Нардеп ОПЗЖ Ківа готується стати кандидатом наук (виправлено)
Народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Ілля Ківа збирається захистити наукову дисертацію з державного управління. Тема роботи - вплив громадянського суспільства на діяльність правоохоронців.
Про це повідомляє видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.
Ім'я Ківи є в списку вчених, які готуються до захисту дисертації, що його Міністерство освіти і науки виклало 22 березня.
Зазначено, що Ківа готується захистити дисертацію на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". Таким чином Ківа став кандидатом наук з державного управління.
Науковий керівник його роботи - доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації "Центр досліджень проблем публічного управління" Володимир Гурковський.
Офіційні опоненти - Аліна Помаз-Пономаренко, доктор наук з державного управління, старший дослідник, начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України ДСНС, а також Ірина Жукова, кандидат наук з державного управління, доцент, заступниця директора з навчально-виховної роботи навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти "Університет менеджменту освіти".
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не съежай с х-я
раскукарекался ты вафля петушиная
жжет очко дырявое ?
а дурнями правят умные, которые разрешают дурням считать их, умных, такими же дурнями
Приходить дочка до Ківи і каже:
- Папа, мне надаело, что меня называют дочкой полоумного дрочуна!
- Доча, это политика... Это происки моих политических оппонентов!...
- Да? А в Верховной Раде, у тебя в паху чья рука? Порошенко?...
Я недаром вздрогнул. Не загробный вздор.
В зал,
икая и отрыгивая пиво,
чуть пошатываясь
заходил товарищ Иллия
Кива...
Это - он.
Я узнаю его.
Под моргАлом - синечёрный круг...
- Здравствуй, Кива! Струганул ты, говорят,
кандидатскую дрочительных наук?
Попусти ремень!
Не жмут
штанишки?
От простоя,
чай, и аппарат усох…
Помнишь Витьку? Тоже начал с книжки
наш проффэссор,
кинутый как
лох?
Всё - понты.
Малява кандидата
до
спины
козырным пацанам:
им понятней
трёхэтажным матом,
ну а Who is Who - по куполам...
(Вл.Маньяковский)
МАРШ ДМ. ГОНДОНА 😎👹😎
(подражание Маяковскому)
Разворачивайтесь в марше!
Плесени - новый императив:
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ презерватив!
Время пришло: гондона
пустить к баранАм из хлева!
Даёшь больше трэша зелёным-
Левой!
Левой!
Левой!
Эй, зелепузые!
Жрите!
Слушайте Гиркина!
Или,
(Хуже не будет!), дрочите
На прокуроршу в экзиле!
Не сметь
травить патриота -
нежна у гондона плева!
Штопать - не перештопать...
Левой!
Левой!
Левой!
Там,
за поребриком, есть
дерьмища край непочатый.
Эй, наша
"Сила и честь" -
гондон миллионный печатай!
Готовь быдловатое стадо
к эфирам прямым со Скабеевой,-
лысый научит как надо:
Левой!
Левой!
Левой!
Глаз ли померкнет орлий?
В старое станем ли пялиться?
Сжимай
на Майдана горле
Мертвечуковские щупальца!
Грудью вперед впалой!
Гондонами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!
1918 -2020 г.
Он может чухать своё на камеру, может положить на вас. А вы на него - нет.
Всем ОПЗЖ сбрасывались чтобы из идиота сделать кандидата???
Идиоты - те, кто им позволяет сладко жить и властвовать.
Украина таки страна чудес и непуганых 73%зебилов
Там же ж мізків, як у равлика.
Ву Нгок *** (Vu Ngoc ***) - бывший вьетнамский студент Одесского национального политехнического института, который в 2018 году защитил в украинском суде свое право на именно такое написание фамилии, в 2019 году защитил диссертацию по теме "Модели и методы динамического формирования контента в зависимости от характеристик системы приема-передачи" и стал кандидатом технических наук.