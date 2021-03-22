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Новини Агресія Росії проти України
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За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг

За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг

Президент РФ Володимир Путін несе відповідальність за агресивні дії його держави.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

У відповідь на питання про те, чи вважає він, як і Байден, Путіна вбивцею, Столтенберг сказав, що "Путін несе кінцеву відповідальність за всі дії, які здійснює російська держава, і ми бачили неодноразові випадки агресивної поведінки, включаючи замах на вбивство опонентів". Він також висловив стурбованість повідомленнями, які надходять, про те, що "Росія пропонує винагороду за вбивство військових НАТО в Афганістані".

Генсек НАТО зазначив, що порушення Росією міжнародного права, використання військової сили проти сусідів - Грузії та України, - а також агресивні дії проти країн-членів НАТО є причинами погіршення відносин Альянсу і РФ.

Саме агресивна поведінка Росії спонукала НАТО провести "найбільшу адаптацію з часів холодної війни" і, зокрема, посилити східний фланг Альянсу, а також збільшити заходи з кібербезпеки, пояснив Столтенберг.

Він наголосив, що підхід НАТО до Росії є двоїстим: "Потужне стримування та оборона в поєднанні з відкритістю до змістовного діалогу". Як приклад такого діалогу Столтенберг навів нещодавнє продовження дії угоди START між США і Росією про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Топ коментарі
+17
Ну уж нет. Ответственнось несет все стадо в стране-помойке. Или это ***** сидело во всех русских танках,которые вошли в Украину?
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22.03.2021 17:09
+12
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
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22.03.2021 17:22
+12
Справедливости ради надо сказать, что }{уйло ничем не отличается от своих предшественников. Поэтому уничтожено должно быть не только само }{уйло, но и вся парашная помойка до последнего ватника.
За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3258
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22.03.2021 17:31
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Ну уж нет. Ответственнось несет все стадо в стране-помойке. Или это ***** сидело во всех русских танках,которые вошли в Украину?
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22.03.2021 17:09 Відповісти
Безусловно, да? Но наибольшая ответственность - на организаторе этого.
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22.03.2021 17:13 Відповісти
А Вы попробуйте в Украине организовать нападение на, скажем, Молдову.
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22.03.2021 17:19 Відповісти
Это возможно, если Румыния или Молдова захотят силой вернуть Черновцы .
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22.03.2021 17:33 Відповісти
Румыния и Молдова - не вонючая страна-помойка, которая бредит за расширение своей территории.
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22.03.2021 17:36 Відповісти
Румыния никогда не скрывала, что желает присоединить к себе Молдову и поглядывает на Буковину , делает это путём массовой раздачи своих паспортов , тоже самое это делает тайком Венгрия, Польша ....., понятно что открыто об этом не говорят. Сепаратизм в стране нужно вовремя пресекать.
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22.03.2021 17:51 Відповісти
Даже (чисто гипотетически!!!) если Румыние начнет силой "возвращать территории", то со стороны Украины это будет не нападение(о чем я писал выше), а оборона. Или это Украина напала на Украину в 2014? Не путайте теплое с квадратным.
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22.03.2021 17:54 Відповісти
всё стадо однозначно, переводчики будет необходимы как пить дать, ведь сортировка неизбежна: кого в расход а остольных в сибирь, чтоб нам ресурсы добывали.
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22.03.2021 17:36 Відповісти
Найгірше те, що цього нерозуміє значна частина світу, та й України теж. Для них винний ***** і все. Вони вперто не хочуть бачити загрози в самих кацапах, які сотні років вели себе як шарикові й без *****. Якщо кацапську "еліту" дуже придавлять вони можуть ***** прибрати, а це дуже небезпечний прецендент. Сразу кацапня становиться не агресором, ножки "буша" нарощування кацапами військ і все заново. Тільки знищення раші і розділення на маленькі аули без грошей і технологій.
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22.03.2021 18:26 Відповісти
За агрессивные действия России отвечает Путин, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7394
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22.03.2021 17:12 Відповісти
Поганка! Бледная.
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22.03.2021 17:30 Відповісти
Это *****!
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22.03.2021 18:02 Відповісти
Как такое чмо могло стать президентом???
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22.03.2021 17:48 Відповісти
так тут и шаржа не надо..- наглядно присутствует олигофрения..)))
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23.03.2021 00:02 Відповісти
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
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22.03.2021 17:22 Відповісти
Справедливости ради надо сказать, что }{уйло ничем не отличается от своих предшественников. Поэтому уничтожено должно быть не только само }{уйло, но и вся парашная помойка до последнего ватника.
За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3258
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22.03.2021 17:31 Відповісти
Как говорила Меркель,хмырь Мавзолейный живет в 1945 году
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22.03.2021 17:33 Відповісти
понеслось, теперь сил в Европе достаточно и можно рашку мочить, если не придёт на колени просить прощения за своии поступки. Тем кто сотрудничал с москвой - бытро сдавайтесь в СБУ, иначе можите утопиться или спригнуть с 11 этажа - вам песта приближаеться семимильными шагами.
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22.03.2021 17:34 Відповісти
За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9920
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22.03.2021 17:38 Відповісти
За 200 последних лет территория США остается прежней,но бараны кремля этого не понимэ...
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22.03.2021 17:44 Відповісти
Как ни крути, а Уйлостан наш сосед. И что делать с этим йо*нутым соседом - вот вопрос.
Начать необходимо было еще 7 лет назад с визового режима! Это ответ - братья ли мы, или нет! Нет! Мы совсем не братья! Виза и довольно жесткая, как для таких "братьев"!
Сделайте первый шаг, дальше станет легче!
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22.03.2021 17:45 Відповісти
За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9572 Три Путлера много даже для РАБссии
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22.03.2021 17:48 Відповісти
За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9072.За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8778. .
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22.03.2021 17:53 Відповісти
совсєм нє так. путін-такий же кловун на ходулях, як і янєлох. за ним стоять більш серйозні дяді.
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22.03.2021 17:55 Відповісти
Ви бачили ,яку агресивну провокацію Путін придумав під офісом найдемократичного президента,ось найдуть російський слід,приведе до фінансистів,хто ж це....
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22.03.2021 18:03 Відповісти
выот только плохо,что реально до этого не доводят дело...
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22.03.2021 18:11 Відповісти
За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8029
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22.03.2021 18:15 Відповісти
Оно ещё неплохо ответить на вопрос - перед кем будет ***** отвечать? Запад и НАТО в целом оказались безхребетными, максимум озабоченностей и сомнительные санкции. Кацапы сбили гражданский самолёт с гражданами стран НАТО на борту, итог - одно соплежуйство 7 лет.
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22.03.2021 18:18 Відповісти
Я позволю себе с ним не согласиться , виноват не только ***** , а вся русня
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22.03.2021 19:05 Відповісти
Долго шёл к этой мысли и фразе этот то ли стол, то ли тейбл, то ли берг! Пока за океаном не прикрикнули на сильно смелых. Прорвало догадливых. Крови только много пролилось за 7 лет последних у нашего народа. Поживём---увидим. Не первый раз.
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22.03.2021 19:15 Відповісти
ЧІТКО СКАЗАНО , А НЕ ТАК ЯК НАШ ПРЕЗ-дент , якась "та сторона "
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22.03.2021 20:36 Відповісти
похоже ХЛО отправится на тот свет
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22.03.2021 22:09 Відповісти
 
 