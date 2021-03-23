"Китайская вакцина от COVID-19 поступит в Украину 25 марта, - "Лекхим"

Компания-поставщик "Лекхим" заявила, что планирует поставки вакцины CoronaVac китайской фармкомпании Sinovac Biotech 25 марта.

Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга компании "Лекхим" Элеонора Мельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По ее словам, 25 марта компания планирует забрать и доставить первую партию вакцин CoronaVac. Она добавила, что информацию о рейсе и точное время прибытия в компании сообщат позже.

Ранее компания "Лекхим" сообщила, что вакцина против COVID-19 CoronaVac успешно завершила третью фазу испытаний в Турции и будет поставлена ​​в Украину до 15 марта. В то же время в госпредприятии "Медицинские закупки" отметили, что не получили документов от китайской фармкомпании Sinovac Biotech для получения вакцин против COVID-19.

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