Сенаторы требуют от Госдепа США наконец остановить "Северный поток-2" санкциями

Председатель Комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес и председатель Подкомитета по вопросам Европы и регионального сотрудничества в сфере безопасности Джин Шахин призвали администрацию Байдена наконец остановить Nord Stream 2.

Об этом говорится в официальном письме законодателей, к которому присоединилось еще два десятка сенаторов, в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена, обнародованном во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Администрация Трампа не смогла окончательно остановить строительство этого трубопровода и почти четыре года ни разу не использовала имеющиеся для этого санкционные инструменты, поэтому мы ценим то, что вы делаете в этот критический период - в то время, как проект трубопровода близится к завершению", - отметили сенаторы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" может подорвать интересы Украины и всего Евросоюза, - Блинкен

В связи с этим законодатели призвали главу Госдепа "использовать все доступные инструменты", чтобы остановить строительство трубопровода.

"Мы также хотели бы подчеркнуть, что санкции (предусмотренные законодательными актами. - Ред.) PEESA и PEESCA - это не просто полномочия, которые предоставляются исполнительной власти - они предусмотрены законом. Общедоступная информация свидетельствует о том, что в настоящее время нужно вводить дальнейшие санкции", - подчеркивается в документе.