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Новини Боротьба з коронавірусом
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Євросоюз посилює правила експорту вакцин від COVID-19

Євросоюз посилює правила експорту вакцин від COVID-19

Європейський Союз з 24 березня посилить правила експорту вакцини від COVID-19. Зміни не торкнуться поставки в рамках міжнародного механізму COVAX.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представника ЄС.

Згідно з повідомленням, нові правила дозволять зробити простіше заморозку експорту в ті країни, влада яких не виконали зобов'язання з постачання вакцини.

Раніше заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що Європа не має наміру повністю обмежувати експорт вакцин від коронавірусу нового типу, виробництво яких організовано на території спільноти.

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До цього Європа заявила про намір вдатися до юридичних дій проти АstraZeneca.

Всього у світі з початку пандемії зареєстровано понад 124,3 млн хворих, понад 100,3 млн осіб одужали, а понад 2,7 млн пацієнтів померли.

Голова Європейської комісії пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca. Компанія поставила тільки частина вакцин, які були узгоджені між сторонами.

Днями у Євросоюзі заявили про початок третьої хвилі пандемії коронавірусу. Однак вона розвивається різними темпами в окремих країнах Європейського союзу. У зв'язку з цим у ЄС вважають за потрібне прискорити вакцинацію від COVID-19.

Вчені досліджують виникнення тромбів після вакцини AstraZeneca

Автор: 

вакцина (4419) Євросоюз (13399) COVID-19 (19765)


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вакцина это новая нефть - зарабатывай-не хочу, вводят квоты распределения.....
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24.03.2021 08:23 Відповісти
Опа,а де поділися ці видатні державні діячі *********** України які розповідали про безперспективність відновлення наукового потенціалу і виробництв для виготовлення вітчизняної вакцини,мотивуючи це тим що нам всі і так всьо дадуть?
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24.03.2021 08:33 Відповісти
Наш науковий потенціал уже давно в Европе, Штатах или в Израиле.
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24.03.2021 08:40 Відповісти
Це зрозуміло, де вони знаходяться.Але це не значить що не потрібно його відновлювати,ситуація з ковідом тому приклад.
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24.03.2021 08:45 Відповісти
Так своя рубашка всегда ближе к телу.
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24.03.2021 08:35 Відповісти
Евросоюз ужесточает правила экспорта вакцин от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1331
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24.03.2021 08:38 Відповісти
 
 