За агрессивные действия России отвечает Путин, - Столтенберг
Президент РФ Владимир Путин несет ответственность за агрессивные действия его государства.
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
В ответ на вопрос о том, считает ли он, как и Байден, Путина убийцей, Столтенберг сказал, что "Путин несет конечную ответственность за все действия, которые совершает российское государство, и мы видели неоднократные случаи агрессивного поведения, включая покушение на убийство оппонентов". Он также выразил обеспокоенность сообщениями, поступающими о том, что "Россия предлагает вознаграждение за убийство военных НАТО в Афганистане".
Генсек НАТО отметил, что нарушение Россией международного права, использование военной силы против соседей - Грузии и Украины, - а также агрессивные действия против стран-членов НАТО являются причинами ухудшения отношений Альянса и РФ.
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Именно агрессивное поведение России побудило НАТО провести "самую большую адаптацию со времен холодной войны" и, в частности, усилить восточный фланг Альянса, а также увеличить меры по кибербезопасности, пояснил Столтенберг.
Он подчеркнул, что подход НАТО к России является двойственным: "Мощное сдерживания и оборона в сочетании с открытостью к содержательному диалогу". В качестве примера такого диалога Столтенберг привел недавнее продление действия соглашения START между США и Россией о нераспространении ядерного оружия.
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Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
Юрий Нестеренко
Начать необходимо было еще 7 лет назад с визового режима! Это ответ - братья ли мы, или нет! Нет! Мы совсем не братья! Виза и довольно жесткая, как для таких "братьев"!
Сделайте первый шаг, дальше станет легче!