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Новини Агресія Росії проти України
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Столтенберг: НАТО збільшить політичну і практичну підтримку України і Грузії

Столтенберг: НАТО збільшить політичну і практичну підтримку України і Грузії

Північноатлантичний Альянс має намір надалі посилювати політичну і практичну підтримку Україні і Грузії, які є близькими та поважними партнерами НАТО у Чорноморському регіоні.

Про це під час пресконференції у Брюсселі заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми розглядаємо, як надалі зміцнити наше партнерство на політичному та практичному рівні. Ми також вітаємо той факт, що обидві країни, Україна і Грузія, надають підтримку і допомогу для різних операцій та місій НАТО…. Посилення партнерства з сусідами є одним з головних положень програми НАТО 2030. В наших інтересах, щоб наші сусіди були стабільним і успішними. Україна і Грузія є країнами-аспірантами на членство в НАТО, і ми підтримуємо їх зусилля в імплементації реформ, щоб вони могли рухатися вперед євроатлантичним шляхом", - наголосив Столтенберг.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зауважив, що у відповідь на агресивну поведінку Росії НАТО збільшило свою присутність на суходолі, в морі та у повітрі у регіоні Чорного моря, де знаходяться три прибережні країни-союзниці, - Туреччина, Румунія і Болгарія, а також такі близькі партнери НАТО, як Україна і Грузія, і буде продовжувати робити це надалі.

"Кращим сигналом від нас для Росії може бути те, що ми виконали найбільше посилення нашої колективної оборони з часів завершення холодної війни, дислокували нові бойові групи у Східній частині Альянсу. Ми маємо сили високої готовності, ми збільшили оборонні витрати, ми проводимо більше навчань, і ми нарощуємо нашу співпрацю з партнерами, такими як Грузія і Україна. Я думаю, що це надсилає чітке послання будь-якому потенційному противнику НАТО", - наголосив керівник Альянсу.

Читайте також: За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг

Автор: 

Грузія (1844) НАТО (6441) членство в НАТО (1719) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+8
Пусть помогают и создают наработки на будущее. Зеля не вечен. И даже очень.
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23.03.2021 20:00
+6
Сейчас начнется очередная канонада ватных пуканов.
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23.03.2021 19:58
+6
йому не допомагають...допомагають країні
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23.03.2021 20:27
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Марна справа ,допомогати не бажаєчему щось робити !!! )))
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23.03.2021 19:58 Відповісти
Пусть помогают и создают наработки на будущее. Зеля не вечен. И даже очень.
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23.03.2021 20:00 Відповісти
Марна справа допомогати неробі,нуль не можливо помножити ,він лишиться нулем!!!)))
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23.03.2021 20:05 Відповісти
йому не допомагають...допомагають країні
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23.03.2021 20:27 Відповісти
Яце розумію і вітаю прагнення допомогти Україні остоточно позбутись московського ярма !! Я лише незадоволен прагненнями самих українців позбутись цього ганебного ярма !!)))
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23.03.2021 20:45 Відповісти
Гумовими човнами?
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23.03.2021 21:19 Відповісти
и ими тоже...или ты сам уже гумовыми снабдил армию со своего всемирно признанного производства?
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24.03.2021 08:37 Відповісти
Треба не чекати коли НАТО прийде в Україну , треба робити, щоб Україна прийшла в НАТО !!!)))
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23.03.2021 20:10 Відповісти
Да. Но Зеля пока не спешит выполнять домашние задание. Даже сворачивает некоторые программы совместной подготовки.
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23.03.2021 20:24 Відповісти
Тому я і кажу ,що марно витрачати зусиля допомогаючи не бажаючому робити !!!)))
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23.03.2021 20:27 Відповісти
В США и НАТО снова начали отделять Зелю и государство Украина. Как во времена позднего Кучмы. Будут готовить, вернее готовят задел для следующей власти, по пути пиная эту.
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23.03.2021 20:30 Відповісти
Сейчас начнется очередная канонада ватных пуканов.
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23.03.2021 19:58 Відповісти
Дорогу здолає той хто йде!!! Але це не про Україну,під керівництвом зеленої плісняви !!!)))
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23.03.2021 20:02 Відповісти
Найкращий із можливих меседжів- це чітко назвати дату вступу України в НАТО.
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23.03.2021 20:02 Відповісти
Тре черговий раз відрядити бабу жЮльку в Брюсель на перемови !!!)))
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23.03.2021 20:06 Відповісти
Відряджай.
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23.03.2021 20:07 Відповісти
Пані вже один раз з"їздила !!!)))
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23.03.2021 20:08 Відповісти
Пофиг... Что от нее, что от клоуна, уже ничего не зависит... А у зажопников прийти к власти шансов ноль... Рашка у них стырила 5 лямов избирателей из их 48%... 20% теперь это их максимум... И все это прекрасно понимают... Ведь не даром, в мае 19-го, наши партнеры сделали заявление, что не стоит переживать, они здесь надолго) Помните зеля заглядывал в очко *****, а в это время Б-52 летали над нами) Ну когда была угроза, что рашики на Каховку попрут...
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23.03.2021 20:30 Відповісти
Я вот, и в СА служил, и в НАТО работал, и ВСУ трошки знаю... -- это три большие разницы.
Замануха дальнобойно-недостижимая, при нынешнем состоянии людей и вещей -- перспектив не вижу.
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23.03.2021 20:14 Відповісти
А мета і має бути недосяжною !!)))
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23.03.2021 20:16 Відповісти
Тогда это, как щас модно называть: "неприцельный огонь"
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23.03.2021 20:18 Відповісти
Нічого не поробишь,так влаштоване життя !!)))
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23.03.2021 20:23 Відповісти
Жизнь даётся человеку один раз и потом всё время отбирается обратно...
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23.03.2021 20:24 Відповісти
прорасейские стратеги НАТО перспектив не видют тожа,но как в НАТО оказались постсовеские республики .и постсоциалистические страны ,то они видют ?
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23.03.2021 20:31 Відповісти
Это просто -- была создана буферная зона.

Украина на нейтралке находится -- в виде контрольно-следовой полосы -- не более того.
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23.03.2021 20:44 Відповісти
Це споконвічна доля України ,знаходитись в епіцентрі боротьби євроцивілізаціі з московською ордою !!)))
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23.03.2021 20:48 Відповісти
оккупацию части Украины, называть буферной зоной,или контрольно- следовательной зоной тому, кто служил в са в НАТО - тогда все поятно, "О том,что Плейшнер не умеет ходить на лыжах,Щтирлиц не подумал"
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23.03.2021 21:56 Відповісти
ну ок експерт а дальше що буде ? який розвиток подій буде в Україні на ближайших три місяці ? буде війна в Червні ?
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23.03.2021 23:20 Відповісти
Столтенберг: НАТО збільшить політичну і практичну підтримку України і Грузії - Цензор.НЕТ 4445
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23.03.2021 20:44 Відповісти
хорошо. правильно.
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23.03.2021 20:45 Відповісти
биоматериал фсех мастей бомбит))))))))))))))
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23.03.2021 20:56 Відповісти
Лучшим сигналом от нас для России может быть то, что мы выполнили самое большое усиление нашей коллективной обороны со времен холодной войны, дислоцировали новые боевые группы в Восточной части Альянса Источник: https://censor.net/ru/n3255140
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Щось прмарилось, що i Рашка, там декiлька посилилась...
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23.03.2021 21:21 Відповісти
 
 