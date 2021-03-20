Україна чекає сигналу від НАТО, - віцепрем'єр Стефанішина
Україна розраховує на те, що її євроатлантичні прагнення знайдуть відображення в новій стратегії НАТО.
Про це заявила в інтерв'ю Укрінформу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні країни НАТО формують нове бачення до 2030 року. Україна має розуміти, де країни Альянсу бачать Україну в десятирічній перспективі", - сказала Стефанішина.
Для Києва важливо почути відповідь на отримання Україною плану дій щодо членства. При цьому чиновниця нагадала, що План дій - це ще не членство. План дій - це політичне рішення, яке дасть можливість Україні мобілізувати зусилля всередині країни для подальших реформ й інтеграції в євроатлантичне безпекове співтовариство.
Віцепрем'єр зазначила, що українська сторона сподівається, що "український файл" буде на порядку денному зустрічі лідерів НАТО, яка готується, і висловила сподівання на підтримку з боку США в цьому питанні.
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції підкреслила, що більшість громадян України підтримують євроатлантичну інтеграцію країни. Водночас президент, парламент і уряд, політики з різних таборів готові об'єднуватися заради цієї мети. Чиновник звернула увагу на прогрес у реформі сектора безпеки та оборони, який досягнуто останнім часом: прийнято закон про розвідку, що базується на стандартах НАТО, законодавство про оборонні закупівлі, отримано статус партнера розширених можливостей (ЕОР); Зараз формується дорожня карта навчань щодо сумісності ЗС України та країн НАТО.
Стефанішина також заявила, що Україна задекларувала готовність бути надійним партнером НАТО в Чорноморському регіоні та долучитися до формування стратегії альянсу для гарантування безпеки в цьому регіоні.
Раніше альянс визнав Україну партнером із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP) у червні минулого року. Програму розширених можливостей НАТО запустило в 2014 році. Її мета - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. Статус EOP мають крім України тільки п'ять країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія і Йорданія.
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Но вышло иначе. Правительство Великобритании делало все от него зависящее, чтобы при расследовании убийства Литвиненко перевести стрелки с заказчика на исполнителя - с Путина на Лугового. Марине Литвиненко потребовалось десять лет, чтобы добиться заключения английского судьи, что заказчик - лично Путин. Но судья остался в Лондоне, нефть в трубе, а Путин в Кремле, и все продолжалось по старому, несмотря на череду зловещих повторений: Немцов, Скрипаль, Навальный (который чудом уцелел).
И вот пришел Байден.
Как тот мальчик из сказки про новое платье короля он сказал то, что все знают, но боятся произнести вслух. В ответ слышен хор не относящихся к делу заявлений: «Россия гордая страна», «Не будите медведя!», «Байден в маразме», «От такого и слышу», «Недипломатично» и так далее. Но речь ведь не о русской гордости, медвежьей ярости, возрасте Байдена или дипломатическом этикете. Речь о Путине, о том, кто он есть и как к нему следует относиться. И ведь никто не возразит по существу: «Нет, это клевета, он не такой, он благородный, просвещенный, гуманный.» Разве что Эрдоган.
У родных, друзей и сторонников погибших сегодня праздник. Они, как и мы, друзья Литвиненко, наконец почувствовали, что жертва была не напрасной. У потенциальных жертв, стало чуть больше оснований для оптимизма: к примеру, приказ умертвить Навального теперь отдать будет труднее, чем на прошлой неделе.
А для тех, кто интересуется политической историей, хочу вспомнить двух других великих лидеров, в клуб которых сегодня вошел Джо Байден: Черчилля, сказавшего про «Железный занавес», и Рейгана, обозначившего «Империю зла». Каждый из троих одной фразой подвел моральную платформу под противостояние Запада с Россией. Ибо речь идет не о конфликте интересов стран, а о несовместимости двух систем ценностей.
Александр Гольдфарб. ЭХО МОСКВЫ
Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.
Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:
а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;
б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;
в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;
г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;
д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;
е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;
є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;
ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;
з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;
і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;
й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;
к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;
л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.
Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:
1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.
2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.
3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.
4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.
5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.
6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.
7. Покращення міжнародного іміджу України.
8. Посилення консолідації української нації.
9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.
10. Посилення прозорості влади.
11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.
12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.
13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
Відволікання уваги і тількки...))
"если нас не позовут то мы не пойдем"
https://www.youtube.com/watch?v=rHUteUKerns
Берете Коломойського, одягаєте наручники, перев"язуєте його навхрест святковими червоними бантиками, і відправляєте в США... І вас "обнімуть" і "розцілують"... І в НАТО приймуть...
Це шо тільки діла Бєні? Це напряму людина Москви сидить у окремому кабінеті Зеленського. То Зеленський наважиться здати Бєню?
От любіх. Хоть бі и триста раз грязніх и ворованніх
впрочем особо продвинутые девушки уже и замуж так идут.
так шо будем продвинутыми
они по телефонному справочнику людей набирали?
Аваков у Шустера йому вже підказав , що треба казати, Козак рашистський випробовує нормандських "азабочєних", новими умовами . А Буратіна усе на кіно чекає?
Зарах цей Биков рулить мізкми Єрмака у його борделі ОПУ ,,,
https://t.me/s/inpolit_org?before=810 - прорашистський центр політтехнологів ИНПОЛИТ ? Жах, звідки в ОПУ кадри! Подивіться на ці фото - вони усі не викисали з каналів Медведчука.
Про це повідомила пресслужба литовського президента.
«Ловець на безпілотні літальні апарати» - це радіоелектронний комплекс протидії дронам EDM4S, виробництва литовської компанії NT-Servise.
Головнокомандувач ЗC України генерал-полковник Руслан Хомчак подякував литовським союзникам і запевнив, що зазначений зразок озброєння збереже не одне життя і найближчим часом буде передано до однієї з бригад українського війська.
Ми цінуємо і завжди будемо пам'ятати, хто першим прийшов на допомогу в 2014 році. Користуючись нагодою, хочу Вас запевнити, що ця зброя потрапить у правильні руки, - підкреслив генерал-полковник Руслан Хомчак.
Президент Литовської Республіки Ґітанас Наусєда під час церемонії передачі обладнання для протидії БПЛА зазначив:
Мені дуже приємно, що так званий ловець безпілотних літальних апаратів, виготовлений литовцями, підвищить безпеку українських військовослужбовців
Окремо Головнокомандувач ЗСУ подякував за допомогу в інструкторах, які допомагають підвищувати навички наших воїнів.https://mil.in.ua/uk/news/prezydent-lytvy-peredav-zsu-lovtsya-droniv/
Імпотенти:впопуредники та нинішні - відволікають увагу від "життя по-новому" та "життя без бідності"!!
Стоячи на місці та підскоки в верх-гучними заявами!!
🤣🤣
Якщо можна, менш масштабно...
Источник: https://censor.net/ru/n3254599
Сосні не зрозуміло де НАТО бачить пуйловських щурів, що окупували українську владу.
Ну на то вона і сосна ...
Заказать тупой овце Стефанишиной на "Ретро-FM" от "Манго-Манго" хит "Таких не берут в космонавты" - ото и весь сигнал от НАТО.
А просто обещать - где-то в 2030, может быть, если звезды и не забудем мы возьмем Вас в НАТО. Как только будет 2030 - напишите, мы снова глянем, может еще шота надо доделать будет и снова обождать....
И в ЕС нас не возьмут, да нашим олигархами не надо, наоборот.
Вот ГДЕ, в КАКОМ, ЕС, США можно УКРАСТЬ 5 млрд баксов ЧУЖИХ и тебе никто ничего не предявляет? Это КАК? В Украины НИ 5 млрд баксов, ни вор не сидит в тюрьме, точнее два.
И таких примеров десятки.
Та же жаба зайцева. Где так "тупят", точнее так вытягивают. ведь скотина убившая 6 людей на машине, и скотина на наркоте убившая 6 людей другой коленкор. А так посидит исчадие ада и снова за руль.
ИМ зачем упал ВАШ ЕС и НАТО? Они тут богами себя чуствуют.
Закусывайте. НАТО, ЕС.
А сами, чмошники зеленые, пахать в нужном направлении не пробовали?