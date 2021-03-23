Столтенберг: НАТО увеличит политическую и практическую поддержку Украины и Грузии

Североатлантический Альянс намерен усилить политическую и практическую поддержку Украины и Грузии, которые являются близкими и уважаемыми партнерами НАТО в Черноморском регионе.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы рассматриваем, как в дальнейшем укрепить наше партнерство на политическом и практическом уровне. Мы также приветствуем тот факт, что обе страны, Украина и Грузия, оказывают поддержку и помощь для различных операций и миссий НАТО.... Усиление партнерства с соседями является одним из главных положений программы "НАТО-2030". В наших интересах, чтобы наши соседи были стабильными и успешными. Украина и Грузия являются странами-аспирантами на членство в НАТО, и мы поддерживаем их усилия в имплементации реформ, чтобы они могли двигаться вперед по евроатлантическому пути", - подчеркнул Столтенберг.

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Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что в ответ на агрессивное поведение России НАТО увеличило свое присутствие на суше, в море и в воздухе в регионе Черного моря, где находятся три прибрежные страны-союзницы, - Турция, Румыния и Болгария, а также такие близкие партнеры НАТО, как Украина и Грузия, и будет продолжать делать это в дальнейшем.

"Лучшим сигналом от нас для России может быть то, что мы выполнили самое большое усиление нашей коллективной обороны со времен холодной войны, дислоцировали новые боевые группы в Восточной части Альянса. Мы имеем силы высокой готовности, мы увеличили оборонные расходы, мы проводим больше учений, и мы наращиваем наше сотрудничество с партнерами, такими как Грузия и Украина. Я думаю, что это направляет четкое послание любому потенциальному противнику НАТО", - подчеркнул руководитель Альянса.

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