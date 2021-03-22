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Новости Агрессия России против Украины
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За агрессивные действия России отвечает Путин, - Столтенберг

За агрессивные действия России отвечает Путин, - Столтенберг

Президент РФ Владимир Путин несет ответственность за агрессивные действия его государства.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

В ответ на вопрос о том, считает ли он, как и Байден, Путина убийцей, Столтенберг сказал, что "Путин несет конечную ответственность за все действия, которые совершает российское государство, и мы видели неоднократные случаи агрессивного поведения, включая покушение на убийство оппонентов". Он также выразил обеспокоенность сообщениями, поступающими о том, что "Россия предлагает вознаграждение за убийство военных НАТО в Афганистане".

Генсек НАТО отметил, что нарушение Россией международного права, использование военной силы против соседей - Грузии и Украины, - а также агрессивные действия против стран-членов НАТО являются причинами ухудшения отношений Альянса и РФ.

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Именно агрессивное поведение России побудило НАТО провести "самую большую адаптацию со времен холодной войны" и, в частности, усилить восточный фланг Альянса, а также увеличить меры по кибербезопасности, пояснил Столтенберг.

Он подчеркнул, что подход НАТО к России является двойственным: "Мощное сдерживания и оборона в сочетании с открытостью к содержательному диалогу". В качестве примера такого диалога Столтенберг привел недавнее продление действия соглашения START между США и Россией о нераспространении ядерного оружия.

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Топ комментарии
+17
Ну уж нет. Ответственнось несет все стадо в стране-помойке. Или это ***** сидело во всех русских танках,которые вошли в Украину?
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22.03.2021 17:09
+12
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
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22.03.2021 17:22
+12
Справедливости ради надо сказать, что }{уйло ничем не отличается от своих предшественников. Поэтому уничтожено должно быть не только само }{уйло, но и вся парашная помойка до последнего ватника.
За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3258
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22.03.2021 17:31
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Ну уж нет. Ответственнось несет все стадо в стране-помойке. Или это ***** сидело во всех русских танках,которые вошли в Украину?
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22.03.2021 17:09 Ответить
Безусловно, да? Но наибольшая ответственность - на организаторе этого.
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22.03.2021 17:13 Ответить
А Вы попробуйте в Украине организовать нападение на, скажем, Молдову.
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22.03.2021 17:19 Ответить
Это возможно, если Румыния или Молдова захотят силой вернуть Черновцы .
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22.03.2021 17:33 Ответить
Румыния и Молдова - не вонючая страна-помойка, которая бредит за расширение своей территории.
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22.03.2021 17:36 Ответить
Румыния никогда не скрывала, что желает присоединить к себе Молдову и поглядывает на Буковину , делает это путём массовой раздачи своих паспортов , тоже самое это делает тайком Венгрия, Польша ....., понятно что открыто об этом не говорят. Сепаратизм в стране нужно вовремя пресекать.
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22.03.2021 17:51 Ответить
Даже (чисто гипотетически!!!) если Румыние начнет силой "возвращать территории", то со стороны Украины это будет не нападение(о чем я писал выше), а оборона. Или это Украина напала на Украину в 2014? Не путайте теплое с квадратным.
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22.03.2021 17:54 Ответить
всё стадо однозначно, переводчики будет необходимы как пить дать, ведь сортировка неизбежна: кого в расход а остольных в сибирь, чтоб нам ресурсы добывали.
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22.03.2021 17:36 Ответить
Найгірше те, що цього нерозуміє значна частина світу, та й України теж. Для них винний ***** і все. Вони вперто не хочуть бачити загрози в самих кацапах, які сотні років вели себе як шарикові й без *****. Якщо кацапську "еліту" дуже придавлять вони можуть ***** прибрати, а це дуже небезпечний прецендент. Сразу кацапня становиться не агресором, ножки "буша" нарощування кацапами військ і все заново. Тільки знищення раші і розділення на маленькі аули без грошей і технологій.
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22.03.2021 18:26 Ответить
За агрессивные действия России отвечает Путин, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7394
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22.03.2021 17:12 Ответить
Поганка! Бледная.
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22.03.2021 17:30 Ответить
Это *****!
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22.03.2021 18:02 Ответить
Как такое чмо могло стать президентом???
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22.03.2021 17:48 Ответить
так тут и шаржа не надо..- наглядно присутствует олигофрения..)))
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23.03.2021 00:02 Ответить
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
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22.03.2021 17:22 Ответить
Справедливости ради надо сказать, что }{уйло ничем не отличается от своих предшественников. Поэтому уничтожено должно быть не только само }{уйло, но и вся парашная помойка до последнего ватника.
За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3258
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22.03.2021 17:31 Ответить
Как говорила Меркель,хмырь Мавзолейный живет в 1945 году
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22.03.2021 17:33 Ответить
понеслось, теперь сил в Европе достаточно и можно рашку мочить, если не придёт на колени просить прощения за своии поступки. Тем кто сотрудничал с москвой - бытро сдавайтесь в СБУ, иначе можите утопиться или спригнуть с 11 этажа - вам песта приближаеться семимильными шагами.
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22.03.2021 17:34 Ответить
За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9920
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22.03.2021 17:38 Ответить
За 200 последних лет территория США остается прежней,но бараны кремля этого не понимэ...
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22.03.2021 17:44 Ответить
Как ни крути, а Уйлостан наш сосед. И что делать с этим йо*нутым соседом - вот вопрос.
Начать необходимо было еще 7 лет назад с визового режима! Это ответ - братья ли мы, или нет! Нет! Мы совсем не братья! Виза и довольно жесткая, как для таких "братьев"!
Сделайте первый шаг, дальше станет легче!
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22.03.2021 17:45 Ответить
За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9572 Три Путлера много даже для РАБссии
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22.03.2021 17:48 Ответить
За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9072.За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8778. .
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22.03.2021 17:53 Ответить
совсєм нє так. путін-такий же кловун на ходулях, як і янєлох. за ним стоять більш серйозні дяді.
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22.03.2021 17:55 Ответить
Ви бачили ,яку агресивну провокацію Путін придумав під офісом найдемократичного президента,ось найдуть російський слід,приведе до фінансистів,хто ж це....
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22.03.2021 18:03 Ответить
выот только плохо,что реально до этого не доводят дело...
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22.03.2021 18:11 Ответить
За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8029
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22.03.2021 18:15 Ответить
Оно ещё неплохо ответить на вопрос - перед кем будет ***** отвечать? Запад и НАТО в целом оказались безхребетными, максимум озабоченностей и сомнительные санкции. Кацапы сбили гражданский самолёт с гражданами стран НАТО на борту, итог - одно соплежуйство 7 лет.
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22.03.2021 18:18 Ответить
Я позволю себе с ним не согласиться , виноват не только ***** , а вся русня
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22.03.2021 19:05 Ответить
Долго шёл к этой мысли и фразе этот то ли стол, то ли тейбл, то ли берг! Пока за океаном не прикрикнули на сильно смелых. Прорвало догадливых. Крови только много пролилось за 7 лет последних у нашего народа. Поживём---увидим. Не первый раз.
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22.03.2021 19:15 Ответить
ЧІТКО СКАЗАНО , А НЕ ТАК ЯК НАШ ПРЕЗ-дент , якась "та сторона "
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22.03.2021 20:36 Ответить
похоже ХЛО отправится на тот свет
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22.03.2021 22:09 Ответить
 
 