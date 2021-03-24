Сенаторы требуют от Госдепа США наконец остановить "Северный поток-2" санкциями
Председатель Комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес и председатель Подкомитета по вопросам Европы и регионального сотрудничества в сфере безопасности Джин Шахин призвали администрацию Байдена наконец остановить Nord Stream 2.
Об этом говорится в официальном письме законодателей, к которому присоединилось еще два десятка сенаторов, в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена, обнародованном во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Администрация Трампа не смогла окончательно остановить строительство этого трубопровода и почти четыре года ни разу не использовала имеющиеся для этого санкционные инструменты, поэтому мы ценим то, что вы делаете в этот критический период - в то время, как проект трубопровода близится к завершению", - отметили сенаторы.
В связи с этим законодатели призвали главу Госдепа "использовать все доступные инструменты", чтобы остановить строительство трубопровода.
"Мы также хотели бы подчеркнуть, что санкции (предусмотренные законодательными актами. - Ред.) PEESA и PEESCA - это не просто полномочия, которые предоставляются исполнительной власти - они предусмотрены законом. Общедоступная информация свидетельствует о том, что в настоящее время нужно вводить дальнейшие санкции", - подчеркивается в документе.
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Восени тут орди тролів волали, що Бідон зупинить СП-2 та заставить ху йла сгорнути трубу взад. А виявляється, що його не тільки не зупинили, але щей будують.
Коли я казав, що Бідон гірше Трампа, то мене адмін одразу забанив, а виявляється я був правий.
Пиндосами (пендосами) - называет греков балканские народы,
из-за того что они живут за горой Пиндос (Πίνδος)...
...но когда россия отправила своих миротворцев в Косово,
то эти алкаши с перепоя все перепутали
и решили что это прозвище американцев,
с тех пор вся русня уверена - что пиндосы это именно американцы
- для них пиндосы это исключительно греки...
Вот не могут они сидеть спокойно в своём кацапском навозе
Проверь холодильник!
Читать научись сначала материалы, адекватное 😀😀😀
Так сказать ПЕРЕТЕРЕТЬ ТЕМУ...
По информации от Reuters, в Германии рассчитывают, что президент США ВСЕ ЖЕ позволит завершить строительство «Северного потока» который уже готов уже на 98% - Берлин просто пытается выиграть время, которое необходимо администрации Байдена для необходимого маневра... прикрытия.
Вот и ВОЗМОЖНЬЙ "зв'язок між "Північним потоком - 2" і "водневими" проєктами ФРГ для України" !?