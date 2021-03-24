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Новости Коронавирус и карантин
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Летальность от коронавируса выше среди мужчин, - ученые НАН

Летальность от коронавируса выше среди мужчин, - ученые НАН

В Украине от коронавируса мужчины умирают чаще, чем женщины.

Об этом свидетельствуют данные ученых Национальной академии наук Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Падение ожидаемой продолжительности жизни (ОТЖ) при достижении возраста 65 лет было глубже для мужчин, чем для женщин, по сравнению с максимумом 2020 года", говорится в докладе ученых.

"В конце года темпы падения ОТЖ при достижении возраста 65 лет были особенно большими у мужчин. По состоянию на декабрь 2020 года кумулятивное - за 12 месяцев - падение ОПЖ при достижении 65-ти лет у мужчин было на 3 месяца больше, чем у женщин, с тенденцией к быстрому росту этого разрыва, что соответствует данным о высшей летальности от COVID-19 среди мужчин", - подчеркивают ученые. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рост новых COVID-случаев в Украине продолжится как минимум до апреля: может быть до 24,8 тыс. заболевших в день, - Нацакадемия наук. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) смерть (9218) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Летальность от коронавируса выше среди мужчин, - ученые НАН - Цензор.НЕТ 3569
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24.03.2021 09:55 Ответить
Наши зеленые скоты продолжают упорно нарушать Конституцию. Они уже дошли до полного маразма и заставляют носить маски в лесу, чтобы заяц или лиса не заразили короновирусом, в парке, чтобы человек не дышал кислородом и природными защитными фитонцидами, заставили носить маски на кладбищах, чтобы покойники не заразили, носить маски на проспектах, майданах и площадях и последний маразм и шизофрения - на пляжах нужно быть в маске. И напоследок - в других местах - то есть везде. Как люди терпят такой маразматический беспредел непонятно. Тем более людей без масок полиция оскорбляет, крутит руки, везет в отделение как убийцу или особо опасного преступника, вместо того, чтобы просто составить протокол, который в суде будет отменен, так как неконституционный.Вобщем зеленое лайно воняет на всю Украину не по детски.
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24.03.2021 10:08 Ответить
Летальностью.- И копировщик радостно тулит перепечатку сайта РФ.
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24.03.2021 10:54 Ответить
а НАН не встановила, що вода мокра?
про цей факт (що летальність вища у чоловіків) відомо було рік тому
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24.03.2021 10:02 Ответить
да-да, я уже отбиваюсь от баб с вопросами - Нет!, нету самогона, это просто похожий адрес!! буду стрелять!!!11 (отвечают - давай, Абкаков, помогииэпоЩФКОрУКРОЬЛФБИТФК
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24.03.2021 10:24 Ответить
Когда покажут кино «Вагнергейт»? Народ интересуется, кто ещё кроме агента Козыря предатель в ОП и работает на врага за деньги.
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24.03.2021 14:10 Ответить
 
 