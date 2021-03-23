Китайська вакцина проти COVID-19 надійде в Україну 25 березня, - "Лекхім"

Компанія-постачальник "Лекхім" заявила, що планує поставки вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії Sinovac Biotech 25 березня.

Про це повідомила керівниця відділу маркетингу компанії "Лекхім" Елеонора Мельник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За її словами, 25 березня компанія планує забрати і доставити першу партію вакцин CoronaVac. Вона додала, що інформацію про рейс та точний час прибуття в компанії повідомлять пізніше.

Раніше компанія "Лекхім" повідомила, що вакцина проти COVID-19 CoronaVac успішно завершила третю фазу випробувань у Туреччині і буде поставлена ​​в Україну до 15 березня. Водночас у держпідприємстві "Медичні закупівлі" зазначили, що не отримали документів від китайської фармкомпанії Sinovac Biotech для отримання вакцин проти COVID-19.

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