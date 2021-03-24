Летальность от коронавируса выше среди мужчин, - ученые НАН

В Украине от коронавируса мужчины умирают чаще, чем женщины.

Об этом свидетельствуют данные ученых Национальной академии наук Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Падение ожидаемой продолжительности жизни (ОТЖ) при достижении возраста 65 лет было глубже для мужчин, чем для женщин, по сравнению с максимумом 2020 года", говорится в докладе ученых.

"В конце года темпы падения ОТЖ при достижении возраста 65 лет были особенно большими у мужчин. По состоянию на декабрь 2020 года кумулятивное - за 12 месяцев - падение ОПЖ при достижении 65-ти лет у мужчин было на 3 месяца больше, чем у женщин, с тенденцией к быстрому росту этого разрыва, что соответствует данным о высшей летальности от COVID-19 среди мужчин", - подчеркивают ученые.

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