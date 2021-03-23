Шмигаль закликав ЄБРР долучатися до впровадження нових концесійних проєктів в Україні

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль 23 березня провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Оділь Рено-Бассо, в ході якої обговорювався розвиток двостороннього співробітництва та підготовка нових спільних проєктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

За словами Шмигаля, Україна сподівається на подальший розвиток взаємовигідного співробітництва.

"Вдячні за професійну підтримку ЄБРР, зокрема у вирішенні питань реформування та поліпшення корпоративного управління ключових державних підприємств. Це дуже складна, але дуже важлива реформа, і все можливе для її прогресу було здійснено завдяки нашим спільним зусиллям", - уточнив він.

Він додав, що українська сторона особливо зацікавлена ​​в реалізації з ЄБРР спільних проєктів модернізації та подальшого розвитку транспортної інфраструктури та підтримки енергетичного сектора.

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"Пропонуємо ЄБРР долучитися до впровадження нових концесійних проєктів, зокрема впровадження програми державного приватного партнерства в дорожній галузі", - сказав Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що Україна сподівається на конструктивну співпрацю з ЄБРР, яка дозволить не тільки розширити діапазон галузей і напрямків діяльності, а й забезпечити позитивну динаміку щодо кількості проєктів.

У свою чергу Рено-Бассо зазначила, що ЄБРР продовжить підтримувати реформи, які сприяють стабільному бізнес-клімату в Україні.

"Як найбільший іноземний інвестор, ЄБРР твердо прихильний Україні й має амбіційний порядок денний на 2021 рік. Ми продовжимо зосереджуватися на приватному секторі, зокрема на банках і малому бізнесі, і на проєктах, що сприяють "озелененню" економіки", - зазначила вона.