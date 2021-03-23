Китайская вакцина от COVID-19 поступит в Украину 25 марта, - "Лекхим"
Компания-поставщик "Лекхим" заявила, что планирует поставки вакцины CoronaVac китайской фармкомпании Sinovac Biotech 25 марта.
Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга компании "Лекхим" Элеонора Мельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По ее словам, 25 марта компания планирует забрать и доставить первую партию вакцин CoronaVac. Она добавила, что информацию о рейсе и точное время прибытия в компании сообщат позже.
Ранее компания "Лекхим" сообщила, что вакцина против COVID-19 CoronaVac успешно завершила третью фазу испытаний в Турции и будет поставлена в Украину до 15 марта. В то же время в госпредприятии "Медицинские закупки" отметили, что не получили документов от китайской фармкомпании Sinovac Biotech для получения вакцин против COVID-19.
Также на Цензор.НЕТ: Побочные реакции на вакцину CoviShield в Украине зафиксированы у 594 привитых, - Степанов
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Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. На сегодняшний день это составляет 30,014 млн. гривен.
Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали.
СпутнікНовічок-V???
...в противном случае, козлёночком станет -- отпущения...
Третья фаза клинических испытаний вакцины AstraZeneca (CoviShield) сейчас идет в Индии, Бразилии, Великобритании, Южной Африке, Кении и США. Однако ее уже одобрили для экстренного использования в Индии и Канаде.
CoviShield поставляют в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшелы. Также Индия планирует отправлять вакцины в Шри-Ланку, Афганистан, Маврикий и Бразилию. Эту вакцину для использования уже https://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75063a-eng.php одобрила Канада - и заказала у Индии 2 миллиона доз.
Вообще ведущие мировые фармкомпании широко пользуются индийскими производственными мощностями. Среди компаний, которые имеют производства в Индии, - Pfizer (CША), Novartis (Швейцария), AstraZeneca (Великобритания) и ряд других.
Лицензионное соглашение на производство вакцины AstraZeneca с Институтом сыворотки крови разработчики https://www.astrazeneca.com/media-centre/articles/2020/astrazeneca-takes-next-steps-towards-broad-and-equitable-access-to-oxford-universitys-potential-covid-19-vaccine.html заключили еще летом 2020-го.
собирает вакцину по миру, никто ей не продает.
Вроде и страна не бедная, однако пгопала а окружение беднейших стран мира.
Лехайм
Kiton
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496 868 грн
Я знаю, что китайское NMPA (Национальное управление медицинских продуктов Китая) дало «условное разрешение на продажу» 8 февраля 2021 года, после того, как Sinovac подал заявление на «условную лицензию на продажу» в Национальное управление медицинских продуктов Китая (NMPA) 3 февраля 2021. В Китае, Чили и Индонезии дано разрешение на использование Sinovac в чрезвычайных ситуациях, а в Бразилии дано «временное разрешение на использование в экстренных случаях». И надо помнить, что сама вакцина Sinovac - это деактивированный вирус, а не пекомбинантный, как та же AstraZeneca. А ещё известно, что история с закупкой очень мутная. Интересно и то, что о прилете этой вакцины молчат все официальные лица, а они любят пиар.
Но у меня все же есть несколько вопросов:
1. ВООЗ пока не одобрила эту вакцину. ЕС и США её тоже не одобрили. Так кто взял на себя ответственность и одобрил её? Кто и чем мотивировал это одобрение? Кто будет нести ответственность за всю побочку? Зеленский, Шмыгаль и Степанов?
2. Вы готовы вакцинироваться ею?
... и то, кто "прикурил" на этом из бюджета?
На днях узнал,что знакомый попал с Ковид.
Сейчас ему уже хорошо. Днём даже без аппарата.
Врачи сказали будет учиться ходить,есть и всё остальное.
ХЗ что ему сделал этот Ковид. Больше месяца без сознания.
Это я к тому, чтобы вы берегли себя
Новый вирус массового уничтожения, мягкий и бессмертный.
Раньше в 18-19 веках таким был Грипп, сейчас на столетие его заменит ковид, а там другая болячка всплывет.