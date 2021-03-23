Китайська вакцина проти COVID-19 надійде в Україну 25 березня, - "Лекхім"
Компанія-постачальник "Лекхім" заявила, що планує поставки вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії Sinovac Biotech 25 березня.
Про це повідомила керівниця відділу маркетингу компанії "Лекхім" Елеонора Мельник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
За її словами, 25 березня компанія планує забрати і доставити першу партію вакцин CoronaVac. Вона додала, що інформацію про рейс та точний час прибуття в компанії повідомлять пізніше.
Раніше компанія "Лекхім" повідомила, що вакцина проти COVID-19 CoronaVac успішно завершила третю фазу випробувань у Туреччині і буде поставлена в Україну до 15 березня. Водночас у держпідприємстві "Медичні закупівлі" зазначили, що не отримали документів від китайської фармкомпанії Sinovac Biotech для отримання вакцин проти COVID-19.
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Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. На сегодняшний день это составляет 30,014 млн. гривен.
Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали.
СпутнікНовічок-V???
...в противном случае, козлёночком станет -- отпущения...
Третья фаза клинических испытаний вакцины AstraZeneca (CoviShield) сейчас идет в Индии, Бразилии, Великобритании, Южной Африке, Кении и США. Однако ее уже одобрили для экстренного использования в Индии и Канаде.
CoviShield поставляют в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшелы. Также Индия планирует отправлять вакцины в Шри-Ланку, Афганистан, Маврикий и Бразилию. Эту вакцину для использования уже https://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75063a-eng.php одобрила Канада - и заказала у Индии 2 миллиона доз.
Вообще ведущие мировые фармкомпании широко пользуются индийскими производственными мощностями. Среди компаний, которые имеют производства в Индии, - Pfizer (CША), Novartis (Швейцария), AstraZeneca (Великобритания) и ряд других.
Лицензионное соглашение на производство вакцины AstraZeneca с Институтом сыворотки крови разработчики https://www.astrazeneca.com/media-centre/articles/2020/astrazeneca-takes-next-steps-towards-broad-and-equitable-access-to-oxford-universitys-potential-covid-19-vaccine.html заключили еще летом 2020-го.
собирает вакцину по миру, никто ей не продает.
Вроде и страна не бедная, однако пгопала а окружение беднейших стран мира.
Лехайм
Kiton
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496 868 грн
Я знаю, что китайское NMPA (Национальное управление медицинских продуктов Китая) дало «условное разрешение на продажу» 8 февраля 2021 года, после того, как Sinovac подал заявление на «условную лицензию на продажу» в Национальное управление медицинских продуктов Китая (NMPA) 3 февраля 2021. В Китае, Чили и Индонезии дано разрешение на использование Sinovac в чрезвычайных ситуациях, а в Бразилии дано «временное разрешение на использование в экстренных случаях». И надо помнить, что сама вакцина Sinovac - это деактивированный вирус, а не пекомбинантный, как та же AstraZeneca. А ещё известно, что история с закупкой очень мутная. Интересно и то, что о прилете этой вакцины молчат все официальные лица, а они любят пиар.
Но у меня все же есть несколько вопросов:
1. ВООЗ пока не одобрила эту вакцину. ЕС и США её тоже не одобрили. Так кто взял на себя ответственность и одобрил её? Кто и чем мотивировал это одобрение? Кто будет нести ответственность за всю побочку? Зеленский, Шмыгаль и Степанов?
2. Вы готовы вакцинироваться ею?
... и то, кто "прикурил" на этом из бюджета?
На днях узнал,что знакомый попал с Ковид.
Сейчас ему уже хорошо. Днём даже без аппарата.
Врачи сказали будет учиться ходить,есть и всё остальное.
ХЗ что ему сделал этот Ковид. Больше месяца без сознания.
Это я к тому, чтобы вы берегли себя
Новый вирус массового уничтожения, мягкий и бессмертный.
Раньше в 18-19 веках таким был Грипп, сейчас на столетие его заменит ковид, а там другая болячка всплывет.