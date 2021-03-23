Пєсков стверджує, що Путін щепився проти COVID-19

Процес отримання президентом РФ Володимиром Путіним щеплення не показали, назву вакцини не розголошують.

Про те, що глава держави-агресора щепився проти коронавірусу, повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Путін щепився проти коронавірусу. Почувається добре. Завтра у нього повноцінний робочий день", - сказав Пєсков.

Про плани зробити щеплення Путін повідомив напередодні. Тоді Пєсков, відповідаючи на запитання, якою саме вакциною буде щеплено Путіна, сказав, що це буде один із трьох розроблених у Росії препаратів - "Спутнік V", "ЕпіВакКорона" або "КовіВак".

Раніше Путін пояснював, що не робить щеплення через вікові обмеження. У грудні МОЗ Росії схвалив застосування для осіб літнього віку "Спутнік V", у березні - "ЕпіВакКорону".

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