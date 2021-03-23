Шмыгаль призвал ЕБРР приобщаться к внедрению новых концессионных проектов в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 марта провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, в ходе которой обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества и подготовка новых совместных проектов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
По словам Шмыгаля, Украина надеется на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.
"Благодарны за профессиональную поддержку ЕБРР, в частности в решении вопросов реформирования и улучшения корпоративного управления ключевых государственных предприятий. Это очень сложная, но очень важная реформа, и все возможное для ее прогресса было осуществлено благодаря нашим совместным усилиям", - уточнил он.
Он добавил, что украинская сторона особенно заинтересована в реализации с ЕБРР совместных проектов модернизации и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры и поддержки энергетического сектора.
"Предлагаем ЕБРР приобщиться к внедрению новых концессионных проектов, в частности внедрение программы государственного частного партнерства в дорожной отрасли", - сказал Шмыгаль.
Также премьер отметил, что Украина надеется на конструктивное сотрудничество с ЕБРР, которое позволит не только расширить диапазон отраслей и направлений деятельности, но и обеспечить положительную динамику по количеству проектов.
В свою очередь Рено-Бассо отметила, что ЕБРР продолжит поддерживать реформы, которые способствуют стабильному бизнес-климату в Украине.
"Как крупнейший иностранный инвестор, ЕБРР твердо привержен Украины и имеет амбициозную повестку дня на 2021 год. Мы продолжим сосредотачиваться на частном секторе, в частности на банках и малом бизнесе, и на проектах, способствующих "озеленению" экономики ", - отметила она.
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Расскажи **** сначала про события в НБУ, СБУ, ОП, ГПУ, про Ахметова, Коломойского и пр.
Потому что то, что знают на Западе про это все, делает все ваши попытки вовлечь в Украину хоть какой-то капиталл абсолютно невозможными.
Если что, всегда можно проконсультироваться с МВФ. Они в курсе.
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Об этом сообщил основатель соцсети Павел Дуров в своем Telegram-канале.