Столтенберг: НАТО збільшить політичну і практичну підтримку України і Грузії

Північноатлантичний Альянс має намір надалі посилювати політичну і практичну підтримку Україні і Грузії, які є близькими та поважними партнерами НАТО у Чорноморському регіоні.

Про це під час пресконференції у Брюсселі заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми розглядаємо, як надалі зміцнити наше партнерство на політичному та практичному рівні. Ми також вітаємо той факт, що обидві країни, Україна і Грузія, надають підтримку і допомогу для різних операцій та місій НАТО…. Посилення партнерства з сусідами є одним з головних положень програми НАТО 2030. В наших інтересах, щоб наші сусіди були стабільним і успішними. Україна і Грузія є країнами-аспірантами на членство в НАТО, і ми підтримуємо їх зусилля в імплементації реформ, щоб вони могли рухатися вперед євроатлантичним шляхом", - наголосив Столтенберг.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зауважив, що у відповідь на агресивну поведінку Росії НАТО збільшило свою присутність на суходолі, в морі та у повітрі у регіоні Чорного моря, де знаходяться три прибережні країни-союзниці, - Туреччина, Румунія і Болгарія, а також такі близькі партнери НАТО, як Україна і Грузія, і буде продовжувати робити це надалі.

"Кращим сигналом від нас для Росії може бути те, що ми виконали найбільше посилення нашої колективної оборони з часів завершення холодної війни, дислокували нові бойові групи у Східній частині Альянсу. Ми маємо сили високої готовності, ми збільшили оборонні витрати, ми проводимо більше навчань, і ми нарощуємо нашу співпрацю з партнерами, такими як Грузія і Україна. Я думаю, що це надсилає чітке послання будь-якому потенційному противнику НАТО", - наголосив керівник Альянсу.

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