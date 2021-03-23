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Новости Агрессия России против Украины
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Столтенберг: НАТО увеличит политическую и практическую поддержку Украины и Грузии

Столтенберг: НАТО увеличит политическую и практическую поддержку Украины и Грузии

Североатлантический Альянс намерен усилить политическую и практическую поддержку Украины и Грузии, которые являются близкими и уважаемыми партнерами НАТО в Черноморском регионе.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы рассматриваем, как в дальнейшем укрепить наше партнерство на политическом и практическом уровне. Мы также приветствуем тот факт, что обе страны, Украина и Грузия, оказывают поддержку и помощь для различных операций и миссий НАТО.... Усиление партнерства с соседями является одним из главных положений программы "НАТО-2030". В наших интересах, чтобы наши соседи были стабильными и успешными. Украина и Грузия являются странами-аспирантами на членство в НАТО, и мы поддерживаем их усилия в имплементации реформ, чтобы они могли двигаться вперед по евроатлантическому пути", - подчеркнул Столтенберг.

Читайте на Цензор.НЕТ: "За эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО", - вице-премьер Стефанишина

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что в ответ на агрессивное поведение России НАТО увеличило свое присутствие на суше, в море и в воздухе в регионе Черного моря, где находятся три прибрежные страны-союзницы, - Турция, Румыния и Болгария, а также такие близкие партнеры НАТО, как Украина и Грузия, и будет продолжать делать это в дальнейшем.

"Лучшим сигналом от нас для России может быть то, что мы выполнили самое большое усиление нашей коллективной обороны со времен холодной войны, дислоцировали новые боевые группы в Восточной части Альянса. Мы имеем силы высокой готовности, мы увеличили оборонные расходы, мы проводим больше учений, и мы наращиваем наше сотрудничество с партнерами, такими как Грузия и Украина. Я думаю, что это направляет четкое послание любому потенциальному противнику НАТО", - подчеркнул руководитель Альянса.

Также на Цензор.НЕТ: За агрессивные действия России отвечает Путин, - Столтенберг

Автор: 

Грузия (4499) НАТО (9980) членство в НАТО (1510) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+8
Пусть помогают и создают наработки на будущее. Зеля не вечен. И даже очень.
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23.03.2021 20:00
+6
Сейчас начнется очередная канонада ватных пуканов.
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23.03.2021 19:58
+6
йому не допомагають...допомагають країні
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23.03.2021 20:27
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Правила форума Совет форумчан
Марна справа ,допомогати не бажаєчему щось робити !!! )))
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23.03.2021 19:58 Ответить
Пусть помогают и создают наработки на будущее. Зеля не вечен. И даже очень.
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23.03.2021 20:00 Ответить
Марна справа допомогати неробі,нуль не можливо помножити ,він лишиться нулем!!!)))
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23.03.2021 20:05 Ответить
йому не допомагають...допомагають країні
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23.03.2021 20:27 Ответить
Яце розумію і вітаю прагнення допомогти Україні остоточно позбутись московського ярма !! Я лише незадоволен прагненнями самих українців позбутись цього ганебного ярма !!)))
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23.03.2021 20:45 Ответить
Гумовими човнами?
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23.03.2021 21:19 Ответить
и ими тоже...или ты сам уже гумовыми снабдил армию со своего всемирно признанного производства?
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24.03.2021 08:37 Ответить
Треба не чекати коли НАТО прийде в Україну , треба робити, щоб Україна прийшла в НАТО !!!)))
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23.03.2021 20:10 Ответить
Да. Но Зеля пока не спешит выполнять домашние задание. Даже сворачивает некоторые программы совместной подготовки.
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23.03.2021 20:24 Ответить
Тому я і кажу ,що марно витрачати зусиля допомогаючи не бажаючому робити !!!)))
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23.03.2021 20:27 Ответить
В США и НАТО снова начали отделять Зелю и государство Украина. Как во времена позднего Кучмы. Будут готовить, вернее готовят задел для следующей власти, по пути пиная эту.
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23.03.2021 20:30 Ответить
Сейчас начнется очередная канонада ватных пуканов.
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23.03.2021 19:58 Ответить
Дорогу здолає той хто йде!!! Але це не про Україну,під керівництвом зеленої плісняви !!!)))
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23.03.2021 20:02 Ответить
Найкращий із можливих меседжів- це чітко назвати дату вступу України в НАТО.
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23.03.2021 20:02 Ответить
Тре черговий раз відрядити бабу жЮльку в Брюсель на перемови !!!)))
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23.03.2021 20:06 Ответить
Відряджай.
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23.03.2021 20:07 Ответить
Пані вже один раз з"їздила !!!)))
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23.03.2021 20:08 Ответить
Пофиг... Что от нее, что от клоуна, уже ничего не зависит... А у зажопников прийти к власти шансов ноль... Рашка у них стырила 5 лямов избирателей из их 48%... 20% теперь это их максимум... И все это прекрасно понимают... Ведь не даром, в мае 19-го, наши партнеры сделали заявление, что не стоит переживать, они здесь надолго) Помните зеля заглядывал в очко *****, а в это время Б-52 летали над нами) Ну когда была угроза, что рашики на Каховку попрут...
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23.03.2021 20:30 Ответить
Я вот, и в СА служил, и в НАТО работал, и ВСУ трошки знаю... -- это три большие разницы.
Замануха дальнобойно-недостижимая, при нынешнем состоянии людей и вещей -- перспектив не вижу.
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23.03.2021 20:14 Ответить
А мета і має бути недосяжною !!)))
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23.03.2021 20:16 Ответить
Тогда это, как щас модно называть: "неприцельный огонь"
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23.03.2021 20:18 Ответить
Нічого не поробишь,так влаштоване життя !!)))
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23.03.2021 20:23 Ответить
Жизнь даётся человеку один раз и потом всё время отбирается обратно...
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23.03.2021 20:24 Ответить
прорасейские стратеги НАТО перспектив не видют тожа,но как в НАТО оказались постсовеские республики .и постсоциалистические страны ,то они видют ?
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23.03.2021 20:31 Ответить
Это просто -- была создана буферная зона.

Украина на нейтралке находится -- в виде контрольно-следовой полосы -- не более того.
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23.03.2021 20:44 Ответить
Це споконвічна доля України ,знаходитись в епіцентрі боротьби євроцивілізаціі з московською ордою !!)))
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23.03.2021 20:48 Ответить
оккупацию части Украины, называть буферной зоной,или контрольно- следовательной зоной тому, кто служил в са в НАТО - тогда все поятно, "О том,что Плейшнер не умеет ходить на лыжах,Щтирлиц не подумал"
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23.03.2021 21:56 Ответить
ну ок експерт а дальше що буде ? який розвиток подій буде в Україні на ближайших три місяці ? буде війна в Червні ?
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23.03.2021 23:20 Ответить
Столтенберг: НАТО збільшить політичну і практичну підтримку України і Грузії - Цензор.НЕТ 4445
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23.03.2021 20:44 Ответить
хорошо. правильно.
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23.03.2021 20:45 Ответить
биоматериал фсех мастей бомбит))))))))))))))
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23.03.2021 20:56 Ответить
Лучшим сигналом от нас для России может быть то, что мы выполнили самое большое усиление нашей коллективной обороны со времен холодной войны, дислоцировали новые боевые группы в Восточной части Альянса Источник: https://censor.net/ru/n3255140
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Щось прмарилось, що i Рашка, там декiлька посилилась...
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23.03.2021 21:21 Ответить
 
 