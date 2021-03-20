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НАТО (6206) членство в НАТО (1643) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (321)

Україна чекає сигналу від НАТО, - віцепрем'єр Стефанішина

Україна чекає сигналу від НАТО, - віцепрем'єр Стефанішина

Україна розраховує на те, що її євроатлантичні прагнення знайдуть відображення в новій стратегії НАТО.

Про це заявила в інтерв'ю Укрінформу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні країни НАТО формують нове бачення до 2030 року. Україна має розуміти, де країни Альянсу бачать Україну в десятирічній перспективі", - сказала Стефанішина.

Для Києва важливо почути відповідь на отримання Україною плану дій щодо членства. При цьому чиновниця нагадала, що План дій - це ще не членство. План дій - це політичне рішення, яке дасть можливість Україні мобілізувати зусилля всередині країни для подальших реформ й інтеграції в євроатлантичне безпекове співтовариство.

Віцепрем'єр зазначила, що українська сторона сподівається, що "український файл" буде на порядку денному зустрічі лідерів НАТО, яка готується, і висловила сподівання на підтримку з боку США в цьому питанні.

Читайте також: Від членства Києва в НАТО виграє і Україна, і Об'єднана Європа, - віцепрем'єрка Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції підкреслила, що більшість громадян України підтримують євроатлантичну інтеграцію країни. Водночас президент, парламент і уряд, політики з різних таборів готові об'єднуватися заради цієї мети. Чиновник звернула увагу на прогрес у реформі сектора безпеки та оборони, який досягнуто останнім часом: прийнято закон про розвідку, що базується на стандартах НАТО, законодавство про оборонні закупівлі, отримано статус партнера розширених можливостей (ЕОР); Зараз формується дорожня карта навчань щодо сумісності ЗС України та країн НАТО.

Стефанішина також заявила, що Україна задекларувала готовність бути надійним партнером НАТО в Чорноморському регіоні та долучитися до формування стратегії альянсу для гарантування безпеки в цьому регіоні.

Раніше альянс визнав Україну партнером із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP) у червні минулого року. Програму розширених можливостей НАТО запустило в 2014 році. Її мета - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. Статус EOP мають крім України тільки п'ять країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія і Йорданія.
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Топ коментарі
+21
Какие еще сигналы нужны? Осталось только по затылку огреть.
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20.03.2021 15:47
+21
Вы сначала российскую агентуру из власти уберите - Демченко, Ермака, Портнова, Деркача, Медведчука, Шуфрича и др.
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20.03.2021 15:50
+20
Украина ждет сигнала от НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 7401
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20.03.2021 16:02
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Какие еще сигналы нужны? Осталось только по затылку огреть.
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20.03.2021 15:47 Відповісти
Ну якщо коментувати не виключно заголовок, а читати перед цим увесь текст новини- то і дурні питання задавати не треба.
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20.03.2021 15:56 Відповісти
Особенно если тупо не слышать, как с каждого "утюга" или "чайника" с Запада доносится "Сначала уберите Беню и рашенских агентов от власти". Может нужно и мозги иногда включать, тогда и дурных комментариев не будет?
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20.03.2021 16:01 Відповісти
Звідки і що до тебе "доноситься", фантазер?))) Ти слова Пороха зі слова офіційних осіб Заходу плутаєш.
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20.03.2021 16:06 Відповісти
Зеленые фекалии с ушей промой, ждун, и сразу услышишь.
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20.03.2021 16:07 Відповісти
І що цікаво- твій комент адмін не видалить. А мій аналогічний- митьтєво, ще й в бан полечу.
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20.03.2021 16:12 Відповісти
Это и все по сути вопроса? Негусто, вернее жиденько.
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20.03.2021 16:17 Відповісти
Если запрос на парнера НАТО, которого там ждут уже лет 3-5-7, официально кабмином или ОП не отправлен (а он не отправлен) --- то такие темы, как ЭТА -- лишь для того, чтоб лохи и дальше думали, что мы идем в Ивропу или прям в Нату.....
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20.03.2021 17:04 Відповісти
Тобто заявку в НАТО подати -- це понадсилу було і попереднику, і наступнику.
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21.03.2021 08:46 Відповісти
НАТО чекає реальних дій від України.
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20.03.2021 15:47 Відповісти
Щоб довіряти Україні, скільки часу треба - для зміни влади, для очистки спецслужб від баканівців, владних кабінетів від Козирів . Вагнергейт тільки частково вказав на цю бл"доту , а чистити скільки ?
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20.03.2021 15:53 Відповісти
подивіться з якого центру - "Аналитический центр ИМПОЛИТ" працює політконсультант Єрмака - Сергій Биков
https://t.me/s/inpolit_org?before=810
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20.03.2021 16:12 Відповісти
Гарант дограється...
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21.03.2021 08:48 Відповісти
Вот именно, это как петеушник-двоечник ждёт, когда ему, наконец, вручат диплом университета, но без сдачи вступительных экзаменов и успешного обучения, а, исключительно, на основании его недавно возникшего желания...
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20.03.2021 16:58 Відповісти
иногда сигналом может быть любой звук, даже утробные колики
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20.03.2021 15:47 Відповісти
Мы ждали этого пятнадцать лет - с того дня осенью 2006 года, когда на ступенях лондонской больницы я зачитал предсмертное заявление Саши Литвиненко: «Мое отравление заказал Путин». Тогда мы были наивными - думали, что смерть Саши приведет к немедленному осознанию цивилизованным миром опасности, исходящей от этого человека, именно потому, что Россия - великая страна с огромными запасами нефти, газа и ядерных бомб.
Но вышло иначе. Правительство Великобритании делало все от него зависящее, чтобы при расследовании убийства Литвиненко перевести стрелки с заказчика на исполнителя - с Путина на Лугового. Марине Литвиненко потребовалось десять лет, чтобы добиться заключения английского судьи, что заказчик - лично Путин. Но судья остался в Лондоне, нефть в трубе, а Путин в Кремле, и все продолжалось по старому, несмотря на череду зловещих повторений: Немцов, Скрипаль, Навальный (который чудом уцелел).
И вот пришел Байден.
Как тот мальчик из сказки про новое платье короля он сказал то, что все знают, но боятся произнести вслух. В ответ слышен хор не относящихся к делу заявлений: «Россия гордая страна», «Не будите медведя!», «Байден в маразме», «От такого и слышу», «Недипломатично» и так далее. Но речь ведь не о русской гордости, медвежьей ярости, возрасте Байдена или дипломатическом этикете. Речь о Путине, о том, кто он есть и как к нему следует относиться. И ведь никто не возразит по существу: «Нет, это клевета, он не такой, он благородный, просвещенный, гуманный.» Разве что Эрдоган.

У родных, друзей и сторонников погибших сегодня праздник. Они, как и мы, друзья Литвиненко, наконец почувствовали, что жертва была не напрасной. У потенциальных жертв, стало чуть больше оснований для оптимизма: к примеру, приказ умертвить Навального теперь отдать будет труднее, чем на прошлой неделе.
А для тех, кто интересуется политической историей, хочу вспомнить двух других великих лидеров, в клуб которых сегодня вошел Джо Байден: Черчилля, сказавшего про «Железный занавес», и Рейгана, обозначившего «Империю зла». Каждый из троих одной фразой подвел моральную платформу под противостояние Запада с Россией. Ибо речь идет не о конфликте интересов стран, а о несовместимости двух систем ценностей.

Александр Гольдфарб. ЭХО МОСКВЫ
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20.03.2021 15:50 Відповісти
Звісно, путлер -- вбивця. Він був шпигуном, засланим агентом, здатним вбивати навченими способами, красти, підступно брехати, робити диверсії. Це профі від кгб.
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21.03.2021 08:56 Відповісти
Вы сначала российскую агентуру из власти уберите - Демченко, Ермака, Портнова, Деркача, Медведчука, Шуфрича и др.
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20.03.2021 15:50 Відповісти
А може треба ДОКОРІННО змінити владу?
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20.03.2021 15:55 Відповісти
Украина ждет сигнала от НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 7401
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20.03.2021 16:02 Відповісти
А в НАТО ждёт когда в Украине начнутся реальные реформы и борьба с коррупцией ...
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20.03.2021 15:50 Відповісти
Если запрос на парнера НАТО, которого там ждут уже лет 3-5-7, официально кабмином или ОП не отправлен (а он не отправлен) --- то такие темы, как ЭТА -- лишь для того, чтоб лохи и дальше думали, что мы идем в Ивропу или Нату.....
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20.03.2021 16:59 Відповісти
Никто никуда уже не идёт (
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20.03.2021 17:17 Відповісти
Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил...©
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20.03.2021 15:51 Відповісти
капец. какого сигнала вы ждете брошенки?
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20.03.2021 15:51 Відповісти
"Шухер!" 😁
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20.03.2021 16:12 Відповісти
ждуны,вашу мать за ногу
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20.03.2021 15:52 Відповісти
Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО

Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.

Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:

а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;

б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;

в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;

г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;

д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;

е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;

є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;

ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;

з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;

і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;

й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;

к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;

л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.

Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:

1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.

3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.

4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.

5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.

6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.

7. Покращення міжнародного іміджу України.

8. Посилення консолідації української нації.

9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.

10. Посилення прозорості влади.

11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.

12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.

13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/

Відволікання уваги і тількки...))
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20.03.2021 15:53 Відповісти
херасе самомнение
"если нас не позовут то мы не пойдем"
Украина ждет сигнала от НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 1866
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20.03.2021 15:54 Відповісти
"Давааай" Пошлааа! Ракета зелёная!!!" (с)

https://www.youtube.com/watch?v=rHUteUKerns

Украина ждет сигнала от НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 4852
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20.03.2021 15:55 Відповісти
Довбакам вже все давно розтлумачили і сказали що робити, а вони чекають якихось сигналів. Ідіоти, млять...
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20.03.2021 15:57 Відповісти
"Ціна питання" - голова Коломойського...
Берете Коломойського, одягаєте наручники, перев"язуєте його навхрест святковими червоними бантиками, і відправляєте в США... І вас "обнімуть" і "розцілують"... І в НАТО приймуть...
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20.03.2021 15:57 Відповісти
Бєні вже замало , треба внести пожертвування усім бордлем ОПУ
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20.03.2021 16:02 Відповісти
Наталія, як тільки Беня підніметься в повітря і борт візьме курс на США, вся та "шобла" рвоне на північний схід...
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20.03.2021 16:07 Відповісти
ПЛІВКИ ЛЄРОСА - Хорошковський рулить Бакановим в благодарку за те , що колись, працюючи у кабінеті Юлі головою СБУ, закрив схематозну справу проти Зеленського ( головного редактора Інтеру ) та головного сірого менеджера 95-го кварталу зі схематозних справ Баканова ...
Це шо тільки діла Бєні? Це напряму людина Москви сидить у окремому кабінеті Зеленського. То Зеленський наважиться здати Бєню?
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20.03.2021 16:19 Відповісти
ЦЕ ТРЯСОВИНА ДЛЯ ВОВКИ - куди не ступи свїми рішеннями для того щоб БАЙДЕН ПАЗВАНІ,,, кругом срака.
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20.03.2021 16:20 Відповісти
Половина в снігерію інша в Ізраіль😆😎🤗
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20.03.2021 16:20 Відповісти
А "на хрєна" вони Ізраїлю?...
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20.03.2021 16:29 Відповісти
Еще ни разу не видел,что б евреи от денех отказівались.
От любіх. Хоть бі и триста раз грязніх и ворованніх
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20.03.2021 22:15 Відповісти
Наверное, дело не в одном Бени, а в ликвидации института олигархии как явления.
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20.03.2021 16:47 Відповісти
А Єрмака обв'язати триколорними стрічками і відправити в рф. Решту щурів можна влаштувати на нари.
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21.03.2021 09:09 Відповісти
Сам втече... Там зараз цікава "комбінація" розвертається - "Блазень сидить "під шконкою", а в "головному кабінеті"ходять кругами" Єрмак і Аваков, і вичікують момент, як-би, непомітно, "перекусить горлянку" опоненту.
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21.03.2021 09:49 Відповісти
в нато-это ж не замуж...не позовут-не пойду .тут надо самим пробивать дорогу.
впрочем особо продвинутые девушки уже и замуж так идут.
так шо будем продвинутыми
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20.03.2021 15:57 Відповісти
Замуж беруть тільки тих, кому довіряють.
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21.03.2021 09:11 Відповісти
а НАТО очікує, коли кротів з Банкової виведуть...
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20.03.2021 15:58 Відповісти
братья стефанчуки, стефанишина
они по телефонному справочнику людей набирали?
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20.03.2021 15:58 Відповісти
Украина как радиоприемник.
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20.03.2021 16:00 Відповісти
Пам"ятаємо, таємо. ще зовсім ось надвано Байден вирішував яким шляхом йому йти з УКраїною в том числі - різким радикальним чи...І Нашоу Буратіні з Єрмаком це теж сигнал - оте саме про питання про вбвцю -уку так!
Аваков у Шустера йому вже підказав , що треба казати, Козак рашистський випробовує нормандських "азабочєних", новими умовами . А Буратіна усе на кіно чекає?
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20.03.2021 16:00 Відповісти
Ні, не "кіно"... Чіткої команди від Бені і Єрмака...
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20.03.2021 16:03 Відповісти
+ ((((
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21.03.2021 09:23 Відповісти
в 2008 году Украина могла получить ПДЧ в НАТО, но завербованный агент ФСБ РФ Тимашонка псевдоним "баба Йуля" помешала планам Украины..
Украина ждет сигнала от НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 9314
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20.03.2021 16:01 Відповісти
Коли Бєня домовлявсяз Юлею у помічі прийти до влади , він з Медведчуком надали їх парочку аферистів політтехнологів -Аннє та Сергій Биков , вони їй Новий Курс писали - просрали разом з Юлькою її шанс . СЛУЧАЙНА?
Зарах цей Биков рулить мізкми Єрмака у його борделі ОПУ ,,,
https://t.me/s/inpolit_org?before=810 - прорашистський центр політтехнологів ИНПОЛИТ ? Жах, звідки в ОПУ кадри! Подивіться на ці фото - вони усі не викисали з каналів Медведчука.
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20.03.2021 16:08 Відповісти
Украина ждет сигнала от НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 7329
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20.03.2021 16:03 Відповісти
даже хуже.
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20.03.2021 16:52 Відповісти
Під час зустрічі у Посольстві Литовської Республіки в Україні, Президент Литви Ґітанас Наусєда урочисто передав Головнокомандувачу ЗСУ генерал-полковнику Руслану Хомчаку «ловця дронів».
Про це повідомила пресслужба литовського президента.
«Ловець на безпілотні літальні апарати» - це радіоелектронний комплекс протидії дронам EDM4S, виробництва литовської компанії NT-Servise.
Головнокомандувач ЗC України генерал-полковник Руслан Хомчак подякував литовським союзникам і запевнив, що зазначений зразок озброєння збереже не одне життя і найближчим часом буде передано до однієї з бригад українського війська.
Ми цінуємо і завжди будемо пам'ятати, хто першим прийшов на допомогу в 2014 році. Користуючись нагодою, хочу Вас запевнити, що ця зброя потрапить у правильні руки, - підкреслив генерал-полковник Руслан Хомчак.
Президент Литовської Республіки Ґітанас Наусєда під час церемонії передачі обладнання для протидії БПЛА зазначив:
Мені дуже приємно, що так званий ловець безпілотних літальних апаратів, виготовлений литовцями, підвищить безпеку українських військовослужбовців
Окремо Головнокомандувач ЗСУ подякував за допомогу в інструкторах, які допомагають підвищувати навички наших воїнів.https://mil.in.ua/uk/news/prezydent-lytvy-peredav-zsu-lovtsya-droniv/
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20.03.2021 16:04 Відповісти
шото пива попил и пердеть начал...може старое
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20.03.2021 16:08 Відповісти
Никто не собирается брать в НАТО, вот и весь сигнал.
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20.03.2021 16:08 Відповісти
Читайте головні принципи вступу до НАТО...
Імпотенти:впопуредники та нинішні - відволікають увагу від "життя по-новому" та "життя без бідності"!!
Стоячи на місці та підскоки в верх-гучними заявами!!
🤣🤣
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20.03.2021 16:08 Відповісти
Спостерігаючи, що витворяють більшість коментаторів - по іншому починаєш розуміти термін "петинг". Точніше "латентний петинг".
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20.03.2021 16:19 Відповісти
АРГУМЕНТІЩЕ! Тобто все, що твориться У СВІТІ наволо "малчащєго ягньонка"- то ПЕТІНГ? Ну-ну - так тримати!
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20.03.2021 16:28 Відповісти
?... а що, взагалі "твориться У СВІТІ навКоло "малчащєго ягньонка""? І хто, власне, "малчащій ягньонок"?
Якщо можна, менш масштабно...
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20.03.2021 18:45 Відповісти
Бабуины обезьянника Коломойского будут препятствовать вступлению Украины в НАТО. Например, Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
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20.03.2021 16:25 Відповісти
Треба ще до референдумів від обезьян позбавитися.
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21.03.2021 09:43 Відповісти
Пока украинская власть не перестанет сидеть на двух стульях, никакого НАТО нам не светит. Помнится предвыборный ролик кучмы 1999 года, где он так планы карандашиком выводил. Среди них был и "вступление в НАТО" уже в его президентский срок. Смешно и наивно было верить главному философу сидения на двух стульях.
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20.03.2021 16:25 Відповісти
От тому, що на другому терміні президенства Кучма став на українську національну позицію -- вектор на Захід, в НАТО, написав книгу "Україна -- не Росія", кремль з допомогою Юлі і забодяжили революцію "Україна без Кучми", плівки мельниченка, убивство гонгадзе і т д.
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21.03.2021 09:48 Відповісти
Бісить, що в коментах постійно Україна дорівнюється її владі(((
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20.03.2021 16:35 Відповісти
По твоєму Україна - дорівнює св. Петру? Та і у яких, власне, коментах?)) Якщо проаналізувати, то 95% коментів просякнуті злобою і ненавистю саме до влади, а отже і до України, яку ця влада у даний відрізок часу уособлює. Такі реалії...
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20.03.2021 18:59 Відповісти
А може таки пригадаєш,хто оту владу обирав?
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20.03.2021 22:18 Відповісти
"Сегодня страны НАТО формируют новое видение до 2030 года. Украина должна понимать, где страны Альянса видят Украину в десятилетней перспективе", - сказала Стефанишина.

Источник: https://censor.net/ru/n3254599

Сосні не зрозуміло де НАТО бачить пуйловських щурів, що окупували українську владу.
Ну на то вона і сосна ...
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20.03.2021 16:45 Відповісти
зєбидло нічого не робе. краде і жде.
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20.03.2021 16:47 Відповісти
А кем Украина видит себя в НАТО ?
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20.03.2021 16:58 Відповісти
Не имеющая соответствующего опыта 35-летняя обладательница фартовой жопы, столь удачно пристроенной в тёплое кресло уютного кабинета на благостное прогревание с последующим истечением томной неги от прогретой жопы по всему, типа, вице-премьерскому организЬму шото там "булькнула" по поводу ожидания Украиной какого-то там сигнала от НАТО. Какой, нахрен, сигнал, когда Байден даже элементарно позвонить ЗЕлёносопельному БлаЗЕню, и то - не хочет. 30 лет беззастенчивого казнокрадства, тотального воровства, кумовства и прочего позорного гавнища. Бесспорные победы в чемпионатах Европы по коррупции, бедности, слабости государства и прочему не менее позорному гавнищу. Просрали всё, что можно было просрать, к тому же - непрекращающиеся и небезуспешные попытки ещё просрать и то, чего нельзя просрать в принципе. Абсолютная безнаказанность всех тех, кто это гавнище устроил. Как результат - ударными темпами идущие: демографическая дезинтеграция, территориальная фрагментация, одним словом, - полная жопа.
Заказать тупой овце Стефанишиной на "Ретро-FM" от "Манго-Манго" хит "Таких не берут в космонавты" - ото и весь сигнал от НАТО.
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20.03.2021 17:07 Відповісти
Лучше не скажешь,в десятку.
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20.03.2021 17:28 Відповісти
мадам Стефанишина играет по нотам Рейха. Видите, мы просили нас послали. только вместе с рейхом. А так дежурная фраза ермака-мы ждем четкого сигнала, для эрмака четкий сигнал -тормозок и на нары, татаров с портковым в соседних камерах, пусть там ждут ответа от НАТО. Тогда и можно ответить Стефанишиной - НАТЕ ВАМ.
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20.03.2021 17:11 Відповісти
Какое устремление? Какое членство??? НИКТО нас 1. НЕ зовет, 2. НЕТ ПОЛНОГО списка требований, после которого СРАЗУ - НАТО.
А просто обещать - где-то в 2030, может быть, если звезды и не забудем мы возьмем Вас в НАТО. Как только будет 2030 - напишите, мы снова глянем, может еще шота надо доделать будет и снова обождать....
И в ЕС нас не возьмут, да нашим олигархами не надо, наоборот.
Вот ГДЕ, в КАКОМ, ЕС, США можно УКРАСТЬ 5 млрд баксов ЧУЖИХ и тебе никто ничего не предявляет? Это КАК? В Украины НИ 5 млрд баксов, ни вор не сидит в тюрьме, точнее два.
И таких примеров десятки.
Та же жаба зайцева. Где так "тупят", точнее так вытягивают. ведь скотина убившая 6 людей на машине, и скотина на наркоте убившая 6 людей другой коленкор. А так посидит исчадие ада и снова за руль.
ИМ зачем упал ВАШ ЕС и НАТО? Они тут богами себя чуствуют.
Закусывайте. НАТО, ЕС.
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20.03.2021 18:53 Відповісти
Барыня лягли и просють...(с)
А сами, чмошники зеленые, пахать в нужном направлении не пробовали?
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20.03.2021 18:54 Відповісти
...перед тим, як "пахать", потрібно викорчувати старі пеньки. А вони, старі пеньки, не мають бажання "викорчовуватись". Канальчики прикупляють, ферми поросяботів фінансують, палки в колеса діючій владі встромляють... Волаючи при цьому благим матом про свою унікальну "патріотичність" і, само-собою, безгрішність та безкорисну "любов до України"...
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20.03.2021 19:14 Відповісти
File or fail
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20.03.2021 20:45 Відповісти
Місто Мазепа в Міннесоті, США було засновано у 1854 році. Названо на честь гетьмана Івана Мазепи.

Україна чекає сигналу від НАТО, - віцепрем'єр Стефанішина - Цензор.НЕТ 6501
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20.03.2021 21:28 Відповісти
 
 