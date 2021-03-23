Зеленский назначил стипендии выдающимся паралимпийцам, дефлимпийцам и их тренерам
Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренерам.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Стипендия Президента назначена 8 спортсменам 10 их тренерам.
Сумма стипендий для спортсменов составляет 15-12 тыс. грн, для тренеров 12-7 тыс. грн.
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