который купила у рашиста, не будь Северного потока- за транзит газа украинской ГТС ,рашист должен бы платить Украине несколько лярдов транзитных монет .Северный поток- это подпитка бюджета рабсеии на десятки млрд баксов,которые он использует, в том числе для поддержки террористических образований на территории Украины и для ведения войны,руками этих прорасейских образований с Украиной ,и в то же времья фрицы недоплачивают обязательный взнос в казну НАТО ,А почему подлые фрицы не хотели получать газ так, как получали ,какая им разница.или с украинской ГТС или с северной трубы,Разница ,в личной заинтересованности высшего руководсва фрицляндии
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23.03.2021 18:21 Ответить
За реверсный газ монету получает газпром в любом случае, деньги за транзит оплачивает конечный покупатель газа ибо он заложен в цену. Любые издержки по доставке ложатся на конечного покупателя. Ты в магазине, покупая хлеб, тоже оплачиваешь доставку. С СП отпадёт необходимость платить за транзит и цена для Германии станет ниже, а Россия получит ни больше ни меньше. Покупая сейчас реверсный газ Украина отстёгивает деньги России на поддержку террорестических образований. Откажитесь от Российского газа полностью(оставте только транзит), а не отмазывайтесь реверсным газом и тогда будете иметь полное моральное право требовать от немцев не заканчивать СП.
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23.03.2021 18:35 Ответить
Ты сначала поищи какие "моральные права " имел рашист ,оккупируя украинский Крым и часть украинского Донбасса, а опосля разглагольствуй о морали в Украине .
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23.03.2021 19:51 Ответить
Речь идёт о Германии, они ничего не оккупировали. Вы же им не предлагаете вместе отказаться от покупки российского газа, вы им предлагаете отказаться от снижения цены ради того, что бы вы могли продолжить спонсировать агрессора.
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23.03.2021 20:01 Ответить
Речь идет не о Германии ,а об Украине,которую как и в прошлом ,современные "Рибентропп и Молотов" используют в собственных интересах . Фрицы решили спонсировать оккупанта Украины ,покупая у него газ ,на что указывают им США .Речь идет об обоюдном рашистско-немецком плане
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23.03.2021 20:25 Ответить
В первую очередь оккупанта спонисрует сама Украина покупая у них газ, электричество, бензин. Германия делат то же что и Украина. Откажись покупать у России что бы то нибыло и тогда требуй от Германии того же. А так красиво звучит: эй немцы, не покупайте у русских ничего и не смотрите что мы первые кто русским деньги отдаёт.
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23.03.2021 20:31 Ответить
давай сравнивай товарооборот, и увидешь украинскую мелочь,которую Украина пока отдает за неимением того,что ей нужно ,в сравнении с фрицовскими деньгами,которые идут поддержание войны в Украине рашистом
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23.03.2021 20:37 Ответить
Тебе Германия должна что то? В ситуации когда ты торгуешь с агрессором никто не должен отказываться от таких же действий. Неважно, мелочь или не мелочь, ТЫ торгуешь с агрессором. Ты отдаёшь свои деньги на поддержание убийц защитников твоей страны. Им не понять почему они должны отказаться от торговли. Тем более ты не хочешь что бы они отказались, ты хочешь быть посредником и зарабатывать на транзите. Разговоры о войне лишь ширма, тебя интересуют только деньги.
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23.03.2021 21:09 Ответить
Фрицы и рашисты должны народу Украины одно и тоже ,только в разные годы- за окупацию Украины
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23.03.2021 22:00 Ответить
Фрицы спасали Украину от красной нечисти, с их стороны оккупации не было. И настоящие патриоты ради победы над совком сотрудничали с фрицами, так что ты их должен героизировать, а не поливать.
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23.03.2021 22:34 Ответить
фрицы уничтожали заводы ,фабрики ,жилище украинцев, во времья ВОВ , и фрицы совместно с французами в Минске нарезали по рашистсому плану, украинские территории, под создание ордло ,подконтрольных рашисту, для ведения снова войны с Украиной ,Не занимайся логистикой расейской ерунды.
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24.03.2021 00:18 Ответить
Именно поэтому патриоты Украины зигуют, делают тату со свастикой и не стесняясь выкладывают фотографии этого в соц.сетях? Вы уже определитесь там, плохие фрицы были или хорошие. Я приму любое ваше мнение на этот счёт, главное что бы оно было однозначным, а не менялось каждый день под каждую ситуацию.
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24.03.2021 07:11 Ответить
где Ты увидел ? "Именно поэтому патриоты Украины зигуют, делают тату со свастикой и не стесняясь выкладывают фотографии этого в соц.сетях? Я приму любое ваше мнение на этот счёт, главное что бы оно было однозначным,- принимай мнение ,как однозначное , а не переводи стрелки ,и не меняй это мнение ,на собственную фантазию,или виденье.(фрицы уничтожали заводы ,фабрики ,жилище украинцев, во времья ВОВ) однозначное мнение без Твоих собственных намазок ,определенной пропоганды
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24.03.2021 10:36 Ответить
Какой такой пропоганды? Где пропагандируется что фрицы хотели освободить Украину от красной нечисти? В тот момент Украины как государства впринципе не существовало и против несуществующего государства не воюют. Они воевали против совка, просто боевые действия проходили на территории современной Украины. К сожалению пострадали миллионы невинных людей. Ну давайте тогда предьявлять претензии всем, начиная с крестовых походов, войны происходили на протяжении тысячелетий, такая уж действительность.
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24.03.2021 14:16 Ответить
если мы откажемся от реверсного газа - тогда мы будем иметь моральное право бомбить Берлин, Мюнхен, Дрезден и дальше по списку, ферштейн?
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23.03.2021 20:57 Ответить
Ты сначала откажись, а потом права качай.
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23.03.2021 21:14 Ответить
какой реверс? ты в это время сидишь на бутылке, чучело лишнехромосомное!
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23.03.2021 20:55 Ответить
А какойй ты газ покупаешь, словатский? ага, ну тут с тобой всё понятно. А уголь тоже словатский? Топливо видимо исключительно Литовское? Да и электричество тоже по реверсу? Вы семь лет во всю торгуете с агрессором , если это выгодно. Торговать с агрессором это и есть сидеть на бутылке, вот вам денежки на производство оружия из которого вы в нас стреляете.
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23.03.2021 21:13 Ответить
если Ты купил Мерседес немецкий ?ага, ну то с тобой все понятно . Мерседес не твой,а фрицовский , и джинсы не твои , а американца ,да и мобилник китайский ,а не твой и пармедзан не твой ,а италянский и т .д ,и если Ты Мерседес продашь соседу ,то ты не свой продаешь ,ага ,а фрицовский,,,???
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23.03.2021 22:10 Ответить
Если я купил мерседес, то мерседес получил деньги. Если я купил мерседес у перекупщика, то мерседес всё равно получил свои деньги. Для того что бы продать мерседес соседу я сначала должен его купить и деньги получит производитель. Ты теперь ещё заяви что ты газ Б/У покупаешь.
Сосед может не покупать у меня мерседес, а поехать на велосипеде и мерседес останется без денег потому что я не смог перепродать его продукт.
У тебя реально с логикой тяжело, мне искренне тебя жаль.
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23.03.2021 22:30 Ответить
В жалости не нуждаюсь ,ибо знаю, что слова о жалости говорят те,которые сами в ней нуждаются . Если соседи будут кататся на велосипедах ,на чем зарабатоет Мерседес.?И если откажутся от Северного потока,то как рашистский законтрактированный с европейскими потребителями - 55лярдов газа , без украинской ГТС , попадет в том числе к производителям Мерседесов?И как он может попасть к фрицам ,если рашист ,не уплатит Украине транспортные услуги украинской ГТС,согласно транспорного украинского тарифа ,выходя из расчета 1000 кубов на каждые 100 км.,когда в каждой стране ЕС есть тариф на транспортировку газа.? И если рашист зарабатывает на газе,то страны, территорией,которых он прокачивает газ ,зарабатывают ровно также, на его транзите. Именно поэтому, дабы не дать Украине транспортные деньги,рашист по договоренности с фрицами ,решили строить обводной газопровод.
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24.03.2021 00:06 Ответить
Ну вот ты сам и признал, что в этом вопросе для тебя главное это прибыль на транзите газа.Ты не предлагаешь лишить Россию газовых денег, ты хочешь давать им деньги и зарабатывать. Ты не хочешь что бы Германия зарабатывала, тебе хочется именно самому заработать и приносить деньги агрессору. А я предлагаю отказаться от покупки газа вообще и давить на Европу что бы они сделали тоже самое, тогда и необходимость в СП отпадёт и денег агрессор получит на десятки миллиардов меньше.
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24.03.2021 07:06 Ответить
Как раз при чем. В конце тридцатых начале сороковых союз кормил Германию, насыщал потребности в военной технике полезными ископаемыми, торговал во всю.
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23.03.2021 16:28 Ответить
Ну ииии.........................
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23.03.2021 16:18 Ответить
И ну.
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23.03.2021 17:41 Ответить
Схоже в деяких країн ЄС зовсім інші інтереси, аніж в України та піндосів...
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23.03.2021 16:20 Ответить
Интерес один. Немножко денюжек. Понимают, что подкармливают бешеного волчару, который может цапнуть (а история показывает, что обязательно цапнет), но ведь СЕЙЧАС можно подзаработать.
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23.03.2021 16:24 Ответить
Просто не зрозуміло одне. Яка по великому рахунку різниця для ЄС - газ йтиме через Україну чи в обхід? І в чому загроза для ЄС, якщо йтиме в обхід?
Зазвичай на ці питання ніхто не дає аргументованих відповідей.
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23.03.2021 16:31 Ответить
Крепкая Украина - крепче граница. Лучше сильное, богатое, стабильное государство под боком, чем бедное, нестабильное и зависящее от нестопроцентной **********.
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23.03.2021 16:50 Ответить
Не может подорвать а подорвет, уверенность 200%.
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23.03.2021 16:21 Ответить
"Северный поток-2" может подорвать интересы Украины и всего Евросоюза, - Блинкен - Цензор.НЕТ 2160
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23.03.2021 16:22 Ответить
Об этом уже заявляла компания Евротерминал https://www.dialog.ua/press-release/225098_1614949605 но не особо понимаю суть проблемы если честно
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23.03.2021 16:21 Ответить
Как только кацапы достроят сп2 Убийца пойдет открытой войной против Украины! Подорвут ГТС Украины, а немчура и прочие еврогеи сглотнут у кремля утершись рукавом.
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23.03.2021 16:50 Ответить
Так закриють північний потік.чи ні.Бо це важливіше за слова,для України.
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23.03.2021 17:13 Ответить
Ну хоть интересы США не подорвёт.

Ой проглядел, в последнем обзатце и про себя вспомнили.
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23.03.2021 17:19 Ответить
_Что это за грёбаный бред сумасшедшего?! Не "может подорвать", а - неизбежно подорвёт! Для того и задуман путлеровцами. Это - клин, которым рашисты раскалывают НАТО и Европу.
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23.03.2021 17:33 Ответить
https://www.reddit.com/r/liberta/comments/maxb62/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E/ Французская полиция ищет сбежавшего в Россию (!) водителя консула РФ (!!), который организовал преступную группу (!!!) для воровства и перепродажи велосипедов - хранили и продавали велики с территории консульства

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23.03.2021 18:21 Ответить
Блинкен и Байден только болтают - как только они пришли к власти, СП-2 стал строиться ударными темпами
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23.03.2021 20:35 Ответить
 
 