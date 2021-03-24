Предварительно, вакцинированная военнослужащая умерла из-за острого расстройства кровообращения. У нее были хронические сердечно-сосудистые заболевания, - МОЗ
23 марта в 17:20 в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области зафиксирована смерть военнослужащей. По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"По информации командования медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина была вакцинирована от коронавируса препаратом Covishield / AstraZeneca. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, ведь в ближайшее время должна была быть задействована в ООС. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных инцидентов после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - подчеркивают в МОЗе.
По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах сообщат дополнительно.
МОЗ также призывает общественность и средства массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей.
"По состоянию на 19 марта, в мире введено более 397 млн доз вакцины против COVID-19. Согласно имеющимся данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса. Важно, вакцинация против COVID-19 не предотвращает развитие других заболеваний или смерти от других причин", - уточнили в пресс-службе.
"С начала прививочной кампании в Украине привиты 137 026 человек от COVID-19. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных инцидентов после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы" - следует из сообщения Министерства здавоохранения.
Как сообщалось, в Одесской области умерла военнослужащая. 21 марта женщина была вакцинирована от коронавируса, поскольку в ближайшее время должна была направиться в зону проведения ООС.
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в данном случае очевидно вред превысил пользу
вопрос: почему в данной ситуации человека все-таки укололи? и кого еще так уколют?
"умер с ковидом (с положительным тестом)" значит "умер от ковида (осложнений ковида)"
"умер с вакциной"="умер от хронических болезней"
неділютиждень-два перехворіють на кір.
А якщо серйозно, то те, що ти пишеш, стосується виключно БАКТЕРІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ, а вірусам плювати на карантини.
В Танзанії теж масок ніхто не ходить. Але там від ковіду нещодавно презик ласти склеїв. Той, що "доводив", що ПЛР тести дають100% хибні результати.
Крім того, багато з них вже вакциновані від ковіду.
Вакцина - це практично завжди компромісс між силою і кількістю побочок та її ефективністю.
В принципе, поведение присущее стадным приматам с черепом маленького объёма...
В Украине Отца и Мать на "Вы" величают. Не то что незнакомого человека. Это для справки.
Это - отличие номер один.
Хотя вам, как я понял, законы не писаны...
Так это обвинения врачебной комиссии тянет на уголовное преследование...
Или уголовное преследование чиновников МОЗ, принявших вакцину не достаточно исследованную...
По данным ВОЗ, в 2006 г. в Великобритании работал 133 641 врач и 704 332 медицинских сестры (соотношение более. чем 1 : 5).
https://cyberleninka.ru/article/n/patogeneticheskaya-rol-gormonov-v-obrazovanii-ostryh-eroziy-i-yazv-gastroduodenalnoy-zony-pri-sochetannoy-cherepno-mozgovoy-travme/viewer
ну ты и нудный. по английски думаю читать умеешь?
https://richieallen.co.uk/about/ Richie Allen is an award winning radio and television presenter and the host of The Richie Allen Show, the most listened to independent radio show in Europe. Richie began his career presenting late night music shows for his local station in Waterford, Ireland. He was promoted to the position of producer of the stations top rated news show. During his tenure the show enjoyed the healthiest ratings in its history.
Не очень я доверяю таким источникам...
http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/D868FE5F2E952C73C22586850038D748/$file/UA185930101_EDC2.pdf
Чи було так
Приходить старший солдат бухгалтерського відділу ВСУ на вацинацію, її питають "Розлади згортання крові є?", а вона покрутила в руках медичну картку, де куплений аналіз, бо інакше звільнять з ВСУ за станом здоров"я, подумала, "Може, пронесе" і каже: "Нема". А потім через деякий час її вже вивчає патологоанатом. І антиваксери влаштовують "половецькі танці" з бубнами.