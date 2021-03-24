Сенатори вимагають від Держдепу США нарешті зупинити "Північний потік-2" санкціями
Голова Комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес і голова Підкомітету з питань Європи та регіонального співробітництва в сфері безпеки Джин Шахін закликали адміністрацію Байдена нарешті зупинити Nord Stream 2.
Про це йдеться в офіційному листі законодавців, до якого приєдналося ще два десятки сенаторів, на адресу держсекретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненому у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Адміністрація Трампа не змогла остаточно зупинити будівництво цього трубопроводу та майже чотири роки жодного разу не використовувала наявні для цього санкційні інструменти, тому ми цінуємо те, що ви робите в цей критичний період – у той час, як проєкт трубопроводу наближається до завершення", - зауважили сенатори.
У цьому зв’язку законодавці закликали главу Держдепу "використати всі доступні інструменти", щоби зупинити будівництво трубопроводу.
"Ми також хотіли б наголосити, що санкції (передбачені законодавчими актами – ред.) PEESA та PEESCA – це не просто повноваження, які надаються виконавчій владі – вони передбачені законом. Загальнодоступна інформація свідчить про те, що на даний час потрібно запроваджувати подальші санкції", - підкреслюється в документі.
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Восени тут орди тролів волали, що Бідон зупинить СП-2 та заставить ху йла сгорнути трубу взад. А виявляється, що його не тільки не зупинили, але щей будують.
Коли я казав, що Бідон гірше Трампа, то мене адмін одразу забанив, а виявляється я був правий.
Пиндосами (пендосами) - называет греков балканские народы,
из-за того что они живут за горой Пиндос (Πίνδος)...
...но когда россия отправила своих миротворцев в Косово,
то эти алкаши с перепоя все перепутали
и решили что это прозвище американцев,
с тех пор вся русня уверена - что пиндосы это именно американцы
- для них пиндосы это исключительно греки...
Вот не могут они сидеть спокойно в своём кацапском навозе
Проверь холодильник!
Читать научись сначала материалы, адекватное 😀😀😀
Так сказать ПЕРЕТЕРЕТЬ ТЕМУ...
По информации от Reuters, в Германии рассчитывают, что президент США ВСЕ ЖЕ позволит завершить строительство «Северного потока» который уже готов уже на 98% - Берлин просто пытается выиграть время, которое необходимо администрации Байдена для необходимого маневра... прикрытия.
Вот и ВОЗМОЖНЬЙ "зв'язок між "Північним потоком - 2" і "водневими" проєктами ФРГ для України" !?