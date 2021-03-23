Нардеп ОПЗЖ Кива готовится стать кандидатом наук (исправлено)

Народный депутат Украины от "Оппозиционного платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива собирается защитить научную диссертацию по государственному управлению. Тема работы - влияние гражданского общества на деятельность правоохранителей.

Об этом сообщает издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

Имя Кивы есть в списке готовящихся к защите диссертации ученых, который Министерство образования и науки выложило 22 марта.

Указано, что Кива готовится защитить работу на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". В случае успешной защиты он станет кандидатом наук по государственному управлению.

Научный руководитель его работы - доктор наук по государственному управлению, профессор, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации "Центр исследований проблем публичного управления" Владимир Гурковский.

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Официальные оппоненты - Алина Помаз-Пономаренко, доктор наук по государственному управлению, старший исследователь, начальник научного отдела проблем государственной безопасности учебно-научно-производственного центра Национального университета гражданской защиты Украины ГСЧС Украины, а также Ирина Жукова, кандидат наук по государственному управлению, доцент, заместитель директора по учебно-воспитательной работы учебно-научного института менеджмента и психологии Государственного учреждения высшего образования "Университет менеджмента образования".

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