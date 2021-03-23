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Китайська вакцина проти COVID-19 надійде в Україну 25 березня, - "Лекхім"

Китайська вакцина проти COVID-19 надійде в Україну 25 березня, -

Компанія-постачальник "Лекхім" заявила, що планує поставки вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії Sinovac Biotech 25 березня.

Про це повідомила керівниця відділу маркетингу компанії "Лекхім" Елеонора Мельник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За її словами, 25 березня компанія планує забрати і доставити першу партію вакцин CoronaVac. Вона додала, що інформацію про рейс та точний час прибуття в компанії повідомлять пізніше.

Раніше компанія "Лекхім" повідомила, що вакцина проти COVID-19 CoronaVac успішно завершила третю фазу випробувань у Туреччині і буде поставлена ​​в Україну до 15 березня. Водночас у держпідприємстві "Медичні закупівлі" зазначили, що не отримали документів від китайської фармкомпанії Sinovac Biotech для отримання вакцин проти COVID-19.

Читайте також: Понад 300 тис. українців записалися на вакцинацію від COVID-19 через "Дію". ІНСТРУКЦІЯ

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) Лекхім (18) Sinovac (33)


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Топ коментарі
+19
У нас уже есть один Бзедун. Хватит и его

Китайська вакцина проти COVID-19 надійде в Україну 25 березня, - "Лекхім" - Цензор.НЕТ 4788
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23.03.2021 20:38
+18
Китайська вакцина проти COVID-19 надійде в Україну 25 березня, - "Лекхім" - Цензор.НЕТ 6977
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23.03.2021 20:33
+12
Береза:

Я знаю, что китайское NMPA (Национальное управление медицинских продуктов Китая) дало «условное разрешение на продажу» 8 февраля 2021 года, после того, как Sinovac подал заявление на «условную лицензию на продажу» в Национальное управление медицинских продуктов Китая (NMPA) 3 февраля 2021. В Китае, Чили и Индонезии дано разрешение на использование Sinovac в чрезвычайных ситуациях, а в Бразилии дано «временное разрешение на использование в экстренных случаях». И надо помнить, что сама вакцина Sinovac - это деактивированный вирус, а не пекомбинантный, как та же AstraZeneca. А ещё известно, что история с закупкой очень мутная. Интересно и то, что о прилете этой вакцины молчат все официальные лица, а они любят пиар.
Но у меня все же есть несколько вопросов:
1. ВООЗ пока не одобрила эту вакцину. ЕС и США её тоже не одобрили. Так кто взял на себя ответственность и одобрил её? Кто и чем мотивировал это одобрение? Кто будет нести ответственность за всю побочку? Зеленский, Шмыгаль и Степанов?
2. Вы готовы вакцинироваться ею?
... и то, кто "прикурил" на этом из бюджета?
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23.03.2021 20:41
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23.03.2021 20:25 Відповісти
Из Невы)))
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23.03.2021 20:27 Відповісти
Из невы запретили.
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23.03.2021 20:40 Відповісти
Китайська вакцина проти COVID-19 надійде в Україну 25 березня, - "Лекхім" - Цензор.НЕТ 5433
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23.03.2021 20:39 Відповісти
Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года.
Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. На сегодняшний день это составляет 30,014 млн. гривен.
Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали.
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23.03.2021 21:00 Відповісти
Є кондоми най-най-най. Зі знаком най-най-най-якості. І їх стало так до най-най величини, що пора пздть.
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23.03.2021 22:42 Відповісти
Чекаємо на Спутнік Новічок-V???
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23.03.2021 20:27 Відповісти
Украина -- европейская страна и должна быть привита европейскими вакцинами!

...в противном случае, козлёночком станет -- отпущения...
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23.03.2021 20:28 Відповісти
Ага, европейская - швейцарская блин - седня шел - бедные водилы, ямищи такие шо у них наверное в салоне образочки плавятся от крепкого русского языка и благодарности властям
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23.03.2021 20:31 Відповісти
ну,это не на форуме решать...Украина -не единственная страна,которая прививается индийскими и китайскими вакцинами.
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23.03.2021 20:32 Відповісти
Согласен! -- форум не отражает общественного мнения Украины. ...там всё гораздо хуже...
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23.03.2021 20:37 Відповісти
в европе? единственная
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23.03.2021 21:26 Відповісти
CoviShield - это локальное название британской вакцины AstraZeneca. Ее производят в индийском Институте сыворотки крови.
Третья фаза клинических испытаний вакцины AstraZeneca (CoviShield) сейчас идет в Индии, Бразилии, Великобритании, Южной Африке, Кении и США. Однако ее уже одобрили для экстренного использования в Индии и Канаде.
CoviShield поставляют в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшелы. Также Индия планирует отправлять вакцины в Шри-Ланку, Афганистан, Маврикий и Бразилию. Эту вакцину для использования уже https://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75063a-eng.php одобрила Канада - и заказала у Индии 2 миллиона доз.
Вообще ведущие мировые фармкомпании широко пользуются индийскими производственными мощностями. Среди компаний, которые имеют производства в Индии, - Pfizer (CША), Novartis (Швейцария), AstraZeneca (Великобритания) и ряд других.
Лицензионное соглашение на производство вакцины AstraZeneca с Институтом сыворотки крови разработчики https://www.astrazeneca.com/media-centre/articles/2020/astrazeneca-takes-next-steps-towards-broad-and-equitable-access-to-oxford-universitys-potential-covid-19-vaccine.html заключили еще летом 2020-го.
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23.03.2021 21:44 Відповісти
те глобус подарить? где там европа?
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23.03.2021 22:45 Відповісти
тебя интересует только вопрос об европе? а сама вакцина,я так понимаю побоку...
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24.03.2021 08:59 Відповісти
Я вообще поражаюсь, что Канащда попала в ряд с малоимущими странами.
собирает вакцину по миру, никто ей не продает.
Вроде и страна не бедная, однако пгопала а окружение беднейших стран мира.
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23.03.2021 22:51 Відповісти
Препарат "Oxford-AstraZeneca" индийского производства называется "Ковишилд", а Кока-кола Украинского производства - Кока-кола. Странно?
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24.03.2021 07:06 Відповісти
ну то пей кока колу вместо вакцины
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24.03.2021 09:00 Відповісти
С такими темпами, есть шанс что в Украине короновирус сдохнет раньше, чем вакцинация завершиться.
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23.03.2021 20:35 Відповісти
То, что сейчас происходит -- это не массовая вакцинация. И будет горе... ...массовое.
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23.03.2021 20:39 Відповісти
Европейская?!! географически-бесспорно;политически,ментально-врядли
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23.03.2021 22:41 Відповісти
"Китайская вакцина от COVID-19 поступит в Украину 25 марта, - "Лекхим"

Лехайм
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23.03.2021 20:32 Відповісти
Уряя,теперь все станут Маодзедунами
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23.03.2021 20:33 Відповісти
У нас уже есть один Бзедун. Хватит и его

Китайська вакцина проти COVID-19 надійде в Україну 25 березня, - "Лекхім" - Цензор.НЕТ 4788
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23.03.2021 20:38 Відповісти
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23.03.2021 20:39 Відповісти
Китайська вакцина проти COVID-19 надійде в Україну 25 березня, - "Лекхім" - Цензор.НЕТ 6977
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23.03.2021 20:33 Відповісти
До речі, а крім слів депутата-борцуна Гєо Лєроса, десь є докази стосовно ціни куртки Степанова в 22 тисячі доларів, ба навіть більше - навіть гіпотетичного існування такої куртки, оскільки в найдорожчому магазині України найдорожча річ верхнього одягу для чоловіків коштує близько 8 тисяч?
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23.03.2021 20:54 Відповісти
А може.... Там в підкладці діаманти зашиті!
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23.03.2021 21:02 Відповісти
Отстали вы, батенька, от жизни. Прямо сейчас

Kiton
Cashmere Virgin Wool and Silk-Blend Bouclé Coat
496 868 грн

Китайська вакцина проти COVID-19 надійде в Україну 25 березня, - "Лекхім" - Цензор.НЕТ 5659
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23.03.2021 22:50 Відповісти
Китайська вакцина проти COVID-19 надійде в Україну 25 березня, - "Лекхім" - Цензор.НЕТ 4509
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23.03.2021 20:35 Відповісти
Китайська вакцина проти COVID-19 надійде в Україну 25 березня, - "Лекхім" - Цензор.НЕТ 9543 Фуфломицин фюрера круче,видите какой маладой
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23.03.2021 20:37 Відповісти
Китайська вакцина проти COVID-19 надійде в Україну 25 березня, - "Лекхім" - Цензор.НЕТ 8920
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23.03.2021 20:38 Відповісти
Береза:

Я знаю, что китайское NMPA (Национальное управление медицинских продуктов Китая) дало «условное разрешение на продажу» 8 февраля 2021 года, после того, как Sinovac подал заявление на «условную лицензию на продажу» в Национальное управление медицинских продуктов Китая (NMPA) 3 февраля 2021. В Китае, Чили и Индонезии дано разрешение на использование Sinovac в чрезвычайных ситуациях, а в Бразилии дано «временное разрешение на использование в экстренных случаях». И надо помнить, что сама вакцина Sinovac - это деактивированный вирус, а не пекомбинантный, как та же AstraZeneca. А ещё известно, что история с закупкой очень мутная. Интересно и то, что о прилете этой вакцины молчат все официальные лица, а они любят пиар.
Но у меня все же есть несколько вопросов:
1. ВООЗ пока не одобрила эту вакцину. ЕС и США её тоже не одобрили. Так кто взял на себя ответственность и одобрил её? Кто и чем мотивировал это одобрение? Кто будет нести ответственность за всю побочку? Зеленский, Шмыгаль и Степанов?
2. Вы готовы вакцинироваться ею?
... и то, кто "прикурил" на этом из бюджета?
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23.03.2021 20:41 Відповісти
так. бо ми вибагливі.
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23.03.2021 20:45 Відповісти
давай-давай, жди свой спутник до второго пришествия.
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23.03.2021 20:50 Відповісти
Нам Порошенко пфайзер та модерну привезе.
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23.03.2021 20:54 Відповісти
не палай підклоун.
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23.03.2021 21:16 Відповісти
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23.03.2021 21:20 Відповісти
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23.03.2021 21:27 Відповісти
Какое счастье....одно гавно заменят другим гавном....
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23.03.2021 20:44 Відповісти
Вакцина из Китая или из Лекхим. Владимир Александрович нас не обманит. или таки обманит
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23.03.2021 20:46 Відповісти
Пойду в ютьюб,там сегодня был стрим ,наш блогер Саша Кушнарь из Newsader ,беседовал с историком Игорем Чубайсом.
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23.03.2021 20:47 Відповісти
Опача, Стяпанов побіг пальто вибирати нове. А може навіть і на будинок хватить....на здачу від пальта...😀
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23.03.2021 20:59 Відповісти
схоже на геноцид наріду вакциною в інтересах масонів.
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23.03.2021 21:02 Відповісти
хорошо. нормальная вакцина.
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23.03.2021 21:15 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий

На днях узнал,что знакомый попал с Ковид.
Сейчас ему уже хорошо. Днём даже без аппарата.
Врачи сказали будет учиться ходить,есть и всё остальное.
ХЗ что ему сделал этот Ковид. Больше месяца без сознания.
Это я к тому, чтобы вы берегли себя
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23.03.2021 21:25 Відповісти
мда Ковид интересное заболевание, даже переболев без побочки. Может потом серьезно отразится на здоровье.
Новый вирус массового уничтожения, мягкий и бессмертный.

Раньше в 18-19 веках таким был Грипп, сейчас на столетие его заменит ковид, а там другая болячка всплывет.
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23.03.2021 22:57 Відповісти
КТО ТАКОЙ "ЛЕКХИМ"?!))))))))))))) Вы шутите?!))))))))) У нас теперь это МОЗ?! Это жесть...
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23.03.2021 21:37 Відповісти
Китайська вакцина проти COVID-19 надійде в Україну 25 березня, - "Лекхім" - Цензор.НЕТ 6809
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23.03.2021 21:38 Відповісти
Эти полупокеры заразили весь мир ещё и говно впаривают за деньги.Эту китайскую гадость себе в очко пусть лупашат.
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24.03.2021 00:04 Відповісти
Препарат "Oxford-AstraZeneca" индийского производства называется "Ковишилд", а Кока-кола Украинского производства - Кока-кола. Странно?
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24.03.2021 07:15 Відповісти
 
 