Сенатори вимагають від Держдепу США нарешті зупинити "Північний потік-2" санкціями

Голова Комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес і голова Підкомітету з питань Європи та регіонального співробітництва в сфері безпеки Джин Шахін закликали адміністрацію Байдена нарешті зупинити Nord Stream 2.

Про це йдеться в офіційному листі законодавців, до якого приєдналося ще два десятки сенаторів, на адресу держсекретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненому у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Адміністрація Трампа не змогла остаточно зупинити будівництво цього трубопроводу та майже чотири роки жодного разу не використовувала наявні для цього санкційні інструменти, тому ми цінуємо те, що ви робите в цей критичний період – у той час, як проєкт трубопроводу наближається до завершення", - зауважили сенатори.

У цьому зв’язку законодавці закликали главу Держдепу "використати всі доступні інструменти", щоби зупинити будівництво трубопроводу.

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"Ми також хотіли б наголосити, що санкції (передбачені законодавчими актами – ред.) PEESA та PEESCA – це не просто повноваження, які надаються виконавчій владі – вони передбачені законом. Загальнодоступна інформація свідчить про те, що на даний час потрібно запроваджувати подальші санкції", - підкреслюється в документі.