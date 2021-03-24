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Новости Борьба с коронавирусом
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Евросоюз ужесточает правила экспорта вакцин от COVID-19

Евросоюз ужесточает правила экспорта вакцин от COVID-19

Европейский союз с 24 марта ужесточит правила экспорта вакцины от COVID-19. Изменения не затронут поставки в рамках международного механизма COVAX.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ЕС.

Согласно сообщению, новые правила позволят сделать проще заморозку экспорта в те страны, власти которых не выполнили обязательства по поставкам вакцины.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Европа не намерена полностью ограничивать экспорт вакцин от коронавируса нового типа, производство которых организовано на территории сообщества.

До этого Европа заявила о намерении прибегнуть к юридическим действиям против АstraZeneca.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 124,3 млн больных, более 100,3 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китайская вакцина от COVID-19 поступит в Украину 25 марта, - "Лекхим"

Глава Европейской комиссии пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca. Компания поставила только часть вакцин, которые были согласованы между сторонами.

На днях в Евросоюзе заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса. Однако она развивается разными темпами в отдельных странах Европейского союза. В связи с этим в ЕС считают нужным ускорить вакцинацию от COVID-19.

Ученые исследуют возникновение тромбов после вакцины AstraZeneca.

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вакцина это новая нефть - зарабатывай-не хочу, вводят квоты распределения.....
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24.03.2021 08:23 Ответить
Опа,а де поділися ці видатні державні діячі *********** України які розповідали про безперспективність відновлення наукового потенціалу і виробництв для виготовлення вітчизняної вакцини,мотивуючи це тим що нам всі і так всьо дадуть?
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24.03.2021 08:33 Ответить
Наш науковий потенціал уже давно в Европе, Штатах или в Израиле.
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24.03.2021 08:40 Ответить
Це зрозуміло, де вони знаходяться.Але це не значить що не потрібно його відновлювати,ситуація з ковідом тому приклад.
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24.03.2021 08:45 Ответить
Так своя рубашка всегда ближе к телу.
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24.03.2021 08:35 Ответить
Евросоюз ужесточает правила экспорта вакцин от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1331
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24.03.2021 08:38 Ответить
 
 