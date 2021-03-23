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Новости Коронавирус и карантин
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Песков утверждает, что Путин привился от COVID-19

Песков утверждает, что Путин привился от COVID-19

Процесс получения президентом РФ Владимиром Путиным прививки не показали, название вакцины не разглашают.

О том, что глава государства-агрессора привился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - сказал Песков.

О планах привиться Путин сообщил накануне. Тогда Песков, отвечая на вопрос, какой именно вакциной будет привит Путин, сказал, что это будет один из трех разработанных в России препаратов - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак".

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Раньше Путин объяснял, что не делает прививку из-за возрастных ограничений. В декабре Минздрав России одобрил применение для пожилых людей "Спутника V", в марте — "ЭпиВакКороны".

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Топ комментарии
+31
Песков утверждает, что Путин привился от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8782
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23.03.2021 20:59
+25
Песков утверждает, что Путин привился от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9164
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23.03.2021 21:00
+23
Ну кто-кто, а Песков-то врать не будет
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23.03.2021 20:57
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luce emu dali poniuxat noviciok,mozet na nego srabotalo kak sledujet
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23.03.2021 23:52 Ответить
Понятно. Значит витамин С укололи.
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24.03.2021 00:07 Ответить
Вранье!
Он трус-боится уколов.
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24.03.2021 04:48 Ответить
Пєсков стверджує, що Путін щепився проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5193
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24.03.2021 08:31 Ответить
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