"Північний потік-2" може підірвати інтереси України і всього Євросоюзу, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив про небезпеку завершення будівництва "Північного потоку-2" і висловив переконання, що цей проєкт суперечить інтересам всього Євросоюзу, може нашкодити Україні та низці інших країн .

Про це він заявив під час свого першого візиту в НАТО, повідомляє Reuters.

Блінкен зазначив, що планує зустріч зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом і має намір обговорити з ним питання будівництва "Північного потоку-2". Як відомо, США впродовж багатьох років блокують реалізацію цього проєкту і вводять нові санкції, але Німеччина наполягає на завершенні будівництва трубопроводу.

Блінкен підкреслив, що будівництво трубопроводу "може підірвати інтереси України, Польщі, низки близьких партнерів і союзників". Тому законодавство США вимагає накласти санкції на компанії, які беруть участь у "Північному потоці-2".

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Він також нагадав, що президент США Джо Байден дав ясно зрозуміти, що вважає будівництво трубопроводу поганою ідеєю.

"Погана для Європи, погана для Сполучених Штатів, зрештою це суперечить власним цілям безпеки ЄС", - процитував Байдена Блінкен на зустрічі.

У США переконані, що "Північний потік-2" обійде Україну, як союзника Заходу, потенційно позбавивши її цінних транзитних зборів. Також проєкт збільшить енергетичну залежність Європи від Росії і конкуруватиме з поставками скрапленого природного газу зі США.