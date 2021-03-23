Песков утверждает, что Путин привился от COVID-19

Процесс получения президентом РФ Владимиром Путиным прививки не показали, название вакцины не разглашают.

О том, что глава государства-агрессора привился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - сказал Песков.

О планах привиться Путин сообщил накануне. Тогда Песков, отвечая на вопрос, какой именно вакциной будет привит Путин, сказал, что это будет один из трех разработанных в России препаратов - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак".

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Раньше Путин объяснял, что не делает прививку из-за возрастных ограничений. В декабре Минздрав России одобрил применение для пожилых людей "Спутника V", в марте — "ЭпиВакКороны".