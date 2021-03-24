Предварительно, вакцинированная военнослужащая умерла из-за острого расстройства кровообращения. У нее были хронические сердечно-сосудистые заболевания, - МОЗ

23 марта в 17:20 в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области зафиксирована смерть военнослужащей. По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По информации командования медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина была вакцинирована от коронавируса препаратом Covishield / AstraZeneca. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, ведь в ближайшее время должна была быть задействована в ООС. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных инцидентов после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - подчеркивают в МОЗе.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах сообщат дополнительно.

МОЗ также призывает общественность и средства массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей.

"По состоянию на 19 марта, в мире введено более 397 млн ​​доз вакцины против COVID-19. Согласно имеющимся данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса. Важно, вакцинация против COVID-19 не предотвращает развитие других заболеваний или смерти от других причин", - уточнили в пресс-службе.

"С начала прививочной кампании в Украине привиты 137 026 человек от COVID-19. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных инцидентов после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы" - следует из сообщения Министерства здавоохранения.

Как сообщалось, в Одесской области умерла военнослужащая. 21 марта женщина была вакцинирована от коронавируса, поскольку в ближайшее время должна была направиться в зону проведения ООС.