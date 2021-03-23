Нардеп ОПЗЖ Кива готовится стать кандидатом наук (исправлено)
Народный депутат Украины от "Оппозиционного платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива собирается защитить научную диссертацию по государственному управлению. Тема работы - влияние гражданского общества на деятельность правоохранителей.
Об этом сообщает издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.
Имя Кивы есть в списке готовящихся к защите диссертации ученых, который Министерство образования и науки выложило 22 марта.
Указано, что Кива готовится защитить работу на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". В случае успешной защиты он станет кандидатом наук по государственному управлению.
Научный руководитель его работы - доктор наук по государственному управлению, профессор, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации "Центр исследований проблем публичного управления" Владимир Гурковский.
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Официальные оппоненты - Алина Помаз-Пономаренко, доктор наук по государственному управлению, старший исследователь, начальник научного отдела проблем государственной безопасности учебно-научно-производственного центра Национального университета гражданской защиты Украины ГСЧС Украины, а также Ирина Жукова, кандидат наук по государственному управлению, доцент, заместитель директора по учебно-воспитательной работы учебно-научного института менеджмента и психологии Государственного учреждения высшего образования "Университет менеджмента образования".
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не съежай с х-я
раскукарекался ты вафля петушиная
жжет очко дырявое ?
а дурнями правят умные, которые разрешают дурням считать их, умных, такими же дурнями
Приходить дочка до Ківи і каже:
- Папа, мне надаело, что меня называют дочкой полоумного дрочуна!
- Доча, это политика... Это происки моих политических оппонентов!...
- Да? А в Верховной Раде, у тебя в паху чья рука? Порошенко?...
Я недаром вздрогнул. Не загробный вздор.
В зал,
икая и отрыгивая пиво,
чуть пошатываясь
заходил товарищ Иллия
Кива...
Это - он.
Я узнаю его.
Под моргАлом - синечёрный круг...
- Здравствуй, Кива! Струганул ты, говорят,
кандидатскую дрочительных наук?
Попусти ремень!
Не жмут
штанишки?
От простоя,
чай, и аппарат усох…
Помнишь Витьку? Тоже начал с книжки
наш проффэссор,
кинутый как
лох?
Всё - понты.
Малява кандидата
до
спины
козырным пацанам:
им понятней
трёхэтажным матом,
ну а Who is Who - по куполам...
(Вл.Маньяковский)
МАРШ ДМ. ГОНДОНА 😎👹😎
(подражание Маяковскому)
Разворачивайтесь в марше!
Плесени - новый императив:
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ презерватив!
Время пришло: гондона
пустить к баранАм из хлева!
Даёшь больше трэша зелёным-
Левой!
Левой!
Левой!
Эй, зелепузые!
Жрите!
Слушайте Гиркина!
Или,
(Хуже не будет!), дрочите
На прокуроршу в экзиле!
Не сметь
травить патриота -
нежна у гондона плева!
Штопать - не перештопать...
Левой!
Левой!
Левой!
Там,
за поребриком, есть
дерьмища край непочатый.
Эй, наша
"Сила и честь" -
гондон миллионный печатай!
Готовь быдловатое стадо
к эфирам прямым со Скабеевой,-
лысый научит как надо:
Левой!
Левой!
Левой!
Глаз ли померкнет орлий?
В старое станем ли пялиться?
Сжимай
на Майдана горле
Мертвечуковские щупальца!
Грудью вперед впалой!
Гондонами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!
1918 -2020 г.
Он может чухать своё на камеру, может положить на вас. А вы на него - нет.
Всем ОПЗЖ сбрасывались чтобы из идиота сделать кандидата???
Идиоты - те, кто им позволяет сладко жить и властвовать.
Украина таки страна чудес и непуганых 73%зебилов
Там же ж мізків, як у равлика.
Ву Нгок *** (Vu Ngoc ***) - бывший вьетнамский студент Одесского национального политехнического института, который в 2018 году защитил в украинском суде свое право на именно такое написание фамилии, в 2019 году защитил диссертацию по теме "Модели и методы динамического формирования контента в зависимости от характеристик системы приема-передачи" и стал кандидатом технических наук.