За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг
Президент РФ Володимир Путін несе відповідальність за агресивні дії його держави.
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
У відповідь на питання про те, чи вважає він, як і Байден, Путіна вбивцею, Столтенберг сказав, що "Путін несе кінцеву відповідальність за всі дії, які здійснює російська держава, і ми бачили неодноразові випадки агресивної поведінки, включаючи замах на вбивство опонентів". Він також висловив стурбованість повідомленнями, які надходять, про те, що "Росія пропонує винагороду за вбивство військових НАТО в Афганістані".
Генсек НАТО зазначив, що порушення Росією міжнародного права, використання військової сили проти сусідів - Грузії та України, - а також агресивні дії проти країн-членів НАТО є причинами погіршення відносин Альянсу і РФ.
Саме агресивна поведінка Росії спонукала НАТО провести "найбільшу адаптацію з часів холодної війни" і, зокрема, посилити східний фланг Альянсу, а також збільшити заходи з кібербезпеки, пояснив Столтенберг.
Він наголосив, що підхід НАТО до Росії є двоїстим: "Потужне стримування та оборона в поєднанні з відкритістю до змістовного діалогу". Як приклад такого діалогу Столтенберг навів нещодавнє продовження дії угоди START між США і Росією про нерозповсюдження ядерної зброї.
Будь ласка, зачекайте...
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
Юрий Нестеренко
Начать необходимо было еще 7 лет назад с визового режима! Это ответ - братья ли мы, или нет! Нет! Мы совсем не братья! Виза и довольно жесткая, как для таких "братьев"!
Сделайте первый шаг, дальше станет легче!