РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11366 посетителей онлайн
Новости
8 807 90
НАТО (8633) членство в НАТО (1434) Стефанишина Ольга вице-премьер (219)

Украина ждет сигнала от НАТО, - вице-премьер Стефанишина

Украина ждет сигнала от НАТО, - вице-премьер Стефанишина

Украина рассчитывает на то, что ее евроатлантические устремления найдут отражение в новой стратегии НАТО.

Об этом заявила в интервью Укринформу вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня страны НАТО формируют новое видение до 2030 года. Украина должна понимать, где страны Альянса видят Украину в десятилетней перспективе", - сказала Стефанишина.

Для Киева важно услышать ответ на получение Украиной плана действий относительно членства. При этом чиновник напомнила, что План действий - это еще не членство. План действий - это политическое решение, которое даст возможность Украине мобилизовать усилия внутри страны для дальнейших реформ и интеграции в евроатлантическое безопасное сообщество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может получить План действий по членству в НАТО за время президентских полномочий Байдена, - Яценюк

Вице-премьер отметила, что украинская сторона надеется, что "украинский файл" будет на повестке дня встречи лидеров НАТО, которая готовится, и выразила надежду на поддержку со стороны США в этом вопросе.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции подчеркнула, что большинство граждан Украины поддерживают евроатлантическую интеграцию страны. В то же время Президент, парламент и правительство, политики из разных лагерей готовы объединяться ради этой цели. Чиновник обратила внимание на прогресс в реформе сектора безопасности и обороны, который достигнут в последнее время: принят закон о разведке, базирующийся на натовских стандартах, законодательство об оборонных закупках, получен статус партнера расширенных возможностей (ЕОР); сейчас формируется дорожная карта учений по совместимости ВС Украины и стран НАТО.

Также читайте: "Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен", - Ермак

Стефанишина также заявила, что Украина задекларировала готовность быть надежным партнером НАТО в Черноморском регионе и приобщиться к формированию стратегии альянса для обеспечения безопасности в этом регионе.

Ранее альянс признал Украину партнером с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner - EOP) в июне прошлого года. Программу расширенных возможностей НАТО запустило в 2014 году. Ее цель - усилить оперативную совместимость войск стран-участниц с силами НАТО. Статус EOP имеют кроме Украины только пять стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Какие еще сигналы нужны? Осталось только по затылку огреть.
показать весь комментарий
20.03.2021 15:47
+21
Вы сначала российскую агентуру из власти уберите - Демченко, Ермака, Портнова, Деркача, Медведчука, Шуфрича и др.
показать весь комментарий
20.03.2021 15:50
+20
Украина ждет сигнала от НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 7401
показать весь комментарий
20.03.2021 16:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какие еще сигналы нужны? Осталось только по затылку огреть.
показать весь комментарий
20.03.2021 15:47 Ответить
Ну якщо коментувати не виключно заголовок, а читати перед цим увесь текст новини- то і дурні питання задавати не треба.
показать весь комментарий
20.03.2021 15:56 Ответить
Особенно если тупо не слышать, как с каждого "утюга" или "чайника" с Запада доносится "Сначала уберите Беню и рашенских агентов от власти". Может нужно и мозги иногда включать, тогда и дурных комментариев не будет?
показать весь комментарий
20.03.2021 16:01 Ответить
Звідки і що до тебе "доноситься", фантазер?))) Ти слова Пороха зі слова офіційних осіб Заходу плутаєш.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:06 Ответить
Зеленые фекалии с ушей промой, ждун, и сразу услышишь.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:07 Ответить
І що цікаво- твій комент адмін не видалить. А мій аналогічний- митьтєво, ще й в бан полечу.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:12 Ответить
Это и все по сути вопроса? Негусто, вернее жиденько.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:17 Ответить
Если запрос на парнера НАТО, которого там ждут уже лет 3-5-7, официально кабмином или ОП не отправлен (а он не отправлен) --- то такие темы, как ЭТА -- лишь для того, чтоб лохи и дальше думали, что мы идем в Ивропу или прям в Нату.....
показать весь комментарий
20.03.2021 17:04 Ответить
Тобто заявку в НАТО подати -- це понадсилу було і попереднику, і наступнику.
показать весь комментарий
21.03.2021 08:46 Ответить
НАТО чекає реальних дій від України.
показать весь комментарий
20.03.2021 15:47 Ответить
Щоб довіряти Україні, скільки часу треба - для зміни влади, для очистки спецслужб від баканівців, владних кабінетів від Козирів . Вагнергейт тільки частково вказав на цю бл"доту , а чистити скільки ?
показать весь комментарий
20.03.2021 15:53 Ответить
подивіться з якого центру - "Аналитический центр ИМПОЛИТ" працює політконсультант Єрмака - Сергій Биков
https://t.me/s/inpolit_org?before=810
показать весь комментарий
20.03.2021 16:12 Ответить
Гарант дограється...
показать весь комментарий
21.03.2021 08:48 Ответить
Вот именно, это как петеушник-двоечник ждёт, когда ему, наконец, вручат диплом университета, но без сдачи вступительных экзаменов и успешного обучения, а, исключительно, на основании его недавно возникшего желания...
показать весь комментарий
20.03.2021 16:58 Ответить
иногда сигналом может быть любой звук, даже утробные колики
показать весь комментарий
20.03.2021 15:47 Ответить
Мы ждали этого пятнадцать лет - с того дня осенью 2006 года, когда на ступенях лондонской больницы я зачитал предсмертное заявление Саши Литвиненко: «Мое отравление заказал Путин». Тогда мы были наивными - думали, что смерть Саши приведет к немедленному осознанию цивилизованным миром опасности, исходящей от этого человека, именно потому, что Россия - великая страна с огромными запасами нефти, газа и ядерных бомб.
Но вышло иначе. Правительство Великобритании делало все от него зависящее, чтобы при расследовании убийства Литвиненко перевести стрелки с заказчика на исполнителя - с Путина на Лугового. Марине Литвиненко потребовалось десять лет, чтобы добиться заключения английского судьи, что заказчик - лично Путин. Но судья остался в Лондоне, нефть в трубе, а Путин в Кремле, и все продолжалось по старому, несмотря на череду зловещих повторений: Немцов, Скрипаль, Навальный (который чудом уцелел).
И вот пришел Байден.
Как тот мальчик из сказки про новое платье короля он сказал то, что все знают, но боятся произнести вслух. В ответ слышен хор не относящихся к делу заявлений: «Россия гордая страна», «Не будите медведя!», «Байден в маразме», «От такого и слышу», «Недипломатично» и так далее. Но речь ведь не о русской гордости, медвежьей ярости, возрасте Байдена или дипломатическом этикете. Речь о Путине, о том, кто он есть и как к нему следует относиться. И ведь никто не возразит по существу: «Нет, это клевета, он не такой, он благородный, просвещенный, гуманный.» Разве что Эрдоган.

У родных, друзей и сторонников погибших сегодня праздник. Они, как и мы, друзья Литвиненко, наконец почувствовали, что жертва была не напрасной. У потенциальных жертв, стало чуть больше оснований для оптимизма: к примеру, приказ умертвить Навального теперь отдать будет труднее, чем на прошлой неделе.
А для тех, кто интересуется политической историей, хочу вспомнить двух других великих лидеров, в клуб которых сегодня вошел Джо Байден: Черчилля, сказавшего про «Железный занавес», и Рейгана, обозначившего «Империю зла». Каждый из троих одной фразой подвел моральную платформу под противостояние Запада с Россией. Ибо речь идет не о конфликте интересов стран, а о несовместимости двух систем ценностей.

Александр Гольдфарб. ЭХО МОСКВЫ
показать весь комментарий
20.03.2021 15:50 Ответить
Звісно, путлер -- вбивця. Він був шпигуном, засланим агентом, здатним вбивати навченими способами, красти, підступно брехати, робити диверсії. Це профі від кгб.
показать весь комментарий
21.03.2021 08:56 Ответить
Вы сначала российскую агентуру из власти уберите - Демченко, Ермака, Портнова, Деркача, Медведчука, Шуфрича и др.
показать весь комментарий
20.03.2021 15:50 Ответить
А може треба ДОКОРІННО змінити владу?
показать весь комментарий
20.03.2021 15:55 Ответить
Украина ждет сигнала от НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 7401
показать весь комментарий
20.03.2021 16:02 Ответить
А в НАТО ждёт когда в Украине начнутся реальные реформы и борьба с коррупцией ...
показать весь комментарий
20.03.2021 15:50 Ответить
Если запрос на парнера НАТО, которого там ждут уже лет 3-5-7, официально кабмином или ОП не отправлен (а он не отправлен) --- то такие темы, как ЭТА -- лишь для того, чтоб лохи и дальше думали, что мы идем в Ивропу или Нату.....
показать весь комментарий
20.03.2021 16:59 Ответить
Никто никуда уже не идёт (
показать весь комментарий
20.03.2021 17:17 Ответить
Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил...©
показать весь комментарий
20.03.2021 15:51 Ответить
капец. какого сигнала вы ждете брошенки?
показать весь комментарий
20.03.2021 15:51 Ответить
"Шухер!" 😁
показать весь комментарий
20.03.2021 16:12 Ответить
ждуны,вашу мать за ногу
показать весь комментарий
20.03.2021 15:52 Ответить
Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО

Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.

Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:

а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;

б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;

в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;

г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;

д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;

е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;

є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;

ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;

з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;

і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;

й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;

к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;

л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.

Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:

1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.

3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.

4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.

5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.

6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.

7. Покращення міжнародного іміджу України.

8. Посилення консолідації української нації.

9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.

10. Посилення прозорості влади.

11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.

12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.

13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/

Відволікання уваги і тількки...))
показать весь комментарий
20.03.2021 15:53 Ответить
херасе самомнение
"если нас не позовут то мы не пойдем"
Украина ждет сигнала от НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 1866
показать весь комментарий
20.03.2021 15:54 Ответить
"Давааай" Пошлааа! Ракета зелёная!!!" (с)

https://www.youtube.com/watch?v=rHUteUKerns

Украина ждет сигнала от НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 4852
показать весь комментарий
20.03.2021 15:55 Ответить
Довбакам вже все давно розтлумачили і сказали що робити, а вони чекають якихось сигналів. Ідіоти, млять...
показать весь комментарий
20.03.2021 15:57 Ответить
"Ціна питання" - голова Коломойського...
Берете Коломойського, одягаєте наручники, перев"язуєте його навхрест святковими червоними бантиками, і відправляєте в США... І вас "обнімуть" і "розцілують"... І в НАТО приймуть...
показать весь комментарий
20.03.2021 15:57 Ответить
Бєні вже замало , треба внести пожертвування усім бордлем ОПУ
показать весь комментарий
20.03.2021 16:02 Ответить
Наталія, як тільки Беня підніметься в повітря і борт візьме курс на США, вся та "шобла" рвоне на північний схід...
показать весь комментарий
20.03.2021 16:07 Ответить
ПЛІВКИ ЛЄРОСА - Хорошковський рулить Бакановим в благодарку за те , що колись, працюючи у кабінеті Юлі головою СБУ, закрив схематозну справу проти Зеленського ( головного редактора Інтеру ) та головного сірого менеджера 95-го кварталу зі схематозних справ Баканова ...
Це шо тільки діла Бєні? Це напряму людина Москви сидить у окремому кабінеті Зеленського. То Зеленський наважиться здати Бєню?
показать весь комментарий
20.03.2021 16:19 Ответить
ЦЕ ТРЯСОВИНА ДЛЯ ВОВКИ - куди не ступи свїми рішеннями для того щоб БАЙДЕН ПАЗВАНІ,,, кругом срака.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:20 Ответить
Половина в снігерію інша в Ізраіль😆😎🤗
показать весь комментарий
20.03.2021 16:20 Ответить
А "на хрєна" вони Ізраїлю?...
показать весь комментарий
20.03.2021 16:29 Ответить
Еще ни разу не видел,что б евреи от денех отказівались.
От любіх. Хоть бі и триста раз грязніх и ворованніх
показать весь комментарий
20.03.2021 22:15 Ответить
Наверное, дело не в одном Бени, а в ликвидации института олигархии как явления.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:47 Ответить
А Єрмака обв'язати триколорними стрічками і відправити в рф. Решту щурів можна влаштувати на нари.
показать весь комментарий
21.03.2021 09:09 Ответить
Сам втече... Там зараз цікава "комбінація" розвертається - "Блазень сидить "під шконкою", а в "головному кабінеті"ходять кругами" Єрмак і Аваков, і вичікують момент, як-би, непомітно, "перекусить горлянку" опоненту.
показать весь комментарий
21.03.2021 09:49 Ответить
в нато-это ж не замуж...не позовут-не пойду .тут надо самим пробивать дорогу.
впрочем особо продвинутые девушки уже и замуж так идут.
так шо будем продвинутыми
показать весь комментарий
20.03.2021 15:57 Ответить
Замуж беруть тільки тих, кому довіряють.
показать весь комментарий
21.03.2021 09:11 Ответить
а НАТО очікує, коли кротів з Банкової виведуть...
показать весь комментарий
20.03.2021 15:58 Ответить
братья стефанчуки, стефанишина
они по телефонному справочнику людей набирали?
показать весь комментарий
20.03.2021 15:58 Ответить
Украина как радиоприемник.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:00 Ответить
Пам"ятаємо, таємо. ще зовсім ось надвано Байден вирішував яким шляхом йому йти з УКраїною в том числі - різким радикальним чи...І Нашоу Буратіні з Єрмаком це теж сигнал - оте саме про питання про вбвцю -уку так!
Аваков у Шустера йому вже підказав , що треба казати, Козак рашистський випробовує нормандських "азабочєних", новими умовами . А Буратіна усе на кіно чекає?
показать весь комментарий
20.03.2021 16:00 Ответить
Ні, не "кіно"... Чіткої команди від Бені і Єрмака...
показать весь комментарий
20.03.2021 16:03 Ответить
+ ((((
показать весь комментарий
21.03.2021 09:23 Ответить
в 2008 году Украина могла получить ПДЧ в НАТО, но завербованный агент ФСБ РФ Тимашонка псевдоним "баба Йуля" помешала планам Украины..
Украина ждет сигнала от НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 9314
показать весь комментарий
20.03.2021 16:01 Ответить
Коли Бєня домовлявсяз Юлею у помічі прийти до влади , він з Медведчуком надали їх парочку аферистів політтехнологів -Аннє та Сергій Биков , вони їй Новий Курс писали - просрали разом з Юлькою її шанс . СЛУЧАЙНА?
Зарах цей Биков рулить мізкми Єрмака у його борделі ОПУ ,,,
https://t.me/s/inpolit_org?before=810 - прорашистський центр політтехнологів ИНПОЛИТ ? Жах, звідки в ОПУ кадри! Подивіться на ці фото - вони усі не викисали з каналів Медведчука.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:08 Ответить
Украина ждет сигнала от НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 7329
показать весь комментарий
20.03.2021 16:03 Ответить
даже хуже.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:52 Ответить
Під час зустрічі у Посольстві Литовської Республіки в Україні, Президент Литви Ґітанас Наусєда урочисто передав Головнокомандувачу ЗСУ генерал-полковнику Руслану Хомчаку «ловця дронів».
Про це повідомила пресслужба литовського президента.
«Ловець на безпілотні літальні апарати» - це радіоелектронний комплекс протидії дронам EDM4S, виробництва литовської компанії NT-Servise.
Головнокомандувач ЗC України генерал-полковник Руслан Хомчак подякував литовським союзникам і запевнив, що зазначений зразок озброєння збереже не одне життя і найближчим часом буде передано до однієї з бригад українського війська.
Ми цінуємо і завжди будемо пам'ятати, хто першим прийшов на допомогу в 2014 році. Користуючись нагодою, хочу Вас запевнити, що ця зброя потрапить у правильні руки, - підкреслив генерал-полковник Руслан Хомчак.
Президент Литовської Республіки Ґітанас Наусєда під час церемонії передачі обладнання для протидії БПЛА зазначив:
Мені дуже приємно, що так званий ловець безпілотних літальних апаратів, виготовлений литовцями, підвищить безпеку українських військовослужбовців
Окремо Головнокомандувач ЗСУ подякував за допомогу в інструкторах, які допомагають підвищувати навички наших воїнів.https://mil.in.ua/uk/news/prezydent-lytvy-peredav-zsu-lovtsya-droniv/
показать весь комментарий
20.03.2021 16:04 Ответить
шото пива попил и пердеть начал...може старое
показать весь комментарий
20.03.2021 16:08 Ответить
Никто не собирается брать в НАТО, вот и весь сигнал.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:08 Ответить
Читайте головні принципи вступу до НАТО...
Імпотенти:впопуредники та нинішні - відволікають увагу від "життя по-новому" та "життя без бідності"!!
Стоячи на місці та підскоки в верх-гучними заявами!!
🤣🤣
показать весь комментарий
20.03.2021 16:08 Ответить
Спостерігаючи, що витворяють більшість коментаторів - по іншому починаєш розуміти термін "петинг". Точніше "латентний петинг".
показать весь комментарий
20.03.2021 16:19 Ответить
АРГУМЕНТІЩЕ! Тобто все, що твориться У СВІТІ наволо "малчащєго ягньонка"- то ПЕТІНГ? Ну-ну - так тримати!
показать весь комментарий
20.03.2021 16:28 Ответить
?... а що, взагалі "твориться У СВІТІ навКоло "малчащєго ягньонка""? І хто, власне, "малчащій ягньонок"?
Якщо можна, менш масштабно...
показать весь комментарий
20.03.2021 18:45 Ответить
Бабуины обезьянника Коломойского будут препятствовать вступлению Украины в НАТО. Например, Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:25 Ответить
Треба ще до референдумів від обезьян позбавитися.
показать весь комментарий
21.03.2021 09:43 Ответить
Пока украинская власть не перестанет сидеть на двух стульях, никакого НАТО нам не светит. Помнится предвыборный ролик кучмы 1999 года, где он так планы карандашиком выводил. Среди них был и "вступление в НАТО" уже в его президентский срок. Смешно и наивно было верить главному философу сидения на двух стульях.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:25 Ответить
От тому, що на другому терміні президенства Кучма став на українську національну позицію -- вектор на Захід, в НАТО, написав книгу "Україна -- не Росія", кремль з допомогою Юлі і забодяжили революцію "Україна без Кучми", плівки мельниченка, убивство гонгадзе і т д.
показать весь комментарий
21.03.2021 09:48 Ответить
Бісить, що в коментах постійно Україна дорівнюється її владі(((
показать весь комментарий
20.03.2021 16:35 Ответить
По твоєму Україна - дорівнює св. Петру? Та і у яких, власне, коментах?)) Якщо проаналізувати, то 95% коментів просякнуті злобою і ненавистю саме до влади, а отже і до України, яку ця влада у даний відрізок часу уособлює. Такі реалії...
показать весь комментарий
20.03.2021 18:59 Ответить
А може таки пригадаєш,хто оту владу обирав?
показать весь комментарий
20.03.2021 22:18 Ответить
"Сегодня страны НАТО формируют новое видение до 2030 года. Украина должна понимать, где страны Альянса видят Украину в десятилетней перспективе", - сказала Стефанишина.

Источник: https://censor.net/ru/n3254599

Сосні не зрозуміло де НАТО бачить пуйловських щурів, що окупували українську владу.
Ну на то вона і сосна ...
показать весь комментарий
20.03.2021 16:45 Ответить
зєбидло нічого не робе. краде і жде.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:47 Ответить
А кем Украина видит себя в НАТО ?
показать весь комментарий
20.03.2021 16:58 Ответить
Не имеющая соответствующего опыта 35-летняя обладательница фартовой жопы, столь удачно пристроенной в тёплое кресло уютного кабинета на благостное прогревание с последующим истечением томной неги от прогретой жопы по всему, типа, вице-премьерскому организЬму шото там "булькнула" по поводу ожидания Украиной какого-то там сигнала от НАТО. Какой, нахрен, сигнал, когда Байден даже элементарно позвонить ЗЕлёносопельному БлаЗЕню, и то - не хочет. 30 лет беззастенчивого казнокрадства, тотального воровства, кумовства и прочего позорного гавнища. Бесспорные победы в чемпионатах Европы по коррупции, бедности, слабости государства и прочему не менее позорному гавнищу. Просрали всё, что можно было просрать, к тому же - непрекращающиеся и небезуспешные попытки ещё просрать и то, чего нельзя просрать в принципе. Абсолютная безнаказанность всех тех, кто это гавнище устроил. Как результат - ударными темпами идущие: демографическая дезинтеграция, территориальная фрагментация, одним словом, - полная жопа.
Заказать тупой овце Стефанишиной на "Ретро-FM" от "Манго-Манго" хит "Таких не берут в космонавты" - ото и весь сигнал от НАТО.
показать весь комментарий
20.03.2021 17:07 Ответить
Лучше не скажешь,в десятку.
показать весь комментарий
20.03.2021 17:28 Ответить
мадам Стефанишина играет по нотам Рейха. Видите, мы просили нас послали. только вместе с рейхом. А так дежурная фраза ермака-мы ждем четкого сигнала, для эрмака четкий сигнал -тормозок и на нары, татаров с портковым в соседних камерах, пусть там ждут ответа от НАТО. Тогда и можно ответить Стефанишиной - НАТЕ ВАМ.
показать весь комментарий
20.03.2021 17:11 Ответить
Какое устремление? Какое членство??? НИКТО нас 1. НЕ зовет, 2. НЕТ ПОЛНОГО списка требований, после которого СРАЗУ - НАТО.
А просто обещать - где-то в 2030, может быть, если звезды и не забудем мы возьмем Вас в НАТО. Как только будет 2030 - напишите, мы снова глянем, может еще шота надо доделать будет и снова обождать....
И в ЕС нас не возьмут, да нашим олигархами не надо, наоборот.
Вот ГДЕ, в КАКОМ, ЕС, США можно УКРАСТЬ 5 млрд баксов ЧУЖИХ и тебе никто ничего не предявляет? Это КАК? В Украины НИ 5 млрд баксов, ни вор не сидит в тюрьме, точнее два.
И таких примеров десятки.
Та же жаба зайцева. Где так "тупят", точнее так вытягивают. ведь скотина убившая 6 людей на машине, и скотина на наркоте убившая 6 людей другой коленкор. А так посидит исчадие ада и снова за руль.
ИМ зачем упал ВАШ ЕС и НАТО? Они тут богами себя чуствуют.
Закусывайте. НАТО, ЕС.
показать весь комментарий
20.03.2021 18:53 Ответить
Барыня лягли и просють...(с)
А сами, чмошники зеленые, пахать в нужном направлении не пробовали?
показать весь комментарий
20.03.2021 18:54 Ответить
...перед тим, як "пахать", потрібно викорчувати старі пеньки. А вони, старі пеньки, не мають бажання "викорчовуватись". Канальчики прикупляють, ферми поросяботів фінансують, палки в колеса діючій владі встромляють... Волаючи при цьому благим матом про свою унікальну "патріотичність" і, само-собою, безгрішність та безкорисну "любов до України"...
показать весь комментарий
20.03.2021 19:14 Ответить
File or fail
показать весь комментарий
20.03.2021 20:45 Ответить
Місто Мазепа в Міннесоті, США було засновано у 1854 році. Названо на честь гетьмана Івана Мазепи.

Україна чекає сигналу від НАТО, - віцепрем'єр Стефанішина - Цензор.НЕТ 6501
показать весь комментарий
20.03.2021 21:28 Ответить
 
 