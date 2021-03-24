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Новости Коронавирус и карантин
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Предварительно, вакцинированная военнослужащая умерла из-за острого расстройства кровообращения. У нее были хронические сердечно-сосудистые заболевания, - МОЗ

Предварительно, вакцинированная военнослужащая умерла из-за острого расстройства кровообращения. У нее были хронические сердечно-сосудистые заболевания, - МОЗ

23 марта в 17:20 в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области зафиксирована смерть военнослужащей. По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По информации командования медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина была вакцинирована от коронавируса препаратом Covishield / AstraZeneca. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, ведь в ближайшее время должна была быть задействована в ООС. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных инцидентов после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - подчеркивают в МОЗе.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах сообщат дополнительно.

МОЗ также призывает общественность и средства массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей.

"По состоянию на 19 марта, в мире введено более 397 млн ​​доз вакцины против COVID-19. Согласно имеющимся данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса. Важно, вакцинация против COVID-19 не предотвращает развитие других заболеваний или смерти от других причин", - уточнили в пресс-службе.

"С начала прививочной кампании в Украине привиты 137 026 человек от COVID-19. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных инцидентов после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы" - следует из сообщения Министерства здавоохранения. 

Как сообщалось, в Одесской области умерла военнослужащая. 21 марта женщина была вакцинирована от коронавируса, поскольку в ближайшее время должна была направиться в зону проведения ООС.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) Одесская область (3565) смерть (9218) военнослужащие (6133) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
А как ее взяли в армию с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями?...
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24.03.2021 09:29
+16
Ее смерть на совести гундосого , обещавшего самые лучшие вакцины и откатчика Степанова в куртке.. твари , горите в аду вместе с зекомандой
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24.03.2021 09:34
+10
На медкомиссии в военкомате, чтобы они признали человека здоровым, достаточно, чтобы сумма его конечностей была четной.
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24.03.2021 10:03
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Страница 3 из 3
10 лет уже служит. 43 года, старший солдат, бухгалтер первой категории
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24.03.2021 10:32 Ответить
Вот и я об этом говорю. Я не о ней лично, царствие ей небесное, говорил. Я об общей картине. Вот и покойница в 33 года устроилась бухгалтером военнослужащей. От зачем оформлять бухгалтера как военнослужащию? Нужно ей оформить допуск к секретке? Так и гражданскому можно оформить его. Зачем на бухгалтера одевать погоны? А всё потому, что в отделах сидят те о ком я говорил выше. Вот те пАлковники которые за государственный счет содержат своих жен. Мы сейчас не о покойнице говорим...
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24.03.2021 10:40 Ответить
потому в инструкциях к лекарствам пишут: употреблять, если польза превышает вред

в данном случае очевидно вред превысил пользу
вопрос: почему в данной ситуации человека все-таки укололи? и кого еще так уколют?
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24.03.2021 09:49 Ответить
всю армию переколят, кто воевать будет?
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24.03.2021 10:00 Ответить
и вообще вы ничего не понимаете
"умер с ковидом (с положительным тестом)" значит "умер от ковида (осложнений ковида)"
"умер с вакциной"="умер от хронических болезней"
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24.03.2021 09:54 Ответить
Раніше експерименти проводили на мишах та мавпах, а потім стали такими гуманними, що почали зразу проводити експерименти на двоногих прямоходячих приматах та ще й весь цей банкет за їхні гроші. Еволюція пішля не тим шляхом... Якщо вакцина має ефективність менше 99 %, короткий термін дії і в неї є тяжкі побічні ефекти, які шкодять зоровю не менше ніж та хвороба проти якої вакцинують, то це не боротьба жа життя людей, а злочинний бізнес.
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24.03.2021 09:56 Ответить
Таких вакцин - з 99% взагалі, здається, не існує. 50-60-70-80...
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24.03.2021 09:59 Ответить
Ще як існує. Раніше з дитинства нам такі всим робили.
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24.03.2021 10:03 Ответить
На папері.
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24.03.2021 10:07 Ответить
Щодо кору, наприклад. В нашому законі щеплені сидять на карантині довше за захворівших. Поліо - сидять всі, хто працює з дитячими колективами.
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24.03.2021 10:08 Ответить
Про кір вже забули. Доречі краща вакцина від кору і не тільки від неї це перехворіти за неділю в дитинстві в дитячому садочку, і це зветься ІМУНІТЕТ. Я особисто перехворів на кір в 20 років в армії, як і майже половина особового складу. Всі живі.
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24.03.2021 10:13 Ответить
Та ні, кір фіксують, просто мовчать, а там симптоми - можна і корону начепити.
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24.03.2021 10:19 Ответить
В довакцинну пору в США щороку 450-500 дітей ховали, батьки яких сподівалися, що вони за неділю тиждень-два перехворіють на кір.
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24.03.2021 10:20 Ответить
Ага..... А від наркоти вони і ми скільки дітей та середнього віку чоловіків та жінок ховаємо це тобі до вакцин ще не розказали? А воно ж так схоже і там і там укольчик.....
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24.03.2021 10:24 Ответить
Скільки наркоманів у вашому дитячому садочку?
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24.03.2021 10:27 Ответить
А скільки їх в твоїй школі чи просто на вулиці?
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24.03.2021 10:30 Ответить
А від чого більше смертей від вакцин чи від наркоманії?
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24.03.2021 10:36 Ответить
Не маніпулюй примітивно. Я про те що примусова вакцинаціє та інформаційний терор не є тим, що покликане рятувати життя. А так звані "благі" наміри ми знаємо куди ведуть насправді. Бо якби так на горі переживали за життя людей, то не було б такого стану з наркоманією в усьому світі. І то і то, є великий злочинний бізнес. Бізнес який заробляє на страхах, дипресіях, психозі та задоволенні від штучної ейфоріїю
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24.03.2021 10:53 Ответить
Примусу ніякого немає. Хочеш - вакцинуйся, не хочеш - дотримуйся локдауну.
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24.03.2021 11:18 Ответить
Тобі б в концтаборі працювати. Там примати з такою "філософією" дуже затребувані в певні темні часи.
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24.03.2021 11:24 Ответить
Обмеження пересування населення під час епідемій - досить давній і перевірений часом засіб боротьби з інфекційними хворобами і винайдені вони були задовго до створенні концтаборів. Так що Ваші волання про концтабір мимо каси.
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24.03.2021 12:27 Ответить
Кастрування тих, хто може згвалтувати, - дієвий спосіб боротьби у часи частих випадків педофілії. Так що готуйся до операції, любчику.

А якщо серйозно, то те, що ти пишеш, стосується виключно БАКТЕРІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ, а вірусам плювати на карантини.
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24.03.2021 15:31 Ответить
Незаконного лохдауну? Без надзвичайного стану ніякого карантину бути не може. Нехай влада робить за чинним законодавством, виплачує компенсації, як це робиться в усьому цивілізованому світі, тобі буду сидіти.
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24.03.2021 15:30 Ответить
Подивися останній випуск "Світ на виворіт" доречі цікаво звучить в ******** реаліях з Комаровим. Він Пакистані. Лазить по горах і там розказує чому так багато довгожителів. Діти босі голі бігають по камінцях. А діди усміхнені та веселі ще й зуби не випадають. В масках ніхто не ходить і від корона вірусу вмер тільки віслюк, який зірвався на тій неділі з скелі. Але і там використали Інтернет і цю програму для того, щоб сіяти паніку та страх. Комаров сам питає в шамана про те, коли закінчиться "пандемія". І при цьому натягли одному з десятка дідів маску на вуха, ну, бо мода така. Нада деда, нада для ТВ. Дід веселий сидить. Ну якщо долар дасте, то посидю в наморднику трохи. Ось так.
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24.03.2021 10:39 Ответить
В Пакистані проста формула - народив 15 дітей - з них виживе 1 і стане довгожителем. А ще в горах постійна легка гіпоксія, яка тренує органіхм. В наших умовах це легко досягається носінням макок. Деякі спортсмени це практикували задовго до ковіду.
В Танзанії теж масок ніхто не ходить. Але там від ковіду нещодавно презик ласти склеїв. Той, що "доводив", що ПЛР тести дають100% хибні результати.
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24.03.2021 10:49 Ответить
В тебе в верховній зраді багато вимерло від ковіду? Чи вони теж треновані на легкій гіпоксії, яку ми бачимо, як вони вживають за колонами зали. Не мели дурниць і не маніпулюй примітивно.
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24.03.2021 10:55 Ответить
Вони гарно дотримуються соціальної дистанції. Спробуй наблизитися до них ближче, ніж на 1,5 метри.
Крім того, багато з них вже вакциновані від ковіду.
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24.03.2021 11:13 Ответить
Давай переведемо на жарт...
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24.03.2021 11:22 Ответить
Давай.
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24.03.2021 11:23 Ответить
Я не проти прививок від смертельно небезпечних хвороб, але ці прививки мають бути перевірені, визнані у всьому світі з ефективністю не менше 99 %, а не навязування тепер вже примусово через терор з екранів та моніторів різного шмурдяка і носіння масок як знку неорабства та тупої покори.
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24.03.2021 10:29 Ответить
Звідки ти взяв ті 99%? Навіть перехварівши на кір є певний шанс перехворіти на нього знову. А вакцина з 99% ефективності буде мати побочку набагато більшу, за звичайну. Бо сильно посилюючи імунітет у звичайних людей, вона буде калічити і вбивати більшість зі схильністю до аутоімунних реакцій.
Вакцина - це практично завжди компромісс між силою і кількістю побочок та її ефективністю.
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24.03.2021 10:34 Ответить
Гарна казка. Кір не є смертельною хворобою так само як і грип! Вмерти можуть люди від ускладнень хронічних хвороб на які вони вже хворіють. Природній відбір. Тобі що не зрозуміло? А оспа та поліомеліт так! І тому там є вакцини з 99% ефективністю. І робити їх потрібно в дитячому віці і це має бути державною політикою по захисту свого населення. А небізнес на ньому.
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24.03.2021 10:46 Ответить
Гарна казка. Ти про коревий енцефаліт що не будь читав? То почитай. А те, що після кору пневмонія вбиває набагато частіше, то відомий факт. І причина підвищеної летальності там саме в ураженнях які спричиняє кір.
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24.03.2021 10:52 Ответить
Ти вже вколовся вакциною? Чи тільки среш тут про її наобхідність. Іди вколися і навсякий випадок вколися ще однією. А якщо таких як ти буде провакциновано 80 %, то їм не має чого боятися, а іншим теж не буде чого боятися, бо кількість розносчиків буде мінімалізована. То ж вперед. Тільки не думай що це буде твоя остання "пандемія" і остання "вакцинвація" Хоча можливо і буде...... Та я таким як ти кажу так. Ви кожного вечора вмираєте. І перестає існувати все. Сьогодні як будеш лягати спати подумай про це. Тільки не об****сь. Кожно говечора вмираєш різниця тільки в тому що безболісно. І ще коли ти їздиш перевищуючи швидкість, непристібнутий, іноді пяний і палиш цигарки і в АТБ купуєш продукти в натовпі і грошиками, які дуже любищ, обмінюєшся з усіма людьми, які можуть бути хворі як на ковід так і на сотні інших бульш небезпечних хвороб, то ти думаєш про вакцинацію і небезпеку для твого життя від ковіду? Навряд чи.
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24.03.2021 11:06 Ответить
Я вже давно записався на вакцинацію. Так що не переживай, підійде черга вколюся. А от ті, що не хочуть вакцинуватися, нехай сидять по домівках. Нема чого зі своїх організмів вірусні десантні кораблі та вірусні гуртожитки робити.
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24.03.2021 11:17 Ответить
Добре, що ти записався. А поки до тебе черга не дійшла, то ти ж я думаю сидиш вдома і не розносиш вірусні десанти. Я ж надіюся що ти повністю захистився сам і захистив інших. Прочитай ще тричі те що я сказав вище. Ти кожного вечора вмираєш.....
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24.03.2021 11:21 Ответить
Ні, не розношу. Я перехворів в грудні. І тебе це розстроїть, але ще жодного разу не помер. І не палю і непристебнутим не їжджу. Ніколи не забуду очі водія службового авто, коли я виколупав зпід заднього сидіння пасок безпеки та пристебнувся. Так що твої епічні страшилки мимо каси. Хоча, може комусь вони і сподобаються...
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24.03.2021 11:29 Ответить
Якраз я тобі страшилки не розказую. Це робиш ти. А я вже показую на прикладах їх безпідставність та нікчемність.
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24.03.2021 11:38 Ответить
Ну, і який з моїх постів Ви вважаєте страшилкою?
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24.03.2021 12:20 Ответить
Восновному люди бояться тоді коли ще рано, або коли вже пізно......
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24.03.2021 11:42 Ответить
Я уже неоднократно писал, что это всё непонятный заговр против народ со всего мира. Так что https://wei-shi.com.ua/elektroshokery/moshchnyj-elektroshoker тут каждый должен думать за себя
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24.03.2021 10:02 Ответить
А ще в нас і в світі херова туча різних вчених вірусологів, інфекціоністів, чому їх не чути? Де їхні консіліуми та офіційні професійні заяви? Чому нас через Інтернет та ЗМІ тероризують якісь ефіопи з возу, ляшки, та степанови з комаровськими? Де професійні висновки від спеціалістів? А це тому, що це теракт, та соціальний експеримент який злочинці проводять проти людства тепер вже в світовому масштабі використовуючи ЗМІ, Інтернет, продажних політиків та дурнів.
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24.03.2021 10:02 Ответить
Такие выводы государственных "экспердов" прогнозируемы и неожиданностью не являются. Естественно ваЗЕлиновые ушлепки-украинофобы которые с своими семьями вакцинировались качественными евро-американскими вакцинами цинично будут обвинять жертв вакцинаций индийским шмурдяком. Ведь каждая доза вакцины это шекель в карман мародеров, а чем больше шекелей, тем круче куртки, шлюхи, автомобили и недвижимость за границей.
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24.03.2021 10:02 Ответить
Опять тромб?
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24.03.2021 10:04 Ответить
Це військова таємниця
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24.03.2021 10:21 Ответить
в общем, у кого проблемы с сердцем\сосудами\аллергией\давлением - прививки делать только поблизости от реанимации и желательно с завещанием и исповедью. можно еще за место на кладбище договориться или цвет оградки выбрать, но это уже для сильно продвинутых.
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24.03.2021 10:09 Ответить
Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.. А сколько же она денег отстегнула мед. комиссии за допуск к несению службы??? Это что, к воинском должностям допущены инвалиды с тяжелыми хроническими заболеваниями? А не дай Бог - военное положение, а мы уже на больничном...
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24.03.2021 10:16 Ответить
Дурачок ты зрадный, она уже 10 лет "служила" бухгалтером
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24.03.2021 10:34 Ответить
Только хамские кацапы обращаются к незнакомым людям на "ты". Хамят и провоцируют.
В принципе, поведение присущее стадным приматам с черепом маленького объёма...
В Украине Отца и Мать на "Вы" величают. Не то что незнакомого человека. Это для справки.
Это - отличие номер один.
Хотя вам, как я понял, законы не писаны...
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24.03.2021 10:49 Ответить
Денег отстегнула ,чтобы попасть в зону оос?))))детка ты готов повторить ее подвиг?))))да ей самой доплатят лишь бы контракт подписала)))при мне чувака годным признали с хроническим гепатитом))))одна врачиха заерепенилась,но аргумент против не был таков-но он же не настаивает что не годен в армию)))в стране героев нет одни писатели,потому и приходится брать то что имеем...Другое дело,какого хера ее вакцинировали?в карточке полюбасу написан ее диагноз,они же не могли при вскрытии обнаружить все хронические и сопутствующие заболевания ?значит о них было известно до того?Да если и скрыли ее болячки,то вопрос не к ней и за сколько,она шла воевать к ней вопросов нет,вопрос КТО ЭТОТ КТО ТО который взял ...И ЭТОТ КТО ТО берет до сих пор,выходит так?
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24.03.2021 10:38 Ответить
ты или болен, или притворяешься, какое на хер геройство? она была просто бухгалтером!!! на хер на нее погоны повесили мне вообще не понятно, это просто ништяки и ранний выход на пенсию, а в зону ООС посылать бухгалтера зачем? ответ прост - удостоверение УБД! так что если не разбираешься, не лезь.
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24.03.2021 12:20 Ответить
ну ты ж не пошел вместо нее бухгалтером?не?а чего ,за УБД,за ранний выход на пенсию?может жену свою отошлешь вот и место освободилось?тут в некоторые места таксисты здоровые мужики на пять минут ссут заехать,а ты мне про женщину с болячками рассказываешь,так что это ты не лезь в чужую жизнь,налетели чужие льготы считать разбирающиеся....как вас назвать,кроме как бабьем не назовешь...
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24.03.2021 12:28 Ответить
для тебя повторю очень простой вопрос - на хера на бухгалтера одевать погоны??? я не против мужественных военных, я против "прилипал", которым дали погоны на гражданские должности, от которых противнику ни холодно не жарко, льготы мне ее вообще пох, а вот МОИ налоги не хер тратить просто так, я обслуживать полкановских "секретарш и бухгалтеров" не буду.
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24.03.2021 12:36 Ответить
Геройства в этой грязи никакого нет,но..... до хера ли гражданских не прилипал бухгалтеров,поваров,медработников,водителей готовы отправиться в зону оос?ты готов в зоне оос работать по обычной гражданской оплате и без военных льгот?Да и зарплаты не так давно были копеечные,и желающих особо не было,а она в арми не первогодка и за копейки поработала)))ТВОИ налоги?серьезно?)))))это как наш газ, наш уголь и тд)))))да нет и не было ничего нашего)))налоги с тебя сдерут без разницы согласен ты или нет,даже если не будет войны и ты даже не узнаешь на какие цели их с тебя сдерут))))а не хочешь кормить своих военных будешь кормить какого нибудь бабая,все просто.Случилось то что случилось,но не по ее вине,наша армия остается все той же совдеповщиной отражением нашего общества,желающих повариться в этом говне особо нет,поэтому имеем на военных должностях женщин со слабым здоровьем,местами не компетентных медиков которые сами отказываются прививаться а другим пох чего под кожу загнать и завистливых людишек которые кормили всю страну углем,а теперь,оказывается, содержат на свои копейки армию...
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24.03.2021 13:14 Ответить
вот ты сам себе и ответил, в армии полная совдепия, а почему? потому что сидят "военноначальники", устраивают в бухгалтерию "своих" людей, медкомиссии глубоко насрать, т.к. сказали что она будет простым бухгалтером. Следующее, зачем бухгалтера отправлять в зону ООС? по поводу бояться туда ездить... что может угрожать бухгалтеру в штабе, который находится глубоко в тылу? или ты думаешь она в конвертах по окопам зарплаты развозить туда ехала? достаточно выяснить кто ее оформлял на службу в 2011 году и можно возбуждать уголовное дело, там без корупции не обошлось. а на этом сайте журналисты идиоты, они стали желтой прессой, вместо правильной подачи материалла, они сыграли на таких словах как "военослужащий и ООС" вот и создали инфо бомбу там где ее нет. Хронически больная женщина умерла после прививки, на этом и точка.
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24.03.2021 15:27 Ответить
Ты ни чего не попутал с штабом глубоко в тылу и зоной оос?)) ,и свои бухгалтеры за десять лет в чине ефрейтора не служат...Да и не важно в этой ситуации где и кем она служила,вернись к первоначальному комменту -человек написал ,что она за деньги оказалась на этой работе...но работа как ты написал не требует окопных навыков и здоровья,и кто сказал что она инвалид?А зачем ее посылали в оос,виднее ее начальсву,возможно наоборот вместо своих родичей решили отправить ни кому не нужного ефрейтора...Теперь благодарные сограждане собрались обсосать косточки женщины,которая 10 лет отдала службе в этом не благодарном гадюшнике и ее по смерти еще и обвинили в корыстолюбии...И для справки тебе,люди которые живут и работают в районах близких к боевым действиям тоже в окопах не сидят,а так называемые атошные получают к чему бы это?они по твоему тоже чьи то люди?и ни чем не рискуют?Давай оставим эту тему,человека нет ни по ее вине,вакцина имеет противопоказания и перед ее использованием могли провести проф осмотр что бы уберечь личный состав,люди не молодеют,некоторые болячки приобретаются с годами,но люди в нашей армии как и во всей стране-мусор,случившееся тому подтверждение...и эти случаи будут повторяться,даже при вакцинации гражданского населения,что тогда будете писать?какую причину выдумаете?
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24.03.2021 20:33 Ответить
я с тобой солидарен по вопросам армии, просто цензор в очередной раз написали статью под видом пандемии умирают военослужащие, чисто это меня задело, я против зебила, просто новость нужно подавать развернуто, вот мы и имеем, мы с тобой одинаково мыслим, но из-за не правильно поданой новости умудрились вступить в словесную перепалку, а это и есть разделение народа, к сожалению.
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24.03.2021 21:15 Ответить
Да не переживай,разные мнения нас не разделят как народ,в спорах рождается истина)))Рад что разобрались достойно,Всего Доброго...
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24.03.2021 22:02 Ответить
Да она уже мертвая в армию наниматься пришла! При чем тут вакцина? Вакцина отличная! Эффективность 146%! Прекратите распространять фейки! Куртка стоит не 620 000 грн, а всего лишь 619 999! Это требование индийского производителя! Это АстраЗенека! Весь мир признает эту вакцину!
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24.03.2021 10:17 Ответить
"...острого расстройства кровообращения..."- так сейчас тромб именуют
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24.03.2021 10:21 Ответить
Ну собственно эффект как от самого коронавируса. Он вызывает иммунную реакцию, из за которой образуются тромбы в мелких сосудах, что нарушает работу органов. Нередко образуются и крупные тромбы, какие могут отрываться и вызывать тяжёлые нарушения кровообращения.
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24.03.2021 18:24 Ответить
Чиновники МОЗ утверждают, что в ВСУ комиссия пропускает людей с хроническими заболеваниями? Воевать берут больных людей?
Так это обвинения врачебной комиссии тянет на уголовное преследование...
Или уголовное преследование чиновников МОЗ, принявших вакцину не достаточно исследованную...
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24.03.2021 10:42 Ответить
Конечно конечно...
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24.03.2021 10:45 Ответить
в великобритании 200 000 врачей отказались от вакцинации. это факт.
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24.03.2021 10:45 Ответить
Факт вот это:
По данным ВОЗ, в 2006 г. в Великобритании работал 133 641 врач и 704 332 медицинских сестры (соотношение более. чем 1 : 5).

https://cyberleninka.ru/article/n/patogeneticheskaya-rol-gormonov-v-obrazovanii-ostryh-eroziy-i-yazv-gastroduodenalnoy-zony-pri-sochetannoy-cherepno-mozgovoy-travme/viewer
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24.03.2021 13:12 Ответить
уточняю - > 200 000 работников медицинского персонала включая всех и тех и этих. так понятно?
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24.03.2021 13:22 Ответить
Уточнять надо ссылкой на источник информации.
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24.03.2021 13:25 Ответить
https://richieallen.co.uk/200000-nhs-staff-are-refusing-to-have-a-jab-what-do-they-know/?fbclid=IwAR0I3t5v8Jk0S5pwq2jeFicwzi1n5d_nZlkyD0s1Z-2MDz6VJeKCavhI3c0
ну ты и нудный. по английски думаю читать умеешь?
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24.03.2021 14:22 Ответить
Мутный сайт, одноименный с вот этим перцем.
https://richieallen.co.uk/about/ Richie Allen is an award winning radio and television presenter and the host of The Richie Allen Show, the most listened to independent radio show in Europe. Richie began his career presenting late night music shows for his local station in Waterford, Ireland. He was promoted to the position of producer of the stations top rated news show. During his tenure the show enjoyed the healthiest ratings in its history.

Не очень я доверяю таким источникам...
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24.03.2021 14:48 Ответить
да плевать чему ты там доверяешь, *********** Милованова
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24.03.2021 15:33 Ответить
О, кацап под ником https://censor.net/ua/user/483230 снова раскрыл свой кацапский матюгальник. Палишь ты свою контору, ой палишь...
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24.03.2021 15:39 Ответить
****** - это не матюк, это то, что у тебя вместо мозга
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24.03.2021 15:41 Ответить
Ну, можешь тогда своего сына так назвать. Или себе такой никнейм возьми.
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24.03.2021 15:47 Ответить
вот судьба у человека. Не привилась бы, и еще может жила бы 100 лет....
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24.03.2021 19:28 Ответить
А вона читала сторінку 18 цього документу, п 4.4, 3-й абзац перед вакцинацією?
http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/D868FE5F2E952C73C22586850038D748/$file/UA185930101_EDC2.pdf
Чи було так
Приходить старший солдат бухгалтерського відділу ВСУ на вацинацію, її питають "Розлади згортання крові є?", а вона покрутила в руках медичну картку, де куплений аналіз, бо інакше звільнять з ВСУ за станом здоров"я, подумала, "Може, пронесе" і каже: "Нема". А потім через деякий час її вже вивчає патологоанатом. І антиваксери влаштовують "половецькі танці" з бубнами.
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25.03.2021 11:04 Ответить
после не значит вследствие.
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27.03.2021 22:51 Ответить
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