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Шмигаль закликав ЄБРР долучатися до впровадження нових концесійних проєктів в Україні

Шмигаль закликав ЄБРР долучатися до впровадження нових концесійних проєктів в Україні

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль 23 березня провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Оділь Рено-Бассо, в ході якої обговорювався розвиток двостороннього співробітництва та підготовка нових спільних проєктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

За словами Шмигаля, Україна сподівається на подальший розвиток взаємовигідного співробітництва.

"Вдячні за професійну підтримку ЄБРР, зокрема у вирішенні питань реформування та поліпшення корпоративного управління ключових державних підприємств. Це дуже складна, але дуже важлива реформа, і все можливе для її прогресу було здійснено завдяки нашим спільним зусиллям", - уточнив він.

Він додав, що українська сторона особливо зацікавлена ​​в реалізації з ЄБРР спільних проєктів модернізації та подальшого розвитку транспортної інфраструктури та підтримки енергетичного сектора.

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"Пропонуємо ЄБРР долучитися до впровадження нових концесійних проєктів, зокрема впровадження програми державного приватного партнерства в дорожній галузі", - сказав Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що Україна сподівається на конструктивну співпрацю з ЄБРР, яка дозволить не тільки розширити діапазон галузей і напрямків діяльності, а й забезпечити позитивну динаміку щодо кількості проєктів.

У свою чергу Рено-Бассо зазначила, що ЄБРР продовжить підтримувати реформи, які сприяють стабільному бізнес-клімату в Україні.

"Як найбільший іноземний інвестор, ЄБРР твердо прихильний Україні й має амбіційний порядок денний на 2021 рік. Ми продовжимо зосереджуватися на приватному секторі, зокрема на банках і малому бізнесі, і на проєктах, що сприяють "озелененню" економіки", - зазначила вона.

ЄБРР (887) Шмигаль Денис (4572)


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Ох ЩА как ломанутся концессионнеры ...
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23.03.2021 16:58 Відповісти
Дурачек...

Расскажи **** сначала про события в НБУ, СБУ, ОП, ГПУ, про Ахметова, Коломойского и пр.

Потому что то, что знают на Западе про это все, делает все ваши попытки вовлечь в Украину хоть какой-то капиталл абсолютно невозможными.

Если что, всегда можно проконсультироваться с МВФ. Они в курсе.
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23.03.2021 16:59 Відповісти
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
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23.03.2021 17:01 Відповісти
знает к кому обратиться - там такие же проходимцы кормятся....
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23.03.2021 17:03 Відповісти
**** центральній зеленій владі не дасть нічого. Можлива лише співпраця над окремими регіональними проектами з місцевою владою.
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23.03.2021 17:05 Відповісти
Крупнейшие мировые инвесторы приобрели облигаций социальной сети Telegram более чем на миллиард долларов.
Об этом сообщил основатель соцсети Павел Дуров в своем Telegram-канале.
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23.03.2021 17:12 Відповісти
Самокатчик Гончарук помницца все ездил по ушам об "партнерстве Укрзализници и Дойче Банна", пока немцы не послали его открытым текстом. Этот "чувак в очках и футляре" очень хочет услышать такое же "целеуказание" от "западных инвесторов ".
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23.03.2021 18:35 Відповісти
 
 