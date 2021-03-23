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Нардеп ОПЗЖ Кива готовится стать кандидатом наук (исправлено)

Нардеп ОПЗЖ Кива готовится стать кандидатом наук (исправлено)

Народный депутат Украины от "Оппозиционного платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива собирается защитить научную диссертацию по государственному управлению. Тема работы - влияние гражданского общества на деятельность правоохранителей.

Об этом сообщает издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

Имя Кивы есть в списке готовящихся к защите диссертации ученых, который Министерство образования и науки выложило 22 марта.

Указано, что Кива готовится защитить работу на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". В случае успешной защиты он станет кандидатом наук по государственному управлению.

Научный руководитель его работы - доктор наук по государственному управлению, профессор, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации "Центр исследований проблем публичного управления" Владимир Гурковский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Моя секретарша имела судимость? Да, бл#дь, ну и что?! Я предложил ей стать депутатом, - Кива. ВИДЕО

Официальные оппоненты - Алина Помаз-Пономаренко, доктор наук по государственному управлению, старший исследователь, начальник научного отдела проблем государственной безопасности учебно-научно-производственного центра Национального университета гражданской защиты Украины ГСЧС Украины, а также Ирина Жукова, кандидат наук по государственному управлению, доцент, заместитель директора по учебно-воспитательной работы учебно-научного института менеджмента и психологии Государственного учреждения высшего образования "Университет менеджмента образования".

Также на Цензор.НЕТ: Кива рассказал, как его деда в 1945 "расстреляли жители Львова": "Дед выжил, но память об этом осталась"

Автор: 

наука (697) ученые (346) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+66
Дрочительных?
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23.03.2021 22:56
+39
Іпаний сором!!!
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23.03.2021 22:58
+34
Был один "проффесор". А теперь нате вам еще и "кандидата наук".
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23.03.2021 23:00
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Страница 2 из 2
За два года страна превратилась в лядский шапито." Спасибо" зебилам.
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24.03.2021 00:42 Ответить
тепер гордий ківа витатує званіє собі на бую і буде ним хвастать в подворотнях запоздалим перехожим...
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24.03.2021 00:38 Ответить
Виявляється, що мегатрахарь у нас вчоний.
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24.03.2021 00:44 Ответить
Ещё рано радоваться. Это список "соискателей ученой степени кандидата наук"
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24.03.2021 00:53 Ответить
Сегодня 1е апреля?
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24.03.2021 00:56 Ответить
Уже почти два года сплошное первое апреля
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24.03.2021 01:03 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Ківа став кандидатом наук - Цензор.НЕТ 2894
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24.03.2021 01:02 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Ківа став кандидатом наук - Цензор.НЕТ 3004
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24.03.2021 01:03 Ответить
это зборище **********
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24.03.2021 05:41 Ответить
И? Что на фотке? Ничего что они с одного города и наверняка давно знакомы?)
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24.03.2021 13:45 Ответить
это зборище **********
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24.03.2021 14:08 Ответить
Полтава лично вас на бутылку посадил?) Сочувствую... Хотя... Соврал, не сочувствую)))
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24.03.2021 14:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/209477
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24.03.2021 14:49 Ответить
Мда))) Все оказалось намного хуже, чем я предполагал))) Вы не на тот сайт зашли, чтобы искать здесь себе партнера))) Вам на срувесну)))
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24.03.2021 20:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/209477

не съежай с х-я
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24.03.2021 21:46 Ответить
Кац, своей гомосятиной будешь развлекать своих сограждан))) Это у вас там друг на друга стоит)))
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24.03.2021 22:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/209477

раскукарекался ты вафля петушиная
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25.03.2021 03:00 Ответить
https://censor.net/ru/user/209477

жжет очко дырявое ?
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25.03.2021 03:02 Ответить
этот твой муж?
Нардеп ОПЗЖ Ківа готується стати кандидатом наук (виправлено) - Цензор.НЕТ 5934
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25.03.2021 03:06 Ответить
якщо зе-дурне стало перзидентом, то чому киві якимсь сраним дохтуром не стати?
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24.03.2021 01:09 Ответить
дурни срутся на цензоре в каменах (если не зарабатывают этим)
а дурнями правят умные, которые разрешают дурням считать их, умных, такими же дурнями
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24.03.2021 08:29 Ответить
Якщо Ківа кандидат наук, то ми всі академіки.
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24.03.2021 01:17 Ответить
Кандидат задроченый на мух.
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24.03.2021 01:21 Ответить
І чого ви всі так "активізувалися"? Зараз напише, що його "слова вирвані з контексту...".
Приходить дочка до Ківи і каже:
- Папа, мне надаело, что меня называют дочкой полоумного дрочуна!
- Доча, это политика... Это происки моих политических оппонентов!...
- Да? А в Верховной Раде, у тебя в паху чья рука? Порошенко?...
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24.03.2021 01:28 Ответить
Вот есть такие люди,посмотришь на него,и сразу видно,высшую степень интелекта,образованности и понимаешь ,перед тобой точно,кандидат наук,или профессор высшей категории.
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24.03.2021 01:37 Ответить
Сьогодні доротно зроблена, вичитана і підготовлена до захисту оригінальна (без плагіату!) кандидатська коштує від 10 до 15 тисяч. Єдиний спосіб довести що дисертант не є автором і купив роботу це "перекресний допит" опонентів на захисті. Але опоненти також підбираються та оплачуються... Так що маємо чергового нового "кандидата наук"... За прикладом Табачніка і Литвина він ще й докторську "напише", стане "професором" та "академіком" і буде нести повне лайно під виглядом "наукової точки зору"...
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24.03.2021 02:08 Ответить
ТОВАРИЩУ КИВЕ, ДЕПУТАТУ И КАНДИДАТУ.

Я недаром вздрогнул. Не загробный вздор.
В зал,
икая и отрыгивая пиво,
чуть пошатываясь
заходил товарищ Иллия
Кива...
Это - он.
Я узнаю его.
Под моргАлом - синечёрный круг...
- Здравствуй, Кива! Струганул ты, говорят,
кандидатскую дрочительных наук?
Попусти ремень!
Не жмут
штанишки?
От простоя,
чай, и аппарат усох…
Помнишь Витьку? Тоже начал с книжки
наш проффэссор,
кинутый как
лох?
Всё - понты.
Малява кандидата
до
спины
козырным пацанам:
им понятней
трёхэтажным матом,
ну а Who is Who - по куполам...

(Вл.Маньяковский)
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24.03.2021 02:13 Ответить
новий стиль!))
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24.03.2021 08:43 Ответить
Вже було )))
МАРШ ДМ. ГОНДОНА 😎👹😎
(подражание Маяковскому)
Разворачивайтесь в марше!
Плесени - новый императив:
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ презерватив!
Время пришло: гондона
пустить к баранАм из хлева!
Даёшь больше трэша зелёным-
Левой!
Левой!
Левой!
Эй, зелепузые!
Жрите!
Слушайте Гиркина!
Или,
(Хуже не будет!), дрочите
На прокуроршу в экзиле!
Не сметь
травить патриота -
нежна у гондона плева!
Штопать - не перештопать...
Левой!
Левой!
Левой!
Там,
за поребриком, есть
дерьмища край непочатый.
Эй, наша
"Сила и честь" -
гондон миллионный печатай!
Готовь быдловатое стадо
к эфирам прямым со Скабеевой,-
лысый научит как надо:
Левой!
Левой!
Левой!
Глаз ли померкнет орлий?
В старое станем ли пялиться?
Сжимай
на Майдана горле
Мертвечуковские щупальца!
Грудью вперед впалой!
Гондонами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!
1918 -2020 г.
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12.04.2021 21:04 Ответить
когда его грохнут он же больнойна голову...есть еще видео как он говорит я ща тебе голову отрежу...прохфессор трипера мозга
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24.03.2021 02:25 Ответить
дрочер-какадемик
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24.03.2021 04:08 Ответить
Да он же полуграмотный, у него поди и высшего образования честного, скорее всего нет. Как такое может быть? Может того так называемого руководителя на переаттестацию отправить? Найти его диссертацию, почитать?
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24.03.2021 05:33 Ответить
У нас и ЗЕК - Иуда, он был даже проФфессором, вроде бы и умные книги писал. И это несмотря на то что даже свою фамилию не мог написать без ошибок ( на украинском языке). Коррумпированная страна дураков где буквально всё и всех можно купить...
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24.03.2021 05:48 Ответить
Яка подія в науковому середовищі! Нове "світило" науки появиться!
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24.03.2021 06:50 Ответить
Вот это будет настоящее дно всей украинской науке и интелегенции.....
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24.03.2021 07:00 Ответить
Якщо в нас такі науковці куди держава котится ,дебіл стає кандидатом наук.
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24.03.2021 07:20 Ответить
Если оно стало депутатом(исключительно благодаря умному народу), то почему бы ему кандидатом каких-то там наук не стать?
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24.03.2021 07:46 Ответить
Это вы позволили ему править собой. Он правит. Так кто из вас дебил, а кто умный ?
Он может чухать своё на камеру, может положить на вас. А вы на него - нет.
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24.03.2021 08:35 Ответить
Що ти несеш я ніколи не голосував ні за ригів ні опзж ,а тим більше за ківу.
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24.03.2021 13:04 Ответить
"вы" - население.
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24.03.2021 15:29 Ответить
це новий анэкдот?
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24.03.2021 07:45 Ответить
І що характерно - після захистіу дисертації Ківі ніхто руку так і не потиснув...
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24.03.2021 07:51 Ответить
Так в нас в Україні і "докторів" таких хоч пруд пруди! Я знаю мента який будучи полковником торгував краденими автомобілями - вже генерал і "доктор наук" і це не жарт.
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24.03.2021 07:56 Ответить
Дегенерат -кандидат наук,звучит?
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24.03.2021 08:08 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Ківа став кандидатом наук - Цензор.НЕТ 8201
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24.03.2021 08:09 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Ківа готується стати кандидатом наук (виправлено) - Цензор.НЕТ 3373
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24.03.2021 08:29 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Ківа готується стати кандидатом наук (виправлено) - Цензор.НЕТ 3416
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25.03.2021 07:39 Ответить
И во сколько ему обошлась диссертация с защитой???
Всем ОПЗЖ сбрасывались чтобы из идиота сделать кандидата???
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24.03.2021 08:33 Ответить
Ну так расейский жирик тоже играет в дурачка. И тоже при власти и большом бабле . Они - не идиоты.
Идиоты - те, кто им позволяет сладко жить и властвовать.
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24.03.2021 08:37 Ответить
Паразитична надбудова суспільних недонаук продовжує штампувати майбутніх президентів. Полку Яну-Шуфро-Ків прибуло.
Нардеп ОПЗЖ Ківа готується стати кандидатом наук (виправлено) - Цензор.НЕТ 3211
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24.03.2021 08:40 Ответить
Трускавецькі курсанти в захваті.
Нардеп ОПЗЖ Ківа готується стати кандидатом наук (виправлено) - Цензор.НЕТ 6440
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24.03.2021 08:43 Ответить
После Шкарлета и полено сможет диссертацию защитить.
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24.03.2021 08:47 Ответить
Тема работы-"Влияние писькодрочеров на рост телеграфных столбов"
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24.03.2021 09:07 Ответить
Ага пусть еще ему кафедру дадут по выращиванию ********* и придурков
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24.03.2021 09:16 Ответить
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24.03.2021 11:08 Ответить
Издевательство над здравым глуздом!
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24.03.2021 09:41 Ответить
Приснится ж такое....!!!!
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24.03.2021 09:46 Ответить
кандидатом ***..тых наук ???
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24.03.2021 09:52 Ответить
украинская психиатрия достигла новых высот на дне - элитный пациент Шведской Могилы (полтавской дУрки) будет защищать кОндидатскую диссертацию у "своих врачей".. оружие у него уже есть, папа Авэ Ков подарил..
Украина таки страна чудес и непуганых 73%зебилов
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24.03.2021 09:55 Ответить
ШО ОПЯТЬ ДРОЧИТ !?)
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24.03.2021 10:27 Ответить
*****, кандидат найухх..
Там же ж мізків, як у равлика.
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24.03.2021 11:50 Ответить
Если Бог хочет наказать...
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24.03.2021 12:51 Ответить
кульковальцювальник валуев-2 захистить дисертацiю?
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24.03.2021 13:54 Ответить
вот и скажите после этого, что в науке нет коррупции.
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24.03.2021 13:57 Ответить
...тема диссертации " Рукоблудие-процесс интеграции Украины в "русскай мирЪ"??
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24.03.2021 18:30 Ответить
А на каком языке будет защита? Так понимаю суржик не покатит, а феня в другом месте, маты не помогут.
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24.03.2021 21:11 Ответить
Да что там Кива? В Украине даже *** стал кандидатом наук:
Ву Нгок *** (Vu Ngoc ***) - бывший вьетнамский студент Одесского национального политехнического института, который в 2018 году защитил в украинском суде свое право на именно такое написание фамилии, в 2019 году защитил диссертацию по теме "Модели и методы динамического формирования контента в зависимости от характеристик системы приема-передачи" и стал кандидатом технических наук.
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26.03.2021 21:09 Ответить
Так это готовится замена зели. Наш лохотрат до сих пор на всех рейтингах дебилизма лидирует. А Кива будет с ученой степенью, зачет опозажоповцам, позор учебному заведению.
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25.04.2021 22:25 Ответить
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