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Новини Коронавірус і карантин
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Пєсков стверджує, що Путін щепився проти COVID-19

Пєсков стверджує, що Путін щепився проти COVID-19

Процес отримання президентом РФ Володимиром Путіним щеплення не показали, назву вакцини не розголошують.

Про те, що глава держави-агресора щепився проти коронавірусу, повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Путін щепився проти коронавірусу. Почувається добре. Завтра у нього повноцінний робочий день", - сказав Пєсков.

Про плани зробити щеплення Путін повідомив напередодні. Тоді Пєсков, відповідаючи на запитання, якою саме вакциною буде щеплено Путіна, сказав, що це буде один із трьох розроблених у Росії препаратів - "Спутнік V", "ЕпіВакКорона" або "КовіВак".

Раніше Путін пояснював, що не робить щеплення через вікові обмеження. У грудні МОЗ Росії схвалив застосування для осіб літнього віку "Спутнік V", у березні - "ЕпіВакКорону".

Читайте також: Сьогодні Путін щепитиметься однією з трьох російських вакцин, але не публічно. Доведеться повірити на слово, - Пєсков

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) путін володимир (23803) росія (65129) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+31
Песков утверждает, что Путин привился от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8782
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23.03.2021 20:59
+25
Песков утверждает, что Путин привился от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9164
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23.03.2021 21:00
+23
Ну кто-кто, а Песков-то врать не будет
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23.03.2021 20:57
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luce emu dali poniuxat noviciok,mozet na nego srabotalo kak sledujet
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23.03.2021 23:52 Відповісти
Понятно. Значит витамин С укололи.
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24.03.2021 00:07 Відповісти
Вранье!
Он трус-боится уколов.
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24.03.2021 04:48 Відповісти
Пєсков стверджує, що Путін щепився проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5193
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24.03.2021 08:31 Відповісти
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