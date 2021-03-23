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Зеленский назначил стипендии выдающимся паралимпийцам, дефлимпийцам и их тренерам

Зеленский назначил стипендии выдающимся паралимпийцам, дефлимпийцам и их тренерам

Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренерам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Стипендия Президента назначена 8 спортсменам 10 их тренерам.

Сумма стипендий для спортсменов составляет 15-12 тыс. грн, для тренеров 12-7 тыс. грн.

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Зеленский Владимир (20343) Паралимпиада (269) спорт (2427) стипендии (205)


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