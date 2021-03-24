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Новости Агрессия России против Украины
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Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности, - заявление глав МИД стран НАТО

Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности, - заявление глав МИД стран НАТО
Фото: NATO

Главы МИД стран НАТО на проходящем в Брюсселе во вторник совещании Североатлантического совета назвали Россию одной из угроз для альянса.

Об эом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности", - говорится в опубликованном НАТО заявлении глав внешнеполитических ведомств 30 стран-союзниц Североатлантического альянса.

В НАТО, как отмечается в заявлении, относят Россию к числу стран, которые "бросают вызов основанному на правилах международному порядку, в том числе посредством гибридных и киберугроз".

Со своей стороны, генсек альянса Йенс Столтенберг, приветствовав договоренность РФ и США о продлении Договора СНВ, вместе с тем заявил: "Тот вызов, который мы наблюдаем, заключается в том, что и Россия, и Китай проводят существенную модернизацию своего ядерного арсенала и систем ядерных вооружений".

Он отметил "все более и более продвинутые системы вооружений, усовершенствованные системы с большим радиусом действия". "И здесь, в Европе, мы наблюдаем, что Россия развернула ракеты среднего радиуса действия, которые как раз и привели к концу договора РСМД. Из-за них сокращается время предупреждения. Их также труднее отслеживать, потому что они более мобильны", - продолжил генсек НАТО.

Всё это, по его словам, ведет к тому, что "понижается порог применения ядерного оружия в потенциальном конфликте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: НАТО увеличит политическую и практическую поддержку Украины и Грузии

В то же время Столтенберг подчеркнул решимость НАТО обеспечивать безопасность своих партнеров в Восточной Европе.

"Мы должны послать четкий сигнал России. Мы проводим серьезное усиление. Мы развернули боевые группы на восточном фланге Североатлантического альянса. Мы проводим больше учений, и мы активизируем сотрудничество с партнерами, такими как Грузия и Украина. Я думаю, что это посылает четкий сигнал любому потенциальному противнику НАТО", - сказал генсек организации в ответ на вопрос о том, как альянс намерен реагировать на "российскую угрозу" в регионе Черного моря.

заявление (393) НАТО (9980) россия (95502) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+5
выглядит что русцкый иван получит свою желанную мчту - на мгновение повоюет с американцами и всем блоком НАТО, кстати некоторые в Сирии уже попробовали.
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24.03.2021 08:05
+4
Ви побільше "занепокоєть" висловлюйте і дуже скоро відчуєте цю ЗАГРОЗУ на власній шкірі!!!
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24.03.2021 07:58
+4
Казладоевы РАБссии Агресивні дії Росії є загрозою євроатлантичній безпеці, - заява глав МЗС країн НАТО - Цензор.НЕТ 4868
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24.03.2021 08:20
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Ви побільше "занепокоєть" висловлюйте і дуже скоро відчуєте цю ЗАГРОЗУ на власній шкірі!!!
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24.03.2021 07:58 Ответить
офф топ
Моника закрывает дверь
Убедительный пример того, как развернутая властями нашей страны политика конфронтации с западными странами наносит ущерб обороне и безопасности России, дала сегодня Норвегия Две недели назад норвежское правительство приостановило сделку по продаже британской Rolls-Royce своего норвежского завода Bergen Engines российской компании «Трансмашхолдинг». Bergen Engines производит корабельные двигатели, которые используются ВМС Норвегии. Была взята пауза для изучения сделки из-за опасений, что полученные «Трансмашхолдингом» передовые технологии Rolls-Royce могут быть использованы для производства двигателей для российского ВМФ (производство двигателей - слабое место российского военного судостроения). И вот сегодня пришло сообщение о принятом решении. Моника Маленд (на фото), министр юстиции Норвегии сообщила в парламенте: «Теперь у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что необходимо предотвратить продажу компании группе, контролируемой из страны, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности». Было объявлено, что «технологии, которыми обладает Bergen Engines, и двигатели, которые компания производит, представляли бы значительный военно-стратегический интерес для России и повысили бы военный потенциал России». Моника захлопнула дверь перед носом визитеров из нашей страны, закрыла ее на ключ и ушла заниматься норвежским домашним хозяйством. Забыв о стоящих на пороге с чемоданом денег русских (цена сорвавшейся сделки - 150 млн евро). Перефразируя Чехова: «Отойдите любезные, от вас опасностью пахнет»

Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности, - заявление глав МИД стран НАТО - Цензор.НЕТ 7614



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24.03.2021 08:00 Ответить
зараз, як останні 7 років, введуть санкції проти замначальнику відділу зв'язків центру контролю прибирання кімнати відпочинку другого поверху загального туалету міськвиконкому по ухрюпінському регіону задрищенської губернії на пів року - і це допоможе заспокоїти московію
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24.03.2021 08:02 Ответить
выглядит что русцкый иван получит свою желанную мчту - на мгновение повоюет с американцами и всем блоком НАТО, кстати некоторые в Сирии уже попробовали.
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24.03.2021 08:05 Ответить
Тебе подобных дободятлов кормили Тушонкой Рузельта с 1941 по 1945 год,,Баран пля..вали нах отсюда
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24.03.2021 08:10 Ответить
слыш русске, твою глупость как мериют, на вес килограмами или как ёмкость литрами.
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24.03.2021 08:27 Ответить
Песню Игоря Талькова помните..я мечтаю вернутся с войны,на которой родился и рос...
РАБссия не вернулась в 1945 году...она в нй осталась навечно с братом Молотова,Гитлером....
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24.03.2021 08:06 Ответить
Ого,ми навіть не союзники,ми якісь партнери.Шо,так сцитесь кацапів що страшно навіть вимовити про можливу! військову допомогу Україні та Грузії.
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24.03.2021 08:09 Ответить
Путлер должен закончить спецоперацию Горбачева,Развалить Мавзолейное быдло до основания,главное не мешать фюреру...
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24.03.2021 08:15 Ответить
Агресивні дії Росії є загрозою євроатлантичній безпеці, - заява глав МЗС країн НАТО - Цензор.НЕТ 942
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24.03.2021 08:17 Ответить
Пока добрая половина европолитиков защищает интересы кремля, это заявление выглядит лицемерием. По факту видим, что рашка является желанным торговым партнером для многих стран ЕС, которым плевать на то, что вооружение кацапы покупают за их же деньги.
После завершения строительства СП2, отчетливо видна возможность активизации военной агрессии рашки против Украины.
Для нас критически важно гнать всю ту шоблу, которая "ищет мир в глазах" питерского маньяка и совершенно неспособна защитить страну.
Необходимо возвращать Пороха и Турчинова, укрепляться и готовиться к большому противостоянию с кацапией.
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24.03.2021 08:19 Ответить
Казладоевы РАБссии Агресивні дії Росії є загрозою євроатлантичній безпеці, - заява глав МЗС країн НАТО - Цензор.НЕТ 4868
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24.03.2021 08:20 Ответить
Меньше бы говорили,больше делом занимались.
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24.03.2021 08:25 Ответить
Они там только бабло пилят, никаких действий по существу.
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24.03.2021 08:29 Ответить
мордор должен быть уничтожен.
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24.03.2021 08:30 Ответить
Ага, только некому этим заняться.
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24.03.2021 08:33 Ответить
Странным путем человеческая цивилизация идёт, путем самоуничтожения.
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24.03.2021 08:33 Ответить
Так вони вже 7 років стурбовані, тільки тепер насмілилися щось прошептати.
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24.03.2021 08:37 Ответить
Если НАТО не остановит кремлевскую нацистскую орду в Украине следующая Польша, Литва, Латвия, Эстония.
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24.03.2021 08:38 Ответить
Тут главное Северный поток 2 достроить, тогда кремлёвский шизик добрее станет, и угроза пройдет😁😁😁😁
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24.03.2021 08:51 Ответить
Невже починає доходити чи чергова "стурбованість"?
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24.03.2021 10:13 Ответить
 
 