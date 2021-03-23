Нардеп ОПЗЖ Ківа готується стати кандидатом наук (виправлено)

Народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Ілля Ківа збирається захистити наукову дисертацію з державного управління. Тема роботи - вплив громадянського суспільства на діяльність правоохоронців.

Про це повідомляє видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

Ім'я Ківи є в списку вчених, які готуються до захисту дисертації, що його Міністерство освіти і науки виклало 22 березня.

Зазначено, що Ківа готується захистити дисертацію на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". Таким чином Ківа став кандидатом наук з державного управління.

Науковий керівник його роботи - доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації "Центр досліджень проблем публічного управління" Володимир Гурковський.

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Офіційні опоненти - Аліна Помаз-Пономаренко, доктор наук з державного управління, старший дослідник, начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України ДСНС, а також Ірина Жукова, кандидат наук з державного управління, доцент, заступниця директора з навчально-виховної роботи навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти "Університет менеджменту освіти".