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Шмыгаль призвал ЕБРР приобщаться к внедрению новых концессионных проектов в Украине

Шмыгаль призвал ЕБРР приобщаться к внедрению новых концессионных проектов в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 марта провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, в ходе которой обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества и подготовка новых совместных проектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам Шмыгаля, Украина надеется на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

"Благодарны за профессиональную поддержку ЕБРР, в частности в решении вопросов реформирования и улучшения корпоративного управления ключевых государственных предприятий. Это очень сложная, но очень важная реформа, и все возможное для ее прогресса было осуществлено благодаря нашим совместным усилиям", - уточнил он.

Он добавил, что украинская сторона особенно заинтересована в реализации с ЕБРР совместных проектов модернизации и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры и поддержки энергетического сектора.

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"Предлагаем ЕБРР приобщиться к внедрению новых концессионных проектов, в частности внедрение программы государственного частного партнерства в дорожной отрасли", - сказал Шмыгаль.

Также премьер отметил, что Украина надеется на конструктивное сотрудничество с ЕБРР, которое позволит не только расширить диапазон отраслей и направлений деятельности, но и обеспечить положительную динамику по количеству проектов.

В свою очередь Рено-Бассо отметила, что ЕБРР продолжит поддерживать реформы, которые способствуют стабильному бизнес-климату в Украине.

"Как крупнейший иностранный инвестор, ЕБРР твердо привержен Украины и имеет амбициозную повестку дня на 2021 год. Мы продолжим сосредотачиваться на частном секторе, в частности на банках и малом бизнесе, и на проектах, способствующих "озеленению" экономики ", - отметила она.

Автор: 

ЕБРР (261) Шмыгаль Денис (2683)


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Ох ЩА как ломанутся концессионнеры ...
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23.03.2021 16:58 Ответить
Дурачек...

Расскажи **** сначала про события в НБУ, СБУ, ОП, ГПУ, про Ахметова, Коломойского и пр.

Потому что то, что знают на Западе про это все, делает все ваши попытки вовлечь в Украину хоть какой-то капиталл абсолютно невозможными.

Если что, всегда можно проконсультироваться с МВФ. Они в курсе.
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23.03.2021 16:59 Ответить
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
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23.03.2021 17:01 Ответить
знает к кому обратиться - там такие же проходимцы кормятся....
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23.03.2021 17:03 Ответить
**** центральній зеленій владі не дасть нічого. Можлива лише співпраця над окремими регіональними проектами з місцевою владою.
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23.03.2021 17:05 Ответить
Крупнейшие мировые инвесторы приобрели облигаций социальной сети Telegram более чем на миллиард долларов.
Об этом сообщил основатель соцсети Павел Дуров в своем Telegram-канале.
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23.03.2021 17:12 Ответить
Самокатчик Гончарук помницца все ездил по ушам об "партнерстве Укрзализници и Дойче Банна", пока немцы не послали его открытым текстом. Этот "чувак в очках и футляре" очень хочет услышать такое же "целеуказание" от "западных инвесторов ".
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23.03.2021 18:35 Ответить
 
 