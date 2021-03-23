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Нардеп ОПЗЖ Ківа готується стати кандидатом наук (виправлено)

Нардеп ОПЗЖ Ківа готується стати кандидатом наук (виправлено)

Народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Ілля Ківа збирається захистити наукову дисертацію з державного управління. Тема роботи - вплив громадянського суспільства на діяльність правоохоронців.

Про це повідомляє видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

Ім'я Ківи є в списку вчених, які готуються до захисту дисертації, що його Міністерство освіти і науки виклало 22 березня.

Зазначено, що Ківа готується захистити дисертацію на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". Таким чином Ківа став кандидатом наук з державного управління.

Науковий керівник його роботи - доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації "Центр досліджень проблем публічного управління" Володимир Гурковський.

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Офіційні опоненти - Аліна Помаз-Пономаренко, доктор наук з державного управління, старший дослідник, начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України ДСНС, а також Ірина Жукова, кандидат наук з державного управління, доцент, заступниця директора з навчально-виховної роботи навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти "Університет менеджменту освіти".

Автор: 

наука (364) учені (180) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+66
Дрочительных?
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23.03.2021 22:56
+39
Іпаний сором!!!
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23.03.2021 22:58
+34
Был один "проффесор". А теперь нате вам еще и "кандидата наук".
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23.03.2021 23:00
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За два года страна превратилась в лядский шапито." Спасибо" зебилам.
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24.03.2021 00:42 Відповісти
тепер гордий ківа витатує званіє собі на бую і буде ним хвастать в подворотнях запоздалим перехожим...
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24.03.2021 00:38 Відповісти
Виявляється, що мегатрахарь у нас вчоний.
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24.03.2021 00:44 Відповісти
Ещё рано радоваться. Это список "соискателей ученой степени кандидата наук"
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24.03.2021 00:53 Відповісти
Сегодня 1е апреля?
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24.03.2021 00:56 Відповісти
Уже почти два года сплошное первое апреля
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24.03.2021 01:03 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Ківа став кандидатом наук - Цензор.НЕТ 2894
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24.03.2021 01:02 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Ківа став кандидатом наук - Цензор.НЕТ 3004
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24.03.2021 01:03 Відповісти
это зборище **********
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24.03.2021 05:41 Відповісти
И? Что на фотке? Ничего что они с одного города и наверняка давно знакомы?)
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24.03.2021 13:45 Відповісти
это зборище **********
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24.03.2021 14:08 Відповісти
Полтава лично вас на бутылку посадил?) Сочувствую... Хотя... Соврал, не сочувствую)))
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24.03.2021 14:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/209477
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24.03.2021 14:49 Відповісти
Мда))) Все оказалось намного хуже, чем я предполагал))) Вы не на тот сайт зашли, чтобы искать здесь себе партнера))) Вам на срувесну)))
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24.03.2021 20:12 Відповісти
https://censor.net/ru/user/209477

не съежай с х-я
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24.03.2021 21:46 Відповісти
Кац, своей гомосятиной будешь развлекать своих сограждан))) Это у вас там друг на друга стоит)))
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24.03.2021 22:14 Відповісти
https://censor.net/ru/user/209477

раскукарекался ты вафля петушиная
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25.03.2021 03:00 Відповісти
https://censor.net/ru/user/209477

жжет очко дырявое ?
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25.03.2021 03:02 Відповісти
этот твой муж?
Нардеп ОПЗЖ Ківа готується стати кандидатом наук (виправлено) - Цензор.НЕТ 5934
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25.03.2021 03:06 Відповісти
якщо зе-дурне стало перзидентом, то чому киві якимсь сраним дохтуром не стати?
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24.03.2021 01:09 Відповісти
дурни срутся на цензоре в каменах (если не зарабатывают этим)
а дурнями правят умные, которые разрешают дурням считать их, умных, такими же дурнями
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24.03.2021 08:29 Відповісти
Якщо Ківа кандидат наук, то ми всі академіки.
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24.03.2021 01:17 Відповісти
Кандидат задроченый на мух.
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24.03.2021 01:21 Відповісти
І чого ви всі так "активізувалися"? Зараз напише, що його "слова вирвані з контексту...".
Приходить дочка до Ківи і каже:
- Папа, мне надаело, что меня называют дочкой полоумного дрочуна!
- Доча, это политика... Это происки моих политических оппонентов!...
- Да? А в Верховной Раде, у тебя в паху чья рука? Порошенко?...
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24.03.2021 01:28 Відповісти
Вот есть такие люди,посмотришь на него,и сразу видно,высшую степень интелекта,образованности и понимаешь ,перед тобой точно,кандидат наук,или профессор высшей категории.
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24.03.2021 01:37 Відповісти
Сьогодні доротно зроблена, вичитана і підготовлена до захисту оригінальна (без плагіату!) кандидатська коштує від 10 до 15 тисяч. Єдиний спосіб довести що дисертант не є автором і купив роботу це "перекресний допит" опонентів на захисті. Але опоненти також підбираються та оплачуються... Так що маємо чергового нового "кандидата наук"... За прикладом Табачніка і Литвина він ще й докторську "напише", стане "професором" та "академіком" і буде нести повне лайно під виглядом "наукової точки зору"...
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24.03.2021 02:08 Відповісти
ТОВАРИЩУ КИВЕ, ДЕПУТАТУ И КАНДИДАТУ.

Я недаром вздрогнул. Не загробный вздор.
В зал,
икая и отрыгивая пиво,
чуть пошатываясь
заходил товарищ Иллия
Кива...
Это - он.
Я узнаю его.
Под моргАлом - синечёрный круг...
- Здравствуй, Кива! Струганул ты, говорят,
кандидатскую дрочительных наук?
Попусти ремень!
Не жмут
штанишки?
От простоя,
чай, и аппарат усох…
Помнишь Витьку? Тоже начал с книжки
наш проффэссор,
кинутый как
лох?
Всё - понты.
Малява кандидата
до
спины
козырным пацанам:
им понятней
трёхэтажным матом,
ну а Who is Who - по куполам...

(Вл.Маньяковский)
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24.03.2021 02:13 Відповісти
новий стиль!))
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24.03.2021 08:43 Відповісти
Вже було )))
МАРШ ДМ. ГОНДОНА 😎👹😎
(подражание Маяковскому)
Разворачивайтесь в марше!
Плесени - новый императив:
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ презерватив!
Время пришло: гондона
пустить к баранАм из хлева!
Даёшь больше трэша зелёным-
Левой!
Левой!
Левой!
Эй, зелепузые!
Жрите!
Слушайте Гиркина!
Или,
(Хуже не будет!), дрочите
На прокуроршу в экзиле!
Не сметь
травить патриота -
нежна у гондона плева!
Штопать - не перештопать...
Левой!
Левой!
Левой!
Там,
за поребриком, есть
дерьмища край непочатый.
Эй, наша
"Сила и честь" -
гондон миллионный печатай!
Готовь быдловатое стадо
к эфирам прямым со Скабеевой,-
лысый научит как надо:
Левой!
Левой!
Левой!
Глаз ли померкнет орлий?
В старое станем ли пялиться?
Сжимай
на Майдана горле
Мертвечуковские щупальца!
Грудью вперед впалой!
Гондонами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!
1918 -2020 г.
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12.04.2021 21:04 Відповісти
когда его грохнут он же больнойна голову...есть еще видео как он говорит я ща тебе голову отрежу...прохфессор трипера мозга
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24.03.2021 02:25 Відповісти
дрочер-какадемик
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24.03.2021 04:08 Відповісти
Да он же полуграмотный, у него поди и высшего образования честного, скорее всего нет. Как такое может быть? Может того так называемого руководителя на переаттестацию отправить? Найти его диссертацию, почитать?
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24.03.2021 05:33 Відповісти
У нас и ЗЕК - Иуда, он был даже проФфессором, вроде бы и умные книги писал. И это несмотря на то что даже свою фамилию не мог написать без ошибок ( на украинском языке). Коррумпированная страна дураков где буквально всё и всех можно купить...
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24.03.2021 05:48 Відповісти
Яка подія в науковому середовищі! Нове "світило" науки появиться!
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24.03.2021 06:50 Відповісти
Вот это будет настоящее дно всей украинской науке и интелегенции.....
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24.03.2021 07:00 Відповісти
Якщо в нас такі науковці куди держава котится ,дебіл стає кандидатом наук.
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24.03.2021 07:20 Відповісти
Если оно стало депутатом(исключительно благодаря умному народу), то почему бы ему кандидатом каких-то там наук не стать?
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24.03.2021 07:46 Відповісти
Это вы позволили ему править собой. Он правит. Так кто из вас дебил, а кто умный ?
Он может чухать своё на камеру, может положить на вас. А вы на него - нет.
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24.03.2021 08:35 Відповісти
Що ти несеш я ніколи не голосував ні за ригів ні опзж ,а тим більше за ківу.
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24.03.2021 13:04 Відповісти
"вы" - население.
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24.03.2021 15:29 Відповісти
це новий анэкдот?
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24.03.2021 07:45 Відповісти
І що характерно - після захистіу дисертації Ківі ніхто руку так і не потиснув...
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24.03.2021 07:51 Відповісти
Так в нас в Україні і "докторів" таких хоч пруд пруди! Я знаю мента який будучи полковником торгував краденими автомобілями - вже генерал і "доктор наук" і це не жарт.
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24.03.2021 07:56 Відповісти
Дегенерат -кандидат наук,звучит?
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24.03.2021 08:08 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Ківа став кандидатом наук - Цензор.НЕТ 8201
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24.03.2021 08:09 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Ківа готується стати кандидатом наук (виправлено) - Цензор.НЕТ 3373
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24.03.2021 08:29 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Ківа готується стати кандидатом наук (виправлено) - Цензор.НЕТ 3416
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25.03.2021 07:39 Відповісти
И во сколько ему обошлась диссертация с защитой???
Всем ОПЗЖ сбрасывались чтобы из идиота сделать кандидата???
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24.03.2021 08:33 Відповісти
Ну так расейский жирик тоже играет в дурачка. И тоже при власти и большом бабле . Они - не идиоты.
Идиоты - те, кто им позволяет сладко жить и властвовать.
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24.03.2021 08:37 Відповісти
Паразитична надбудова суспільних недонаук продовжує штампувати майбутніх президентів. Полку Яну-Шуфро-Ків прибуло.
Нардеп ОПЗЖ Ківа готується стати кандидатом наук (виправлено) - Цензор.НЕТ 3211
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24.03.2021 08:40 Відповісти
Трускавецькі курсанти в захваті.
Нардеп ОПЗЖ Ківа готується стати кандидатом наук (виправлено) - Цензор.НЕТ 6440
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24.03.2021 08:43 Відповісти
После Шкарлета и полено сможет диссертацию защитить.
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24.03.2021 08:47 Відповісти
Тема работы-"Влияние писькодрочеров на рост телеграфных столбов"
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24.03.2021 09:07 Відповісти
Ага пусть еще ему кафедру дадут по выращиванию ********* и придурков
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24.03.2021 09:16 Відповісти
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24.03.2021 11:08 Відповісти
Издевательство над здравым глуздом!
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24.03.2021 09:41 Відповісти
Приснится ж такое....!!!!
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24.03.2021 09:46 Відповісти
кандидатом ***..тых наук ???
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24.03.2021 09:52 Відповісти
украинская психиатрия достигла новых высот на дне - элитный пациент Шведской Могилы (полтавской дУрки) будет защищать кОндидатскую диссертацию у "своих врачей".. оружие у него уже есть, папа Авэ Ков подарил..
Украина таки страна чудес и непуганых 73%зебилов
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24.03.2021 09:55 Відповісти
ШО ОПЯТЬ ДРОЧИТ !?)
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24.03.2021 10:27 Відповісти
*****, кандидат найухх..
Там же ж мізків, як у равлика.
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24.03.2021 11:50 Відповісти
Если Бог хочет наказать...
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24.03.2021 12:51 Відповісти
кульковальцювальник валуев-2 захистить дисертацiю?
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24.03.2021 13:54 Відповісти
вот и скажите после этого, что в науке нет коррупции.
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24.03.2021 13:57 Відповісти
...тема диссертации " Рукоблудие-процесс интеграции Украины в "русскай мирЪ"??
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24.03.2021 18:30 Відповісти
А на каком языке будет защита? Так понимаю суржик не покатит, а феня в другом месте, маты не помогут.
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24.03.2021 21:11 Відповісти
Да что там Кива? В Украине даже *** стал кандидатом наук:
Ву Нгок *** (Vu Ngoc ***) - бывший вьетнамский студент Одесского национального политехнического института, который в 2018 году защитил в украинском суде свое право на именно такое написание фамилии, в 2019 году защитил диссертацию по теме "Модели и методы динамического формирования контента в зависимости от характеристик системы приема-передачи" и стал кандидатом технических наук.
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26.03.2021 21:09 Відповісти
Так это готовится замена зели. Наш лохотрат до сих пор на всех рейтингах дебилизма лидирует. А Кива будет с ученой степенью, зачет опозажоповцам, позор учебному заведению.
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25.04.2021 22:25 Відповісти
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