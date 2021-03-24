УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10615 відвідувачів онлайн
Новини Газова війна
4 949 41

Сенатори вимагають від Держдепу США нарешті зупинити "Північний потік-2" санкціями

Сенатори вимагають від Держдепу США нарешті зупинити

Голова Комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес і голова Підкомітету з питань Європи та регіонального співробітництва в сфері безпеки Джин Шахін закликали адміністрацію Байдена нарешті зупинити Nord Stream 2.

Про це йдеться в офіційному листі законодавців, до якого приєдналося ще два десятки сенаторів, на адресу держсекретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненому у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Адміністрація Трампа не змогла остаточно зупинити будівництво цього трубопроводу та майже чотири роки жодного разу не використовувала наявні для цього санкційні інструменти, тому ми цінуємо те, що ви робите в цей критичний період – у той час, як проєкт трубопроводу наближається до завершення", - зауважили сенатори.

У цьому зв’язку законодавці закликали главу Держдепу "використати всі доступні інструменти", щоби зупинити будівництво трубопроводу.

Також читайте: Норвегія заблокувала продаж Росії приватного заводу з виробництва двигунів

"Ми також хотіли б наголосити, що санкції (передбачені законодавчими актами – ред.) PEESA та PEESCA – це не просто повноваження, які надаються виконавчій владі – вони передбачені законом. Загальнодоступна інформація свідчить про те, що на даний час потрібно запроваджувати подальші санкції", - підкреслюється в документі.

Автор: 

газопровід (1548) Держдепартамент США (1627) росія (65129) санкції (11821) США (22778) Північний потік (2461) Сенат США (600)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Американцев "пиндосами" называют только кацапы.
показати весь коментар
24.03.2021 08:47
+16
А потом Германия попросит США, увеличить контингент войск на её территории для защиты от агрессивных действий россии в регионе..
показати весь коментар
24.03.2021 08:49
+13
Давно пора забить осиновый кол в эту трубу!!!
показати весь коментар
24.03.2021 08:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отличная новость!
показати весь коментар
24.03.2021 08:43 Відповісти
Хіба?
Восени тут орди тролів волали, що Бідон зупинить СП-2 та заставить ху йла сгорнути трубу взад. А виявляється, що його не тільки не зупинили, але щей будують.
Коли я казав, що Бідон гірше Трампа, то мене адмін одразу забанив, а виявляється я був правий.
показати весь коментар
24.03.2021 08:52 Відповісти
Синку, в природі і в людському соціумі все повинно бути врівноважене, адже навіть атом не може існувати, якщо не буде рівноваги між електронами і протонами. Тому рівновага в соціумі - це коли гіршому президентові супер держави приходить на зміну ще гірший, аби створити рівновагу в дуже позитивному доларовому світі, який розмножив людство до розмірів, коли планета вже не в змозі відновлюватися від людської діяльності .
показати весь коментар
24.03.2021 11:33 Відповісти
Начинайте мачить казлов (с)...
показати весь коментар
24.03.2021 08:44 Відповісти
Даний трубопровід вигідний Германії і всі спроби піндосів зупинити його будівництво будуть нею обходитись.
показати весь коментар
24.03.2021 08:45 Відповісти
Американцев "пиндосами" называют только кацапы.
показати весь коментар
24.03.2021 08:47 Відповісти
Бред не лепи...
Пиндосами (пендосами) - называет греков балканские народы,
из-за того что они живут за горой Пиндос (Πίνδος)...
...но когда россия отправила своих миротворцев в Косово,
то эти алкаши с перепоя все перепутали
и решили что это прозвище американцев,
с тех пор вся русня уверена - что пиндосы это именно американцы
показати весь коментар
24.03.2021 11:01 Відповісти
Вообще то, мне это рассказал сосед серб
- для них пиндосы это исключительно греки...
показати весь коментар
24.03.2021 11:14 Відповісти
А потом Германия попросит США, увеличить контингент войск на её территории для защиты от агрессивных действий россии в регионе..
показати весь коментар
24.03.2021 08:49 Відповісти
Прошу периодически рашистских ватных пдрсв обьяснить, почему в отношении американцев они используют этот *термин*, никто не может . Попробуй ты...
показати весь коментар
24.03.2021 12:26 Відповісти
агалтелая руссофобия......
показати весь коментар
24.03.2021 08:46 Відповісти
Давно пора забить осиновый кол в эту трубу!!!
показати весь коментар
24.03.2021 08:47 Відповісти
В длину!
показати весь коментар
24.03.2021 08:48 Відповісти
Поганый конец у госдепа, ни на что уже не способен
показати весь коментар
24.03.2021 08:48 Відповісти
Все загнивает этот проклятый Запад)
показати весь коментар
24.03.2021 08:51 Відповісти
78 лет это не цацки-пецки.
показати весь коментар
24.03.2021 09:00 Відповісти
Кацапы скорее всего и в Госдеп проникли и мешают изнутри .
Вот не могут они сидеть спокойно в своём кацапском навозе
показати весь коментар
24.03.2021 08:55 Відповісти
То рептилоиды под видом кацапов проникли, без паники.
показати весь коментар
24.03.2021 08:59 Відповісти
Они везде!
Проверь холодильник! Сенатори вимагають від Держдепу США нарешті зупинити "Північний потік-2" санкціями - Цензор.НЕТ 5862
показати весь коментар
24.03.2021 09:04 Відповісти
Да Вас и без холодильника видно 😀😀😀
показати весь коментар
24.03.2021 09:06 Відповісти
Вас тоже. Сенатори вимагають від Держдепу США нарешті зупинити "Північний потік-2" санкціями - Цензор.НЕТ 1757
показати весь коментар
24.03.2021 09:09 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2021 09:11 Відповісти
Ты неадекватка. Меня обзывала кацапом за то, что я использовал слово "Госдеп", а теперь сама его используешь. По твоей "логике" ты кацапка. А если серьезно - тупой тролль.
показати весь коментар
24.03.2021 11:18 Відповісти
Вообще то ГОСДЕП - написано в названии статьи
Читать научись сначала материалы, адекватное 😀😀😀
показати весь коментар
24.03.2021 20:07 Відповісти
А в это время главы дипведомств Германии и США, которые в Брюсселе на двухдневный съезд представителей стран НАТО...., НАМЕРЕНЫ сегодня обсудить проект «Северный поток-2».
Так сказать ПЕРЕТЕРЕТЬ ТЕМУ...
По информации от Reuters, в Германии рассчитывают, что президент США ВСЕ ЖЕ позволит завершить строительство «Северного потока» который уже готов уже на 98% - Берлин просто пытается выиграть время, которое необходимо администрации Байдена для необходимого маневра... прикрытия.
Вот и ВОЗМОЖНЬЙ "зв'язок між "Північним потоком - 2" і "водневими" проєктами ФРГ для України" !?
показати весь коментар
24.03.2021 09:02 Відповісти
Есть еще одна сила в самой Германии, которая против СП2. Судя по рейтингам на следующих выборах в конце лета, произойдет переход власти от Меркель к зеленым, судя по настроению народа, которые как раз против СП2. Поэтому то Меркель и стремится сейчас продавить эти 2%, пока у руля.
показати весь коментар
24.03.2021 10:44 Відповісти
При Байдене цитата этого три-два-раса приобретает особый смысл.
Сенатори вимагають від Держдепу США нарешті зупинити "Північний потік-2" санкціями - Цензор.НЕТ 3719
показати весь коментар
24.03.2021 09:22 Відповісти
Интересно,какие санкции могут остановить поток2 ?
показати весь коментар
24.03.2021 10:04 Відповісти
Не обязательно и санкциями. У меня сейчас есть центральное водоснабжение горячей водой и бойлер на двухтарифном счетчике. Так вот горячей водой из центральной трубы я просто не пользуюсь. Даже если построят, заработав при этом грыжу. Никто не обязан покупать газ именно через СП2.
показати весь коментар
24.03.2021 10:49 Відповісти
Так никто не обязан был покупать газ через Украину,но его покупали,потому что он нужен всем.И если сп2 построят,то газ тоже будут покупать.И никто ради Украины и Польши от него не откажется.Альтернативы другой просто нет.
показати весь коментар
24.03.2021 17:11 Відповісти
Я понимаю,михуил, что твой газ только у тебя в кишечнике после репы бродит, а *народное достояние* пользуют в личных целях вротен энд вексель берхи с ****** ,но тебе с каких буев за недодержаву обидно?
показати весь коментар
24.03.2021 12:44 Відповісти
Действительно, пора уже заканчивать с этим делом, тем более что американцам чертовски выгодно закрытие "Северного потока"!
показати весь коментар
24.03.2021 11:15 Відповісти
Требователи небось республиканцы, которые при трампе сопели в тряпочку, а тут им подай все сразу и сейчас. Байден и так довольно много делает, еще даже 100 дней не прошло. Особенно учитывая какие "авгиевы конюшни" оставило трампочмо.
показати весь коментар
24.03.2021 11:58 Відповісти
Адміністрація Трампакса і не збиралась його зупиняти. Додік - це ж корєш ху#ла, як він міг зупинити будівництво труби. Хоча за чотири роки міг би й знищити кремлівського карлика, якби захотів.
показати весь коментар
24.03.2021 12:40 Відповісти
забъет чурку.
показати весь коментар
24.03.2021 14:17 Відповісти
 
 