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Новости Газовая война
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Сенаторы требуют от Госдепа США наконец остановить "Северный поток-2" санкциями

Сенаторы требуют от Госдепа США наконец остановить

Председатель Комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес и председатель Подкомитета по вопросам Европы и регионального сотрудничества в сфере безопасности Джин Шахин призвали администрацию Байдена наконец остановить Nord Stream 2.

Об этом говорится в официальном письме законодателей, к которому присоединилось еще два десятка сенаторов, в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена, обнародованном во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Администрация Трампа не смогла окончательно остановить строительство этого трубопровода и почти четыре года ни разу не использовала имеющиеся для этого санкционные инструменты, поэтому мы ценим то, что вы делаете в этот критический период - в то время, как проект трубопровода близится к завершению", - отметили сенаторы.

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В связи с этим законодатели призвали главу Госдепа "использовать все доступные инструменты", чтобы остановить строительство трубопровода.

"Мы также хотели бы подчеркнуть, что санкции (предусмотренные законодательными актами. - Ред.) PEESA и PEESCA - это не просто полномочия, которые предоставляются исполнительной власти - они предусмотрены законом. Общедоступная информация свидетельствует о том, что в настоящее время нужно вводить дальнейшие санкции", - подчеркивается в документе.

Автор: 

газопровод (831) Госдепартамент США (1830) россия (95502) санкции (11288) США (26620) Северный поток (1449) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+26
Американцев "пиндосами" называют только кацапы.
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24.03.2021 08:47
+16
А потом Германия попросит США, увеличить контингент войск на её территории для защиты от агрессивных действий россии в регионе..
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24.03.2021 08:49
+13
Давно пора забить осиновый кол в эту трубу!!!
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24.03.2021 08:47
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Отличная новость!
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24.03.2021 08:43 Ответить
Хіба?
Восени тут орди тролів волали, що Бідон зупинить СП-2 та заставить ху йла сгорнути трубу взад. А виявляється, що його не тільки не зупинили, але щей будують.
Коли я казав, що Бідон гірше Трампа, то мене адмін одразу забанив, а виявляється я був правий.
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24.03.2021 08:52 Ответить
Синку, в природі і в людському соціумі все повинно бути врівноважене, адже навіть атом не може існувати, якщо не буде рівноваги між електронами і протонами. Тому рівновага в соціумі - це коли гіршому президентові супер держави приходить на зміну ще гірший, аби створити рівновагу в дуже позитивному доларовому світі, який розмножив людство до розмірів, коли планета вже не в змозі відновлюватися від людської діяльності .
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24.03.2021 11:33 Ответить
Начинайте мачить казлов (с)...
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24.03.2021 08:44 Ответить
Даний трубопровід вигідний Германії і всі спроби піндосів зупинити його будівництво будуть нею обходитись.
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24.03.2021 08:45 Ответить
Американцев "пиндосами" называют только кацапы.
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24.03.2021 08:47 Ответить
Бред не лепи...
Пиндосами (пендосами) - называет греков балканские народы,
из-за того что они живут за горой Пиндос (Πίνδος)...
...но когда россия отправила своих миротворцев в Косово,
то эти алкаши с перепоя все перепутали
и решили что это прозвище американцев,
с тех пор вся русня уверена - что пиндосы это именно американцы
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24.03.2021 11:01 Ответить
Вообще то, мне это рассказал сосед серб
- для них пиндосы это исключительно греки...
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24.03.2021 11:14 Ответить
А потом Германия попросит США, увеличить контингент войск на её территории для защиты от агрессивных действий россии в регионе..
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24.03.2021 08:49 Ответить
Прошу периодически рашистских ватных пдрсв обьяснить, почему в отношении американцев они используют этот *термин*, никто не может . Попробуй ты...
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24.03.2021 12:26 Ответить
агалтелая руссофобия......
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24.03.2021 08:46 Ответить
Давно пора забить осиновый кол в эту трубу!!!
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24.03.2021 08:47 Ответить
В длину!
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24.03.2021 08:48 Ответить
Поганый конец у госдепа, ни на что уже не способен
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24.03.2021 08:48 Ответить
Все загнивает этот проклятый Запад)
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24.03.2021 08:51 Ответить
78 лет это не цацки-пецки.
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24.03.2021 09:00 Ответить
Кацапы скорее всего и в Госдеп проникли и мешают изнутри .
Вот не могут они сидеть спокойно в своём кацапском навозе
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24.03.2021 08:55 Ответить
То рептилоиды под видом кацапов проникли, без паники.
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24.03.2021 08:59 Ответить
Они везде!
Проверь холодильник! Сенатори вимагають від Держдепу США нарешті зупинити "Північний потік-2" санкціями - Цензор.НЕТ 5862
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24.03.2021 09:04 Ответить
Да Вас и без холодильника видно 😀😀😀
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24.03.2021 09:06 Ответить
Вас тоже. Сенатори вимагають від Держдепу США нарешті зупинити "Північний потік-2" санкціями - Цензор.НЕТ 1757
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24.03.2021 09:09 Ответить
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24.03.2021 09:11 Ответить
Ты неадекватка. Меня обзывала кацапом за то, что я использовал слово "Госдеп", а теперь сама его используешь. По твоей "логике" ты кацапка. А если серьезно - тупой тролль.
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24.03.2021 11:18 Ответить
Вообще то ГОСДЕП - написано в названии статьи
Читать научись сначала материалы, адекватное 😀😀😀
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24.03.2021 20:07 Ответить
А в это время главы дипведомств Германии и США, которые в Брюсселе на двухдневный съезд представителей стран НАТО...., НАМЕРЕНЫ сегодня обсудить проект «Северный поток-2».
Так сказать ПЕРЕТЕРЕТЬ ТЕМУ...
По информации от Reuters, в Германии рассчитывают, что президент США ВСЕ ЖЕ позволит завершить строительство «Северного потока» который уже готов уже на 98% - Берлин просто пытается выиграть время, которое необходимо администрации Байдена для необходимого маневра... прикрытия.
Вот и ВОЗМОЖНЬЙ "зв'язок між "Північним потоком - 2" і "водневими" проєктами ФРГ для України" !?
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24.03.2021 09:02 Ответить
Есть еще одна сила в самой Германии, которая против СП2. Судя по рейтингам на следующих выборах в конце лета, произойдет переход власти от Меркель к зеленым, судя по настроению народа, которые как раз против СП2. Поэтому то Меркель и стремится сейчас продавить эти 2%, пока у руля.
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24.03.2021 10:44 Ответить
При Байдене цитата этого три-два-раса приобретает особый смысл.
Сенатори вимагають від Держдепу США нарешті зупинити "Північний потік-2" санкціями - Цензор.НЕТ 3719
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24.03.2021 09:22 Ответить
Интересно,какие санкции могут остановить поток2 ?
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24.03.2021 10:04 Ответить
Не обязательно и санкциями. У меня сейчас есть центральное водоснабжение горячей водой и бойлер на двухтарифном счетчике. Так вот горячей водой из центральной трубы я просто не пользуюсь. Даже если построят, заработав при этом грыжу. Никто не обязан покупать газ именно через СП2.
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24.03.2021 10:49 Ответить
Так никто не обязан был покупать газ через Украину,но его покупали,потому что он нужен всем.И если сп2 построят,то газ тоже будут покупать.И никто ради Украины и Польши от него не откажется.Альтернативы другой просто нет.
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24.03.2021 17:11 Ответить
Я понимаю,михуил, что твой газ только у тебя в кишечнике после репы бродит, а *народное достояние* пользуют в личных целях вротен энд вексель берхи с ****** ,но тебе с каких буев за недодержаву обидно?
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24.03.2021 12:44 Ответить
Действительно, пора уже заканчивать с этим делом, тем более что американцам чертовски выгодно закрытие "Северного потока"!
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24.03.2021 11:15 Ответить
Требователи небось республиканцы, которые при трампе сопели в тряпочку, а тут им подай все сразу и сейчас. Байден и так довольно много делает, еще даже 100 дней не прошло. Особенно учитывая какие "авгиевы конюшни" оставило трампочмо.
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24.03.2021 11:58 Ответить
Адміністрація Трампакса і не збиралась його зупиняти. Додік - це ж корєш ху#ла, як він міг зупинити будівництво труби. Хоча за чотири роки міг би й знищити кремлівського карлика, якби захотів.
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24.03.2021 12:40 Ответить
забъет чурку.
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24.03.2021 14:17 Ответить
 
 